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وصفوا تصرفها بـ “الاستحقار”.. مديرة مدرسة تثير العواصف بـ”شم ملابس الطالبات ” في المدينة !

وصفوا تصرفها بـ “الاستحقار”.. مديرة مدرسة تثير العواصف بـ”شم ملابس الطالبات ” في المدينة !
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المرصد 81 4٬836 3 ساعات

صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن مجموعة من الطالبات اشتكتين قائدة مدرسة ثانوية في إدارة التعليم في المدينة المنورة حيث زعمن تعرضهن إلى تعنيف لفظي وإساءة وإهانة من القائدة التي درجت على شم أزيائهن للتأكد من نظافتهن الشخصية وكتابة لاصق يحمل عبارة «توجد رائحة» على أزياء المتهمات بعدم النظافة !

ووفقا لصحيفة “عكاظ” أكد المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي، أن تصرف قائدة المدرسة مرفوض جملة وتفصيلا ويتنافى مع النظام، ولا يمكن إقراره أو السكوت عليه، وأن الوزارة تشدد على عدم استخدام التعنيف بكافة أشكاله بدنيا ولفظيا. وقال برناوي «تصرف القائدة مرفوض، وهو أسلوب تعامل غير حضاري، وغير تربوي على حد سواء، وفيه كثير من الإهانة والاستخفاق والاستحقار، وله آثاره السلبية الكبيرة على نفسيات من يُمارس عليهن».

ودعا المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة أي أب أو ولي أمر تعرض ابنه أو ابنته لسلوك مماثل إلى التقدم بشكواه إلى المدير العام للتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وكان عدد من أولياء أمور طالبات في المدرسة الثانوية الخامسة عشرة بالمدينة المنورة اتهموا القائدة بشم ملابس طالبات وتعنيف بعضهن لفظيا، بحجة عدم النظافة ولصق قصاصة تحمل عبارة «توجد رائحة» أو «لا توجد رائحة» على ملابسهن.

وأضاف المتحدثون أن اللاصق الورقي لا يمكن نزعه إلا بعد عودة الطالبة إلى منزل أسرتها. وطبقا لولي أمر طالبة رفض الإفصاح عن اسمه فإن ابنته وصلت إلى المنزل باكية بسبب تصرف القائدة، بعد أن اختارتها القائدة مع أخريات لاختبار «شم الزي المدرسي».

وأضاف آخر أن ابنته وصلت إلى المنزل وعليه ملصق «لا توجد رائحة» وعليه توقيع المديرة فيما ألقى الحظ العاثر أخريات تحت ملصق توجد رائحة، مشيرا إلى أن سلوك القائدة المدرسية يتنافى مع أبسط القيم التربوية وألحق الأذى النفسي لعدد كبير من الطالبات !

