“النيابة العامة” توجه تحذير شديد اللهجة حول المساس بالنظام العام أو “الحياة الخاصة”

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صحيفة المرصد : حذَّرت النيابة العامة مجددًا من تطبيق المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية على كل من يمس النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة .

جاء ذلك عبر تغريدات على موقعها الرسمي تويتر، ذكرت فيها أن العقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل لــ 3 ملايين ريال سعودي.

وقالت النيابة: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية؛ يُعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل لخمس سنوات، وبغرامة مالية تصل لثلاثة ملايين ريال، وفقًا للمادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.

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إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو حرمة الحياة الخاصة أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية جريمة معلوماتية ..

يتابع — النيابة العامة (@bip_ksa) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