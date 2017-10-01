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بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجو
صحيفة المرصد – فرانس برس : أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية “اير فرانس” السبت أن طائرة تابعة لها من طراز ايرباص “ايه 380” كانت تقوم برحلة بين باريس ولوس انجليس قامت بهبوط اضطراري في كندا السبت إثر “عطل خطير” في أحد محركاتها الأربعة.
وقال ناطق باسم الشركة في باريس إن “الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة 066 هبطت بدون أضرار في مطار غوز باي العسكري في كندا وتم إجلاء كل الأشخاص الـ520 الذين كانوا على متنها بدون تسجيل أي إصابات”.
التعليقات
3 - الهمداني2017-10-01 08:01:40
نحتاج شيخ يشرح لنا كيف حدث هذا
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2 - نفسيه2017-10-01 07:36:26
سبحان الله العظيم. حديده تطير بالجو.ووسطها اوادم. سبحان الله العظيم الحافظ
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1 - ليبرالي نجس2017-10-01 07:28:30
ياليتها طاحت
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