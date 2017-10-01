وصفوا تصرفها بـ “الاستحقار”.. مديرة مدرسة تثير العواصف بـ”شم ملابس الطالبات ” في المدينة !
صحيفة المرصد : ذكرت صحيفة محلية أن مجموعة من الطالبات اشتكتين قائدة مدرسة ثانوية في إدارة التعليم في المدينة المنورة حيث زعمن تعرضهن إلى تعنيف لفظي وإساءة وإهانة من القائدة التي درجت على شم أزيائهن للتأكد من نظافتهن الشخصية وكتابة لاصق يحمل عبارة «توجد رائحة» على أزياء المتهمات بعدم النظافة !
ووفقا لصحيفة “عكاظ” أكد المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة عمر برناوي، أن تصرف قائدة المدرسة مرفوض جملة وتفصيلا ويتنافى مع النظام، ولا يمكن إقراره أو السكوت عليه، وأن الوزارة تشدد على عدم استخدام التعنيف بكافة أشكاله بدنيا ولفظيا. وقال برناوي «تصرف القائدة مرفوض، وهو أسلوب تعامل غير حضاري، وغير تربوي على حد سواء، وفيه كثير من الإهانة والاستخفاق والاستحقار، وله آثاره السلبية الكبيرة على نفسيات من يُمارس عليهن».
ودعا المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة أي أب أو ولي أمر تعرض ابنه أو ابنته لسلوك مماثل إلى التقدم بشكواه إلى المدير العام للتعليم لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وكان عدد من أولياء أمور طالبات في المدرسة الثانوية الخامسة عشرة بالمدينة المنورة اتهموا القائدة بشم ملابس طالبات وتعنيف بعضهن لفظيا، بحجة عدم النظافة ولصق قصاصة تحمل عبارة «توجد رائحة» أو «لا توجد رائحة» على ملابسهن.
وأضاف المتحدثون أن اللاصق الورقي لا يمكن نزعه إلا بعد عودة الطالبة إلى منزل أسرتها. وطبقا لولي أمر طالبة رفض الإفصاح عن اسمه فإن ابنته وصلت إلى المنزل باكية بسبب تصرف القائدة، بعد أن اختارتها القائدة مع أخريات لاختبار «شم الزي المدرسي».
وأضاف آخر أن ابنته وصلت إلى المنزل وعليه ملصق «لا توجد رائحة» وعليه توقيع المديرة فيما ألقى الحظ العاثر أخريات تحت ملصق توجد رائحة، مشيرا إلى أن سلوك القائدة المدرسية يتنافى مع أبسط القيم التربوية وألحق الأذى النفسي لعدد كبير من الطالبات !
التعليقات
ههههههههههههههههههههههههههه والله مو صاحيه ما هذا التصرف ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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يمكن في طالبات تدخن. ايش عرفك .فالفاسدة تفسد ١٠٠
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خلصت الاساليب التربوية ورجعنا للحركات الخايسة بالله هذي مربية كيف تربي عيالها بالاستحقار بالاهانه لاممكن ابدا لكن بنات الناس عادي تفشلهم وتعقدهم لا بد من عقابهاعقابا عسيرا تخرج العقد اللي في راسها
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ماتلحق تشم الطالبات كلهن كثيرات بالمئات لكن المعلمات تشمشمهن فيهن ريحه ماحددت الريحه فين فوق والاف الوسط والا ت هاذي يبي درس في السلوك قينان ص علي صواب في كثير من كلامه عن المعلمين و
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ههههههههههه جابها واحد من المتابعين الكرام اكيد كانت متوحمة على شم اباط طالباتها ههههههههههه
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اسلوبها غير تربوي راح يأثر على نفسيات الطالبات وتهز ثقتهم بنفسهم عندك شك طالبه ماهي نظيفه تقدرين تعرفينها بدون هذاالاسلوب وتستدعينها مكتبك ماهو بهذي الطريقه هل ترضى هذالنفسها
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بعضهم معهم وسوسه الحمدلله الذي عافانا حتى ماتسلم وتمسك كل شي بلمنديل
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وش عندها المخزنه تشمشم اباط الطالبات ههههههههههههههههه في بعض الناس يازين ريحتهم وبعضهم ماتتقبلها من الله لو حاط مسك وعنبر الظاهر هذي حامل ومتوحمه على شم الاباط هههههههههههههههه وع قرف هههههههههههههه
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رساله الي المديرة الطقس بدأ يتغيير ويجب عليكي الانتباه حتى لاتصابي بزكمة وينسد الأنف
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لا يوجد عذر للمديره لكن بالمقابل هناك طلاب رائحته نتنه بالمره لم يستحم من مده مع الجو الحار يجعلك تتقيأ
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جزاها الله خير ....ما الومها تصرف ممتاز علشان يحافظو ع النظافه .....في ناس اخر اهتمامهم النظافه ..النظافه من الايمان..
