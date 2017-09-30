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إضافة 4800 ريال إلى رسوم الـ 2400 لتجديد الإقامة بعد 9 أشهر

إضافة 4800 ريال إلى رسوم الـ 2400 لتجديد الإقامة بعد 9 أشهر
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المرصد 70 4٬865 2 ساعتين

صحيفة المرصد : تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن احتمال إضافة الرسوم الجديدة على المقيمين بشأن تجديد الإقامات والتي تبلغ 400 ريال شهريا في حال العمالة الفائضة عن أعداد السعوديين في المنشآت، والتي تبلغ سنويا 4800 ريال، إلى الرسوم السابقة الخاصة بمكاتب العمل والتي تبلغ 2400 ريال بالنسبة للمنشآت التي تقع في النطاق الأحمر.

وجاءت مع الأنباء، احتمالات أيضاً لإلغاء رسوم الـ 2400 القديمة، إلا أن حساب المديرية العامة للجوازات في “تويتر”، لم ينفِ ولم يؤكد تلك الأنباء.

وفي هذا الخصوص، جاء سؤال من أحد المقيمين لحساب “الجوازات” مساء اليوم السبت، قال فيه: “رسوم العمالة التي ستبدأ 2018 بمبلغ 400 هل ستلغي مبلغ مكتب العمل السنوي أم أنها ستضاف عليه؟”.

وجاء رد “الجوازات” ، دون أن ينفي أو يؤكد، كما يلي: “أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

