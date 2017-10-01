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شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك
صحيفة المرصد : تعرض المغني الأمريكي برايان هيو وارنر المعروف باسم مارلين مانسون، للإصابة خلال حفله الموسيقي في مدينة نيويورك. فخلال أدائه لإحدى أغانيه سقطت عليه مباشرة قطعة كبيرة من ديكور المسرح، مما أدى الى هروع العازفين المرافقين له و حرس المسرح لإنقاظه.هذا ويقوم المغني بجولة حول العالم لدعم ألبومه الجديد المعروف باسم “هيفن أبسايدر تور”، حيث من المقرر طرحه في الأسواق في 6 أكتوبر/تشرين الأول.
التعليقات
9 - ١٢٣2017-10-01 09:53:21
الحمدلله رب العالمين
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8 - محمدين2017-10-01 09:49:07
ليتها قضت عليه وعلى من معه
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7 - قمة ***2017-10-01 09:45:47
الهمداني ههههههههه
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6 -2017-10-01 09:18:20
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5 - الهمداني2017-10-01 09:08:07
نحتاج شيخ يوضح لنا
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4 - الهمداني2017-10-01 09:07:35
هل وقع عليه المسرح لان الله يبغضه ام سلم من وقوع المسرح لان الله يحبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-01 09:05:35
لا علاقة لنا بالسقف 🙇
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2 -2017-10-01 09:00:34
هم كذا اهل الضلال والحفلات تجيهم نشوة الشيطان واذا وقعت عليهم مصيبه تشعر بصمت القبور والوجوم في وجوههم .من هول مايرون من عقوبه
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1 - غريب2017-10-01 08:57:10
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