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

81 - عادل الوحش
2017-10-01 08:02:09
ههههههههههههههههههههههههههه والله مو صاحيه ما هذا التصرف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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80 - هلا
2017-10-01 07:58:34
يمكن في طالبات تدخن. ايش عرفك .فالفاسدة تفسد ١٠٠
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79 - ام فهد
2017-10-01 07:43:56
خلصت الاساليب التربوية ورجعنا للحركات الخايسة بالله هذي مربية كيف تربي عيالها بالاستحقار بالاهانه لاممكن ابدا لكن بنات الناس عادي تفشلهم وتعقدهم لا بد من عقابهاعقابا عسيرا تخرج العقد اللي في راسها
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78 - المر
2017-10-01 07:41:04
ماتلحق تشم الطالبات كلهن كثيرات بالمئات لكن المعلمات تشمشمهن فيهن ريحه ماحددت الريحه فين فوق والاف الوسط والا ت هاذي يبي درس في السلوك قينان ص علي صواب في كثير من كلامه عن المعلمين و
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77 -
2017-10-01 07:37:00
ههههههههههه جابها واحد من المتابعين الكرام اكيد كانت متوحمة على شم اباط طالباتها ههههههههههه
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76 - ام خالد
2017-10-01 07:33:24
اسلوبها غير تربوي راح يأثر على نفسيات الطالبات وتهز ثقتهم بنفسهم عندك شك طالبه ماهي نظيفه تقدرين تعرفينها بدون هذاالاسلوب وتستدعينها مكتبك ماهو بهذي الطريقه هل ترضى هذالنفسها
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75 - قمر.
2017-10-01 07:32:49
بعضهم معهم وسوسه الحمدلله الذي عافانا حتى ماتسلم وتمسك كل شي بلمنديل
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74 -
2017-10-01 07:31:01
وش عندها المخزنه تشمشم اباط الطالبات ههههههههههههههههه في بعض الناس يازين ريحتهم وبعضهم ماتتقبلها من الله لو حاط مسك وعنبر الظاهر هذي حامل ومتوحمه على شم الاباط هههههههههههههههه وع قرف هههههههههههههه
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73 - باب
2017-10-01 07:29:48
رساله الي المديرة الطقس بدأ يتغيير ويجب عليكي الانتباه حتى لاتصابي بزكمة وينسد الأنف
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72 - مدرس سايق
2017-10-01 07:26:43
لا يوجد عذر للمديره لكن بالمقابل هناك طلاب رائحته نتنه بالمره لم يستحم من مده مع الجو الحار يجعلك تتقيأ
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71 - الحمدلله
2017-10-01 07:24:12
جزاها الله خير ....ما الومها تصرف ممتاز علشان يحافظو ع النظافه .....في ناس اخر اهتمامهم النظافه ..النظافه من الايمان..
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70 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-01 07:23:57
بصراحة اذا بنت وريحتها خايسة يصير الوضع مرة غير مقبول .. طبعاً ترجع لنظافة الام بالمقام الاول اللي ماتهتم بابناءها
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69 - الحمدلله
2017-10-01 07:22:11
جزاها الله خير ....ما الومها تصرف ممتاز علشان يحافظو ع النظافه .....في ناس اخر اهتمامهم النظافه ..النظافه من الايمان..
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68 - hima
2017-10-01 07:15:07
والله انها بطله,فيه عينه من الناس مايفهمو غير بلقوة ولهم ريحه تجيب العمى,ياريت يعطوا الصلاحيات للمساجد لتطبيقها في ناس بلذات من الاسيويين يجي يشنقوا الخلق بروائحهم بصل وثوم وبفوط.
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( عدد التعليقات 2,236 )
67 - ابونواف...
2017-10-01 07:14:41
ان كان همك في الدنيا ريحتك العطر بخمسين والصابون بريال
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66 - جبال سدير
2017-10-01 07:12:16
اتوقع ان الرائحة المقصودة هي رائحة الدخان ولكن القائدة لاتريد احراجهن وانما اشعارهن وذويهن وافهم يافهيم بارك الله فيها وكثر الله من امثالها
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65 - العمده
2017-10-01 07:11:54
تشكيل لجنه من مكتب التوجيه النسوى للتحقيق مع المديره ويتم إعادتها للتدريس فى مدرسه اخرى وتعين مديره اخرى وتقديم اعتذار للطالبات المتضررات عبر الإذاعة المدرسيه فى الطابور الصباحي .لتكون عبره للجميع
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64 - شابت لحانا مالحقنا هوانا
2017-10-01 07:09:52
انا احتقر اللي مشغلين انفسهم في الدوااام خاصه ع غير سنع
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63 -
2017-10-01 07:09:09
فيها خلل نفسي .. هذه تربية شخصية تخص بناتها وابناءها في المنزل وليست تربية تعليمية صادرة بتعميم وانظمة من الجهة المختصة بالتربية والتعليم
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62 -
2017-10-01 07:08:37
عندنا مدير مدرسه كل فتره يكبر انفه 👃 اثاري طلع من الشم يشمون من ورانا 😂😂😂😂😂😂
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61 -
2017-10-01 07:05:44
النظافه مطلوبه بالنسبه لطلاب والطالبات
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60 - جنب الحيط
