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بالصور .. ثري عربي يشتري شقتين في لندن بسعر خيالي !
صحيفة المرصد : اشترى شيخ عماني ثري شقتين فاخرتين في حي نايتسبريدج الشهير في لندن بنحو 25 مليون جنيه إسترليني (نحو 34 مليون دولار”) وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم بحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.
وتبعد الشقة الأولى التي بلغ ثمنها 17 مليون جنيه إسترليني، 10 دقائق سيرا على الأقدام عن الشقة الثانية المخصصة لموظفيه والتي بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه.
وتُعتبر الصفقة التي أبرمها الشيخ العماني الثري والذي لم يكشف عن هويته، الأغلى سعرا في المنطقة ذات المباني القديمة خلال العامين الماضيين.
وقد أعيد ترميم الشقتين بديكور معاصر رغم وجودهما في مبان قديمة.
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التعليقات
18 -2017-09-30 23:54:46
ماجابه من طحانة امه كلها من الخمس الله يخلي لكم جهالكم
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17 -2017-09-30 23:53:36
يارب الجنه ونعيمها***
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16 -2017-09-30 23:50:48
4 حتى ***
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15 - ابوصالح سكري2017-09-30 23:23:25
قيمة خمسين فلة في مدينة بريتون وعلا شاطي البحر منطقة تجارية ووو سياحية
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14 - اسمرعبرالملكـــي2017-09-30 23:13:02
منطقة الماي فير تعتبر اغلى من نايتس برج ومكانها بجانب الهايدبارك على طول وشارع اكسفورد ومشكلة هذه المباني انه بالإمكان ****
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13 - متابع2017-09-30 22:48:51
ناس تلعب بالملايين وناس تنتظر سكن من الإسكان دنيا العجب
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12 - عبيد2017-09-30 22:08:46
من حر ماله الله يرزقه ويرزقنا
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11 - اسرار الكون2017-09-30 22:03:22
بهذا السعر يعطونه الجنسية البريطانيه ويكون مواطن بريطاني .. لاكن واضح مو في حاجة لها
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10 - شخبطه2017-09-30 22:02:53
غيرة اشترى كلسيون ام كلثوم بالملايين
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9 -2017-09-30 22:01:36
اللهم ارزقنا الجنة وما قرب اليها من قول وعمل
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8 -2017-09-30 22:01:14
الله ييكرمك هدو علي
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7 - فتى الجبل 12017-09-30 22:01:02
ماتسوى والله ههه للاسف العرب مضحوك علينا في كل شئ !!
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6 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-09-30 22:00:18
مبروك
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5 - بدر2017-09-30 22:00:11
أذا من حلاله فحلال عليه****
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4 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-30 22:00:02
افضل مكان يسكنه الانسان (كمدينة) لندن .. فهي بحق تعتبر عاصمة العالم .. محظوظ من يسكن لندن .. جعلنا الله من ساكنيها
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3 - مواطن من ٢٠٣٠2017-09-30 21:58:41
لو تعب هلى الفلوس ما شراها
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( عدد التعليقات 23,112 )2 - الفتى الألمعي إنسان منصف 🦅
هذا أفضل من اللي اشترى،،،،،قرطاسه مشخبط عليها شخابيط،،،،ب ٣٠٠ مليون،،،،،،يقول عنها فن ،،،،🤣🤣🤣🤣
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1 - كلفوت2017-09-30 21:49:16
حظه جاه سرا الإسكان
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بواسطة : قلم الحقيقه
ت 10 \\\\\ ماشفنا الحكومة السعودية أعزها الله سحبتك مع لحيتك ورمتك في سجونها حسب...
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