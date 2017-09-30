كيف أنقذت شابة إماراتية سائقا من الموت حرقا بـ”عباءة” ؟
صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “الخليج تايمز” الإماراتية عن شخصية السيدة التي قامت بإنقاذ سائق آسيوي الجنسية من الاحتراق بالنيران، إثر تصادم شاحنتين في رأس الخيمة، باستخدام عباءة، وذكرت أنها السيدة جواهر سيف الخميتي، ذات الـ22 عاماً.
وكان الخبر قد انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قررت شرطة رأس الخيمة أن تكرمها لسرعتها في التدخل لإنقاذ حياة السائق.
جواهر، المقيمة في إمارة عجمان، كانت تقوم بزيارة لأحد أصدقائها في مستشفى خليفة برأس الخيمة، وفي طريق عودتها، شاهدت اندلاع النيران في السائق عقب تصادم الشاحنتين.
لم تتردد جواهر، الموظفة بإحدى شركات البترول الإماراتية، فأوقفت السيارة على الفور وجذبت عباءة صديقتها التي كانت بصحبتها في السيارة، وسارعت لإنقاذ السائق، ونجحت بالفعل في إخماد النيران.
ونقلت “الخليج تايمز” عن جواهر قولها: “كانت صدمة بالنسبة لي حين رأيت السائق يصرخ طالباً المساعدة بينما تشتعل النار به.. فطلبت من صديقتي إعطائي العباءة الخاصة بها على أن تمكث هي في السيارة.. وسارعت إلى السائق ونجحت في إخماد الحريق”، مضيفة أنها قامت بتهدئة السائق وغطته بالعباءة.
وأبدت جواهر استغرابها لأن عدداً من العمال كانوا متواجدين وقت اشتعال النيران، إلا أن أحدهم لم يتحرك لإنقاذ السائق المسكين، “ووقفوا في صمت يشاهدون الرجل وهو يحترق ويصرخ”.
وأضافت أنه سرعان ما وصلت سيارات الشرطة والإسعاف، وقاموا بتقديم الإسعافات الأولية للسائق، قبل أن ينقلوه إلى المستشفى.
وقالت جواهر: “أحمد الله أن أعطاني القوة والشجاعة للتدخل في الوقت المناسب وإنقاذ حياة ذلك الرجل”.
وبحسب التقرير الطبي، فإن السائق يعاني من حروق ما بين 40 إلى 50%.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
ماشاء الله تبارك الله على شجاعتها و قوتها الرجال العمال يتفرجون على السائق يحترق و بنات الامارات بطله هذا كامله العقل و الدين و العمال هم ناقصين العقل و الدين اقول ماشاء الله اللهم بارك له في صحتها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بيض الله وجهها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تمام التردد في هذا غلط بطله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ليتني أحترق وتطفيني شيهانه في عباتها ⚘🌷🌺🍂🍁🌹🏵💮🌸💐⚘🌷
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
تذكرون الذي أطفأ النار في سرواله يوم احترقت سيارة صديقه عندي فديو في هذا جاني عبر الواتس آب...
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
والنعم فيك يا جواهر والله يكثر من أمثالك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
(((((فكرة ......تصميم عباءة بقماش ضد _الحريق .....مع قيادات المركبات ياسلم_ سلم ))))))
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عمل انساني رائع .. وجمبل ان تعرف ان هناك فائدة للعباءة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نشمية وبنت رجال ... في موازين حسناتك يارب ........... شفتوا يابنات .. العباية لها فوائد كثير غير الستر اللي هو أعظم فائدة ...
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
العباءة تطفي الحريق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من فوائد العباءه إخماد النار
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
أضف تعليق