إضافة 4800 ريال إلى رسوم الـ 2400 لتجديد الإقامة بعد 9 أشهر

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صحيفة المرصد : تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن احتمال إضافة الرسوم الجديدة على المقيمين بشأن تجديد الإقامات والتي تبلغ 400 ريال شهريا في حال العمالة الفائضة عن أعداد السعوديين في المنشآت، والتي تبلغ سنويا 4800 ريال، إلى الرسوم السابقة الخاصة بمكاتب العمل والتي تبلغ 2400 ريال بالنسبة للمنشآت التي تقع في النطاق الأحمر.

وجاءت مع الأنباء، احتمالات أيضاً لإلغاء رسوم الـ 2400 القديمة، إلا أن حساب المديرية العامة للجوازات في “تويتر”، لم ينفِ ولم يؤكد تلك الأنباء.

وفي هذا الخصوص، جاء سؤال من أحد المقيمين لحساب “الجوازات” مساء اليوم السبت، قال فيه: “رسوم العمالة التي ستبدأ 2018 بمبلغ 400 هل ستلغي مبلغ مكتب العمل السنوي أم أنها ستضاف عليه؟”.

وجاء رد “الجوازات” ، دون أن ينفي أو يؤكد، كما يلي: “أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.