2017-10-01 07:02:03
المروح ما تعجبه هذه الهروج .. يبغاك تنكتم خنقاً . اعتقد من اهم رواج مشاوير( كريم & أوبر ) ان ريحتهم طيبة . مهو مثل معظم التكاسي .
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59 - قلم الحقيقه
2017-10-01 07:02:02
عيب عليها تلصق علي الطلابات ملصق يبين راێحتها لان هذا يﯝثر علي نفسيت الطالبه هذي مديره غير قياديه
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58 - الحل
2017-10-01 07:01:31
ارفعو شكوى لحقوق الإنسان اكتفي بالإذاعة المدرسية وشوله لصقه وتقليل من شائن بنات خلق الله وراهم اهل يازين من طردها طرد عشان تتادب وتدفع مبلغ مالي وقدرة ضرر نفسي للبنات وتفرقه وعنصريه من وجهة نظري
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57 - جنب الحيط
2017-10-01 06:57:38
تعيش و تدوم هذه المسؤولة .. نعم توجد مشكلة في مجتمعنا موظفين & طلاب .. لا نخبي رؤسنا فالروائح سببها ست البيت ( زوجة & ام .. الخ ) ياريت يطبقوه عندنا في العمل . لأن رائحة البعض تدوخ 😷
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56 - ابو طارق
2017-10-01 06:57:20
الشكاؤون البكاؤون قلبوها شمشمه هههههههههههههه
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55 - مؤيد مديرة المدرسة
2017-10-01 06:52:10
أؤيد ماقامت به وبشدة بعض الاهالي الله يهديهم مايهتمون في بناتهم ولا اولادهم من ناحية المظهر والنظافه الشخصية ..
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54 -
2017-10-01 06:51:49
تعليق 30يمين الله صادق إعرف واحد كذا يجلس اوف اوف ريحة فلان وفلان وذبحنى بريحة العطور جيناه على البيت فجأة زباله زباله طلع حق هيط تفلنا على وجهه وطلعنا هه وصارت مشكله كبيره طلع مريض نفسي
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( عدد التعليقات 9,071 )
53 - المنتصر بالله
2017-10-01 06:49:59
أنا أشم ريحه في الكمبيوتر عندما تغرد العسسسسل 112 ⚘🌷🌺🍂🍁🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌲🌱🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳
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52 - العمده
2017-10-01 06:49:01
تصرفها هداه الله غير لائق وغير تربوى ومحرج للطالبات امام زميلاتهن.كان المدرس يفتش على شعر الرأس وأظافر اليدين للتأكد من قصرها ولم يستخدم اُسلوب الشم وورقة النتائج المحرجه للكل .حسبي الله ونعم الوكيل
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51 - ابو غيث
2017-10-01 06:47:51
اشبها شغاله زي ***مع الصبح
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50 - اناصح
2017-10-01 06:41:56
الدخان ماله بقايا ولايشم الاعن طريق الفم بعدين ليش التهير فيك ريحه اكتب مافيك ريحه راحت الساعه الاضافيه في شمشه الروائح
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49 - اناصح
2017-10-01 06:34:05
البنات نظيفات ويهتمو في اللبس والنظافه بدرجه كبيره لكن المعقد ماله حل تكتب علي ظهورهن كلام يسبب اذي نفسي لهن بدل التوجيه والنصيحه تستحق كيلو ثوم تشمه تطيب من فوبيا الريحه
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48 - شاآآآيب من جبل عسير
2017-10-01 06:32:59
الظاهر انها حريصة وتشم بقايا رائحة الدخان في المراهقات الاتي يدخن؟!.هذا هو التفسير السليم لما هو حاصل. اما انها تشمشم روائح الجسد ومدى النظافة فأظن انها ليست بهذا الدنوء النفسي لشم ريح العرق والامراض.
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47 - علي المطيري
2017-10-01 06:32:45
انشهد انك صاااادق ياقينان الغامدي في كل حرف قلته 👍
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46 - سوط الحق
2017-10-01 06:26:09
وبعض الطالبات تأتي لاتهتم بنظافتها الشخصية ثم تأذي الأخريات برائحة آباطها النتنه أو أنها لاتستخدم السواك والفرشاة فتنبعث رائحة فمها عندما تتحدث مع زميلاتها وبعض المصلين هداهم الله كذلك
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45 - سوط الحق
2017-10-01 06:22:32
انا ودي عند المساجد لجنة توقف عند الباب كي تطرد كل من يأتي بريحة ويصلي في الشمس حتى الناس تقدر تصلي بخشوع واللي يدخنو وياكلو البصل والثوم طيب الطالبة اذا رائحة ابطها في الفصل وش الحل معاها
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44 -
2017-10-01 06:21:33
خط المديره حلو ترا القصه وما فيها شوفو خطي حلو ولا لا بعدين اغلبيه الحريم عقلها في الي انتو خابرين.
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43 - منال
2017-10-01 06:20:50
اسف بس الظاهر ذي من ***ب ههههههه
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( عدد التعليقات 9,071 )
42 - المنتصر بالله
2017-10-01 06:19:10
وش عندكم تتهجمون علي اللي مش عاجبه تعليقي يخرج من الصحيفه أو لا يقرأ تعليقاتي أو أقرب جدار عنده ههههههههههه خخخخخخخ
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41 -
2017-10-01 06:18:43
اف قرف شمشمه عيب عليها
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40 -
2017-10-01 06:17:23
*** ليش ماشمتها عشان نتأكد
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39 - تصرفها ارعن
