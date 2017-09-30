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شاهد.. لحظة شراء أول فتاة سعودية سيارة ” بنتلي” بعد قرار القيادة
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مقطع فيديو ظهر خلاله لحظة شراء أول فتاة سعودية سيارة من نوع ” بنتلي” معبرة عن فرحتها بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بقيادة السيارة .
وأظهر مقطع ” الفيديو” الفتاة أثناء تواجدها بمعرض سيارات مردده عبارات ” أول سعودية بعد القرار جايه تشتري سيارة ” وتابعت: ” الاّن نشوف السيارات “.
وأبان ” الفيديو” الفتاة وهى تشاهد السيارات لتختار أحدهم ليقع اختيارها في النهاية على سيارة من نوع ” بنتلي” وصعدت إلى مقصورتها مؤكدة عزمها على شرائها .
التعليقات
107 - الرابغي2017-10-01 00:13:48
انا بروح معرض للطائرات واصور واقول بشتري طائرة لزوجتي علشان يقلون اول سعودي يشتري طائرة لزوجتة
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106 -2017-10-01 00:12:20
تبض وجهها قدام زميلها بالمستقبل القريب بالجامعه والعمل بس الفقيرة من وين لها بنتلي قوة v بنظام الحقن السلس بتجيبها بحاله وحدة
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105 - wad2017-10-01 00:11:18
تعليق مخالف
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104 - الرابغي2017-10-01 00:10:56
كل يوم اول سعودية اول سعودية وكلها مهايطة
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103 - الرابغي2017-10-01 00:09:48
ما كل من دخل معرف اشترى بلاش مهايطة
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102 - القحطاني2017-10-01 00:02:45
تعليق مخالف
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101 - خالد2017-10-01 00:00:48
طيب ما ودك تتزوجينى ببلاش ما ابي مهر ولا شي
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100 - ماجد العتيبي2017-09-30 23:57:22
اهم شي في السيارة نوعيت القير والدركسون
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99 - وشك وشك2017-09-30 23:56:42
والمطلوب
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98 - رفيق الدرب2017-09-30 23:51:38
المهم لا يكون فيها مرايا
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97 -2017-09-30 23:48:10
من طقه خنبوقه هههههههه
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96 - ابوعبدالعزيز2017-09-30 23:47:44
الله يعين المقبلين على الزواج يقسط راتبه ويتسلف على الراتب
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95 - سند2017-09-30 23:47:41
مبرووك السيارة ما تنلامين جديدة على الكار تصدق اي شي ينقال لها
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94 - انـــــــــــا2017-09-30 23:47:32
اول ما شطح نطح -****
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93 - مواطن سعودي2017-09-30 23:43:24
مهايطه جديده ***
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92 -2017-09-30 23:42:13
نصيحة للاخت الي اشترت السيارة الركوب يا خير او شر بلا تصوير بلا مفاخرة اشتري سيارنك واذكري الله وفولي الله يعطيني خيرها ويكفيني شرها والسيارة وسيلة وليست غاية والكلام للجميع والله يرزقنا واياكم طاعتة
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91 - ابومحمد2017-09-30 23:37:48
***. يارب سترك يا كريم
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90 - ابومحمد2017-09-30 23:35:32
** اللهم احفظنا بحفظك يارب أجل سياره بمليون قيمة بيت في يد امرأه لا حاجة لها إلا الفشخره فقط
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89 -2017-09-30 23:32:27
ت84 اولاً انا مع كلامك المدعوه ريم ، ثانياً وجه كلامك للي يرفضون الزواج من امراة تقود السيارة لماذا يرفضون الزواج من امراة تقود، ثالثاً المراة التي تقود اعتقد لا يهمها ان بقيت عانس لاعتمادها على نفسها
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88 - سعودي2017-09-30 23:26:31
من كثرة حوا دث القرنبع علي سيا را ت المترفا ت إفلا س شركا ت التأ مين
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87 - الشمالي2017-09-30 23:26:06
