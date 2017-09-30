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قناة فرنسية تسأل “سعودية “عن تعدد الزوجات والمساواة في الميراث.. شاهد ماذا قالت عن القرآن وكيف تعجب المذيع!
صحيفة المرصد: قالت مساعد أمين عام مركز الملك عبدالله للحوار الوطني آمال المعلمي، أن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث غير ممكنة، مشيرة إلى أن هناك نص شرعي يقطع بأن نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث.
وأضافت “خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معها فضائية “فرانس24″رداً على سؤال المذيع عن رأيها في منع تعدد الزوجات، بأن الشرع أباح للرجل الزواج حتى 4 زوجات، لكنه وضع في ذات الوقت اشتراطات ومحاذير كثيرة.
وأكدت أن الميراث وتعدد الزوجات لا مكان لرأي شخصي فيهما ولا قيمة للرأي الشخصي تجاه ما أباحه الشرع.
ولاقت إجابات المعلمي استحساناً من قبل الناشطين ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها الكثيرون إجابات قاطعة وذكية.
التعليقات
27 -2017-10-01 00:11:36
ت20 يقول التعدد يقضي على العنوسة هههه اذا كان الشباب والشِيّاب يفضلون الزواج من فرفورات صغيرات ويهمشون العوانس على كذا كيف بيقضون على العنوسة؟ واذا البعض يتزوج ويعدد من اجنبيات ايضاً كيف بيقضون عليها؟
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26 -2017-10-01 00:03:41
وأبصرت الشباب وقد تولوا ولبوا هادم اللذات حالا
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25 - اخر الموضات ولسى2017-09-30 23:59:00
تعليق مخالف
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24 - ✅2017-09-30 23:56:41
نرفض الاقتداء بقوانين تونس وامثالها ... انتهى
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23 - ابن الوغيده2017-09-30 23:56:11
بيض الله وجهها ابرك من بعض الرجال,,لاكن الحمدلله ,اشباه الرجال بداؤ بالانقراض
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22 - الى ١٧2017-09-30 23:55:09
نحن الى الطريق الحق امة وسطا لا غلو ولا تزمت فالدين يسر . يسروا ولا تعسروا
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21 - ✅2017-09-30 23:53:51
من حقوق الرجل ان يتزوج 2..3..4.. واذا لم يعدل فواحده . والتعدد تنوع جميل للقادر ويقضي على العنوسه
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20 - لست بالخب وﻻ الخب يخدعني2017-09-30 23:50:57
ويش الهرجة ي بيتر ت 1.
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19 -2017-09-30 23:49:13
الى 8 مع احترامي لك وهل هي أفضل من امهات المؤمنين بالخلق والإيمان والعلم ومع ذالك تزوج عليهن الرسول صلى الله علية وسلم فلا تخلط بين أوامر الله عزوجل وبين صفات الجميلة بالبشر حتى ولو أعجبتكم
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18 - نقول الحق ولا نخشئ إلا الله2017-09-30 23:48:53
نحن إلى اين
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17 - الى زائر2017-09-30 23:48:38
***ولم تمس قوانين الارث ولا تعدد الزوجات لأن فيها نص شرعي
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16 - احمد الله2017-09-30 23:41:54
عقل هذه المرأة يزن عقل الرجل وهي بربع عقل
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15 - هلا2017-09-30 23:39:02
من جد اثبتت هذه المرأه انها بعقل ٦٠ رجل فتجد من يقدح بهذه المرأه وحجابها ولا يكتثرون لما قالت من الكلام الموزون فهؤلاء ضبابيون لا يجب ان يسمع لهم فأفكارهم هي التي اساءت لهذا الدين
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14 - زائر2017-09-30 23:34:36
صدقوني سيأتي يوم قريب جداً يطالب فيه الليبراليين والعلمانيين بالمساواة بالمواريث والمطالبة بتحديد الزواج بواحدة فقط حيث ان أعداء الإسلام ليس لنفاقهم حدود بل سيطالبون بحذف الكثير من القرآن الكريم
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13 - انت رائعه2017-09-30 23:34:20
طيب ليش يتهموا المرأه بأنها بربع عقل وينتقصوا قيمتها علنا جهارا نهارا. بالحجة الجمت لسان المذيع واعتزت بدينها والله يكثر من امثالك
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12 - ***2017-09-30 23:31:04
***تمثل المسلمات وكأنها هي النموذج المشرق الصح المستقبلي . ودعوكم من تلك المحتشمه .ويصورون الجوهره المكنونه*** ***
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11 -2017-09-30 23:27:59
مؤمنات مؤمنات مافيه كلام وماشيات عل الصراط بكره تروح بسيارتها تلقي محاظرة مثواك الجنة يا اختاة انتي ومن سمح لكي ومن ايد ذلك
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10 - يا سلام2017-09-30 23:27:47
تقولين هذا الكلام وانت بربع عقل ايش حال لو كانت المرأه بعقل كامل!!!
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9 - مانع القحطاني2017-09-30 23:27:08
تحياتي لك
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8 - مانع القحطاني2017-09-30 23:26:45
جزاك الله خير وبيض وجهك ورزقك الحجاب الشرعي والعفة وكلمة الحق ونور بصرك وبصيرتك. والله اذا زوجك بيتزوج عليك بعد هذا الإيمان والمنطق والفهم فمع احترامي ما عنده سالفه بس انتي كملي حجابك وتصيرين 100%
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7 - صح لسانك2017-09-30 23:25:03
ويقولون المرأه بربع عقل
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6 - ...........2017-09-30 23:24:08
الله يخلف عليك وعلى زوجك وحجابك
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( عدد التعليقات 1,212 )5 - رعد الشمال
بارك الله فيك وكثر من أمثالك
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4 - عمر الجهني2017-09-30 23:21:08
ماشاء الله عليك
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3 - نفسيه2017-09-30 23:19:02
بارك الله فيك. لم تخذلي دينك وثوابتك. كما فعل الآخرين الذين صدعو روسنا. و با الأخير قلبو في العشه
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2 - من الاخر2017-09-30 23:18:21
ويقولون المراة ناقصة عقل وهذه هي المراة دائما تثبت انها افضل من اشباه الرجال
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( عدد التعليقات 15,966 )1 - بيتر
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بواسطة : قلم الحقيقه
ت 10 \\\\\ ماشفنا الحكومة السعودية أعزها الله سحبتك مع لحيتك ورمتك في سجونها حسب...
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