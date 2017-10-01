شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

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صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يستعرض جانبًا من مشروع تظليل صحن المطاف وسط المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ويبدو بالفيديو الذي انتشر السبت (30 سبتمبر 2017)، مجسم مصغر للمسجد الحرام وصحن المطاف وتجربة الستائر الواقية لأشعة الشمس على المجسم المصغر.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ناقشت العام الماضي برئاسة الدكتور عبدالرحمن السديس، مشاريع الملك سلمان لتظليل صحن المطاف وسطح المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

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