قلم الحقيقه | هرمت وفاتك قطار العمر ساقوا ولا ماساقوا ماراح تستفيد شي ياحج
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86 - ضمير الناس2017-09-30 23:25:01
بعض الدعاه اصابهم الوعي المفاجىء قياليت كان من بدري حتى لايكثر الهياط عند المقلدين لهم***والمطلوب العبره في باقي الامور الخلافيه ايه الدعاة واتباعكم***
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85 -2017-09-30 23:24:00
تعليق مخالف
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84 -2017-09-30 23:22:03
تعليق 46 تكلمي بكلام يدخل العقل يعني خلاص ساقت المراة تعنس وما همها وتستغني عن الرجال يعني تعيش وحيدة وتموت وحيدة بس علشان ساقت سيارة فكري شوية الله يهديكي
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83 - ضمير الناس2017-09-30 23:21:25
تصح قيادة المرأه اذااشترت بنتلي ***رواه المطوع المتشدد***
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82 - ضمير الناس2017-09-30 23:19:52
المطاوعه المتشددين ناقصين معرفه وحكمه ودين***لذامن الافضل لهم عدم قيادة السياره الافي نطاق ضيق***
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( عدد التعليقات 1 )81 - قلم الحقيقه
لك من قلم الحقيقه هدية جدآآآآآآآآآ متواضعة أأأأأأأألبوم وائل جسار أأأأأأأأأأوعدك وأنت بعيد .
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80 - راى2017-09-30 23:13:19
والله البلد فى الف خير وعافيه وستر لو افتكينا من قلم الحقيقه*** على شاكلته يا صبر الأرض عليكم
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79 - مانع القحطاني2017-09-30 23:13:10
تهايط علينا ****
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78 -2017-09-30 23:12:52
تعليق مخالف
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77 - .........2017-09-30 23:12:13
ههههههههه خلاص اعتمدت ومررره. والوحيدة في الشرق الاوسط .طيب مري ع كل الوكلاء في السعودية وتصوري واعتمدي ترى مجانا
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76 - زائره2017-09-30 23:10:25
ناقصات عقل ودين🤧🔪
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75 - زائر2017-09-30 23:10:20
ت57 ***
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74 - ؟!2017-09-30 23:09:42
تقرب لختبوقه شكلها مو سعوديه اصل وفصل
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73 - راع البساطة2017-09-30 23:08:17
ياليل الليل انهبلوا العالم خلاص رجال ونساء هذة شارية سيارة وتعال يافشخرة وهذا مهدي زوجتة سيارة وتعال ياهياط الكل يعيش حياتة طبيعي وبلاش هاالحركات السامجة ***
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( عدد التعليقات 1 )72 - قلم الحقيقه
سيارة الأخونجي كرسيدا موديل 79 وارد تشليح طبلونها تقول شارع حفريات من كثر التمزق والتشطب عليه من لهيب شموس القايله وموضوعة عليه كتب دعاته قطيبان وقريضان ولا ألعن منه غير المتصحر ددسن غمارتين ههههههه
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71 - ألفجر البعييييد2017-09-30 23:06:14
كفؤ والله أنك مطنوخه وتستاهلين ألطناخه وأفرح الله قلب من افرحك بالقيادة
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70 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-30 23:05:36
تعليق 41 ربي يسعدك هذا تخصصي سيارات أنا ما قلت ب95000 خمسة وتسعون الف ريال أنا قلت بتسع مائة وخمسون الف 950000 ريال فعلا كانت بسعر اللي ذكرته بس الآن نزلت كل أسعار السيارات جميعا
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69 - Rewq2017-09-30 23:04:46
مبروك الف مبروك منها المال ومنك العيال 😆
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( عدد التعليقات 11,453 )68 - العنيد
يوم لا ينفع مالا ولا بنين .. الا قل الواحد يستعد للقاء ربة اللهم احسن خاتمتنا اجمين اللهم امين اللهم امين
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67 -2017-09-30 23:03:05
مافتحت الفديو. ماودي كبدي تقلب. وا اوصاب بالغثيان. هع هع طع
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66 - اسمرعبرالملكـــي2017-09-30 23:02:54
