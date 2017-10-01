المتهم: حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك.. تفاصيل مثيرة لعملية نصب على فتاة “سعودية” بمصر !
صحيفة المرصد : أحالت محكمة جنح مستأنف النزهة،أوراق قضية متهم فيها صاحب سنتر تجميل، بالنصب على سيدة سعودية الجنسية، للمحكمة المدنية لاتخاذ الرأي في شؤنها.
وفي التفاصيل , قالت “ن.أ” 28 سنة، إنها سقطت فريسة لنصاب محترف، التقته عام 2014 في مصر خلال إجرائها دراسات عليا بجامعة عين شمس، وكانت تذهب لسنتر تجميل يمتلكه المتهم “أحمد.ل”، الذي طلب مقابلتها داخل مكتبه بعد علمه بأنها سعودية الجنسية، وعرض عليها العمل معه في تسويق منتجات تجميلبعد أن أوهمها بامتلاكه توكيل أمريكي لتلك المنتجات، ويريد تسويقها داخل السعودية، ووافقت على الفور ووقعا عقدا بحضور أحد المحامين، وعند وصولها السعودية أرسلت إليه مبلغ 200 ألف ريال سعودي، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع وفقا لموقع “المصريون”.
ولفتت إلى أنها أرسلت المبلغ، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع، وعند طلبها استرداد النقود المدفوعة رفض، فهددته باللجوء للمحاكم المصرية، فردّ قائلا: “حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك”.
يذكر أن محكمة جنح النزهة (أول درجة)، قضت في يوليو 2016، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات غيابيًا وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالنصب على سيدة سعودية والحصول منها على 200 ألف ريال سعودي مقابل تسويق منتجات له داخل السعودية.
التعليقات
ربما المبلغ اقل من قيمة البضاعة وعليها تحويل تكملة المبلغ حتى يتسنى للمصري ارسال البضاعة لها
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ضاعت افلوسك ياام صابر //// عطيني توكيل وحقك يجيك عند بابك مقابل 50 % من اجمالي المبلغ .
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اللي من ايده الله يزيده
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اتوقع محل المصري ما يسوا 50000 الف ريال ***هذي تسلمه 200000الف ريال وبعدين شوفو تعامل العماله المصريه معانا وانا اهل البلد نصب وكذب تيجي تتفق معاه يقول ياعمي خلي واذا جاء الحساب شوف الصياح
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تستاهل من ***إللى يدرس مصر يعمل تجار مع مصري مصري وسوري والله مااسرحهم غنم
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ت15 👉 ليست عهود الأصلية ، هذا ( ذكر ) متنكر بأسم انثى ، دائما يتنكر بأسماء الإناث
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هههههههههه تستاهل ماجاها
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اتمنى ان كل سعودي او سعودية يسلم دقنه لمصري سواء في تجارة او زواج اوحتى قعدة على قهوة انه يسرقه ويشلحه تشليح لان التجربة مع المصاروة سيئة جدا وتدعو للبعد عنهم وتذكروا حسين فهمي مع بنت القصيبي سرقها
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عهود معروفه بتعليقاتها الطيبه. ومعروفه بعزتها لدينها وذاتها. واسلوبها في الكلام طيب ومثمر الله يوفقها. دين عفه عزه. وهي أخت عزيزه وغاليه .ايها المنتحل اتق الله .وشكراً
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القانون لايحمي المغفلين
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النصب والنصابين في كل مكان ملك غير طريق المحاكم ان طال او قصر وان راح الله يعوض
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كان صياحه ماخلي ولابقي حئي ضاع انا ايز حئي ص ودول مليون قنيه غير الكلام اللي اللي
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بعض التعليقات منتحلة .. لاداعي لذكرها بالتحديد أعتقد أسلوبي واضح ومن السهل على القاريء المتلقي تمييز التعليق المنتحل . 🌷
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وبعدين تستاهل هي رايحه تدرس والا تميلح وتبيع وتشتري.
