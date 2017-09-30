شاهد بالفيديو : مطار الكويت يتحول إلى حلبة مصارعة !

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه شبان كويتيون يتشاجرون في مطار الكويت الدولي.

وأظهر الفيديو المتداول شبان وهم يتشاجرون، قبل أن تتدخل قوات الأمن و فض الشجار بينهم.

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