بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

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صحيفة المرصد :قاد المهاجم والجلاد الفنزويلي ريفاس فريق الهلال اليوم السبت للظفر بنقاط مواجهة القادسية ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي والتي أقيمت في استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.

حيث تمكن ريفاس من صناعة هدف الهلال الأول لصالح زميله البرازيلي إدواردو في الدقيقة 12 من زمن مجريات الشوط الأول فيما سجل الهدف الثاني لصالح الهلال بتسديدة قوية من خارج منقطة الـ 18 عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني فيما حمل هدف القادسية إمضاء المحترف البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة (51).

وبهذه النتيجة يضمن الهلال تصدره لترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط.

بينما حقق الأهلي فوزاً كبيرا وغاليا على ضيفه الرائد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل أهداف الأهلي لاعبيه، البرازيلي ليوناردو دا سوزا عند الدقيقة 3 من بداية المباراة، وأضاف عمر السومة الهدف الثاني عند الدقيقة 46، وتمكن البديل صالح العمري من تسجيل الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 57، وأضاف السومة الهدف الرابع عند الدقيقة 60 من عمر المباراة، وسجل هدفي الرائد لاعبه صقر عطيف من ضربة جزاء عند الدقيقتين 71، و77 من عمر المباراة، وأضاف حسين مقهوي هدف الأهلي الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة ارتفع الأهلي برصيده من النقاط إلى 10 في المركز الثاني بفارق الأهداف عند الباطن والفيصلي الذين يمتلكان ذات الرصيد من النقاط، فيما تجمد رصيد الرائد عند نقطة واحدة في مؤخرة ترتيب الدوري، وسجل المصري شيكبالا هدف الرائد الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

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