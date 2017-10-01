دخول الشيخ “ناصر الشثري ” العناية المركزة بالرياض !
صحيفة المرصد : غرد الأمير الدكتور “خالد آل سعود”، عبر حسابه بموقع “تويتر” مطالباً متابعيه بالدعاء لفضيلة الشيخ ناصر الشثري حيث قال : “دعواتكم -في ظهر الغيب- لرجل الدولة والخير والدنا الشيخ ناصر الشثري، والذي تم إدخاله “العناية المركزة” في أحد المستشفيات.. كم يعجز لساني عن وصف مدى طيبة ووفاء هذا الشيخ الجليل”.
يذكر أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز زار الشيخ الشثري في منزله، بعد أشهر من زيارة له بالمستشفى، والتي كنا منوما بها في ديسمبر 2015، وفي مايو 2017، تداول رواد مواقع التواصل مقطع لمفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ وهو يرقي الشيخ ناصر الشثري بأحد المستشفيات.
دعواتكم – في ظهر الغيب – لرجل الدولة والخير والدنا #الشيخ_ناصر_الشثري ، والذي تم إدخاله " العناية المركزة " في أحد المستشفيات ..
كم يعجز لساني عن وصف مدى " طيبة ووفاء " هذا الشيخ الجليل ؟ .. pic.twitter.com/EZHyT5mCkP
— د. خالد آل سعود 🇸🇦 (@dr_khalidalsaud) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
الله يشفيه ويشفي كل مريض يارب
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اللهم اشفه يارب واجمع له بين الاجروالعافيه ،طهور ان شاء الله
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الله يشفيه ويعافية ويجمع له بين الأجر والعافية
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قال يرقيه وش العقول هل فيه مس ام سحر ام عين علشان ترقيه . حلاص عمره واكله ونقول الله يختم له بخير .
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سلامتك ما تشوف شر الله يشفيك ويعافيك الشفاءالعاجل وجميع مرضى المسلمين يارب العالمين ...
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اللهم اكتب له الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين.
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اللهم شافه ياكريم وشافي كل مريض
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﴿ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً ﴾ لم يقل إلى الجنة بل قال إلى الرحمن ... ما أعظمه من وعدٍ وما أعظمه من وفدٍ اللهم أكرمنا لذة النظر إليك . اللهم آمين 🌹.الله يشفيه ويعافيه يارب.
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الله يشفيه. مرض ومات. قبله أنبياء ورسل. ولن يبقى إلا ذو الجلال والاكرام. كل من عليها فان.
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يادافع البلاء
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نسأل الله أن يمن على الشيخ ناصر الشثري بالشفاء والعافيه وأن يحفظ للأمة ولاة أمرها وعلماؤها الثقات .الأمر لله من قبل ومن بعد .
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يا ذَا الجلال والاكرام انك تشفيه وتشفّي كل مرضى المسلمين
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اللهم اشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين. وارحم موتانا وموتى جميع المؤمنين
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الله يشافيه ويشافي مرضنا ومرضى المسلمين
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اسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويعظم اجره .. ونعم الرجل
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نسأل الله أن يمن على الشيخ ناصر الشثري بالشفاء والعافيه وأن يحفظ للأمة ولاة أمرها وعلماؤها الثقات .الأمر لله من قبل ومن بعد .
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الله يشفيه ويشفى كل من مسه المرض منا ومنكم هو الشافى المعافى. واذا مرضت فهو يشفين
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