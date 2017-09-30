إضافة 4800 ريال إلى رسوم الـ 2400 لتجديد الإقامة بعد 9 أشهر
صحيفة المرصد : تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن احتمال إضافة الرسوم الجديدة على المقيمين بشأن تجديد الإقامات والتي تبلغ 400 ريال شهريا في حال العمالة الفائضة عن أعداد السعوديين في المنشآت، والتي تبلغ سنويا 4800 ريال، إلى الرسوم السابقة الخاصة بمكاتب العمل والتي تبلغ 2400 ريال بالنسبة للمنشآت التي تقع في النطاق الأحمر.
وجاءت مع الأنباء، احتمالات أيضاً لإلغاء رسوم الـ 2400 القديمة، إلا أن حساب المديرية العامة للجوازات في “تويتر”، لم ينفِ ولم يؤكد تلك الأنباء.
وفي هذا الخصوص، جاء سؤال من أحد المقيمين لحساب “الجوازات” مساء اليوم السبت، قال فيه: “رسوم العمالة التي ستبدأ 2018 بمبلغ 400 هل ستلغي مبلغ مكتب العمل السنوي أم أنها ستضاف عليه؟”.
وجاء رد “الجوازات” ، دون أن ينفي أو يؤكد، كما يلي: “أهلا بك، في حال وجود أي إعلانات رسمية من المديرية العامة للجوازات، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية. نسعد بتواصلك”.
التعليقات
البلد ماينفعه الا ابنائه وبنات ... الاجانب ماجو الا عشان الفلوس مو عشان سواد عيونكم
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انا يمني جنوبي وبعدين انا مسيكين ماني راعي محلات مثل ماتقول اليوم والله اللي معه مليون ماتسوي لك شيء جرب تأخذ ارض وشف لك مقاول من دون مواد البناتء شف كم يطلع عليك عموما من وافق الطيب نجى وأنا كدادها
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خلنا نتكلم بصراحه بالله هل الشغل في بقاله تسميها وظيفه هل يعقل هذا
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على الدولة مراقبة الاسعار ووضع تسعيرة منصفة للطرفين وعدم التهاون بحق من يخالف. واهم حاجة مراقبة الحرف المهنية سباك كهربائي حلويات مطاعم مواد غذائية والملاحظ ان الدولة حطت تسعيرة للحلاق فقط منذو زمن
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والله انك مسكين وعايش بغيبوبه الله يشفيك ؟ انت صادق اذا رجعت لليمن تكون مواطن يمني ينتمي لوطنه اليمن السعيد بأهله
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كل شي سيرتفع،،،،،المفروض تكون فيه جمعيات للمواطنين من ذوي الدخل المحدود،،،،،تكون ببطاقات خاصه،،،،،🦅
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كذا تمام الله يوفقكم خلي الشعب عندنا يتحرك هم يبون النوم فقط على مدار الساعه 😪😪
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ت60،،،،،هذه احدى الحلول ،،،،للقضاء على البطاله،،،،،وليس رفع رسوم الاقامه،،،،،🦅
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يااخي المي تكذب الغطاس كلهاكم شهرونشوف كم بقاله راح يديرها سعودي كم بقالة بمحطةبنزين راح نلاقي مواطن مين اللي يوصللهم البضاعه المناديب حق التوزيع على العموم والله نتمنا المواطن يشتغل
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اللي مبسوطين بهذا القرار،،،،،،بعدين تعرفون اثره،،،،،اذا جاءك الكهربائي ب ٥٠٠ ريال للساعه الواحده،،،،،🦅
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معلومة للجميع من يفتح نشاط تجاري الدولة تدعمة بمرتب 3000 ريال شهري مدة سنتان اسمه دعم اصحاب المنشأت او ممكن يحصل على قرض من ريادة لايزيد عن 300 الف ريال استغلو الفرصة وافتحو مشاريعكم تقضون على الوافد
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اعتقد فيه حلول ،،،،،أفضل من هذه ألطريقه ،،،،،في توظيف الشباب السعودي،،،،،،منها قصر الأنشطة اللي عليها إقبال من السعوديين على السعودي،،،،،🦅
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انا اعتقد،،،،،ان هذا الشي سيرفع من كلفة المنتج النهائي،،،،،خصوصا بعد فرض الضرائب الاخرى،،،،ورفع أسعار الكهرباء والماء والبانزبن والديزل،،،،،لكن البقاء للأقوى فقط،،،،،🦅
