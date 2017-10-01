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دخول الشيخ “ناصر الشثري ” العناية المركزة بالرياض !

دخول الشيخ “ناصر الشثري ” العناية المركزة بالرياض !
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المرصد 17 3٬769 2 ساعتين

صحيفة المرصد : غرد الأمير  الدكتور “خالد آل سعود”، عبر حسابه بموقع “تويتر” مطالباً متابعيه بالدعاء لفضيلة الشيخ ناصر الشثري حيث قال : “دعواتكم -في ظهر الغيب- لرجل الدولة والخير والدنا الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله “العناية المركزة” في أحد المستشفيات.. كم يعجز لساني عن وصف مدى طيبة ووفاء هذا الشيخ الجليل”.

يذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز زار الشيخ الشثري في منزله، بعد أشهر من زيارة له بالمستشفى، والتي كنا منوما بها  في ديسمبر 2015، وفي مايو 2017، تداول رواد مواقع التواصل مقطع لمفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وهو يرقي الشيخ ناصر الشثري بأحد المستشفيات.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 10,793 )
17 - بدور
2017-10-01 07:45:58
الله يشفيه ويشفي كل مريض يارب
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16 - العتيبي ١
2017-10-01 07:43:22
اللهم اشفه يارب واجمع له بين الاجروالعافيه ،طهور ان شاء الله
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15 - انين الصمت
2017-10-01 07:34:14
الله يشفيه ويعافية ويجمع له بين الأجر والعافية
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14 - ررر
2017-10-01 07:24:37
قال يرقيه وش العقول هل فيه مس ام سحر ام عين علشان ترقيه . حلاص عمره واكله ونقول الله يختم له بخير .
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( عدد التعليقات 11,471 )
13 - العنيد
2017-10-01 07:17:03
سلامتك ما تشوف شر الله يشفيك ويعافيك الشفاءالعاجل وجميع مرضى المسلمين يارب العالمين ...
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12 - مواطن
2017-10-01 06:53:34
اللهم اكتب له الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين.
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11 - محمدين
2017-10-01 06:49:04
اللهم شافه ياكريم وشافي كل مريض
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10 - ابو شدا
2017-10-01 06:22:29
‏﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ﴾ ‏لم يقل إلى الجنة بل قال إلى الرحمن ... ما أعظمه من وعدٍ وما أعظمه من وفدٍ ‏اللهم أكرمنا لذة النظر إليك . اللهم آمين 🌹.الله يشفيه ويعافيه يارب.
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9 - نفسيه
2017-10-01 06:15:53
الله يشفيه. مرض ومات. قبله أنبياء ورسل. ولن يبقى إلا ذو الجلال والاكرام. كل من عليها فان.
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8 - ابوعائض القحطاني
2017-10-01 06:08:10
يادافع البلاء
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7 - احمد عسيري
2017-10-01 06:05:26
نسأل الله أن يمن على الشيخ ناصر الشثري بالشفاء والعافيه وأن يحفظ للأمة ولاة أمرها وعلماؤها الثقات .الأمر لله من قبل ومن بعد .
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6 - فيصل
2017-10-01 06:00:56
يا ذَا الجلال والاكرام انك تشفيه وتشفّي كل مرضى المسلمين
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5 - الفارس
2017-10-01 05:58:09
اللهم اشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين. وارحم موتانا وموتى جميع المؤمنين
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4 - ولد أمه
2017-10-01 05:52:45
الله يشافيه ويشافي مرضنا ومرضى المسلمين
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3 - منصف
2017-10-01 05:44:35
اسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويعظم اجره .. ونعم الرجل
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2 - إستشاري صح
2017-10-01 05:43:28
نسأل الله أن يمن على الشيخ ناصر الشثري بالشفاء والعافيه وأن يحفظ للأمة ولاة أمرها وعلماؤها الثقات .الأمر لله من قبل ومن بعد .
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( عدد التعليقات 15,984 )
1 - بيتر
2017-10-01 05:42:43
الله يشفيه ويشفى كل من مسه المرض منا ومنكم هو الشافى المعافى. واذا مرضت فهو يشفين
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