70 - فــؤاد المالكي
2017-09-30 22:02:17
البلد ماينفعه الا ابنائه وبنات ... الاجانب ماجو الا عشان الفلوس مو عشان سواد عيونكم
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69 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-30 22:00:30
انا يمني جنوبي وبعدين انا مسيكين ماني راعي محلات مثل ماتقول اليوم والله اللي معه مليون ماتسوي لك شيء جرب تأخذ ارض وشف لك مقاول من دون مواد البناتء شف كم يطلع عليك عموما من وافق الطيب نجى وأنا كدادها
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68 - زائر
2017-09-30 22:00:08
خلنا نتكلم بصراحه بالله هل الشغل في بقاله تسميها وظيفه هل يعقل هذا
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67 - قصيمي معتق
2017-09-30 21:57:35
على الدولة مراقبة الاسعار ووضع تسعيرة منصفة للطرفين وعدم التهاون بحق من يخالف. واهم حاجة مراقبة الحرف المهنية سباك كهربائي حلويات مطاعم مواد غذائية والملاحظ ان الدولة حطت تسعيرة للحلاق فقط منذو زمن
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66 - يابو مصلفح
2017-09-30 21:53:05
والله انك مسكين وعايش بغيبوبه الله يشفيك ؟ انت صادق اذا رجعت لليمن تكون مواطن يمني ينتمي لوطنه اليمن السعيد بأهله
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( عدد التعليقات 23,107 )
65 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 21:50:45
كل شي سيرتفع،،،،،المفروض تكون فيه جمعيات للمواطنين من ذوي الدخل المحدود،،،،،تكون ببطاقات خاصه،،،،،🦅
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64 -
2017-09-30 21:50:13
كذا تمام الله يوفقكم خلي الشعب عندنا يتحرك هم يبون النوم فقط على مدار الساعه 😪😪
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( عدد التعليقات 23,107 )
63 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 21:47:32
ت60،،،،،هذه احدى الحلول ،،،،للقضاء على البطاله،،،،،وليس رفع رسوم الاقامه،،،،،🦅
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62 - زائر
2017-09-30 21:46:38
يااخي المي تكذب الغطاس كلهاكم شهرونشوف كم بقاله راح يديرها سعودي كم بقالة بمحطةبنزين راح نلاقي مواطن مين اللي يوصللهم البضاعه المناديب حق التوزيع على العموم والله نتمنا المواطن يشتغل
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( عدد التعليقات 23,107 )
61 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 21:45:38
اللي مبسوطين بهذا القرار،،،،،،بعدين تعرفون اثره،،،،،اذا جاءك الكهربائي ب ٥٠٠ ريال للساعه الواحده،،،،،🦅
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60 - الفارس
2017-09-30 21:44:24
معلومة للجميع من يفتح نشاط تجاري الدولة تدعمة بمرتب 3000 ريال شهري مدة سنتان اسمه دعم اصحاب المنشأت او ممكن يحصل على قرض من ريادة لايزيد عن 300 الف ريال استغلو الفرصة وافتحو مشاريعكم تقضون على الوافد
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( عدد التعليقات 23,107 )
59 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 21:44:22
اعتقد فيه حلول ،،،،،أفضل من هذه ألطريقه ،،،،،في توظيف الشباب السعودي،،،،،،منها قصر الأنشطة اللي عليها إقبال من السعوديين على السعودي،،،،،🦅
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( عدد التعليقات 23,107 )
58 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
2017-09-30 21:42:43
انا اعتقد،،،،،ان هذا الشي سيرفع من كلفة المنتج النهائي،،،،،خصوصا بعد فرض الضرائب الاخرى،،،،ورفع أسعار الكهرباء والماء والبانزبن والديزل،،،،،لكن البقاء للأقوى فقط،،،،،🦅
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57 - الفارس
2017-09-30 21:40:52
50 نعم البقالات في الأحياء ليسا اغلبها الا جميعها للوافدين وهي من حق المواطن الذي ليسا لديه عمل يتشاركون فيها اثنين او اب وأبنائه كما كان في السابق وبيدخل منها شهري اكثر من موظف الدولة
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56 - يابو مصلفح
2017-09-30 21:37:37
والله انك عايش بوهم وحلم طريقه طويل لكن بمشيئة الله انك تتنجلط من الايام القادمه والدنيا ماهي على خبرك مدري ليش تذكرة نومة اهل الكهف من كلامك وتسليكك لنفسك مسوي فتوه وانك رجل اعمال ومحلات وكلام كثير
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55 - الفارس
2017-09-30 21:37:37
الي يقول عن المواطن كسول. فهو جاهل لان المواطن لم يعطى الفرصة. وإلا لما أعطي الفرصة في أرامكو وسابك وشركة الكهربا والاتصالات والبنوك وغيرها اثبت جدارته وأصبحت من أفضل شركات العالم وغيره مافلح في بلده
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54 -
2017-09-30 21:36:33
كثرت الوافدين سبب في ارتفاع سعر العقار وازمة السكن
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53 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-30 21:36:05
أنا والله ماأكره في السعودية إلا الهلال أي شيء ثاني أحبه ليه تتجنون علي عموما قريبا ان شاء الله ماراح نكون أجانب ومثل ماقال واحد اليمن بلد فقير لو مادعمتني ماديا انت راح اشتري آيس كريم أبو ريال من ماك
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52 - مملكة الحزم والعزم
2017-09-30 21:34:25
خلاص المملكة انتبهت لاقتصادها ولشبابها رؤيا 2030 بدأت تؤتي اكلها حفظ الله المملكة وحكامها ومواطنيها
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51 - قصيمي معتق
2017-09-30 21:33:45
