ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب
صحيفة المرصد : حلّ الملحّن والفنان السعودي ناصر الصالح ضيفاً على برنامج “غير متوقع” مع الإعلامي الزميل أحمد الحامد على إذاعة روتانا واتهم أغلبية المطربين المتواجدين على الساحة الفنية الغنائية في أيامنا هذه ، بأنهم لا يهتمون في العمل الفني ، بقدر سعيهم لمن يدفع أكثر ، وأنه دوماً يطرح التساؤلات : هل المبالغ التي يتحصلون عليها توازي ما يقدمون من أعمال فنية ؟!
وقال الصالح، إن الفنان الكبير محمد عبده صنع لنفسه تاريخاً حافلاً بالأعمال المضيئة عبر عقود ماضية ، ولكنه لم يتجاوز أغنية ” الأماكن” ،التي أطلقها الأثنان في عام (2005) و حققت نجاحاً وانتشاراً واسعاً عربياً .
وكشف الصالح، بأن هناك عملاً جديداً من الحانه وكلمات : الأمير الشاعر سعود بن عبدالله ،بعنوان ” مر قلبي ” وقد توازي أغنية “الأماكن” ولربما تفوقها .
وأكد بأن لم تكن الأغنية كذلك سيعتزل الفن نهائيا ، وذكر أن أبو نورة قد أستمع للعمل قبل مدة من الزمن وكانت ردة فعله بقول : ليس هذا وقته ، وربما حسب اعتقاد الصالح أن هذا الوقت المناسب لتنفيذ العمل .
وعن لقب فنان العرب قال الصالح إن الفنان الكبير محمد عبده يستحق اللقب ولكن اللقب ليس حكراً عليه، ويرى أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي غزا القلوب بالعديد من اللهجات العربية محلقاً في فضاءاتها ، يستحق أن يطلق عليه فنان العرب لأنه يعتبر فنان عربي أكثر من أنه فنان خليجي ، وعلى صعيد شخصي قد شعر بذلك عند زيارته لأكثر من دولة عربية على سبيل المثال لا الحصر : مصر ، لبنان ، والمغرب و ما يمكن قوله أن الجسمي قد أستطاع أن يجعل صوته محبباُ وقريباً من الأذن العربية، كما أن كل أغنية تغنى بها بلهجة عربية أخذت حظها من النجاح والانتشار وتذوقها الجمهور وأجمع عليها في كل أرجاء الوطن العربي، بينما يفضل الفنان الكبير محمد عبده الغناء بلهجته ويجيدها ويشعر بها أكثر .
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التعليقات
اذا عرفنا من أطلق اللقب عرفنا عدم الأحقية؟؟
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ايه الصالح ومعك الطالح دور الشهره بغيرالثوابت ***ابعدبعيدعن فنان العرب وريح ضميرك حتى تعرف تنام***الكلام بالذمه***الحمدلله اني ماصادفتك اليوم ***واحدنعناع باللليمون بسرعه***
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محمد عبده وطلال وابو بكر وكاظم الساهر اتوقع معادلة ممكنه ..لكن الجسمي وفنان العرب لالا قوووووية ياجماعه .
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انا مو مقتنع بأن محمد عبدو فنان العرب الأول
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قويه شوي الجسمي فنان العرب.
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كلهم مخالفين الشريعة وانت أولهم يالصالح الطالح
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لكل شخص اذن واذنى مع ابو نوره وبو بكر وعلى بن محمد اعتقد لو يشتغل على نفسه اكثر بيكون له مستقبل لو يشتغل على تراث المحضار ومحمد مرشد ناجى وو من العدنيات بطلع شى رهيب مين يعرف الشحرور 👍
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يعني صاحب اغنية دي فركة كعب فنان العرب 😂😂😂😂😂😂😂نكته
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تسكت والا اعلم قينان؟
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كلهم مابيساووش بصله .
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محمد عبده قامة فنية يعجز الزمان عن تكرارها
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الاماكن لوحدها تتحدا كل اغاني فناني العرب والخليج بعد اغنية عبدالحليم وووام كلثوم اول حاقة اي حلقة وووووالمغنى حياة الروح
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هههههههاي فنان العرب الجسمي ، لوسالت الجسمي قالك فنان العرب محمد عبده، الصالح يدور الشهرة بعد ***
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الحنجرة التي لاااا تشيخ (ابو نورة )والباقي كومبااارس مع احترامي ✋🏻 واللي يقول اتوقف عند الاماكن ..يقدر يسمع (بس لحظه )وحاولت ورماد المصابيح بمكن يرجع له اتزانه 🙃
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شتان بين الثرى والثريا مالكم كيف تحكمون ماهاكذا تورد الابل يا اباصالح اعتقد بات هناك اجحاف حتى على وجه المقارنة بين الاثنين بصرف النظر عن اللقب الذي تربع عليه ابونورة لعقود لم يستطع احد الوصول اليه.
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احترم وجهات نظركم ولاكن فنان العرب الدكتور محمد عبدة للاذن والناس الراقية
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لوسألت الجسمي نفسه لقال لك فنان العرب محمدعبده ***مالكم كيف تحكمون!!!!!
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الله يهديهم
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احترم وجهات النظر لكل شخص ولاكن الفنان الدكتور محمد عبدة للناس الراقية
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هو باقي فيه ناس تسمع اغاني ياربي رحمتك
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مافيه مثل الجسمي
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محد ياخذ زمانه وزمان غيره فعلا اخر عمل جيد ل عبده الامكن اما الجسمي شغال صح
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العظماء إذا اجتمعوا لابد ان يكون انتاجهم شيء عظيم .. فأغنية الأماكن اطربت الناس جميعا .. كبار وصغار .. اغنية جعلت الابدان تتراقص .. ومن لايطرب لأغنية الأماكن انسان غير طبيعي وبحاجة للعلاج
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الله اكير عليك ياشيخ 🤦♀️شكلك تسمع لشعبولا واختلطت عليك الاذواق 😑
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😂😂😂😂😂😂. اذا ما كان. محمد عبده. من يكون غيره
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