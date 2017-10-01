رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / المتهم: حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك.. تفاصيل مثيرة لعملية نصب على فتاة “سعودية” بمصر !

المتهم: حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك.. تفاصيل مثيرة لعملية نصب على فتاة “سعودية” بمصر !

المتهم: حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك.. تفاصيل مثيرة لعملية نصب على فتاة “سعودية” بمصر !
حجم الخط A A A
المرصد 37 2٬049 2 ساعتين

صحيفة المرصد : أحالت محكمة جنح مستأنف النزهة،أوراق قضية متهم فيها صاحب سنتر تجميل، بالنصب على سيدة سعودية الجنسية، للمحكمة المدنية لاتخاذ الرأي في شؤنها.

وفي التفاصيل , قالت “ن.أ” 28 سنة، إنها سقطت فريسة لنصاب محترف، التقته عام 2014 في مصر خلال إجرائها دراسات عليا بجامعة عين شمس، وكانت تذهب لسنتر تجميل يمتلكه المتهم “أحمد.ل”، الذي طلب مقابلتها داخل مكتبه بعد علمه بأنها سعودية الجنسية، وعرض عليها العمل معه في تسويق منتجات تجميلبعد أن أوهمها بامتلاكه توكيل أمريكي لتلك المنتجات، ويريد تسويقها داخل السعودية، ووافقت على الفور ووقعا عقدا بحضور أحد المحامين، وعند وصولها السعودية أرسلت إليه مبلغ 200 ألف ريال سعودي، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع وفقا لموقع “المصريون”.

ولفتت إلى أنها أرسلت المبلغ، وبعدها ماطلها المتهم في إرسال البضائع، وعند طلبها استرداد النقود المدفوعة رفض، فهددته باللجوء للمحاكم المصرية، فردّ قائلا: “حبال المحاكم طويلة وعمرك ما هتاخدي حقك”.

يذكر أن محكمة جنح النزهة (أول درجة)، قضت في يوليو 2016، بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات غيابيًا وكفالة 50 ألف جنيه، لإيقاف التنفيذ، لاتهامه بالنصب على سيدة سعودية والحصول منها على 200 ألف ريال سعودي مقابل تسويق منتجات له داخل السعودية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

