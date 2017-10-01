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تركيا تفتتح أكبر قاعدة عسكرية خارج حدودها

تركيا تفتتح أكبر قاعدة عسكرية خارج حدودها
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المرصد 12 1٬744 2 ساعتين

صحيفة المرصد – وكالات : افتتحت السلطات التركية أمس السبت، أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، كخطوة من قبل أنقرة لتوطيد علاقاتها مع الصومال وتأسيس وجود لها في شرق أفريقيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي رفيع المستوى قوله قبيل مراسم الافتتاح التي حضرها رئيس الأركان التركي خلوصي آكار: “الضباط الأتراك سيتولون تدريب أكثر من 10 آلاف جندي صومالي في القاعدة على دفعات”.

من جانب آخر نقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري قوله: “نود أن نشكر الشعب والحكومة التركيين لدعمهما بلادنا بإقامة هذه القاعدة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى المساعدة لتعزيز جهودنا في مكافحة الإرهاب”.

وكان موقع “هابر 7” ذكر في وقت سابق أنه من المرجح أن يتدرب 10 آلاف و500 جندي صومالي في هذه القاعدة الجديدة على دفعات، تحت إشراف نحو 200 جندي تركي سيتكفلون بضمان الأمن والتدريبات.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

12 -
2017-10-01 03:15:22
يجب معرفة اسباب وجود قاعده تركيه في الصومال القريبه من باب المندب وماذايخطط جيش التركي الاردوغاني بالصومال قريب من باب المندب ومن يموله هل هم قطر اوايران اسءله احترازيه للجيش العثماني الاردوغاني ؟؟؟؟؟
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11 - ابو ساره
2017-10-01 03:09:23
تركيا دولة مسلمة افضل من الامريكان بالف مرة
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10 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 02:59:28
أووووووه يمن ♥️ أغنية تركية عن اليمن
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9 - الاخضر
2017-10-01 02:42:52
ستتحول الصومال إلى وكر إرهابي عالمي لو توغلت تركيا فيها.
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8 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 02:41:36
الصومال ؟ قريب من مضيق باب المندب اعتقد قريب لليمن 😏تحديدا جنوب اليمن 🤔 كني فهمت السالفة شووي . اعتقد لها دخل بالامارات ووجودها داخل جنوب اليمن
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7 - sar-al-sa
2017-10-01 02:33:53
عمليه تسهيل مهمه لضرب عصفورين بحجر واحد
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6 - sar-al-sa
2017-10-01 02:32:59
عمليه تسهيل مهمه لضرب عصفورين بحجر واحد
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5 -
2017-10-01 02:22:29
الدوله العثمانيه تخطط لعوده حكم الدوله العثمانيه ولها اهداف بعيده المدى والدوله الفارسيه المجوسيه كذالك لها اهداف وتخطط لها ونحن "اهااااااه ••• من نحن تفكيرنا بالحرمه تسوق وتكشف الوجهه ولا ماتسوق
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4 - نفسيه
2017-10-01 02:21:41
تركيا دوله عظمى. في حلف الناتو. تحت قيادة الرئيس السني. رجب طيب اردوغان. أطال الله بعمره. كذلك السعوديه دوله عظمى تحت قيادة الملك سلمان أطال الله بعمره. لو يتحدون سوف يسيطرون على الشرق الأوسط.cc برى
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3 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-01 02:21:14
ما يأخذوني معهم طيار ويحطون مساعدتي بنت تركيه برتبة ملازم أول 😵
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2 - سامي عنان
2017-10-01 02:18:03
السعودية أولى بهذا العمل.. المفروض تكون لنا قواعد عسكرية خارج المملكة..
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1 - محمد الجعيد
2017-10-01 02:18:00
ليش الدول العربيه ماكانت السباقه في هذا الوقت من تركيا خاصه مصر
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