2017-10-01 06:15:16
تصرف المديره سيئ جدا وغير مقبول النصيحه تكون مقبوله منها لكل طالبه على انفراد او ارشادات للنظافه الشخصية في الاذاعة المدرسية يكون قبولها اكثر بالنسبة لنا كشباب نتقبل الامور ذي ماهو مثل البنات
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38 - احمد عسيري
2017-10-01 06:13:35
يسال زوجها عنها يكون هو مرجعنا ان كانت من ذوات ****تسحب منها القيادة وانت كانت في نفسها وبيتها لها صوت ورنة فالحق مع من طالب بعرضها على مصحة الطب النفسي لان ظروف الناس تختلف في السلوك
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( عدد التعليقات 9,071 )
37 - المنتصر بالله
2017-10-01 06:13:03
إذا ما أنت مصدق تعال شم خخخخخخخههههههههههااااااااااي
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36 - طالبه
2017-10-01 06:11:11
ولاتنتهي قصص شلة الشكاؤون البكاؤون 😂😂😂😂
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( عدد التعليقات 9,071 )
35 - المنتصر بالله
2017-10-01 06:09:36
في ذمتي ذمه أن هذه المرأة خبله وقليلة حياء ولا تستحي ويمكن إنها لبنانيه أو مصريه ولها هدف هو تشويه صورة السعودية ووووووو
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34 - المر
2017-10-01 06:09:22
التوجيه يكون للكل بالنظافه وكل الامور التربويه اما الشمشمه واكتب ورقه فيه ريحه مافيه ريحه يعني هذا اللي تعلموه ويعلموه للطلبه عندها فوبيا لكن الشم من فين
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33 -
2017-10-01 06:06:42
29 اول مرة اصدقك
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32 -
2017-10-01 06:05:16
المنتصر بالله ماتكتب بعكس اسمك نشم رائحه ***في ماتكتب مع الصباح
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( عدد التعليقات 9,071 )
31 - المنتصر بالله
2017-10-01 06:04:09
النظافه نظافة القلب ونظافة السلوك والتربيه والأخلاق ونظافة الصدر من الغل وووووو
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30 - السحيم
2017-10-01 06:01:49
هذه القائده وتصرفها من خلال تحليل شخصيتها اعتقد انها مريضه وعنده نقص او هوس في النظافة لوتبي بيتها تحصله مزبله وقرف سبحان مقسم العقول
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( عدد التعليقات 9,071 )
29 - المنتصر بالله
2017-10-01 06:00:01
بيتر ههههههه وش خص السروال في الريحه الريحه مصدرها الابط والراس والنظافه من الإيمان والبنات على العموم أنظف وأطيب ريحه منا نحن الشباب أنا عن نفسي ريحة ضب ⚘🌷🌺🍂🍁
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28 - ابوسلطان
2017-10-01 05:55:18
نظفوهم وخلو عنكم القرف زعلانين من الوساخه عالم 😡
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27 - خاالد
2017-10-01 05:54:58
يجب طردها من سلك التعليم ... عيب عيب عيب
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( عدد التعليقات 9,071 )
26 - المنتصر بالله
2017-10-01 05:52:35
الريحه حلوه وخاصه الابط عند الرجال والنساء أما ريحة الفم الكريهة هذا مرض وليس نظافه لكن هل ريحة هذه المديره حلوه ومن شمها من الطالبات ههههههههاااااااي ⚘🌷🍁🍂
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25 - القناص
2017-10-01 05:51:43
يفترض أن تكون صاحبة مبدأ وضمير حي تعطف على الفقراء الذين ربما يقصرون في نظافة ملابسهم ربما من العوز الاجدر بها أن تدرس الحاله وتقدم الحل لها واجزم ان في المدرسه فاضلات يمكن دفع مبالغ لطالبه لشراءملابس
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( عدد التعليقات 15,984 )
24 - بيتر
2017-10-01 05:49:03
من اسباب لبس السروال االابيض الطويل لدى البعض اخفاء خايط على الداخلى لاتحسبونه زينه او عشان مايمسك الثوب الموضوع خرايط بحبر البوليناالنفاث
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23 - Zzzz
2017-10-01 05:48:41
حطوها ****بلوسيه
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( عدد التعليقات 9,071 )
22 - المنتصر بالله
2017-10-01 05:48:18
ليتها تجي تشم ****والله ما عاد تشم البنات مرره ثانيه هههههههههههه
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21 - فهد12
2017-10-01 05:47:26
نسمع رد القائدة وبعدين نتخذ القرار في القول الله يعين المعلمين والمعلمات
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20 - زورو
2017-10-01 05:47:13
كنت اقول على وقتنا المعلمين داجين ودواعش ,, طلع مازال فيه تربويين مرضى
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( عدد التعليقات 15,984 )
19 - بيتر
2017-10-01 05:46:33
كذلك بعض الشباب ريحه عفنه ***
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( عدد التعليقات 15,984 )
18 - بيتر
2017-10-01 05:45:07
يعن لو لو في المتوسط ممكن تربى وتوجه اعتقد فيى الثانوى ماله داعى خليهن يخفن من الزينه والعطورات لكن فعلا فيه ناس صنانه قاتل يعمى العيون
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17 - الحرفي
2017-10-01 05:40:14
