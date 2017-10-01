دخول الشيخ “ناصر الشثري ” العناية المركزة بالرياض !

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صحيفة المرصد : غرد الأمير الدكتور “خالد آل سعود”، عبر حسابه بموقع “تويتر” مطالباً متابعيه بالدعاء لفضيلة الشيخ ناصر الشثري حيث قال : “دعواتكم -في ظهر الغيب- لرجل الدولة والخير والدنا الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله “العناية المركزة” في أحد المستشفيات.. كم يعجز لساني عن وصف مدى طيبة ووفاء هذا الشيخ الجليل”.

يذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز زار الشيخ الشثري في منزله، بعد أشهر من زيارة له بالمستشفى، والتي كنا منوما بها في ديسمبر 2015، وفي مايو 2017، تداول رواد مواقع التواصل مقطع لمفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وهو يرقي الشيخ ناصر الشثري بأحد المستشفيات.