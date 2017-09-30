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مغردون يشعلون “تويتر” بعد سحب قطر الجنسية من الشاعر “محمد بن فطيس”

مغردون يشعلون “تويتر” بعد سحب قطر الجنسية من الشاعر “محمد بن فطيس”
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المرصد 53 5٬356 2 ساعتين

صحيفة المرصد: أثار سحب السلطات القطرية الجنسية من الشاعر المعروف محمد بن فطيس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ودشن مغردون وسم بعنوان “سحب جنسيه بن فطيس”، منددين بممارسات قطر بحق الشعراء والمفكرين. وانهالت تعليقات المغردين عبر “الوسم” وعبروا عن سخطهم من قرارات الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.
قالت مغردة: “‏يستمر تميم الإرهابي في انتهاك الإنسانية وظلم قبيلة عريقة في قطر، حسبي الله ونعم الوكيل على من كفر في نفي الشعب من وطنه”. وتابع مغرد : آل مرة والهواجر هم شرفاء قطر، ولن يسكتوا عن حقوقهم، عليهم أن ينتفضوا، اخرجوا على بهيم المجد نظموا مسيرة قوية عليه”
وأضاف مغرد ساخراً: “أتوقع ما راح تبقى الجنسية إلا مع عزمي وشلته المرتزقة، وللأسف حاكم يبيع شعبه وجيرانه لأجل مصالح شريفة”.ووجه مغرد رسالة إلى الشاعر محمد بن فطيس المري قائلًا “أن تكون بلا جنسية أشرف بكثير من أن تكون عندك جنسية تنظيم الحمدين”.
يشار إلى أن الشاعر محمد بن فطيس المري،كان نشر قصيدة أكد خلالها على رفضه تسييس الحج، و ندد بالتطاول على رموز الخليج، واصفًا المتطاولين بـ”الرعاع” مضيفاً أنه مع وحدة الصف الخليجي وأن قوة الخليج في وحدته .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