** .. قيادة السيارة للمحتاج لا يكون بهذي الطريقة والمسخرة المرأة المفروض تكون تصرفها اعقل من كذا ..
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( عدد التعليقات 11,453 )65 - العنيد
هذا الكلام متوقع منك ومن أمثالك ياقلم الحقد ، كفانا الله شركم
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64 -2017-09-30 23:01:33
تعليق 48ماعاد يبن الزواج ****
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63 -2017-09-30 23:00:41
وين اللي يقولون المرأه مسكينه ومحتاجه توصل عيالها للمدرسه وتروح لعملها. لأنها ارمله أو مطلقه. الخ الخ
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62 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-30 22:59:47
هاتي الدليل انك شريتيها عشان نصدق
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61 -2017-09-30 22:59:37
طيب انا ****
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60 - حظيظ2017-09-30 22:59:30
مبروك وتستاهل رزرايز
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( عدد التعليقات 11,453 )59 - العنيد
قلم الحقد //// هذا الشخص من **** ومقصد من كلامه خرااااب بيوت الناس ....
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58 - حازم2017-09-30 22:58:10
تعليق مخالف
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57 -2017-09-30 22:56:22
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 1 )56 - قلم الحقيقه
حسبي الله عليكم يالأخونجية ومعكم المتصحرين الله يقصف أعماركم . سنين ودنين وأنتم لم نشاهد من نوافذكم التي تطلون بها على بلادنا الحبيبة غير غراب ينعق أو ضب يعدي.قطع قطع . اليوم بلادنا في أجمل أعيادها .
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55 - الهاشمي2017-09-30 22:54:42
افرحي الفرح غريزة الانسان ولكن يدعوا الله ان يكفية شر الاقدار
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54 - سعودي2017-09-30 22:54:16
بنتلي مره وحدة عقبا ل كل سنة موديل الما لية علي الذمة منا خ وعوايد سنوية وتحسبن اوضا ع وشراكة القطا ع الخا ص مع العا م نشوف او وحدة تشترى طيا رة
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53 -2017-09-30 22:53:55
بدأ حسد الشعب العربي لأبناء جلدتهم الله يبارك لك فيها تفسين بيها بالعافيه
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( عدد التعليقات 11,453 )52 - العنيد
عندما تطلع بنتك او اختك او أحد نساء. وايدك على قلبك ويكون ****
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51 - زهوان2017-09-30 22:52:53
مبروك ياحبيبتي يافتو إوة متعي نفسك هية الدنيا كدة وكدة
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50 - خذ العلم2017-09-30 22:52:11
الف مبروك الله يحميها من قطاع الطرق والحوادث والمتحرشين
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( عدد التعليقات 11,453 )49 - العنيد
انت ياللي مسمى نفسك قلم لو تحب وطنك وصادق في محبت وطنك ****.(( حسبنا الله فيك ))
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48 - وسيم ٢٠٠٠2017-09-30 22:51:12
ماشاء الله القوة إلا باللة العلي العظيم لو كانت زوجة لرجال من الرجاجيل كان طلقها
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47 - راى2017-09-30 22:49:30
لا اله الا الله محمد رسول الله يارب يارب يارب احفظ هذا البلد أمنا مطمانا
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46 - ريم2017-09-30 22:49:26
بعد قيادة السيارة احس ان المراة قادرة تعتمد على نفسها وتدير امورها بنفسها وتستقل بحياتها وتقضي مشاويرها بنفسها ومايهمها تزوجت او عنست لانها سواء تزوجت او عنست الرجل مالو لزمه لانها قادرة تعتمد ع نفسها
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45 - ليبرالي يحب العلمانية2017-09-30 22:49:21
كم فرحنا للقرار التاريخي .. ولكن الهياط يفسد هذه الفرحة
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( عدد التعليقات 1 )44 - قلم الحقيقه
امرأأأأأأأأأأأأة سعودية شجاعة . تستحق كل اشادة . الله يحفظها من كل شر ومكروه وعين الحسود الحقود فيها أأأأأأأألف عووووووووود . وأأأأأأأأأأألف مبروك السيارة الجديدة مرة أخرى.
