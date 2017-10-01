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شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم
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المرصد 8 2٬275 3 ساعات

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يستعرض جانبًا من مشروع تظليل صحن المطاف وسط المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ويبدو بالفيديو الذي انتشر السبت (30 سبتمبر 2017)، مجسم مصغر للمسجد الحرام وصحن المطاف وتجربة الستائر الواقية لأشعة الشمس على المجسم المصغر.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ناقشت العام الماضي برئاسة الدكتور عبدالرحمن السديس، مشاريع الملك سلمان لتظليل صحن المطاف وسطح المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

8 - هاشم
2017-10-01 12:00:31
اخاف يسقط على الطايفين وتصير كارثه مثل الرافعه ونسوي لجان تحقيق والبحث عن المتسبب
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7 - دراكولا
2017-10-01 11:47:31
***هناك من هم اولى بها..
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6 - البرنس
2017-10-01 11:36:14
صحن المطاف بارد ماشاء الله وهو مكشوف كيف لو تم تغطيته؟
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5 - وجهة نظر
2017-10-01 11:33:34
لو يتم تظيليل الصحن بنفس نوع مظلات المسجد النبوي يكون افضل لانها تسمح بالاضائه الطبيعيه طول فترة النهار وكذلك عملية التهويه ويتم ايضا تركيب مراوح الرذاذ
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4 - محمد الجعيد
2017-10-01 10:32:31
بيصير مكتوم والروائح تطلع ومكلف تركيبه والصيانه والتشغيل ولو تعطل او وقع بيصير كارثه
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3 - الخبير ///// عرررررروج ///// A-J
2017-10-01 10:18:49
مشروع عملاق // الله يقويهم ويعينهم لما هو في خدمة وصالح ضيوف بيت الله الحرام .
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2 - دكتور الحب
2017-10-01 10:09:35
سيؤدي لانتشار الامراض الرئويه ...وحيكلف مليارات الدولارات
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1 - مواطن
2017-10-01 10:02:19
هذه الدرجة من التظليل سوف تخفي الكعبة وما حولها , ولا يصلح , الذي يصلح تظليل شبه شفاف , يسمح بتخفيف اشعة الشمس وليس منعها .
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