37 - فهد12
2017-10-01 10:18:01
ربما المبلغ اقل من قيمة البضاعة وعليها تحويل تكملة المبلغ حتى يتسنى للمصري ارسال البضاعة لها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - الخبير ///// عرررررروج ///// A-J
2017-10-01 10:11:44
ضاعت افلوسك ياام صابر //// عطيني توكيل وحقك يجيك عند بابك مقابل 50 % من اجمالي المبلغ .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - زهراني الباحه
2017-10-01 10:09:46
اللي من ايده الله يزيده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - مهند111
2017-10-01 10:02:24
اتوقع محل المصري ما يسوا 50000 الف ريال ***هذي تسلمه 200000الف ريال وبعدين شوفو تعامل العماله المصريه معانا وانا اهل البلد نصب وكذب تيجي تتفق معاه يقول ياعمي خلي واذا جاء الحساب شوف الصياح
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
33 - علي
2017-10-01 10:00:26
تستاهل من ***إللى يدرس مصر يعمل تجار مع مصري مصري وسوري والله مااسرحهم غنم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - زائر
2017-10-01 09:57:56
ت15 👉 ليست عهود الأصلية ، هذا ( ذكر ) متنكر بأسم انثى ، دائما يتنكر بأسماء الإناث
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
31 - ١٢٣
2017-10-01 09:55:22
هههههههههه تستاهل ماجاها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
30 - محمد الغامدي
2017-10-01 09:54:46
اتمنى ان كل سعودي او سعودية يسلم دقنه لمصري سواء في تجارة او زواج اوحتى قعدة على قهوة انه يسرقه ويشلحه تشليح لان التجربة مع المصاروة سيئة جدا وتدعو للبعد عنهم وتذكروا حسين فهمي مع بنت القصيبي سرقها
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
29 - نفسيه
2017-10-01 09:49:24
عهود معروفه بتعليقاتها الطيبه. ومعروفه بعزتها لدينها وذاتها. واسلوبها في الكلام طيب ومثمر الله يوفقها. دين عفه عزه. وهي أخت عزيزه وغاليه .ايها المنتحل اتق الله .وشكراً
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 - محمدين
2017-10-01 09:45:36
القانون لايحمي المغفلين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - الهمداني
2017-10-01 09:44:11
النصب والنصابين في كل مكان ملك غير طريق المحاكم ان طال او قصر وان راح الله يعوض
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - المر
2017-10-01 09:37:30
كان صياحه ماخلي ولابقي حئي ضاع انا ايز حئي ص ودول مليون قنيه غير الكلام اللي اللي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:33:01
بعض التعليقات منتحلة .. لاداعي لذكرها بالتحديد أعتقد أسلوبي واضح ومن السهل على القاريء المتلقي تمييز التعليق المنتحل . 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
24 - الرجال صادق محاكمهم يا ليل ما اطولك
2017-10-01 09:30:04
وبعدين تستاهل هي رايحه تدرس والا تميلح وتبيع وتشتري.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
23 - دكتور الحب
2017-10-01 09:28:36
هالمصري لو عندنا كان اخذ حقه وافي موفي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 - المر
2017-10-01 09:23:53
ترسل الفلوس والبضاعه ماجات الله يعوض عليها خير توكل محامي وتنتظر كل طقه بتعليمه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - عــــــهــــــــــود
2017-10-01 09:20:51
حتى لو ***عادي
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
20 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:20:48
كما ذكرت لكم قبل فترة بسيطة لن تتوقف حملة كوني حرة لكن لن يأخذونا على حين غرة وسنتصدى لهم كل مرة . 👍🏻💚 سينما مسارح حفلات قيادة لاتهمني بالمرة 🙏
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
19 - المر
2017-10-01 09:19:49
15 الله يرزقك ابن الحلال الله يسعدك الصير طيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:17:45
الجمرة في كفك بل اقبضي عليها بشدة لملميها جيداً كي لاتسقط لاتتنازلي عن نقابك عن عباءتك عن سترك عن حشمتك ابتعدي عن أماكن الاختلاط والاحتفالات المختلطة .( القابض على دينه كالقابض على جمرة )💔💔
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
17 - غريب
2017-10-01 09:16:54
قال الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ) هنا حرمة اكل مال الناس بغير حق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
16 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:15:36
كوني أنتِ الداعية الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر المتصدية لكل حملة تغريب وعلمنة كوني كالجبل ترتطم فيه موجات التغريب فتتناثر شظاياها هنا وهناك دون تغير في الجبل أو تزحزحه من مكانه . اصمدي ابقِ الجمر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:15:01
ليتني اسافر للخارج لوحدي ..ابغى اعيش حياتي بحرية..لكن المشكلة اهلي معقدين والبنت عندهم ماتسوى شي😣😥 الله يرزفني ابن الحلال بس..تعبت والله😶
لا يعجبني(11) اعجبني(0)
14 - نفسيه
2017-10-01 09:14:20
مصري. وهذا يكفي. لا اعمم. ولكن مصري. لا اعمم ولكن مصري. لا اعمم ولكن مصري. لا اعمم ولكن مصري. انبح صوتي وانا اقول مصري. وشكراً كبيرهم يكذب. شرفائهم بالسجن. شكراً مرة آخرى
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - ابو. بدر.
2017-10-01 09:14:00
وأنا. اوافقه الرأي. بأن حبال المحاكم. طويله. لي ثلاث سنوات أطالب بحقي ولدي الإثباتات. والبراهين والانظمة في صفي لكن مندوب الشركة يماطل والقاضي يؤجل. وعندنا هنا وغيري كثير. نفس كلام المندوب لي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
12 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:13:59
اصبري وتحملي وحافظي على إبقاء الجمرة المشتعلة في كفك حتى لو آلمتكِ ،، لاعليكِ تظل أخف من وطأة نار تقول هل من مزيد هل من مزيد .. حافظي على نقابك حافظي على مبادئك حتى لو لاسمح الله حدث شيء للهيئة
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
11 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:10:13
لاتنجرفي خلف حملات العلمنة واقبضي على الجمرة بكفك لاضير سيقولون عنكِ وعني متخلفة ، جاهلة ، غبية ، قروية ، مسكينة ، ماتعرف شي ، ماتدري وين الله حاطها ! لكن اصبري وتحملي ثقي بأن حملة العلمنة لن تتوقف لك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - @@@@@
2017-10-01 09:10:09
فيه أحد يثق في مصري ؟؟!! إلا المجنون و المغفل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
9 - ابوسطام
2017-10-01 09:09:32
أبواب التجاره والاستثمار مفتوحه في السعوديه يعني مالقيت إلى مصري تستاهل
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
8 - ali
2017-10-01 09:08:34
ادعس على الدراويش والطماعين انشاء الله ما تخذ حقها حتى تتعلم هي وغيرها ايش معنى فلوس الحين واحد ما يملك قيمة سروال يلبسه تقومين بتسليمه 200 الف ريال وين عقلك انتي وغيرك ومازال يوجد مسلسل الدراويش لدين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 - ابيض
2017-10-01 09:07:23
حلال عليه ' المثل يقول أهل مكة ادرى بشعابها . وإلا فيه احد يثق بمصري هالأيام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-01 09:06:08
يقول انه شاهد فتاة عراقية جمييلة لم يشاهد مثلها بين المجندات الأمريكيات جمال وفتنة وللأسف نهشوا عرضها هو ورفاقه الجنود فانتحرت المسكينة خوفاً من أهلها كل هذه الاعترافات يقولها وهو يضحك سحقاً لهم💔
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
5 - Saeed
2017-10-01 09:04:08
الحياه مدرسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - عــــــهــــــــــود
2017-10-01 09:04:00
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - بنت الوطن
2017-10-01 09:02:39
***للأسف الرجال ما تأمينية ووالرجل المصري لا تثقي فيه أبد شعب من اجل المادة يفعل اَي شي ما تتفرجون على برامجهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - عــــــهــــــــــود
2017-10-01 09:01:30
تستاهل قال منتجات تجميل لا ومن مصر بعد .😂 تبي **على الضعيفات في ديرتها عاد مالقينا تجميل الا من المصريات ومصر . والله ان الجمال والفتنة في السعوديات وحتى الغرب عارفين ان السعودية ملكة جمال عشان كذ
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
1 - خاالد
2017-10-01 08:58:38
نصيحه لاتثق في أجنبي سواء داخل بلدك او خارجه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نـايف العــنزي

