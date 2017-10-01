“مصيرها سيكون كمصير أطلانطس”.. نبوءات حول اختفاء الولايات المتحدة من على وجه الأرض
صحيفة المرصد : اكتسبت في الآونة الأخيرة نبوءات حول اختفاء الولايات المتحدة الأمريكية شعبية كبيرة على الإنترنت على خلفية الكوارث الطبيعية التي تحدث في الولايات المتحدة.
فتوقع الفلسطيني زياد سيلفادي أنه سيحدث تسونامي لم يسبق له مثيل في الولايات المتحدة، وبعد ذلك ستحدث كارثة إنسانية كبيرة وبعد ذلك كارثة اقتصادية، وفقا لموقع “روسيسكي ديالوغ”.
وبدوره إيدغار كيسي توقع اختفاء الساحل الشرقي من نيويورك من على وجه الأرض. وقبل ذلك ستختفي الأجزاء الجنوبية لولايتي كارولينا وجورجيا، عندما تتدفق البحيرات العظمى إلى خليج المكسيك.
أما الراهب الفرنسي الذي يطلق عليه “العنكبوت الأسود” فتنبأ بأن يكون الرئيس ال44 للولايات المتحدة أسود البشرة. وكذلك فانغا أكدت أنه ستبدأ الدولة بالانهيار في عهد “الملك الأسود”.
وتوقعت جونا، العرافة والمعالجة أن مصير الولايات المتحدة سيكون كمصير أطلانطس.
وقالت لن تبقى هذه البلد موجودة أكثر من 5-6 سنوات وقريبا ستختفي، والمسؤولون عن هذا هم الأمريكيون نفسهم، أو بالأحرى غطرستهم.
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التعليقات
معظم استثمارات العالم تحركها قوة الاقتصاد الأمريكي ، والعالم كله يدور في فلكها
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للاسف اذا تدمرت سنخسر ثروتنا التريليونية في امريكا
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بيصيرون لاجئين بعدما كانوا يطردون اللاجئين من ديارهم سبحان الله مايقدر عليهم إلا رب العالمين، اللهم عجل بزوالهم
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قال تعالى ((وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا)). وقال ((فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا)).
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امنيات يتمنى مدمني العبوديه تحقيقها لادراكهم انه لولا ال USA لكانت الدول الصغيره في تفكيرها وطموحاتها بالاستعداد والعده للقوه مهما كانت مساحتها وثروتها طعاما سائغا للشيوعيات والوثنيات الاقوى
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اتمنى ان تعود الخلافه الاسلاميه. للسيطره على الكره الارضيه. سوف نعيش بسلام. وشكراً.
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اللهم إنا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك من الذنب الذي لانعلم. الله الله ربنا لانشرك به شيئا .
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اقول سقها بس
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العلم عند الله علام الغيوب
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الله يهلكها ويدمرها مثل ما دمرت بلاد المسلمين
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اعلان امريكا الحرب على المسلمين دليل على قرب نهايتها الحرب على الاسلام حرب خاسره لكن متى الله اعلم
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قسم بالله إن صارت ليمنعون الحريم من القياده
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