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50 نعم البقالات في الأحياء ليسا اغلبها الا جميعها للوافدين وهي من حق المواطن الذي ليسا لديه عمل يتشاركون فيها اثنين او اب وأبنائه كما كان في السابق وبيدخل منها شهري اكثر من موظف الدولة
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والله انك عايش بوهم وحلم طريقه طويل لكن بمشيئة الله انك تتنجلط من الايام القادمه والدنيا ماهي على خبرك مدري ليش تذكرة نومة اهل الكهف من كلامك وتسليكك لنفسك مسوي فتوه وانك رجل اعمال ومحلات وكلام كثير
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الي يقول عن المواطن كسول. فهو جاهل لان المواطن لم يعطى الفرصة. وإلا لما أعطي الفرصة في أرامكو وسابك وشركة الكهربا والاتصالات والبنوك وغيرها اثبت جدارته وأصبحت من أفضل شركات العالم وغيره مافلح في بلده
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كثرت الوافدين سبب في ارتفاع سعر العقار وازمة السكن
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أنا والله ماأكره في السعودية إلا الهلال أي شيء ثاني أحبه ليه تتجنون علي عموما قريبا ان شاء الله ماراح نكون أجانب ومثل ماقال واحد اليمن بلد فقير لو مادعمتني ماديا انت راح اشتري آيس كريم أبو ريال من ماك
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خلاص المملكة انتبهت لاقتصادها ولشبابها رؤيا 2030 بدأت تؤتي اكلها حفظ الله المملكة وحكامها ومواطنيها
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يعني تقريبا 7000ريال والعمالة التي تنفع البلد راح يغادرون اما السوري والاشوام بشكل عام واليمني اللي مضيقين علينا ومامنهم فايدة غير لسانه راح يقدر يطلع اضعافها 1000مرة بالسنة لهم طرقهم
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يالفارس ترا اغلب البقتلات للاجانب تعرف ليش لان المواطن مايشتغل لاببقالة ولا بمعرض موادبناء واذااشتغل ممكن عندو اكثرمن نشاط كيف يلحق عليهن
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وتحترم البلد واهل البلد الي خيرهم مغطيك ومكفيك انت واليمن باكمله فا الواجب تحترم النظام وبدون كثرة كلام اترك وراك عمل طيب علشان الناس الي تعاملوا معك يذكرونك بالخير
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يليت الاستقدم ***
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يحط مخافة الله بين عيونه ويترزق الله بالحلال علشان الله يبارك له فيها لكن انت وكم واحد هنا يمني متعدين حدودكم لاتعتقد انك خلف الكيبورد ما احد يقدر يجيبك بلحظه وانت بين يدين الرجال يعلمونك كيف تتكلم
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اقسم بالله انكم يالوافدين احسد بشر على وجه الكورة الأرضية . هندي بنقالي باكستاني يمني . اقسم بالله انكم تحسدون المواطن حتى الكحة اللي يكحها . عملت معكم 16 سنه الله لا يجزاكم بالخير ويبلكم بالفقر
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لاتعتذر لنفسك انا متابعك من زمان وياما ويام تكلمة وهمزة وغمزة لامور تعيب الرجال المتربي لكن انت مزودها لكن احترم بلد له فضل على اليمن برمته من قبل ماتولد والواحد الي جاي يترزق الله يحط مخافة الله يتبع
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وبعدين اعتبروني مثل الطفلة بثينة اللي ماتوا أهلها كلهم ومابقى الا هي وبقدرة قادر جت من اليمن للسعودية لكي تهنأ برغد العيش الكريم اليمن والسعودية واحد والظلم إذا عمر دمر الله أكبر تحياتي لكم صلفوحيات
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الحمدلله رجال من ظهر رجال واعتقد اني ما غلطة عليك ولا قلية ادبي معك او مع غيرك وانا على نيتي وانت الله حسيبك
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35 - كفوا والله اثبت وطنيك مستعد وموافق ومن اليوم ورايح بسميك عمي والفلوس اللي اباخذها منك بصرفها في بلدنا ماهي طالعة برى
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حبايب قلبي اللي يقول اني اجيب سيرة البنات ترا ماجبت طاريهم الا بخير وقلت انهن اجوديات وأصيلات كلامي مابه غلط واليمني في السعودية هو في بلده والأمور راح تكون للأفضل ان شاء الله عينك بعيني ياحبيبي سلام