يعني تقريبا 7000ريال والعمالة التي تنفع البلد راح يغادرون اما السوري والاشوام بشكل عام واليمني اللي مضيقين علينا ومامنهم فايدة غير لسانه راح يقدر يطلع اضعافها 1000مرة بالسنة لهم طرقهم
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50 - زائر
2017-09-30 21:32:42
يالفارس ترا اغلب البقتلات للاجانب تعرف ليش لان المواطن مايشتغل لاببقالة ولا بمعرض موادبناء واذااشتغل ممكن عندو اكثرمن نشاط كيف يلحق عليهن
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49 - يابو مصلفح
2017-09-30 21:31:42
وتحترم البلد واهل البلد الي خيرهم مغطيك ومكفيك انت واليمن باكمله فا الواجب تحترم النظام وبدون كثرة كلام اترك وراك عمل طيب علشان الناس الي تعاملوا معك يذكرونك بالخير
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48 -
2017-09-30 21:30:14
يليت الاستقدم ***
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47 - يابو مصلفح
2017-09-30 21:29:49
يحط مخافة الله بين عيونه ويترزق الله بالحلال علشان الله يبارك له فيها لكن انت وكم واحد هنا يمني متعدين حدودكم لاتعتقد انك خلف الكيبورد ما احد يقدر يجيبك بلحظه وانت بين يدين الرجال يعلمونك كيف تتكلم
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46 - تعليق 36 انت وافد لا تكذب على نفسك وعلى الناس
2017-09-30 21:28:25
اقسم بالله انكم يالوافدين احسد بشر على وجه الكورة الأرضية . هندي بنقالي باكستاني يمني . اقسم بالله انكم تحسدون المواطن حتى الكحة اللي يكحها . عملت معكم 16 سنه الله لا يجزاكم بالخير ويبلكم بالفقر
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45 - يابو مصلفح
2017-09-30 21:27:36
لاتعتذر لنفسك انا متابعك من زمان وياما ويام تكلمة وهمزة وغمزة لامور تعيب الرجال المتربي لكن انت مزودها لكن احترم بلد له فضل على اليمن برمته من قبل ماتولد والواحد الي جاي يترزق الله يحط مخافة الله يتبع
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44 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-30 21:25:53
وبعدين اعتبروني مثل الطفلة بثينة اللي ماتوا أهلها كلهم ومابقى الا هي وبقدرة قادر جت من اليمن للسعودية لكي تهنأ برغد العيش الكريم اليمن والسعودية واحد والظلم إذا عمر دمر الله أكبر تحياتي لكم صلفوحيات
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43 - ياالفارس
2017-09-30 21:21:47
الحمدلله رجال من ظهر رجال واعتقد اني ما غلطة عليك ولا قلية ادبي معك او مع غيرك وانا على نيتي وانت الله حسيبك
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42 -
2017-09-30 21:21:39
35 - كفوا والله اثبت وطنيك مستعد وموافق ومن اليوم ورايح بسميك عمي والفلوس اللي اباخذها منك بصرفها في بلدنا ماهي طالعة برى
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41 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-30 21:20:47
حبايب قلبي اللي يقول اني اجيب سيرة البنات ترا ماجبت طاريهم الا بخير وقلت انهن اجوديات وأصيلات كلامي مابه غلط واليمني في السعودية هو في بلده والأمور راح تكون للأفضل ان شاء الله عينك بعيني ياحبيبي سلام
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40 - الفارس
2017-09-30 21:18:53
ماعليش 33 اقصد المتسمي ابو مصلفح
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39 - يا بو مصلفح
2017-09-30 21:18:52
تعليق مخالف
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38 - الفارس
2017-09-30 21:15:58
33. اعتذر رديت على بعض تعليقاتك افتكرتك رجال الا بعد ماقرأتها بتمعن اكتشفت اني ارتكبت خطاء فادح وأكرر لك اعتذاري
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37 - يا بو مصلفح
2017-09-30 21:14:50
الحمدلله بلدنا وشبابنا عطوكم فرص لاتعد ولاتحصى وجاء دور الشباب لينهض ببلده في ظل التطوير والرقي والوقوف بمصاف الدول المنتجه ولا بقاء لمن مثلكم مشكورين اكتسبتم خبره والان بلدكم ينتظركم
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36 - مواطن صادق
2017-09-30 21:13:59
خطوه رااائعه ،، نحن شعب في خير ونعمه كبيره بفضل الله ثم ال سعود ولكن مشكلتنا اننا اتكاليين وفينا الكسول والخمول وقلة الحيل والجهد
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35 - الفارس
2017-09-30 21:13:58
28. ههههههههه الله يسعدك الشرط الاول عملك في الشتاء اخر ليل وفِي الصيف بالنهار الموقع بالقرب من ام رقيبة فيها شرط جزائي اذا ماكملت مدة العقد السنتين بتدفع قد مرتبك السنتين
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34 - يا بو مصلفح
2017-09-30 21:12:38
انتم الجنسيه الوحيده الي مالكم انتماء لبلدكم وقولها بكل صراحه لكم سنين تكرون عندنا هل اضفتم على بلدكم تطور او تغيير طبعاً لأ يعني بدون فايده
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33 - يا بو مصلفح
2017-09-30 21:10:36
أسألك بالله وش العائد من وجودكم بهذا الكم في بلدنا المستفيد انتم لكن حياتكم بدون هدف ولامستقبل وانتم جازلكم الوضع بالبلد وتتوقعون انها دايمه وهذي غلطتكم وهذا الي ضيعكم
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32 - الفارس
2017-09-30 21:10:16
عيبنا كل مافشلت وزارة في عملها حملته على المواطن والمنشأت الصغيرة المفروض الوزراء والمسؤلين الكبار البقاء للاكفاء
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31 - رؤية ٢٠٦٠
2017-09-30 21:08:57
تعليق مخالف
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30 - عبد الله
2017-09-30 21:08:13
جمع هذه المليارات يبدو انها ليست في صالح المواطن بل في صالح مجالات محددة وضيقة .
