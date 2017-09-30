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الرئيسية / بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف
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المرصد 11 1٬395 2 ساعتين

صحيفة المرصد :قاد المهاجم والجلاد الفنزويلي ريفاس فريق الهلال اليوم السبت للظفر بنقاط مواجهة القادسية ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي والتي أقيمت في استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.
حيث تمكن ريفاس من صناعة هدف الهلال الأول لصالح زميله البرازيلي إدواردو في الدقيقة 12 من زمن مجريات الشوط الأول فيما سجل الهدف الثاني لصالح الهلال بتسديدة قوية من خارج منقطة الـ 18 عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني فيما حمل هدف القادسية إمضاء المحترف البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة (51).
وبهذه النتيجة يضمن الهلال تصدره لترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط.

بينما حقق الأهلي فوزاً كبيرا وغاليا على ضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
سجل أهداف الأهلي لاعبيه، البرازيلي ليوناردو دا سوزا عند الدقيقة 3 من بداية المباراة، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني عند الدقيقة 46، وتمكن البديل صالح العمري من تسجيل الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 57، وأضاف السومة الهدف الرابع عند الدقيقة 60 من عمر المباراة، وسجل هدفي الرائد لاعبه صقر عطيف من ضربة جزاء عند الدقيقتين 71، و77 من عمر المباراة، وأضاف حسين مقهوي هدف الأهلي الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.
وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 10 في المركز الثاني بفارق الأهداف عند الباطن والفيصلي الذين يمتلكان ذات الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في مؤخرة ترتيب الدوري، وسجل المصري شيكبالا هدف الرائد الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

11 - ي و س ف
2017-10-01 00:11:42
ههههههههههههههـ تعليق10 يمقن فيه عرق مصري ـــهههههههههه
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10 - جنتلمان
2017-09-30 23:56:17
مدرب الاهلي يتنح في الشوط الثاني بالذات التغييرات دايم تغييراته لصالح الفريق المنافس.
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( عدد التعليقات 9,194 )
9 - بسمه
2017-09-30 23:33:26
ماتياس ماتياس مصيبه لازم نتخلص منها ☹️
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8 - رطب
2017-09-30 23:10:25
استغرب من دياز بقاء ماتياس والقحطاني والشلهوب ودرويش والزوري في الهلال رغم وجود الأصلح والله اعلم
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7 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-09-30 23:06:04
دياز مغامر درجة اولى .. يريح ٧ لاعبين دفعة واحدة والتفريط بالنقاط اذا حصل يعطي اللاعبين ضغط نفسي بالمباريات القادمة وخاصة ان الهلال يلعب بآسيا ويمثل المنتخب وعينه ع الدوري والسوبر وكأس الملك .. مبروك
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( عدد التعليقات 9,194 )
6 - بسمه
2017-09-30 22:58:22
يبارك فيك قشوط✌️
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5 - مفتاح علبة قشطه
2017-09-30 22:55:40
مبروك لعششاق الهلال. قشوووط 💛 🌷
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4 - كلاش
2017-09-30 22:54:01
مبروك للزعماء ... العالميه رحتو لها وحارسكم محمد خوجلي فقد الذاكره من قو الصدمه .. رحت وانهزمت صقعوك وجيت تركض .. وش الفايده لاشرفت احد ولارفعت كاس مستوى اقل من يفشل
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( عدد التعليقات 9,194 )
3 - بسمه
2017-09-30 22:36:29
مبرووووك يازعماء ومن انتصار لانتصار ياارب 💙وصدااارة بسسس✌️💙
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2 - الشيخ صفط
2017-09-30 22:33:38
(العالميه صعبه قويه )هههه(يامحلي)
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
1 - نيشيمورا
2017-09-30 22:18:44
مبروك للمحلي
لا يعجبني(4) اعجبني(2)

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آخر تعليق
بواسطة : الرابغي

انا بروح معرض للطائرات واصور واقول بشتري طائرة لزوجتي علشان يقلون اول سعودي يشتر...
بواسطة : قلم الحقيقه

ت 10 \\\\\ ماشفنا الحكومة السعودية أعزها الله سحبتك مع لحيتك ورمتك في سجونها حسب...
بواسطة : 💔زيزفون 💔

تعاليق 273 ولاش توجعو قلوبنا مندري نحملو اش ولا اش مناش تقول كالم يقطعونا يعيشك...
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