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ماعليش 33 اقصد المتسمي ابو مصلفح
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تعليق مخالف
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33. اعتذر رديت على بعض تعليقاتك افتكرتك رجال الا بعد ماقرأتها بتمعن اكتشفت اني ارتكبت خطاء فادح وأكرر لك اعتذاري
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الحمدلله بلدنا وشبابنا عطوكم فرص لاتعد ولاتحصى وجاء دور الشباب لينهض ببلده في ظل التطوير والرقي والوقوف بمصاف الدول المنتجه ولا بقاء لمن مثلكم مشكورين اكتسبتم خبره والان بلدكم ينتظركم
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خطوه رااائعه ،، نحن شعب في خير ونعمه كبيره بفضل الله ثم ال سعود ولكن مشكلتنا اننا اتكاليين وفينا الكسول والخمول وقلة الحيل والجهد
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28. ههههههههه الله يسعدك الشرط الاول عملك في الشتاء اخر ليل وفِي الصيف بالنهار الموقع بالقرب من ام رقيبة فيها شرط جزائي اذا ماكملت مدة العقد السنتين بتدفع قد مرتبك السنتين
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انتم الجنسيه الوحيده الي مالكم انتماء لبلدكم وقولها بكل صراحه لكم سنين تكرون عندنا هل اضفتم على بلدكم تطور او تغيير طبعاً لأ يعني بدون فايده
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أسألك بالله وش العائد من وجودكم بهذا الكم في بلدنا المستفيد انتم لكن حياتكم بدون هدف ولامستقبل وانتم جازلكم الوضع بالبلد وتتوقعون انها دايمه وهذي غلطتكم وهذا الي ضيعكم
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عيبنا كل مافشلت وزارة في عملها حملته على المواطن والمنشأت الصغيرة المفروض الوزراء والمسؤلين الكبار البقاء للاكفاء
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تعليق مخالف
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جمع هذه المليارات يبدو انها ليست في صالح المواطن بل في صالح مجالات محددة وضيقة .
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المفروض قراراتنا سريعة وصارمة ومافيها رخاوة وتمديدات اول شي مهلة 30 يوم اَي بقالة داخل حي ممنوع يشتغل فيها اجنبي ومكاتب العقار ومكاتب الخدمات واستقبال الفنادق والشقق المفروشة وتأجير السيارات والسياحة
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18 - واتشرف وتراني رجل اعجبك حتى الراتب يكفيني 14 الف فقط وثلاث شهور بدل سكن و20 الف تذاكر ولو تبيني اشتغل من بكرة مستعد بس ارسلي العنوان
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
22 لست محبط لأكن هناك ملايين الفرص وظائف داخل مكاتب مكيفة وشغالين فيه وافدين جايين من دول متخلفه بعضهم الكهرباء ماشافها الا بالمملكة وزيادة الاعباء على المنشأت الصغيرة ستضاف على المواطن او ستغلق
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
شأبناء و بنات الوطن يحملون شهادات عليا عاطلون بسبب كثرة الوافدين فحان إخراجهم و إحلالهم بدل الوافدين
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7 - ممتاز جدا اسهل من السبكة والكهرباء مافيه ياخي تعلم والله ماهي صعبة ووفر فلوسك وخلك رجال لاتصير رخمة تعتمد على غيرك في كل شيء حتى الطبخ سهل جدا اخشوشنوا فان النعمة زوالة زمان ماكنا نعرف العمالة
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بالخط العريض خير البلد لأبن البلد لا للوافدين
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لاتستعجل مع الايام يبي يشتغل السعودي والايام بيننا المفروض تكون داعم ومشجع لهم لاتكون محبط والله يبارك لك في مالك وصحتك وذريتك هذا الوقت لازم نتكاتف ونشجع الشباب لاجل الاجيال القادمه اهم شي يكون حلال
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ابو مصلفح اي عرض تتكلم عنه هههههه الشيخ عبدالملك ورجاله ماتركو عرض العب غيرها الشعب اليمني الأيام القادمة عيون زرق ويتكلمون فارسي
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نحن من أعطاء الوافد الحق في التستر نقوم بفتح له محال ونأجر عليه بمبلغ بخص وهو له الهبره ...
