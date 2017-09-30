شاهد.. لحظة شراء أول فتاة سعودية سيارة ” بنتلي” بعد قرار القيادة

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله لحظة شراء أول فتاة سعودية سيارة من نوع ” بنتلي” معبرة عن فرحتها بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .

وأظهر مقطع ” الفيديو” الفتاة أثناء تواجدها بمعرض سيارات مردده عبارات ” أول سعودية بعد القرار جايه تشتري سيارة ” وتابعت: ” الاّن نشوف السيارات “.

وأبان ” الفيديو” الفتاة وهى تشاهد السيارات لتختار أحدهم ليقع اختيارها في النهاية على سيارة من نوع ” بنتلي” وصعدت إلى مقصورتها مؤكدة عزمها على شرائها .