“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

حجم الخط A A A المرصد 3 1٬709 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثار اسم لاعب ضمن تشكيلة منتخب بيرو عند استدعاءه ضمن صفوف الفريق ضجة كبيرة في وسائل الإعلام حول العالم نظراً لتشابه اسمه مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن .

وبحسب صحيفة “اّس” شملت لائحة منتخب بيرو تحت 15 عاما، اللاعب أسامة فن لادن خيمينيز لوبيز، الذي يشابه اسمه مع أسم أسامة بن لادن كثيرا.

وأفادت الصحيفة أن لفظ الحرف “في” في اللغة الإسبانية، مقارب جدا للفظ الحرف “بي”، مما يعني أن “فن لادن” سيلفظ “بن لادن”.لافته إلى أن تسمية الأبناء على أسماء المشاهير، أمرا واردا في بيرو.

وذكرت الصحيفة أن بعض الآباء في بيرو يطمحون بالحصول على الشهرة، حتى إن كانت لسبب سيء الصيت، مثل تسمية الابن “بن لادن” أو “هتلر”.