فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة

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صحيفة المرصد: قال الفيلسوف والأكاديمي الفرنسي، برنار هنري ليفي، أن كردستان ستكون “ثاني دولة ديمقراطية” في المنطقة منتقداً دعم الغرب للعراق وتركيا وإيران -ووصفهم بالدول المارقة والفاشلة-، ضد إقليم كردستان.

وأضاف ليفي، في مقابلة مع مذيع CNN فريد زكريا، “كنت في أربيل قبل أيام، كأحد المراقبين الدوليين على الاستفتاء، وهو بالمناسبة استفتاء جيد، طبقا للمعايير الدولية، كان تصويتا عادلا. ومن الداخل، يستحيل شرح ذلك”.

ورداً على سؤال المذيع حول المعارضة الدولية الواسعة لاستفتاء انفصال كردستان، قال ليفي “هذا أمر محزن جدا بكل صراحة، وخطأ كبير بالحسابات. أمريكا وفرنسا، لدينا أشخاص هناك يعتبرون حليفا طبيعيا، ويقترحون بناء ديمقراطية حقيقية، ستكون الدولة الديمقراطية الثانية في المنطقة، ونحن خجلون ونقول لهم لا تفعلوا ذلك، وندعم تلك الدولة الفاشلة، اللا دولة، وهي العراق، ونقوي تركيا وإيران والعراق لاتخاذ خطوات قوية ضد كردستان الصغيرة هذه”.وأضاف: “بصراحة إنه عار، وخطأ كبير بالنسبة للغرب” .

وأضاف: “وضع الأكراد اليوم يذكرني بطريقة ما بإسرائيل عام 1948. سبعة ملايين شخص يحاصرهم 160 مليون شخص من الأعداء، من إمبراطوريات كبرى، من دول مارقة. إيران، على حد علمي ما زالت دولة غير ديمقراطية، وتركيا أردوغان تصبح أقل وأقل ديمقراطية، ولا أحد يدعم الأكراد. عزلة الأكراد هذه بصراحة، بالنسبة لي وبالنسبة لأي ديمقراطي يستمع إلينا، تكسر القلب”.