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هالمصري لو عندنا كان اخذ حقه وافي موفي
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ترسل الفلوس والبضاعه ماجات الله يعوض عليها خير توكل محامي وتنتظر كل طقه بتعليمه
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حتى لو ***عادي
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كما ذكرت لكم قبل فترة بسيطة لن تتوقف حملة كوني حرة لكن لن يأخذونا على حين غرة وسنتصدى لهم كل مرة . 👍🏻💚 سينما مسارح حفلات قيادة لاتهمني بالمرة 🙏
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15 الله يرزقك ابن الحلال الله يسعدك الصير طيب
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الجمرة في كفك بل اقبضي عليها بشدة لملميها جيداً كي لاتسقط لاتتنازلي عن نقابك عن عباءتك عن سترك عن حشمتك ابتعدي عن أماكن الاختلاط والاحتفالات المختلطة .( القابض على دينه كالقابض على جمرة )💔💔
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قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) هنا حرمة اكل مال الناس بغير حق
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كوني أنتِ الداعية الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر المتصدية لكل حملة تغريب وعلمنة كوني كالجبل ترتطم فيه موجات التغريب فتتناثر شظاياها هنا وهناك دون تغير في الجبل أو تزحزحه من مكانه . اصمدي ابقِ الجمر
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ليتني اسافر للخارج لوحدي ..ابغى اعيش حياتي بحرية..لكن المشكلة اهلي معقدين والبنت عندهم ماتسوى شي😣😥 الله يرزفني ابن الحلال بس..تعبت والله😶
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مصري. وهذا يكفي. لا اعمم. ولكن مصري. لا اعمم ولكن مصري. لا اعمم ولكن مصري. لا اعمم ولكن مصري. انبح صوتي وانا اقول مصري. وشكراً كبيرهم يكذب. شرفائهم بالسجن. شكراً مرة آخرى
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وأنا. اوافقه الرأي. بأن حبال المحاكم. طويله. لي ثلاث سنوات أطالب بحقي ولدي الإثباتات. والبراهين والانظمة في صفي لكن مندوب الشركة يماطل والقاضي يؤجل. وعندنا هنا وغيري كثير. نفس كلام المندوب لي
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اصبري وتحملي وحافظي على إبقاء الجمرة المشتعلة في كفك حتى لو آلمتكِ ،، لاعليكِ تظل أخف من وطأة نار تقول هل من مزيد هل من مزيد .. حافظي على نقابك حافظي على مبادئك حتى لو لاسمح الله حدث شيء للهيئة
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لاتنجرفي خلف حملات العلمنة واقبضي على الجمرة بكفك لاضير سيقولون عنكِ وعني متخلفة ، جاهلة ، غبية ، قروية ، مسكينة ، ماتعرف شي ، ماتدري وين الله حاطها ! لكن اصبري وتحملي ثقي بأن حملة العلمنة لن تتوقف لك
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فيه أحد يثق في مصري ؟؟!! إلا المجنون و المغفل
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أبواب التجاره والاستثمار مفتوحه في السعوديه يعني مالقيت إلى مصري تستاهل
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ادعس على الدراويش والطماعين انشاء الله ما تخذ حقها حتى تتعلم هي وغيرها ايش معنى فلوس الحين واحد ما يملك قيمة سروال يلبسه تقومين بتسليمه 200 الف ريال وين عقلك انتي وغيرك ومازال يوجد مسلسل الدراويش لدين
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حلال عليه ' المثل يقول أهل مكة ادرى بشعابها . وإلا فيه احد يثق بمصري هالأيام
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يقول انه شاهد فتاة عراقية جمييلة لم يشاهد مثلها بين المجندات الأمريكيات جمال وفتنة وللأسف نهشوا عرضها هو ورفاقه الجنود فانتحرت المسكينة خوفاً من أهلها كل هذه الاعترافات يقولها وهو يضحك سحقاً لهم💔
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الحياه مدرسه
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تعليق مخالف
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***للأسف الرجال ما تأمينية ووالرجل المصري لا تثقي فيه أبد شعب من اجل المادة يفعل اَي شي ما تتفرجون على برامجهم
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تستاهل قال منتجات تجميل لا ومن مصر بعد .😂 تبي **على الضعيفات في ديرتها عاد مالقينا تجميل الا من المصريات ومصر . والله ان الجمال والفتنة في السعوديات وحتى الغرب عارفين ان السعودية ملكة جمال عشان كذ
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نصيحه لاتثق في أجنبي سواء داخل بلدك او خارجه
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