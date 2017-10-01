شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

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صحيفة المرصد-وكالات : أظهر فيديو تبادل إطلاق نار كثيف بين رجال الشرطة ورجل يدعى إريك أرنولد، بالغ من العمر 41 عام, مشتبه به في قتل صديقته وأبنتها البالغة 17 عام.

وكشف الفيديو عن مطاردة رجال الشرطة في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، لسيارة المشتبه به، قبل أن ينزلوا للاختباء خلف أبواب السيارات موجهين التحذيرات للمشتبه برفع يديه.

لكن فجأة ينطلق سيل من طلقات النار من المشتبه نحو أحد أفراد الشرطة فيرديه على الأرض.

وأستمر تبادل إطلاق النار الكثيف بين الطرفين حتى يسقط المشتبه قتيلا على الأرض.