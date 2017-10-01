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فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة

فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة
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المرصد 8 1٬042 57 دقيقة

صحيفة المرصد: قال الفيلسوف والأكاديمي الفرنسي، برنار هنري ليفي، أن كردستان ستكون “ثاني دولة ديمقراطية” في المنطقة منتقداً دعم الغرب للعراق وتركيا وإيران -ووصفهم بالدول المارقة والفاشلة-، ضد إقليم كردستان.
وأضاف ليفي، في مقابلة مع مذيع CNN فريد زكريا، “كنت في أربيل قبل أيام، كأحد المراقبين الدوليين على الاستفتاء، وهو بالمناسبة استفتاء جيد، طبقا للمعايير الدولية، كان تصويتا عادلا. ومن الداخل، يستحيل شرح ذلك”.
ورداً على سؤال المذيع حول المعارضة الدولية الواسعة لاستفتاء انفصال كردستان، قال ليفي “هذا أمر محزن جدا بكل صراحة، وخطأ كبير بالحسابات. أمريكا وفرنسا، لدينا أشخاص هناك يعتبرون حليفا طبيعيا، ويقترحون بناء ديمقراطية حقيقية، ستكون الدولة الديمقراطية الثانية في المنطقة، ونحن خجلون ونقول لهم لا تفعلوا ذلك، وندعم تلك الدولة الفاشلة، اللا دولة، وهي العراق، ونقوي تركيا وإيران والعراق لاتخاذ خطوات قوية ضد كردستان الصغيرة هذه”.وأضاف: “بصراحة إنه عار، وخطأ كبير بالنسبة للغرب” .
وأضاف: “وضع الأكراد اليوم يذكرني بطريقة ما بإسرائيل عام 1948. سبعة ملايين شخص يحاصرهم 160 مليون شخص من الأعداء، من إمبراطوريات كبرى، من دول مارقة. إيران، على حد علمي ما زالت دولة غير ديمقراطية، وتركيا أردوغان تصبح أقل وأقل ديمقراطية، ولا أحد يدعم الأكراد. عزلة الأكراد هذه بصراحة، بالنسبة لي وبالنسبة لأي ديمقراطي يستمع إلينا، تكسر القلب”.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 -
2017-10-01 01:59:51
هاذ ماسوني عليه غضب الله
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7 - ابو العز الدمشقي
2017-10-01 01:41:39
شو ليكون الزلمة أسلم وصار منّا وفينا؟هذا المجرم الاسرائيلي صار ينظّر علينا ..... الكلمة الصحيحة التي قالها أنهم يذكروه بقيام إسرائيل ؟؟؟
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6 - ماكملان
2017-10-01 01:40:53
سوف يتندَّر الثور الأسود ويقول ((أُكِلتُ يوم أُكِلَ الثورُ الأبيضُ))، عندما سمح للأسد بأكل أخوته الثيران الأبيض والأصفر والأحمر. نحن مقبلون على سايكس أند بيكو جديد. وحينها ((ولات حين مناص)).
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5 - عكاش ابوعجره
2017-10-01 01:36:37
يهودي ابن يهودي يشجع على تقطيع وتقسيم المنطقة وبالذات كردستان لعلاقتها في الخفاء مع الصهاينه. ليضع اليهود قدمهم في الخليج. نسال الله ان يشتت شملكم وياخذكم اخذ عزيز مقتدر.
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4 - سامي عنان
2017-10-01 01:27:39
المشهد العراق دولة فاشلة و إيران دولة مارقة.. اتمنى من الحكومة السعودية إتخاذ القرارات حذرة في التعامل مع العراق .. فتح حدود و فتح البلد لهم سيولد المشاكل..
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3 - sar-al-sa
2017-10-01 01:25:59
كثير من العالم لا يهمه امر الانفصال والمهم الا يكون حافز لحرب عالميه ليس مما ذكره من دول فقط بل من معظم دول اسيا وافريقيا دفعه واحده ضد اوروبا وامريكا الشماليه التان يراد تطهيرهما بالتدريج
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2 - ماكلاود
2017-10-01 01:19:35
أليس هذا الفيلسوف هو مهندس الثورات في مصر وليبيا وسوريا؟. أخزاك الله أنت وفلسفتك الثورية. انظر إلى حال المنطقة وماحل بها من دمار بسبب فلسفتك الفاشلة.
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1 - بالمختصر
2017-10-01 01:16:36
يجوز كلامه فيه شي من الصحة لكن حنا مالنا لا ناقة ولا جمل في الموضوع . نتمنى تجنب الموضع ولا لنا علاقة فيه اهم شي بلدنا ودوّل الخليج واليمن والباقي بسلامته .
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