شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

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صحيفة المرصد: قال شقيق لاعب النصر عبدالله الأسطا أن الفحوصات الطبية الأخيرة التي أجريت لشقيقه في الـ5 عصراً من مساء اليوم السبت، أظهرت وجود كسرين بعظمة الجمجمه وتجمع دموي فوق العين “مضيفاً أن حالته مستقرة .

وتابع:” سيرقد على السرير الأبيض بالمستشفى حتى يوم الغد، وذلك لكي تتضح الرؤية أكثر للأطباء”،.مشيراً إلى أن الأطباء رفضوا وجود مرافق شخصي لعبدالله خلال تواجده تحت المراقبة الطبية لـ48 ساعة كما تم منع الزوار من رؤيته .

وكان الأسطا قد تعرض لاصابة في الرأس بعد احتكاك قوي جمعه مع الجزائري محمد بن يطو، لاعب نادي الشباب، في كرة هوائية خلال مواجهة النصر والشباب في الجولة الـ5 من الدوري السعودي، والذي خرج على إثرها مصاباً من أرضية الملعب وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفي السياق ذاته طمأن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جماهير الفريق الأصفر على لاعبهم الذي شارك في أول مباراة بقميص النادي العاصمي .

يشار إلى أن الأسطا انضم لصفوف النصر في الـ4 من الشهر الجاري بعقد احترافي يمتد لموسمين بعد أن وقع مخالصة مالية مع نادي الشباب الذي قضى فيه ما يقارب 13 عاماً.