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29 - الفارس
2017-09-30 21:08:11
المفروض قراراتنا سريعة وصارمة ومافيها رخاوة وتمديدات اول شي مهلة 30 يوم اَي بقالة داخل حي ممنوع يشتغل فيها اجنبي ومكاتب العقار ومكاتب الخدمات واستقبال الفنادق والشقق المفروشة وتأجير السيارات والسياحة
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28 -
2017-09-30 21:07:58
18 - واتشرف وتراني رجل اعجبك حتى الراتب يكفيني 14 الف فقط وثلاث شهور بدل سكن و20 الف تذاكر ولو تبيني اشتغل من بكرة مستعد بس ارسلي العنوان
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27 - الفارس
2017-09-30 21:01:16
22 لست محبط لأكن هناك ملايين الفرص وظائف داخل مكاتب مكيفة وشغالين فيه وافدين جايين من دول متخلفه بعضهم الكهرباء ماشافها الا بالمملكة وزيادة الاعباء على المنشأت الصغيرة ستضاف على المواطن او ستغلق
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( عدد التعليقات 7,051 )
26 - عااشق حرف الغراام
2017-09-30 21:00:47
شأبناء و بنات الوطن يحملون شهادات عليا عاطلون بسبب كثرة الوافدين فحان إخراجهم و إحلالهم بدل الوافدين
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25 -
2017-09-30 20:58:46
7 - ممتاز جدا اسهل من السبكة والكهرباء مافيه ياخي تعلم والله ماهي صعبة ووفر فلوسك وخلك رجال لاتصير رخمة تعتمد على غيرك في كل شيء حتى الطبخ سهل جدا اخشوشنوا فان النعمة زوالة زمان ماكنا نعرف العمالة
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( عدد التعليقات 7,051 )
24 - عااشق حرف الغراام
2017-09-30 20:57:37
بالخط العريض خير البلد لأبن البلد لا للوافدين
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23 - يا الفارس
2017-09-30 20:57:05
لاتستعجل مع الايام يبي يشتغل السعودي والايام بيننا المفروض تكون داعم ومشجع لهم لاتكون محبط والله يبارك لك في مالك وصحتك وذريتك هذا الوقت لازم نتكاتف ونشجع الشباب لاجل الاجيال القادمه اهم شي يكون حلال
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22 - الفارس
2017-09-30 20:57:05
ابو مصلفح اي عرض تتكلم عنه هههههه الشيخ عبدالملك ورجاله ماتركو عرض العب غيرها الشعب اليمني الأيام القادمة عيون زرق ويتكلمون فارسي
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( عدد التعليقات 7,051 )
21 - عااشق حرف الغراام
2017-09-30 20:54:29
نحن من أعطاء الوافد الحق في التستر نقوم بفتح له محال ونأجر عليه بمبلغ بخص وهو له الهبره ...
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20 - يا ابو مصلفح
2017-09-30 20:54:14
حتى بنات اليمن طلعن ارجل منكم يدافعن عن ارضهم ويساندونه وانت جالس هنا متبرطع والله مالك اي قيمه لكن دعائنا لرجال اليمن الصامدين المدافعين عن ارضهم وعرضهم لكن انت ومن على شاكلتهم اقول الله يخلف
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19 - يا ابو مصلفح
2017-09-30 20:52:33
حتى بنات اليمن طلعن ارجل منكم يدافعن عن ارضهم ويساندونه وانت جالس هنا متبرطع والله مالك اي قيمه لكن دعائنا لرجال اليمن الصامدين المدافعين عن ارضهم وعرضهم لكن انت ومن على شاكلتهم اقول الله يخلف
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18 - الفارس
2017-09-30 20:51:22
13 عندي محطات وقود. تقبل تشتغل عامل تعبئة وقود السيارات بالصيف حر وسموم وشمس وبالشتاء هوا بارد لو تلبس عشرة فري مادفيت
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( عدد التعليقات 7,051 )
17 - عااشق حرف الغراام
2017-09-30 20:50:45
نحن بألف خير لكن مشكلتنا الكسل و الأتكاليه على الوافد بسبب كسلنا كثرة امراض السكر و القلب و الضغط و الرماتيزم ... ألهمه ي كسالى حركو دمائكم . الواحد له دعوات أمانيه وخلفيه من زود النعمه . أشتغلو تنشطو
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16 - هذه الحقيقة
2017-09-30 20:49:13
كنت نواي افتح مشروع صغير واستقيل من وظيفتي لكن الان ألغيت المشروع من رأسي
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15 - القناص
2017-09-30 20:49:09
الذي يرفع اقتصدنا ليس زياده الرسوم على العماله او المنشئه بل تحرير السوق من العماله والوافده في تجارة التجزئة والملابس وجمع ادوات البناء التى استولت عليها والنقل بأسم التستر المعلن امام اعين الناس
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14 - الفارس
2017-09-30 20:48:50
ابومصلفح خليك إنسان محترم وخلي عندك ذرة من الرجولة ولا تجيب سيرة النساء في مواضيعك الا اذا كنت تتوقع نساء الناس كنسوانك فهذا غير صحيح هناك فرق كبير
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13 -
2017-09-30 20:47:48
والله قليله المفروض قد راتب السعودي علشان تضطر المؤسسة باحلال السعودي مكان الاجنبي
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12 - لاترحمونهم واخذوا منهم كل هللة وكل ريال
2017-09-30 20:47:30
الاجنبي لذيذ لاخر قطره كفايه دلع السنين الماضيات وهم يشفطوا دم المواطن شفط
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( عدد التعليقات 7,051 )
11 - عااشق حرف الغراام
2017-09-30 20:47:02
بل نطالب برفع الضرائب على الوافدين ونحن ك مواطنين مؤيدين ذلك بقوة و مع الحكومة و أجرائاتها ...
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10 - الفارس
2017-09-30 20:45:04
ابومصلفح عندي لكم فكرة حلوة ليش ماتعملوا انتحار جماعي ترتاحو وتريحو والي تطلبونه حنا حاضرين
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9 - الفارس
2017-09-30 20:42:25
