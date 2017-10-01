المتهم: حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك.. تفاصيل مثيرة لعملية نصب على فتاة “سعودية” بمصر !

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صحيفة المرصد : أحالت محكمة جنح مستأنف النزهة،أوراق قضية متهم فيها صاحب سنتر تجميل، بالنصب على سيدة سعودية الجنسية، للمحكمة المدنية لاتخاذ الرأي في شؤنها.

وفي التفاصيل , قالت “ن.أ” 28 سنة، إنها سقطت فريسة لنصاب محترف، التقته عام 2014 في مصر خلال إجرائها دراسات عليا بجامعة عين شمس، وكانت تذهب لسنتر تجميل يمتلكه المتهم “أحمد.ل”، الذي طلب مقابلتها داخل مكتبه بعد علمه بأنها سعودية الجنسية، وعرض عليها العمل معه في تسويق منتجات تجميلبعد أن أوهمها بامتلاكه توكيل أمريكي لتلك المنتجات، ويريد تسويقها داخل السعودية، ووافقت على الفور ووقعا عقدا بحضور أحد المحامين، وعند وصولها السعودية أرسلت إليه مبلغ 200 ألف ريال سعودي، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع وفقا لموقع “المصريون”.

ولفتت إلى أنها أرسلت المبلغ، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع، وعند طلبها استرداد النقود المدفوعة رفض، فهددته باللجوء للمحاكم المصرية، فردّ قائلا: “حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك”.

يذكر أن محكمة جنح النزهة (أول درجة)، قضت في يوليو 2016، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات غيابيًا وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالنصب على سيدة سعودية والحصول منها على 200 ألف ريال سعودي مقابل تسويق منتجات له داخل السعودية.