53 - نفسيه
2017-10-01 01:50:13
قلم قم. ايراني شيرازي. يجيد العربيه.
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52 -
2017-10-01 01:43:13
51- ليس ضد بلده ياجاهل انما ضد سياسة بلده الموجهه ضد الشعوب الخليجية وتدار باعلام مرتزقه خارجية عن محيط الخليج العربي
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51 -
2017-10-01 01:39:52
أجل بتصير ضد بلدك ؟؟ وتبيهم يخلونك بجنسيتك .... ماهذا المنطق ؟؟؟؟
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50 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-01 01:39:04
خلك *** وقطر بلدك الثاني فالدولة تزول والقبيلة تبقى إلى الأبد
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49 - جبال سدير
2017-10-01 01:34:27
يبي يفطس من الصدمة تجمعون من هاالجنسيات لااجل تاخذون مخصصات ورواتب في كل دولة الكويت خيرت مزدوجي الجنسية بين الجنسية الكويتية او جنسيتة الاخرى وهناك اتفاق بين دول الخليج يمنع حمل جنسيتين في ان واحد
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48 - وارد
2017-10-01 01:28:29
مايشرف حضرتك حمل الهوية ...دام سادات البلد صارو ملالي...انت يابن افطيس هوماتك قويه...ماتساوي مجلسك وسط الضلالي...كل شغموم ندق التحيه...وكل من حط الحمية راس مالي
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47 - 🌍Google🌍
2017-10-01 01:21:49
تعليق 38 لك كل الحب والاحترام كلام تشكر علية 🌺🌺.... تاج راسي انت ووصيتي لك اذا اكلت اكل جمل لكي تشبع وباالهناء والعافية
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46 -
2017-10-01 01:07:49
اياكم والفتنه فان الفتنه اشد من القتل
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45 - تعليق 38
2017-10-01 01:07:03
اللي ما عنده بلد ولا جنسية مثل *** ) وحنا كمواطنين سعوديين نفخر بجنسيتنا السعودية العربية الاسلامية لها هيبة ملكية . الله عطنا من واسع رزقه . ولعلمك جنسيتنا السعودية يضرب لها مليون حساب
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44 - بن حرب
2017-10-01 01:03:26
يا٣٨اول شي انت غير سعودي ايش عندك هنا تاكل وتنبح اطالب الصحيفه برفع اسمع للجهات المختصه هذا حاقد
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43 - استغفر الله استغفر الله استغفر الله
2017-10-01 01:03:08
يارب اغلقت الأبواب الا بابك وانقطعت الأسباب الا إليك ولا حول ولا قوه الا بك
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42 -
2017-10-01 00:57:42
32 - قلم الزفت المشكلة انك اخونجي وتسب فيهم الله يزيدك جهل على جهلك
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41 - صريح
2017-10-01 00:48:19
تعليق مخالف
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40 -
2017-10-01 00:44:13
الحل بالخلافة الاسلاميه بدون جناسي على منهاج النبوة بينجلط العلماني انت حتى على منهج ترامب رافض تبي العسكر والمستبدين ويفزع لك ترامب الدمقراطي اذا انزنقت
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39 - استغفر الله استغفر الله استغفر الله
2017-10-01 00:42:29
الا إليك ولأحول ولا قوه الا بك
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38 -
2017-10-01 00:42:03
وش استفدنا من الجنسية ضرايب ورسوم ومخالفات وماتقدر تشتغل زي الوافد ولا تتزوج لتكافئ النسب
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37 - تعليق 16
2017-10-01 00:36:21
كلامك صحيح منهو في ارضه من عصور قديمة فما احد يقدر يقرب جهته واذا هي على الجنسية فهي وريقات سحبها مكلف جدا وكلامك صحيح وريقات تميم والمحمدين ماتهمنا في شي
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36 -
2017-10-01 00:34:39
وش خصنا فيهم ؟؟؟ بكيفهم هم وربعهم يتخارجون ... مساكين هل قطر لو قالوا الحمدلله انسجنوا
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35 -
2017-10-01 00:33:08
الشعب القطري الحبيب هم اخواننا وابناء عمومتنا ومننا وفينا ولا يهاجمنا الا ذميم وزبانيته المستأجره من الفلستطن والمصاروة وبعض اصحاب المصالح الشخصية ك والمطايا امثال العذبه وزمرته العفنه
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( عدد التعليقات 29,135 )
34 - قلم الحقيقه
2017-10-01 00:29:43
قلنا لكم وليسمعها الداني والقاصي أنتم يالأخونجية الأخوان حالكم مثل حال أتباع المعممين المجوس النجوس تدعون المظلومية ولكن حقيقتكم أنكم أنتم الظالمين المعتدين الآثمين الارهابيين خونة دمى في يد أعدائنا.
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33 -
2017-10-01 00:29:30
كلام بن فطيس كلام من ذهب ولاينطق به الا الرجال الكرام
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( عدد التعليقات 29,135 )
32 - قلم الحقيقه
2017-10-01 00:26:04
قلنا لكم وليسمعها الداني والقاصي أنتم يالأخونجية الأخوان حالكم مثل حال أتباع المعممين المجوس النجوس تدعون المظلومية ولكن حقيقتكم أنكم أنتم الظالمين المعتدين الآثمين الارهابيين خونة دمى في يد أعدائنا.
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31 - هذ الصحيح
2017-10-01 00:25:39
تعليق مخالف
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30 -
2017-10-01 00:25:26
يسحبو الجنسيه من اهل البلد ويعطوها للمصري والفلسطيني هزززززلت
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29 - ت 22
2017-10-01 00:25:19
شوي شوي لا يطق فيك عرق ، الله يصلحك انت جالس تتكلم بكلام اكبر منك .
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28 - ملقوف
2017-10-01 00:23:11
العقلانيه هي من وحي الا ناضول المفبرك عن بعد وطول السنين
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27 - يا رب
2017-10-01 00:20:48
الله يهدي امير قطر ويرده الى حضن الخليج مرة أخرى. اللهم اعز هذه المملكة وقيادتها وانصرهم على من عاداهم
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26 - _
2017-10-01 00:20:30
قلم الخنبقه خذ راحتك اجلد وخذ راحتك الله يكفينا شرك
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( عدد التعليقات 29,135 )
25 - قلم الحقيقه
2017-10-01 00:17:53
ت 10 \\\عن أي مواطنة تتحدث .هل المواطنة في نظرك خيانتك لوطنك وولاة أمرك واتباع أعدائهم والمشي خلفهم وفي طريقهم .أم المواطنة هي أن تخالف سياسة حكامك الشرعيين وتنزع بيعتك من عنقك لهم ثم تنادي بالمواطنة
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24 - هلا
2017-10-01 00:16:40
قطر كما ارادتها ايران شوكة في خاصرة الخليج ولكن الله يحفظ بلاد الحرمين من شرورهم فيوفق لهذا البلد الطيب ولاة امر لا يخافون في الله لومة لائم
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( عدد التعليقات 29,135 )
23 - قلم الحقيقه
2017-10-01 00:13:08
