شاهد لحظة أسر “حوثيين” في منطقة جبلية على الحد الجنوبي بنجران

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صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق قيام أفراد القوات المسلحة من الإيقاع بمتسللين حوثيين والقبض عليهما، وذلك في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وكشف الفيديو عن أحد الجنود وهو يدفع أمامه أحد المتسللين إلى أعلى منطقة جبلية، فيما ظهر آخر وهو يجلس على الأرض في حالة إعياء شديدة جراء تعرضه لإصابة، وحاول الجنود إفاقته برش الماء على وجهه.