“النيابة العامة” توجه تحذير شديد اللهجة حول المساس بالنظام العام أو “الحياة الخاصة”
صحيفة المرصد : حذَّرت النيابة العامة مجددًا من تطبيق المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية على كل من يمس النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة .
جاء ذلك عبر تغريدات على موقعها الرسمي تويتر، ذكرت فيها أن العقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل لــ 3 ملايين ريال سعودي.
وقالت النيابة: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية؛ يُعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وبغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال، وفقًا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.
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إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية ..
يتابع
— النيابة العامة (@bip_ksa) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧
…يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.
م6 جرائم معلوماتية
— النيابة العامة (@bip_ksa) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قانون ممتاز..و الي يقول انا ما اخلي اختي تسوق..ماهو بكيفك..هناك قانون وهناك حقوق 💚
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يجب ان يعراف ةيشعر الجميع بان النظام سيد الموقف وليس لاحدالتصرف الابحدودمسئولياته الخاصه وفق مايمليه النظام وترك التفلت من القوانين بالحجج الواهيه***اتق غضب الحليم والحمدلله على نعمه***
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قينان شوكه في حلق كل اخونجي كائن من كان قينان مخ كبير لأيضاهيه بنفس الفكرالمتقدم الا الصحفي ال الشيخ هولاءقماعة الفكر الاءخونجي اللذي ينتج دواعش نحن جزء من العالم ابتلايناببعض فكرالاخوان المؤدلج بغداد
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ماراح يكون فيه خص وص يات
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التزموا بالقانون تسلموا،،،،،،،،🦅
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باقي ياالنيابه ارجاع حقوق المراءه المحرومه من الميراث والمغلوب على امرها من والدها واخوانها ويوجد حلات كثيره بسكاكا حيث يؤخذ ميراثهن بالطرق الملتويه وبالبيع الصوري او التنازل الصوري رغم عنها
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كلن حر في ماله والله إني لو شفت وحده من بيتي حاطه رجلها على البنزين إني كاسرها
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قينان وربعه الله لايكثرهم شايب ع حفت القبر الله يحسن خواتمنا
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كثرو من الكاميرات وساهر في كل شارع وسكة تنظف البلاد بإذن الله
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طيب وأنا ماراح اخلي اختي تسوق بلقوه يعني هي والا ايش
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وهناك جهات معنية ومخولة تحدد المساس بالأمن والنظام العام وتأليب الرأي
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16 - هذه الحقيقة هل ما يقوم به قينان يعتبر مساس بالأمن والنظام العام وتأليب الرأي العام (( الجهة المعنية كالنيابة العامة والجهات الأمنية تقدر ذلك وتحاسبه مع قينان غيره ))
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اللهم ادم علينا نعمه الامن التي لا يقدر عليها اكبر جيوش العالم الا انت نسأل ان لايبدل الاحوال
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نتمنى ان نرى التحذيرات في الشوارع والاماكن العامه بالاضافه الى الاعلام المرئي والمسموع ختى تكون فعاله اكثر بدل التغريدات المتواضعة
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كما أمرنا الاسلام بالتثبت من الأنباء إذا جاء بها فاسق: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )
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شئ ممتاز ورائع ولكن هل ما يقوم به قينان يعتبر مساس بالأمن والنظام العام وتأليب الرأي العام أليس من المفترض ان يحاكم ويؤدب ويوقف
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كما أمرنا الدين باجتناب الكثير من الظن: «يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا»
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وحرم الاسلام التجسس نصا ،،،،، «ولا تجسسوا»
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الإسلام جعل فى حياة كل منا منطقة خاصة لا يجوز للناس أن يقتحموها
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : أيها الناس ، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا
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النظام العام والحرمة الخاصة.. خط أحمر لايمكن تجاوزة في اي حال من الاحوال
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قال رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه .
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هناك بنات قادوا قبل تطبيق السماح ****
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اعتبر الإسلام الموت في سبيل الدفاع عن المال والدم والشرف نوعًا من أنواع الشهادة
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الأصل في المسلم أنه معصوم الدم والمال فلا يجوز الاعتداء عليه بحال من الأحوال ،
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انا في بيني لا حد دخل فيني
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كل ما يمس النظام العام (( جريمة )) يعاقب عليها القانون وفق أحكام الشرع
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نظام الجرائم المعلوماتية نظام يردع كل من تسول له نفسه الإساءة للأخرين
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الله يقويكم وهذا وهو الحزم مع ناس صار همها اشغال الناس وتحدي القرارات ,, وباذن الله ان الشعب يد بيد مع دولته وسد منيع للمخربين
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دولة الشريعة والنظام والقانون
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