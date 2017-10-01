شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

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صحيفة المرصد : تعرض المغني الأمريكي برايان هيو وارنر المعروف باسم مارلين مانسون، للإصابة خلال حفله الموسيقي في مدينة نيويورك. فخلال أدائه لإحدى أغانيه سقطت عليه مباشرة قطعة كبيرة من ديكور المسرح، مما أدى الى هروع العازفين المرافقين له و حرس المسرح لإنقاظه.هذا ويقوم المغني بجولة حول العالم لدعم ألبومه الجديد المعروف باسم “هيفن أبسايدر تور”، حيث من المقرر طرحه في الأسواق في 6 أكتوبر/تشرين الأول.