ت 10 \\\\\ ماشفنا الحكومة السعودية أعزها الله سحبتك مع لحيتك ورمتك في سجونها حسب ماتزعم ياكاذب يافاجر.لكن الخونة الذين يتآمرون على وطنهم أمثالك وأمثال دعاتك ليس لهم الا السجون وضرب أعناقهم في بالسيف .
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22 - الله يزينها
2017-10-01 00:08:54
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,135 )
21 - قلم الحقيقه
2017-10-01 00:08:13
ت9 \\\\\ ماشفنا الحكومة السعودية أعزها الله سحبتك مع لحيتك ورمتك في سجونها حسب ماتزعم ياكاذب يافاجر.لكن الخونة الذين يتآمرون على وطنهم أمثالك وأمثال دعاتك ليس لهم الا السجون وضرب أعناقهم في بالسيف .
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20 -
2017-10-01 00:06:44
بعد قيام قطر بسحب جنسيات مواطنيها أصبحت قطر ترتمي في أحضان المجوس وحزب الله وإيران وتركيا و مرتزقة الطنطنه من عرب الشام وفتحت حدودها لمن هب ودب من مرتزقة إرهابيين مطلوبون قطر ام وابو لإرهاب وتصرعليه
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19 - هلا
2017-10-01 00:05:46
على اساس ان قطر تحمي حقوق الانسان. ربنا كشف قطر والحمدلله .والله يحفظ خادم الحرمين وولي عهده الأمين ويحفظ هذا البلد الطيب من كل شر
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( عدد التعليقات 29,135 )
18 - قلم الحقيقه
2017-10-01 00:03:37
يتمنون الحصول على الجنسية القطرية والارتماء في أحضان النظام القطري لتميم والحمدين خونة مارقين البعض منهم تم القاء القبض عليهم وايداعهم السجون والبعض الآخر هرب كالجرذي القذر ليشتم وطنه خارج حدوده.
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17 - نفسيه
2017-10-01 00:03:25
كل هالمصايب اللتي تصيب الأمه. وقفت يعني على شويعر بياع كلام. سحقا. وشكراً
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16 - العتيبي ١
2017-10-01 00:03:08
هذا تخبط الحاكم ، وسحب الجنسيه ليس من حق احد الا اذا كان مجنساً وليس وطنيا اصلاً. اما المواطن الاصلي فيبقى كماهو حتى لوسحبت وريقات اثباته ، ووريقات تميم ليس مأسوفاً عليها.
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15 - نفسيه
2017-10-01 00:02:02
ولا زال التخطيط للانقسام مستمر. تقسيم العراق بداء الآن ممثلا بالاكراد. الخ الخ. وقبلها السودان وجماعت قرنق النصراني
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( عدد التعليقات 29,135 )
14 - قلم الحقيقه
2017-10-01 00:01:24
شاعر قطري حرأصيل ولد عرب وقبيلة نضعهم فوق رؤوسنا لهم كل حشمة ومعزة ومقدار ولاينتقص من مكانتهم غير الناقص الردي أمثال ذميم والحمدين وأركان نظامه اللي يؤيدونهم.في المقابل هناك خونة لدينهم ووطنهم ومليكهم
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13 - سنونو
2017-10-01 00:01:19
ذميم يسحب الجنسية من المنتسبين للقبايل العربية التي هي موجودة في قطر من قبل وجود ال ثاني ويقوم بتجنيس شذاذ الافاق من إخوان شياطين مثل القردواي وأعضاء كينست مطرودين مثل عزمي فشارة
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12 - الغباء قطري
2017-10-01 00:00:31
هذا وحنا في بداية المقاطعه اجل بعد سنه بيسحبون جنسية موزه.
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11 - نفسيه
2017-09-30 23:58:59
لقد استمر حكم الدوله الاسلاميه العثمانيه. 600 سنه. وياليته استمر. كانت قوه عظمى. تكالبت عليها الخيانه من الشرق والغرب. وتم إسقاطها. وتم تقسيمنا وتفريقنا. لدويلات وجنسيات. لاتهش ولا تنش. ولا زال
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10 - كفى كذب
2017-09-30 23:57:25
هذه سياسات الدول العربيه بعضها تسحب الجنسيه والاخرى تجعلهم في المعتقلات وتفعل كل دوله بشعوبها ما شاءت لانها بلا معنى للمواطنه الحقيقيه فالشعب مجرد عبيد من املاك الحاكم
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9 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-30 23:57:13
فقدان وطنية الخونة الاخونجية جعلوا من سحب الجنسية وسيلة لتجريد من جردهم من وطنيتهم !!
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8 - بدرهاري
2017-09-30 23:54:53
بس قطر الي تسحب الجنسية وتعتقل الناس بدون نهمة!
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7 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-30 23:54:33
الاخونجية متأثرين بأن لا أوطان لهم ؟! فيعاملون الناس بسحب الجنسية لنزع الوطنية !!
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6 - سعد
2017-09-30 23:53:37
تعال السعوديه
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5 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-30 23:53:13
من خان دينه وعروبته وخليجه من باب أولى يخوووون شعبه (( قطر للأخونجية ))
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4 - قطر كما تحب أن تخوووون ؟!!
2017-09-30 23:52:05
والخيانة تجر الخيانة !!
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3 - ضمير الناس
2017-09-30 23:51:25
كلكم حفنه بعدتسحبون جنسيه المفروض تجنسون ناس حتى تحسون انكم في دوله لهاشعب جن جنون من هو اصلاًمجنون فزاد التخبط في ظل شورى القرضاوي التعيس***
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( عدد التعليقات 9,194 )
2 - بسمه
2017-09-30 23:51:16
خلصوا الشعب كلهم سحبوا جنسياتهم 🤓
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1 -
2017-09-30 23:50:34
حبيبي تميم بابا والله ان كل من قال كلمة الحق سحبت منه الجنسية والله ما يبقى عندك الاموزة وابوك حميد وحميد ولد عمك وصديقك عزمي بشارة انتبه وانا عمك لايضيعونك
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لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬513 يوم واحد
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬775 يومين
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬957 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬505 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬190 3 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬241 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬286 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

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ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

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فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

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إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

إعلان غريب لعرض منزل للبيع في مصر يثير الجدل.. شاهد..ماذا كتب صاحبه على الحائط !

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم السبت

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