يؤدي للوفاة خلال 3 أيام .. “عطر قاتل” يثير الذعر في الدول العربية !
صحيفة المرصد : وجهت وزارة التموين المصرية تحذيرا من استخدام نوع جديد من العطور، انتشر مؤخرا في الصيدليات والمحال، يؤدي إلى الوفاة بعد 3 أيام من استخدامه وقامت بشن حملات مكثفة لمصادرة عطر يحمل اسم “ريلاكس” من الأسواق، وإرسال عينات منه إلى معامل التحاليل المختصة.
ومنعت الوزارة المواطنين من استعماله، فيما تقرر تنفيذ حملات مكثفة على معظم محال الھدايا والعطور والإكسسوارات والصيدليات للبحث عن العطر القاتل وفقا لموقع المصريون.
وأكدت أن التحاليل الكيماوية أجريت على العطر، وأثبتت أنه سام، وأن أعراضه لا تظھر مباشرة بعد استعماله، وله مفعول متأخر قد يمتد من 3 إلى 4 أيام، بعد رشه على جسم الإنسان بحيث يؤدي إلى الوفاة.
يذكر أن وزارة الدفاع الجزائرية، كانت فد أعلنت عن اكتشافھا انتشار العطر القاتل في عدد من الدول العربية، في مقدمتھا مصر والعراق والكويت والبحرين ولبنان والسودان.
التعليقات
أسمر عبر 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆
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هذا العطر هدية مني لعنوده الفقراوية
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مرة شيخ جلس يعطينا محاضرة عن فوائد التمر الخ الخ الخ حمسنا وشرينا تمر وعطيناه قال اسف لا استطيع معي مرض السكر هههههههههههههههههه
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22 - وشك وشك 2017-10-01 09:05:20 ت18 لاتفهم على شيوخ ولا حتى على علمانيين{{جد انا ماحب العلمانيين يغث يقعد يقولك سطح وقشرة ولب ونواه وكلام يصدع احب الشيوخ على طول يعطيك من الاخر طبقة طبقة ههههههههه}}
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ت18 لاتفهم على شيوخ ولا حتى على علمانيين
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تعليق مخالف
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الهمداني احسك تستظرف دايم دليل وجود خلل
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حدثني احدهم انه سمع فلان انه يقول لحم التونة مسموم{انا من اسمع واحد يقول حدثنا اعرف انه صاحب ارانب}
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انابصراحة ماصدق العلمانيين وشروحاتهم انا ابي عالم من الشيوخ يشرح لي لاني لا اثق غير بالشيوخ العلماني هذا غير طيب الشيوخ بس طيبين واهل علم ومعرفة ودراية
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ت 13. لقد ذكرتني عندما اشتريت سمكة التونه. مشويه. وعندما قدمتها لاطفالي الصغار. قالو يبه هذي السمكه طعمها طعم تونه هههههه.متعودين على المعلبات هههههه.يالله الله يردهم لي لقد بالغو في عقوقهم لي كثيرا
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وريحة ابويمن قاتله لاتنسونهم مثل الهنود وأَلعن
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10 - الى الهمداني.. وش ذا التخلف اللي فيك اترك الدين واهله اجل تبي شيخ يشرحوالاه انت يبي لك شيخ يقرأ عليك {{ليش زعلت مش الشيوخ هم من يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر طيب يشرحون لنا هذا المنكر}}
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نفـــــــــــــت بلديـة دبـــي صحــة الأنبــاء التي تقول ان العطـــر قـــاتل .... هي حرب ألكترونية بين شركات العطور ..
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لحم التونه يؤدي للوفاة خلال 3 ساعات
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ت1… اعملي زي مديرة المدرسه وحطي لاصق يوجد ريحه هههههههه
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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وش ذا التخلف اللي فيك اترك الدين واهله اجل تبي شيخ يشرحوالاه انت يبي لك شيخ يقرأ عليك
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ت1… وانتي ليه جالسه تشمشمي في الهنود. خلي التواصل بينك وبينهم عن بعد يكون افضل
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اخواني اخواتي الكرام. عليكم بدهن العود والورد. وإذا اردتم العطور الفرنسية .فعليكم بالاصلي. بخوه على الملابس وليس على بشرتكم. وشكراً
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وعلى وجيهكم الله يخليكم من هالحال واردى مهانة وضعف ووضاعة وحقارة وتقرب للأعداء ثم نهشكم من قبل أعدائكم يابنو ليبرال . والله يقوي الدين وينصره وأهل الدين ويعزنا بالدين .
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1. متى آخر مره تروشت ههههه. تراني امزح بس عيب عليك تنتقد وتغتاب اخوانك المسلمين. على بالك الجنه ماراح يدخلها هنود وبنقال يامسكين. ارتقي ارتقي ارتقي. جزاك الله خير
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نحتاج شيخ يشرح لنا نوع وخصائص هذه المادة ولماذا هي قاتلة
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الله واكبر انت ياباريسي
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اليهود ماخلوا شي حسبي الله عليهم وفوق هذا يجونا بنو ليبرال يقولون تطبيع الله يطبع الخزي على قلوبكم
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هذا نتيجة الاهمال في التدقيق و الكشف عن مواصفات اي منتج يدخل اي بلد
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ماالقاتله,الا روايح العماله البنقل والبكس
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