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بصراحة اذا بنت وريحتها خايسة يصير الوضع مرة غير مقبول .. طبعاً ترجع لنظافة الام بالمقام الاول اللي ماتهتم بابناءها
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جزاها الله خير ....ما الومها تصرف ممتاز علشان يحافظو ع النظافه .....في ناس اخر اهتمامهم النظافه ..النظافه من الايمان..
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والله انها بطله,فيه عينه من الناس مايفهمو غير بلقوة ولهم ريحه تجيب العمى,ياريت يعطوا الصلاحيات للمساجد لتطبيقها في ناس بلذات من الاسيويين يجي يشنقوا الخلق بروائحهم بصل وثوم وبفوط.
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ان كان همك في الدنيا ريحتك العطر بخمسين والصابون بريال
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اتوقع ان الرائحة المقصودة هي رائحة الدخان ولكن القائدة لاتريد احراجهن وانما اشعارهن وذويهن وافهم يافهيم بارك الله فيها وكثر الله من امثالها
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تشكيل لجنه من مكتب التوجيه النسوى للتحقيق مع المديره ويتم إعادتها للتدريس فى مدرسه اخرى وتعين مديره اخرى وتقديم اعتذار للطالبات المتضررات عبر الإذاعة المدرسيه فى الطابور الصباحي .لتكون عبره للجميع
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انا احتقر اللي مشغلين انفسهم في الدوااام خاصه ع غير سنع
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فيها خلل نفسي .. هذه تربية شخصية تخص بناتها وابناءها في المنزل وليست تربية تعليمية صادرة بتعميم وانظمة من الجهة المختصة بالتربية والتعليم
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عندنا مدير مدرسه كل فتره يكبر انفه 👃 اثاري طلع من الشم يشمون من ورانا 😂😂😂😂😂😂
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النظافه مطلوبه بالنسبه لطلاب والطالبات
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المروح ما تعجبه هذه الهروج .. يبغاك تنكتم خنقاً . اعتقد من اهم رواج مشاوير( كريم & أوبر ) ان ريحتهم طيبة . مهو مثل معظم التكاسي .
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عيب عليها تلصق علي الطلابات ملصق يبين راێحتها لان هذا يﯝثر علي نفسيت الطالبه هذي مديره غير قياديه
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ارفعو شكوى لحقوق الإنسان اكتفي بالإذاعة المدرسية وشوله لصقه وتقليل من شائن بنات خلق الله وراهم اهل يازين من طردها طرد عشان تتادب وتدفع مبلغ مالي وقدرة ضرر نفسي للبنات وتفرقه وعنصريه من وجهة نظري
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تعيش و تدوم هذه المسؤولة .. نعم توجد مشكلة في مجتمعنا موظفين & طلاب .. لا نخبي رؤسنا فالروائح سببها ست البيت ( زوجة & ام .. الخ ) ياريت يطبقوه عندنا في العمل . لأن رائحة البعض تدوخ 😷
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الشكاؤون البكاؤون قلبوها شمشمه هههههههههههههه
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أؤيد ماقامت به وبشدة بعض الاهالي الله يهديهم مايهتمون في بناتهم ولا اولادهم من ناحية المظهر والنظافه الشخصية ..
