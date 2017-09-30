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شاهد بالفيديو : مطار الكويت يتحول إلى حلبة مصارعة !
صحيفة المرصد : تداول نشطاء ومغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر فيه شبان كويتيون يتشاجرون في مطار الكويت الدولي.
وأظهر الفيديو المتداول شبان وهم يتشاجرون، قبل أن تتدخل قوات الأمن و فض الشجار بينهم.
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التعليقات
11 - اول 12017-09-30 23:51:45
كأني اشوف مقطع فيديو مضاربة نواعم، بس دايم شباب الكويت راعي مشاكل!
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10 - امل2017-09-30 23:49:10
يختييييي عليها اللي لابسه دشداشه بيضا .. تتهاوش وتتضارب واهم شي القذلة لا تخرب..ماااالت عليكم من شباب مايعه
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9 - مانع القحطاني2017-09-30 23:32:14
صدقوني وراء كل فتنه تقع في الأرض رافضه حتى المضاربات
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8 - فهدة2017-09-30 23:27:55
احلي شي حمو صلوح وعزوز هده خلاص يوبا الحين الرجال يضارب وآخر شي صلوح
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7 - فهدة2017-09-30 23:27:43
احلي شي حمو صلوح وعزوز هده خلاص يوبا الحين الرجال يضارب وآخر شي صلوح
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6 - نمر2017-09-30 23:18:36
شعندهم الكوايته صايرين سوبرمانات
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5 - بدر2017-09-30 23:11:42
شغب متخلف صيييييع
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4 -2017-09-30 23:09:07
ام بزوره يتكافخن
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3 -2017-09-30 23:08:48
اكيد السبب ليه تخزني هدني عليه
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2 - 🎼 محمد الشهري 🎼 Ggccxx62017-09-30 23:08:33
تقول مضاربات حريم
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1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-09-30 23:07:57
مجرد مبزره جنوس
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بواسطة : قلم الحقيقه
ت 10 \\\\\ ماشفنا الحكومة السعودية أعزها الله سحبتك مع لحيتك ورمتك في سجونها حسب...
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