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43 - مكه2017-09-30 22:48:32
حاسس النعمه إلى في مكه راح ..... الله يحفظ مكه من كل شر النفوس تقلب
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( عدد التعليقات 11,453 )42 - العنيد
قلم الحقد ... خلصت الحفله والطم عساااك
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41 - السعودي2017-09-30 22:47:28
14 - محمد الشهريههههههه مين قالق 950000 الف ريال الله يحفظك هذي الي شرتها البنت افخم نوع في البنتلي قيمتها تمن ريال 1,245,000 مليون ومئتتان وخمسة وربعون الف تشتري 2 بيت دبلكس تسكن واحد وتأجرواحد
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40 - سامي2017-09-30 22:47:16
تعليق مخالف
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39 - اتقوا الله2017-09-30 22:46:29
اسأل الله العلي العظيم***
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( عدد التعليقات 1 )38 - قلم الحقيقه
امرأأأأأأأأأأأأة سعودية شجاعة . تستحق كل اشادة . الله يحفظها من كل شر ومكروه وعين الحسود الحقود فيها أأأأأأأألف عووووووووود . وأأأأأأأأأأألف مبروك السيارة الجديدة مرة أخرى.
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37 - مانع القحطاني2017-09-30 22:44:50
والله البلشه مع ذا المبزره من الحريم المفروض يحددون سن للقيادة من 35 سنه وأوقات معينه أما يفلتونهم علينا كذا مشكله ما يحس فيها إلا الشعب أما اهل المواكب ماهم حاسين
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36 -2017-09-30 22:44:07
يا خوفي بكرة يطلع بنات درباويه هذا هو الخوف مو انهم يسوقون للاسف الدرباويه وباء لا يرجى برءه ومعدي والبلد مو ناقصه عموما الله يوفق البنات ويحفظهم ويكفيهم شر الدرباويه وشر غيرهم
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( عدد التعليقات 11,453 )35 - العنيد
أضن ولله أعلم أن هذه الأيام هي الأيام التي تسمى ( أيام الصبر ) التي أخبرنا عنها رسول الله صل الله عليه وسلم ، حينما ذكر بأن القابض على دينه كاالقابض على الجمر ، وأجر العامل فيها كأجر خمسين رجل ....
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34 -2017-09-30 22:42:47
صحيح ناقصات عقل
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33 -2017-09-30 22:42:36
نقول لكم السالفه هياط ليس لقضاء حاجه ابلش مع الحريم والغيره اﻻن مبتلشين في الجواﻻت
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( عدد التعليقات 11,453 )32 - العنيد
. لا حول ولا قوة الا بالله ...
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31 - عمر الجهني2017-09-30 22:42:00
ياناس اذكروا الله وقولوا ماشاء الله
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30 -2017-09-30 22:41:15
حسبنــــــــــــــــــــا الله ونعـــــــــــــــــم الوكيــــــــــــــــــــــــــل
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29 - هذه الحقيقة2017-09-30 22:41:15
اللهم أقبضنا إليك غير مفتونين
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28 - الله المستعان2017-09-30 22:41:03
تقول اول سعوديه هههههههه ***
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27 - مكه2017-09-30 22:40:20
طب اش نسويله
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( عدد التعليقات 11,453 )26 - العنيد
استري نفسك بدل منتي قاعده تهايطين ضاع الحيا...
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25 -2017-09-30 22:38:43
الله يعين اللي كل يوم وهو بحراج السيارات يبحث عن سيارة قديمة قيمتها لاتتجاوز 5500 ريال
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( عدد التعليقات 9,194 )24 - بسمه
نوع من انواع والهياط والسماجه ياسادة ☺️
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23 - حمود2017-09-30 22:36:51
بدينا حركات ترك الحجاب والاستعراض
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22 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-09-30 22:36:03
ممنوع التفحيط..