الله واعلم انها لم ولم يكون جدها شرب من لبن بلادنا وشم ترابها اذاكان الهويه سعوديه ؟ نحن في هذه البلاد ولله الحمد ومنذو بداء التعليم من المؤسس رحمت الله عليه حتى تاريخه لم تمر علينا هذه الامور ولكن ؟!
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16 - مدمن
2017-10-01 05:37:37
هذي مدمنة مريضة دواها تجي تشم *****
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15 - على القحطاني
2017-10-01 05:37:18
وباقي نلوم ونعتب على الاستاذ فينان الغامدي
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14 - ابو علي
2017-10-01 05:35:59
هنا المشكلة ،قائدة؟ القائد هم من يسعي لتقوية مجموعته لا ان يضعفهم ،، هذه تعاني من اضطراب في الشخصية اسمه obsessive compulsive او الهوس التملكي،، فهي مهووسة بالنظافة لدرجة مرضية ،لابد من علاجها،،،صحيح
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13 - فهد
2017-10-01 05:29:31
الى 4 لو علم ولي الامر ان فيك خير كان حطك مدير تعليم منطقه .
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12 - معلمة
2017-10-01 05:25:23
تصرف حقير
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11 - محمد
2017-10-01 05:23:36
ياتعليق 3 الفرق بالتقوى .*** !!!!
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10 - المر
2017-10-01 05:13:17
بدل الملي يشمون في الحدود ف الجمارك موقعها هناك حولوها قولوا لها عيب الحركات ذي الانسان له كرامه وفيه حدود للاداره
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9 - بحار
2017-10-01 05:13:09
حسبي الله ونعم الوكيل
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8 -
2017-10-01 05:13:00
اصلا للأسف الشديد بعض مديرات الارس يفتقرون للمهنيه ويبغالهم تصريف وحاله للتقاعد او تربيه جديدة
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7 - بحار
2017-10-01 05:11:57
حسبي الله ونعم الوكيل
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6 -
2017-10-01 05:11:22
النظافة من الايمان بعضهم ماينفع معه غير كذا
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5 - بحار
2017-10-01 05:10:59
حسبي الله ونعم الوكيل
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4 -
2017-10-01 05:10:02
*** صار متحدث باسم التعليم الله يالدنيا زمن
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3 - المر
2017-10-01 05:09:10
هاذي شمامه عندها فوبيا الرائحه كثير مغقدات قينان الغامدي تراه في نقده للمعلمين فيه صواب كلامه بقدر كبير المعلم والمعلمه اختيارهم يتم علي اي اساس كثير منهم مايستخق معلم
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2 - واحد نفر
2017-10-01 05:07:15
ويزعلون اذا انتقدنا التعليم عندنا
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1 - مواطن مطحون
2017-10-01 04:59:57
نظراً لمهارتها في الشم ارجو تحويلها لجمارك الحدود للاستفادة من قدراتها في الكشف على الممنوعات .. ايش نوع المهانة و الاحتقار اللي يجري في دمها ..!!
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إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
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عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
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صالح الهويريني

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عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
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عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
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من العرضيات إلى ولي العهد
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صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
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عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
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الاخبار الدولية
شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

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بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجو

بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجو

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تركيا تعلن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال!

تركيا تعلن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال!

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فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة

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بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

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شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

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“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

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النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

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