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تعليق 30يمين الله صادق إعرف واحد كذا يجلس اوف اوف ريحة فلان وفلان وذبحنى بريحة العطور جيناه على البيت فجأة زباله زباله طلع حق هيط تفلنا على وجهه وطلعنا هه وصارت مشكله كبيره طلع مريض نفسي
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أنا أشم ريحه في الكمبيوتر عندما تغرد العسسسسل 112 ⚘🌷🌺🍂🍁🌹🏵💮🌸💐🌼🌻🌲🌱🍃🍀☘🌿🌾🌵🌴🌳
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تصرفها هداه الله غير لائق وغير تربوى ومحرج للطالبات امام زميلاتهن.كان المدرس يفتش على شعر الرأس وأظافر اليدين للتأكد من قصرها ولم يستخدم اُسلوب الشم وورقة النتائج المحرجه للكل .حسبي الله ونعم الوكيل
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اشبها شغاله زي ***مع الصبح
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الدخان ماله بقايا ولايشم الاعن طريق الفم بعدين ليش التهير فيك ريحه اكتب مافيك ريحه راحت الساعه الاضافيه في شمشه الروائح
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البنات نظيفات ويهتمو في اللبس والنظافه بدرجه كبيره لكن المعقد ماله حل تكتب علي ظهورهن كلام يسبب اذي نفسي لهن بدل التوجيه والنصيحه تستحق كيلو ثوم تشمه تطيب من فوبيا الريحه
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الظاهر انها حريصة وتشم بقايا رائحة الدخان في المراهقات الاتي يدخن؟!.هذا هو التفسير السليم لما هو حاصل. اما انها تشمشم روائح الجسد ومدى النظافة فأظن انها ليست بهذا الدنوء النفسي لشم ريح العرق والامراض.
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انشهد انك صاااادق ياقينان الغامدي في كل حرف قلته 👍
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وبعض الطالبات تأتي لاتهتم بنظافتها الشخصية ثم تأذي الأخريات برائحة آباطها النتنه أو أنها لاتستخدم السواك والفرشاة فتنبعث رائحة فمها عندما تتحدث مع زميلاتها وبعض المصلين هداهم الله كذلك
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انا ودي عند المساجد لجنة توقف عند الباب كي تطرد كل من يأتي بريحة ويصلي في الشمس حتى الناس تقدر تصلي بخشوع واللي يدخنو وياكلو البصل والثوم طيب الطالبة اذا رائحة ابطها في الفصل وش الحل معاها
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خط المديره حلو ترا القصه وما فيها شوفو خطي حلو ولا لا بعدين اغلبيه الحريم عقلها في الي انتو خابرين.
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اسف بس الظاهر ذي من ***ب ههههههه
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وش عندكم تتهجمون علي اللي مش عاجبه تعليقي يخرج من الصحيفه أو لا يقرأ تعليقاتي أو أقرب جدار عنده ههههههههههه خخخخخخخ
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اف قرف شمشمه عيب عليها
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*** ليش ماشمتها عشان نتأكد
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تصرف المديره سيئ جدا وغير مقبول النصيحه تكون مقبوله منها لكل طالبه على انفراد او ارشادات للنظافه الشخصية في الاذاعة المدرسية يكون قبولها اكثر بالنسبة لنا كشباب نتقبل الامور ذي ماهو مثل البنات
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يسال زوجها عنها يكون هو مرجعنا ان كانت من ذوات ****تسحب منها القيادة وانت كانت في نفسها وبيتها لها صوت ورنة فالحق مع من طالب بعرضها على مصحة الطب النفسي لان ظروف الناس تختلف في السلوك
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إذا ما أنت مصدق تعال شم خخخخخخخههههههههههااااااااااي
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ولاتنتهي قصص شلة الشكاؤون البكاؤون 😂😂😂😂
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في ذمتي ذمه أن هذه المرأة خبله وقليلة حياء ولا تستحي ويمكن إنها لبنانيه أو مصريه ولها هدف هو تشويه صورة السعودية ووووووو
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التوجيه يكون للكل بالنظافه وكل الامور التربويه اما الشمشمه واكتب ورقه فيه ريحه مافيه ريحه يعني هذا اللي تعلموه ويعلموه للطلبه عندها فوبيا لكن الشم من فين
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29 اول مرة اصدقك
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المنتصر بالله ماتكتب بعكس اسمك نشم رائحه ***في ماتكتب مع الصباح
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النظافه نظافة القلب ونظافة السلوك والتربيه والأخلاق ونظافة الصدر من الغل وووووو
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هذه القائده وتصرفها من خلال تحليل شخصيتها اعتقد انها مريضه وعنده نقص او هوس في النظافة لوتبي بيتها تحصله مزبله وقرف سبحان مقسم العقول
