رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد لحظة أسر “حوثيين” في منطقة جبلية على الحد الجنوبي بنجران

شاهد لحظة أسر “حوثيين” في منطقة جبلية على الحد الجنوبي بنجران

شاهد لحظة أسر “حوثيين” في منطقة جبلية على الحد الجنوبي بنجران
حجم الخط A A A
المرصد 7 1٬358 54 دقيقة

صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أفراد القوات المسلحة من الإيقاع بمتسللين حوثيين والقبض عليهما، وذلك في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وكشف الفيديو عن أحد الجنود وهو يدفع أمامه أحد المتسللين إلى أعلى منطقة جبلية، فيما ظهر آخر وهو يجلس على الأرض في حالة إعياء شديدة جراء تعرضه لإصابة، وحاول الجنود إفاقته برش الماء على وجهه.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

7 - شخبطه
2017-10-01 10:15:59
انجلطت قلم الكوفيرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - الله ينصرهم جنودنا
2017-10-01 10:07:35
وحنا لن نتخلى عن اليمن مهما كلفنا الامر . لو تركنا اليمن دخلته ايران .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - يمني مقيم
2017-10-01 09:54:06
ايش عندكم يا حوثه الله يصيبكم بالبلا الان ايش استفدتو لو اتيتو هانا واشتغلتو كان حصلتو رزق بالهبل لكن لعبو عليكم وهذا مصيركم والله يخلي لنا بلدنا الاول السعودية
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 2,238 )
4 - ابونواف...
2017-10-01 09:46:47
يفرحون الحوثيين بالأسر اكل وشرب ونظافة عندما سلمت القوات السعودية المئات من الحوثيين الأسرى كأنو يلبسو الثياب البيضاءالنضيفة وبصحة جيدة وكأنو يكذبون بان القوات السعودية عذبتهم خنازير ماينفع معهم الطيب
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
3 - محمدين
2017-10-01 09:41:03
ولماذا يتم القبض عليهم الان توقيف ومصاريف عليهم اكل وشرب وووالخ المفروض طالما انهم من اذناب المجوس يجب تصفيتهم بالحال ( هؤلاء لاعهد لهم مجوس كلاب خونه)
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
2 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-01 09:40:53
ننتظر التبريكات من ناس بعيده عن الميدان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - رفيق الدرب
2017-10-01 09:40:47
اللهم انصرجنودنا وادحر المجوس واذنابهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : نـايف العــنزي

وش اخر اخبار السكن وحساب المواطن ورتفاع الاسعار والظريبة صدعاع وغثيان قال وقالوا...
بواسطة :

صباح الخير...
بواسطة :

صباحكم خير وسعادة وابتسامة وتفاؤل 🌹 صباحكم وناسة وأخوة واحترام وتفاهم 🌹 صباحكم ك...
بواسطة : بوعزام

الجدويات فرحنيين يقيادة السيارة لماذا وفيه اشوي من الشيعة ايضا متشققين من الفرح...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
140 1
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
118 2
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
91 1
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
143 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
110 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
185 0
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
234 1
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
145 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
180 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
335 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
449 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
349 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
398 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
377 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
913 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
671 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
141 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
350 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
652 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
583 0
الاخبار الدولية
شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

 المرصد 5 1٬995 3 ساعات
بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجو

بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجو

 المرصد 6 4٬417 3 ساعات
تركيا تعلن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال!

تركيا تعلن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال!

 المرصد 49 4٬615 8 ساعات
فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة

فيلسوف فرنسي: الغرب يدعم الدول المارقة والفاشلة .. وهذه الدولة ستكون ثاني ديمقراطية بالمنطقة

 المرصد 18 4٬698 9 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 29 2٬781 12 ساعة
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 24 11٬234 14 ساعة
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 4 4٬485 14 ساعة
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 7٬654 يوم واحد
اخبار فنية
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 8 3٬016 13 ساعة
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 32 6٬358 يوم واحد
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 51 13٬874 يوم واحد
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 70 8٬593 يومين
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 40 12٬837 17 ساعة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 15 6٬000 يوم واحد
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 12 4٬817 يوم واحد
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟

 المرصد 51 18٬452 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 141 5٬642 7 ساعات
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 3 558 33 دقيقة
بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

 المرصد 5 5٬039 12 ساعة
بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

بالفيديو .. شاهد ردة فعل أهل “مدان” بعد تنازل مواطن عن قاتل ابنه في رفحاء

 المرصد 9 3٬878 يوم واحد
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬763 يومين
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬874 7 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬845 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬228 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 28 18٬059 11 ساعة
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬343 4 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬347 7 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬894 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬572 يومين
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬791 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬963 3 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬508 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬278 3 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬259 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬301 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬730 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 9 1٬146 2 ساعتين
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 41 5٬953 12 ساعة
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 29 3٬475 12 ساعة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!

 المرصد 47 5٬166 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 2 65 7 دقائق