رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة
حجم الخط A A A
المرصد 9 3٬480 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال شقيق لاعب النصر عبدالله الأسطا أن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لشقيقه في الـ5 عصراً من مساء اليوم السبت، أظهرت وجود كسرين بعظمة الجمجمه وتجمع دموي فوق العين “مضيفاً أن حالته مستقرة .
وتابع:” سيرقد على السرير الأبيض بالمستشفى حتى يوم الغد، وذلك لكي تتضح الرؤية أكثر للأطباء”،.مشيراً إلى أن الأطباء رفضوا وجود مرافق شخصي لعبدالله خلال تواجده تحت المراقبة الطبية لـ48 ساعة كما تم منع الزوار من رؤيته .
وكان الأسطا قد تعرض لاصابة في الرأس بعد احتكاك قوي جمعه مع الجزائري محمد بن يطو، لاعب نادي الشباب، في كرة هوائية خلال مواجهة النصر والشباب في الجولة الـ5 من الدوري السعودي، والذي خرج على إثرها مصاباً من أرضية الملعب وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وفي السياق ذاته طمأن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جماهير الفريق الأصفر على لاعبهم الذي شارك في أول مباراة بقميص النادي العاصمي .
يشار إلى أن الأسطا انضم لصفوف النصر في الـ4 من الشهر الجاري بعقد احترافي يمتد لموسمين بعد أن وقع مخالصة مالية مع نادي الشباب الذي قضى فيه ما يقارب 13 عاماً.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

9 - البلدوزر الازرق
2017-09-30 22:18:15
ما يشوف شر واجر وعافيه والله يخليه لعين ترجيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - مشبب شبيب شيبوب
2017-09-30 22:16:33
الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة بأسرع وقت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 -
2017-09-30 22:13:03
المفروض يسموه الفقر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 -
2017-09-30 22:11:51
فريق منحوس كل من لعب فيه جته مصيبه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ابو عبد الله
2017-09-30 21:43:17
الحمد لله على السلامه كابتن عبد الله لا بأس عليك طهور ان شاء الله ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك شفاءا لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. . اللهم امين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - محامي
2017-09-30 21:27:10
الله يشفية ان شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 -
2017-09-30 21:06:05
فبدت تنشد الأشعار، لبيت تغفق الأرواح فيه، أحب إلي من قصر منيف ولبس عباءة وتقر عيني، أحب إلي من لَبْس الشفوف.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - عيصو
2017-09-30 21:01:24
الله يقومه بالسلامه ويشفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 937 )
1 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-09-30 20:57:31
سلامات ماتشوف شر
لا يعجبني(0) اعجبني(2)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نيشيمورا

مبروك للمحلي...
بواسطة : Rima ريما🗨°•🙇

يعني الخوارج من اخونج وسرورية هم يطلقون على اهل السلف اللي يتبعون القران والسنة...
بواسطة : البلدوزر الازرق

ما يشوف شر واجر وعافيه والله يخليه لعين ترجيه...
بواسطة : جداوي

مافيه مثل الجسمي...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
50 0
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
104 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
94 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
137 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
164 0
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
117 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
156 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
286 2
mm

د. سعود المصيبيح

التلاحم الشعبي هوية سعودية
184 1
mm

مشعل السديري

الشاعر الخالد
243 1
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
372 12
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
291 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
376 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
365 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
895 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
660 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
140 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
346 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
647 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
569 0
الاخبار الدولية
الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

الإعلام الأمريكي يسرب تسجيلات فاضحة عن علاقة ترامب وميلانيا !

 R T 18 4٬688 3 ساعات
رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

رغم أنهم يشكلون وحدهم ربع مواطني قطر.. بالفيديو:شيخ بني هاجر يكشف سبب سحب “تميم” لجنسيته

 المرصد 36 5٬493 6 ساعات
الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

الكشف عن أول “صورة” لقاتل المعارضة السورية عروبة وابنتها بعد القبض عليه في تركيا

 المرصد 21 8٬920 9 ساعات
شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

شاهد..عراك بالصحون والكراسي في مؤتمر حزبي بالمغرب

 وكالات 8 1٬455 11 ساعة
المرصد الرياضي
الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 1 109 5 دقائق
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 9 3٬480 2 ساعتين
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 3 1٬709 2 ساعتين
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 6٬856 16 ساعة
اخبار فنية
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 5 928 1 ساعة
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 32 5٬293 17 ساعة
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 50 11٬968 17 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 69 8٬460 يوم واحد
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 36 7٬456 5 ساعات
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 13 5٬044 18 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 11 4٬651 23 ساعة
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 49 17٬848 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

 المرصد 1 532 17 دقيقة
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬636 19 ساعة
بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

بالفيديو ..شاهد نهاية مفحط في القويعية!

 المرصد 26 6٬064 19 ساعة
شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

شاهد .. المذيعة ريما عبدالله تستقبل قرار قيادة المرأة للسيارة بالزغاريد

 المرصد 40 3٬622 20 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬715 يوم واحد
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬856 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬827 7 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬189 أسبوع واحد
اخبار صحية
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬280 4 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬343 6 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬859 أسبوع واحد
مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

مفاجأة.. علاج مرض الأكزيما في 7 أيام بهذا المكون البسيط فقط!-فيديو وصور

 المرصد 20 15٬122 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬503 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬772 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬957 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬504 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬181 يومين
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬238 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬286 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬716 أسبوع واحد
الاخيرة
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 5 385 17 دقيقة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 46 4٬827 20 ساعة
إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

 المرصد 55 14٬628 يوم واحد
خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

خلاف بين معلمين داخل قروب واتساب يتحول إلى مشاجرة داخل مدرسة بتبوك

 المرصد 30 6٬020 يومين
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

 المرصد 254 2٬610 12 ساعة