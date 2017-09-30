بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

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صحيفة المرصد : تحول لقاء تلفزيوني جمع البرلماني فراشر كراسنيكي من الحركة الراديكالية المعروفة باسم ” تقرير المصير” مع العضو من الائتلاف الحاكم “ميليم زيك” و الذي ينتمي لحزب “مبادرات كوسوفو” الى معركة على الهواء.

حيث تحول النقاش بين النائبين إلى حلبة مصارعة، بدأ فيها النائبان بتراشق المياه و الأوراق، لتبدأ معركة في الملاكمة قبل أن يتدخل مقدم البرنامج و عدد من العاملين لفض هذا النقاش الذي تحول لساحة ملاكمة.

يذكر بأن النائبان يمثلان أهم حزبين في كوسوفو.

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