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بيتر ههههههه وش خص السروال في الريحه الريحه مصدرها الابط والراس والنظافه من الإيمان والبنات على العموم أنظف وأطيب ريحه منا نحن الشباب أنا عن نفسي ريحة ضب ⚘🌷🌺🍂🍁
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نظفوهم وخلو عنكم القرف زعلانين من الوساخه عالم 😡
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يجب طردها من سلك التعليم ... عيب عيب عيب
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الريحه حلوه وخاصه الابط عند الرجال والنساء أما ريحة الفم الكريهة هذا مرض وليس نظافه لكن هل ريحة هذه المديره حلوه ومن شمها من الطالبات ههههههههاااااااي ⚘🌷🍁🍂
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يفترض أن تكون صاحبة مبدأ وضمير حي تعطف على الفقراء الذين ربما يقصرون في نظافة ملابسهم ربما من العوز الاجدر بها أن تدرس الحاله وتقدم الحل لها واجزم ان في المدرسه فاضلات يمكن دفع مبالغ لطالبه لشراءملابس
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من اسباب لبس السروال االابيض الطويل لدى البعض اخفاء خايط على الداخلى لاتحسبونه زينه او عشان مايمسك الثوب الموضوع خرايط بحبر البوليناالنفاث
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حطوها ****بلوسيه
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ليتها تجي تشم ****والله ما عاد تشم البنات مرره ثانيه هههههههههههه
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نسمع رد القائدة وبعدين نتخذ القرار في القول الله يعين المعلمين والمعلمات
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كنت اقول على وقتنا المعلمين داجين ودواعش ,, طلع مازال فيه تربويين مرضى
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كذلك بعض الشباب ريحه عفنه ***
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يعن لو لو في المتوسط ممكن تربى وتوجه اعتقد فيى الثانوى ماله داعى خليهن يخفن من الزينه والعطورات لكن فعلا فيه ناس صنانه قاتل يعمى العيون
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الله واعلم انها لم ولم يكون جدها شرب من لبن بلادنا وشم ترابها اذاكان الهويه سعوديه ؟ نحن في هذه البلاد ولله الحمد ومنذو بداء التعليم من المؤسس رحمت الله عليه حتى تاريخه لم تمر علينا هذه الامور ولكن ؟!
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هذي مدمنة مريضة دواها تجي تشم *****
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وباقي نلوم ونعتب على الاستاذ فينان الغامدي
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هنا المشكلة ،قائدة؟ القائد هم من يسعي لتقوية مجموعته لا ان يضعفهم ،، هذه تعاني من اضطراب في الشخصية اسمه obsessive compulsive او الهوس التملكي،، فهي مهووسة بالنظافة لدرجة مرضية ،لابد من علاجها،،،صحيح
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الى 4 لو علم ولي الامر ان فيك خير كان حطك مدير تعليم منطقه .
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تصرف حقير
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ياتعليق 3 الفرق بالتقوى .*** !!!!
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بدل الملي يشمون في الحدود ف الجمارك موقعها هناك حولوها قولوا لها عيب الحركات ذي الانسان له كرامه وفيه حدود للاداره
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حسبي الله ونعم الوكيل
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اصلا للأسف الشديد بعض مديرات الارس يفتقرون للمهنيه ويبغالهم تصريف وحاله للتقاعد او تربيه جديدة
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حسبي الله ونعم الوكيل
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النظافة من الايمان بعضهم ماينفع معه غير كذا
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حسبي الله ونعم الوكيل
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*** صار متحدث باسم التعليم الله يالدنيا زمن
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هاذي شمامه عندها فوبيا الرائحه كثير مغقدات قينان الغامدي تراه في نقده للمعلمين فيه صواب كلامه بقدر كبير المعلم والمعلمه اختيارهم يتم علي اي اساس كثير منهم مايستخق معلم
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ويزعلون اذا انتقدنا التعليم عندنا
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نظراً لمهارتها في الشم ارجو تحويلها لجمارك الحدود للاستفادة من قدراتها في الكشف على الممنوعات .. ايش نوع المهانة و الاحتقار اللي يجري في دمها ..!!
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