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حتى بنات اليمن طلعن ارجل منكم يدافعن عن ارضهم ويساندونه وانت جالس هنا متبرطع والله مالك اي قيمه لكن دعائنا لرجال اليمن الصامدين المدافعين عن ارضهم وعرضهم لكن انت ومن على شاكلتهم اقول الله يخلف
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
حتى بنات اليمن طلعن ارجل منكم يدافعن عن ارضهم ويساندونه وانت جالس هنا متبرطع والله مالك اي قيمه لكن دعائنا لرجال اليمن الصامدين المدافعين عن ارضهم وعرضهم لكن انت ومن على شاكلتهم اقول الله يخلف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 عندي محطات وقود. تقبل تشتغل عامل تعبئة وقود السيارات بالصيف حر وسموم وشمس وبالشتاء هوا بارد لو تلبس عشرة فري مادفيت
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
نحن بألف خير لكن مشكلتنا الكسل و الأتكاليه على الوافد بسبب كسلنا كثرة امراض السكر و القلب و الضغط و الرماتيزم ... ألهمه ي كسالى حركو دمائكم . الواحد له دعوات أمانيه وخلفيه من زود النعمه . أشتغلو تنشطو
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كنت نواي افتح مشروع صغير واستقيل من وظيفتي لكن الان ألغيت المشروع من رأسي
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الذي يرفع اقتصدنا ليس زياده الرسوم على العماله او المنشئه بل تحرير السوق من العماله والوافده في تجارة التجزئة والملابس وجمع ادوات البناء التى استولت عليها والنقل بأسم التستر المعلن امام اعين الناس
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ابومصلفح خليك إنسان محترم وخلي عندك ذرة من الرجولة ولا تجيب سيرة النساء في مواضيعك الا اذا كنت تتوقع نساء الناس كنسوانك فهذا غير صحيح هناك فرق كبير
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والله قليله المفروض قد راتب السعودي علشان تضطر المؤسسة باحلال السعودي مكان الاجنبي
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الاجنبي لذيذ لاخر قطره كفايه دلع السنين الماضيات وهم يشفطوا دم المواطن شفط
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بل نطالب برفع الضرائب على الوافدين ونحن ك مواطنين مؤيدين ذلك بقوة و مع الحكومة و أجرائاتها ...
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ابومصلفح عندي لكم فكرة حلوة ليش ماتعملوا انتحار جماعي ترتاحو وتريحو والي تطلبونه حنا حاضرين
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ابو مصلفح انت ***لو كنت مكانك رجعت اليمن واشتريت مزرعة وزرعتها قات وخزن وبيع 😜
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اذا صح الخبر فالبقاء للاقوى ولن يكون هناك تاجر صغير وسنكون طبقتين غنيه وفقيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لا حول ولا قوه الا بالله . رحت ابي عامل سباك قال بأطلع معك ب ٥٠٠ ريال قلت ليش قال انتا معلوم هذا اقامه زياده ارحمونا ضرائب زيادات قرارات ثلاث سنوات ونسمع اخبار لا تنفع المواطن.
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أهديكم هذي الاغنية اليمنية بحن جديد مسافرين بالله عندي كلام وبلغوا محبوب قلبي سلام وي وي وي ولا عليا ملام ... وي وي وي مسكين يامستهام تحياتي لبنات السعودية أنا أشهد انهم أجوديات وكريمات وأصيلات
لا يعجبني(5) اعجبني(0)
يجب ان يطبق على المنشأت التي تزيد عمالتها عن 25 عامل ،
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياعم عبد ربه جني شلك قلهم يضموا اليمن لدول مجلس التعاون ويطردوا قطر المشكلة الواحد صار خايف يجدد لايجون يسألومه من أين لك هذا والله واحد من ربعنا مسكوه لأنه جدد إقامته مع عائلته ب50الف عموما الله يعين
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اذا طبق الرسم الاضافي على العاملين ستغلق جميع المنشأت الصغيرة وانتظر أصحابها بطوابير العاطلين.دول العالم تدعم المتشأت الصغيرة بالقروض والتسهيلات واحنا جالسين يدمرون هذا قرار مفروض يطبق فقط على الشركات
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
احسن ايه نضفو ا البلاد من المترديه والنطيحه
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من حق أي دولة أن تحمي اقتصادها . فعلى سبيل المثال لو أراد أي شخص أجنبي شراء شقة سكنية في ماليزيا فتخيلوا كيف هي شروطهم ( كلها تصب في مصلة اقتصادهم ) وهذا من حقهم .
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