مغردون يشعلون “تويتر” بعد سحب قطر الجنسية من الشاعر “محمد بن فطيس”

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صحيفة المرصد: أثار سحب السلطات القطرية الجنسية من الشاعر المعروف محمد بن فطيس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ودشن مغردون وسم بعنوان “سحب جنسيه بن فطيس”، منددين بممارسات قطر بحق الشعراء والمفكرين. وانهالت تعليقات المغردين عبر “الوسم” وعبروا عن سخطهم من قرارات الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.

قالت مغردة: “‏يستمر تميم الإرهابي في انتهاك الإنسانية وظلم قبيلة عريقة في قطر، حسبي الله ونعم الوكيل على من كفر في نفي الشعب من وطنه”. وتابع مغرد : آل مرة والهواجر هم شرفاء قطر، ولن يسكتوا عن حقوقهم، عليهم أن ينتفضوا، اخرجوا على بهيم المجد نظموا مسيرة قوية عليه”

وأضاف مغرد ساخراً: “أتوقع ما راح تبقى الجنسية إلا مع عزمي وشلته المرتزقة، وللأسف حاكم يبيع شعبه وجيرانه لأجل مصالح شريفة”.ووجه مغرد رسالة إلى الشاعر محمد بن فطيس المري قائلًا “أن تكون بلا جنسية أشرف بكثير من أن تكون عندك جنسية تنظيم الحمدين”.

يشار إلى أن الشاعر محمد بن فطيس المري،كان نشر قصيدة أكد خلالها على رفضه تسييس الحج، و ندد بالتطاول على رموز الخليج، واصفًا المتطاولين بـ”الرعاع” مضيفاً أنه مع وحدة الصف الخليجي وأن قوة الخليج في وحدته .