ابو مصلفح انت ***لو كنت مكانك رجعت اليمن واشتريت مزرعة وزرعتها قات وخزن وبيع 😜
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8 - wad
2017-09-30 20:41:25
اذا صح الخبر فالبقاء للاقوى ولن يكون هناك تاجر صغير وسنكون طبقتين غنيه وفقيره
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7 - حقاني
2017-09-30 20:40:40
لا حول ولا قوه الا بالله . رحت ابي عامل سباك قال بأطلع معك ب ٥٠٠ ريال قلت ليش قال انتا معلوم هذا اقامه زياده ارحمونا ضرائب زيادات قرارات ثلاث سنوات ونسمع اخبار لا تنفع المواطن.
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6 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-30 20:39:49
أهديكم هذي الاغنية اليمنية بحن جديد مسافرين بالله عندي كلام وبلغوا محبوب قلبي سلام وي وي وي ولا عليا ملام ... وي وي وي مسكين يامستهام تحياتي لبنات السعودية أنا أشهد انهم أجوديات وكريمات وأصيلات
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5 - الفارس
2017-09-30 20:37:40
يجب ان يطبق على المنشأت التي تزيد عمالتها عن 25 عامل ،
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4 - أبو مصلفح الرياض
2017-09-30 20:35:38
ياعم عبد ربه جني شلك قلهم يضموا اليمن لدول مجلس التعاون ويطردوا قطر المشكلة الواحد صار خايف يجدد لايجون يسألومه من أين لك هذا والله واحد من ربعنا مسكوه لأنه جدد إقامته مع عائلته ب50الف عموما الله يعين
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3 - الفارس
2017-09-30 20:34:04
اذا طبق الرسم الاضافي على العاملين ستغلق جميع المنشأت الصغيرة وانتظر أصحابها بطوابير العاطلين.دول العالم تدعم المتشأت الصغيرة بالقروض والتسهيلات واحنا جالسين يدمرون هذا قرار مفروض يطبق فقط على الشركات
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2 -
2017-09-30 20:31:54
احسن ايه نضفو ا البلاد من المترديه والنطيحه
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1 - مواطن أصيل
2017-09-30 20:29:53
من حق أي دولة أن تحمي اقتصادها . فعلى سبيل المثال لو أراد أي شخص أجنبي شراء شقة سكنية في ماليزيا فتخيلوا كيف هي شروطهم ( كلها تصب في مصلة اقتصادهم ) وهذا من حقهم .
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زلزال رياضي على مستوى عال
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الاخبار الدولية
الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

 R T 18 4٬686 3 ساعات
رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

 المرصد 36 5٬492 6 ساعات
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 21 8٬918 9 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 8 1٬455 11 ساعة
المرصد الرياضي
الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 1 102 5 دقائق
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 9 3٬475 2 ساعتين
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 3 1٬708 2 ساعتين
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 6٬855 16 ساعة
اخبار فنية
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 5 927 1 ساعة
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 32 5٬293 17 ساعة
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 50 11٬968 17 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬460 يوم واحد
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 36 7٬451 5 ساعات
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 5٬044 18 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 11 4٬651 23 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬848 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

 المرصد 1 525 17 دقيقة
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬636 19 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 26 6٬064 19 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 40 3٬622 20 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬715 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬856 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬827 7 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬189 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬280 4 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬343 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

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مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

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اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬503 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

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تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

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صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬504 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

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بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

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فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

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خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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