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21 - ربي عونك2017-09-30 22:35:22
هذي زي *** الي يروح يشتري ****
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20 - خرطي2017-09-30 22:35:11
طقطقه والا ما اتباع اي بنتلي للأن
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19 - ..2017-09-30 22:35:07
مدري احس المعلقين وجيههم فيها الصيحة هههههههههههههههههههههههههههه
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18 - غامدي ابلجي2017-09-30 22:34:48
تقصدين اول***يهنيك فيها
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17 - أبو سحاااب2017-09-30 22:34:20
جده بتولع بترى العجب ملايين ما يدرون وين يودونها اللهم أدم نعمة الأمن والرخاء بدأنا في المهايطه .
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16 - سطام لطام النصر2017-09-30 22:33:57
بنتلي ماشاء الله الله يبارك لها
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( عدد التعليقات 1 )15 - قلم الحقيقه
أأأأأأأأأأأأأأألف مبروك أأأأأأأأأأأأأأأأألف مبروك أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأألف مبروك.وعسى الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ويحفظك من كل شر نهنىء أنفسنا والوطن بك وعسى الله يخلي لنا حكومتنا ويحفظ بلادنا.
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14 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-30 22:32:31
من أين لك هذا !!!؟؟؟ ولي راتبه 1900 ريال و8 أطفال فىي شقة إجار وأقساط بنك وكهرباء وغيرها كيف حاله وانتي تشترين سيارة 9500000 الف ريال
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13 - السحيم2017-09-30 22:32:10
والله المشكله***
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12 - _2017-09-30 22:31:59
الله يستر من الحوادث ونياح في كل بيت يامن واحد له سنين في غيبوبه من الحوادث الله يستر على جميع المسلمين
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11 - ملاس2017-09-30 22:30:38
ياعالم بدينا فشخره وتنافس هذا اللي ناقصين اذا كانت امورك ميسررره اشتري سيارتك وبدون فشخره وغرور انا عندي بنتلي وانا عندي مرسيدس وكلام فاضي الله يكون بعون الازواج والآباء بس وألف مبرووك للبنوك
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10 - عبدالله2017-09-30 22:30:03
ههههه وهي الصادقه اعتمدت سيكل 3 عجل ؟
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9 - _2017-09-30 22:29:06
عقبالي اشتري لشريكت حياتي وحده مثلها قبل الدخله نفس الون ونفس الاسم بنتلي
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8 -2017-09-30 22:28:53
على الزين ماشاء الله
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7 - ...........2017-09-30 22:28:05
هذي من أي **
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6 - فهدة2017-09-30 22:28:04
تعليق ١ وضح كيف ذكيه
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5 - فهدة2017-09-30 22:27:15
خلاص ابتدينا بالهياط سيارتي وسيارتك
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4 -2017-09-30 22:26:53
شكلها مركز كبير
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3 - زائر2017-09-30 22:26:21
مبروك الله يرزقك الحجاب
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2 - _2017-09-30 22:26:00
مبروكه الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها ويستر على جميع بنات الوطن
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1 -2017-09-30 22:24:26
ذكيه ماشاء الله عليها الله يوفقها.
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بواسطة : قلم الحقيقه
ت 10 \\\\\ ماشفنا الحكومة السعودية أعزها الله سحبتك مع لحيتك ورمتك في سجونها حسب...
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الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !المرصد 5 1٬672 3 ساعات
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 32 5٬516 19 ساعة
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !المرصد 50 12٬378 19 ساعة
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشارالمرصد 69 8٬469 يوم واحد
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!المرصد 39 9٬187 6 ساعات
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!المرصد 13 5٬254 20 ساعة
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!المرصد 11 4٬718 يوم واحد
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟المرصد 49 17٬996 يوم واحد
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بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمةالمرصد 2 2٬510 2 ساعتين
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاءالمرصد 9 3٬695 21 ساعة
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اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬718 يومين
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬858 6 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬831 7 أيام
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديوالمرصد 37 5٬191 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر ستصدمون بالنتيجة! – صورةالمرصد 9 4٬012 52 دقيقة
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اخبار اقتصادية
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