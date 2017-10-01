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شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم
صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يستعرض جانبًا من مشروع تظليل صحن المطاف وسط المسجد الحرام في مكة المكرمة.
ويبدو بالفيديو الذي انتشر السبت (30 سبتمبر 2017)، مجسم مصغر للمسجد الحرام وصحن المطاف وتجربة الستائر الواقية لأشعة الشمس على المجسم المصغر.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ناقشت العام الماضي برئاسة الدكتور عبدالرحمن السديس، مشاريع الملك سلمان لتظليل صحن المطاف وسطح المسجد الحرام والساحات المحيطة به.
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التعليقات
8 - هاشم2017-10-01 12:00:31
اخاف يسقط على الطايفين وتصير كارثه مثل الرافعه ونسوي لجان تحقيق والبحث عن المتسبب
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7 - دراكولا2017-10-01 11:47:31
***هناك من هم اولى بها..
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6 - البرنس2017-10-01 11:36:14
صحن المطاف بارد ماشاء الله وهو مكشوف كيف لو تم تغطيته؟
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5 - وجهة نظر2017-10-01 11:33:34
لو يتم تظيليل الصحن بنفس نوع مظلات المسجد النبوي يكون افضل لانها تسمح بالاضائه الطبيعيه طول فترة النهار وكذلك عملية التهويه ويتم ايضا تركيب مراوح الرذاذ
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4 - محمد الجعيد2017-10-01 10:32:31
بيصير مكتوم والروائح تطلع ومكلف تركيبه والصيانه والتشغيل ولو تعطل او وقع بيصير كارثه
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3 - الخبير ///// عرررررروج ///// A-J2017-10-01 10:18:49
مشروع عملاق // الله يقويهم ويعينهم لما هو في خدمة وصالح ضيوف بيت الله الحرام .
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2 - دكتور الحب2017-10-01 10:09:35
سيؤدي لانتشار الامراض الرئويه ...وحيكلف مليارات الدولارات
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1 - مواطن2017-10-01 10:02:19
هذه الدرجة من التظليل سوف تخفي الكعبة وما حولها , ولا يصلح , الذي يصلح تظليل شبه شفاف , يسمح بتخفيف اشعة الشمس وليس منعها .
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بواسطة : رافضي وافتخر
ياتعليق رقم311 لاتدس السم في العسل بس بجاوبك لااحد يطعن في عرض الرسول سوى لاتفتر...
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