وش اخر اخبار السكن وحساب المواطن ورتفاع الاسعار والظريبة صدعاع وغثيان قال وقالوا...
بواسطة :

صباح الخير...
بواسطة :

صباحكم خير وسعادة وابتسامة وتفاؤل 🌹 صباحكم وناسة وأخوة واحترام وتفاهم 🌹 صباحكم ك...
بواسطة : بوعزام

الجدويات فرحنيين يقيادة السيارة لماذا وفيه اشوي من الشيعة ايضا متشققين من الفرح...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
141 1
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
118 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
91 1
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
143 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
110 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
185 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
235 1
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
145 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
180 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
335 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
449 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
349 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
398 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
377 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
913 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
671 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
141 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
350 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
652 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
583 0
الاخبار الدولية
شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

 المرصد 5 1٬995 3 ساعات
بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجو

بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجو

 المرصد 6 4٬418 3 ساعات
تركيا تعلن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال!

تركيا تعلن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال!

 المرصد 49 4٬616 8 ساعات
فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة

فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة

 المرصد 18 4٬698 9 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 29 2٬781 12 ساعة
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 24 11٬234 14 ساعة
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 4 4٬485 14 ساعة
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 7٬654 يوم واحد
اخبار فنية
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 8 3٬016 13 ساعة
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 32 6٬358 يوم واحد
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 51 13٬874 يوم واحد
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 70 8٬593 يومين
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 40 12٬837 17 ساعة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 15 6٬000 يوم واحد
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 12 4٬817 يوم واحد
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 51 18٬452 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 141 5٬642 7 ساعات
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 3 561 33 دقيقة
بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

 المرصد 5 5٬040 12 ساعة
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬878 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬763 يومين
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬874 7 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬845 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬228 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 28 18٬059 11 ساعة
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬343 4 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬347 7 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬894 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬572 يومين
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬791 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬963 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬508 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬278 3 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬259 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬301 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬730 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 9 1٬146 2 ساعتين
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 41 5٬953 12 ساعة
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 29 3٬475 12 ساعة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 47 5٬166 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 2 65 7 دقائق