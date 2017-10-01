السريحي: المجتمع لم يتغير يا فضيلة الشيخ!
صحيفة المرصد: رد الكاتب الصحفي سعيد السريحي، على تصريح الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ؛ الخاصة بأن المجتمع تغير ولم يعد كما كان، قائلا له “المجتمع لم يتغير يا فضيلة الشيخ” وما زال المجتمع متفتحًا ومتطلعًا إلى المستقبل متقبلا لمستجدات الحياة الحديثة وقادرا على استيعاب مستجداتها.
ما جرت عليه العادة من تحريم
وجاء نص مقال السريحي الذي حمل عنوان “المجتمع لم يتغير يافضيلة الشيخ” على صحيفة “عكاظ”: “في تصريحه الذي نشرته «عكاظ» يوم أمس بمناسبة القرار السامي بمنح المرأة حقها في قيادة السيارة، أشار الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد اللطيف آل الشيخ إلى ما جرت عليه العادة من تحريم كل ما يستجد على المجتمع من شؤون الحياة الحديثة ووسائلها المعاصرة، مذكرا بتحريم ركوب السيارة والجلوس إلى طاولة الطعام والأكل بالملاعق، وتحريم تعليم البنات ومشاهدة التلفاز والظهور على شاشته والجوال ذي الكاميرا، وأضاف الشيخ آل الشيخ إلى أن ذلك كان قبل أن يتغير تفكير المجتمع.”
شواهد التاريخ تعزز
وأضاف السريحي: “وإذا كانت شواهد التاريخ تعزز ما ذكره الشيخ مما كان محرما ثم تبين حِله بعد ذلك، وتضيف إلى ذلك أضعاف ما ذكره، فإن شواهد التاريخ كذلك تؤكد أن المجتمع كان وما زال مجتمعا متفتحا متطلعا إلى المستقبل متقبلا لمستجدات الحياة الحديثة قادرا على استيعاب مستجداتها، ولذلك فإن المجتمع لم يتغير وإنما الذين تغيروا هم فئة أو طائفة فيه كانت تتشدد إزاء كل مستجد وتستسهل التحريم، سواء كان ذلك التحريم ناتجا عن الجهل بتلك المستجدات أو من باب سد الذرائع الذي سد كثيرا وطويلا الطريق أمام تطور المجتمع”.
المجتمع كان متفتحا ومتنورا ومتطلعا للتغيير
وتابع الكاتب السعودي: “ولعل خير شاهد على أن المجتمع كان متفتحا ومتنورا ومتطلعا للتغيير هو ذلك الفرح العارم بالأمر السامي بتمكين المرأة من قيادة السيارة وقبله شهدنا الفرح بتعليم البنات وكذلك البعثات وافتتاح التلفزيون وكل مستجد كانت تصادره فتاوى التحريم ولم يكن المجتمع يرى فيه حراما أو منكرا”.
“المجتمع لم يتغير”
وختم الكاتب مقالته بقوله: “المجتمع لم يتغير وإنما غير المتشددون مواقفهم، سواء كان ذلك عن قناعة منهم أو تسليم بما أقره ولي الأمر من أمور فيها صلاح الوطن وخير المواطنين.”
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التعليقات
هههههه لا تعليق هذا الكلام اللي عندي مدري وش أقول 😝😝
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كلكم تسمعوني يلا تجهزو بقول😮😮
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الاصول والعقائد لا تحرم ولا تحلل فهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة ،،، والمتغير هي الأراء الفقية في أمور الدنيا التي تختلف وتتغير باختلاف الاشخاص والثقافات والعادات والتقاليد والاعراف ووفق افهام الناس
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ولا حنا فاضيين للمهاطية أسكتو وسمعو زين وش بقول 🤓🤓
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أقول أقول فكونا من ***حققكم حنا بالكلام الجد😏
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سعيدالحربي قصته حزينه مع شهادةالدكتواره وحجبها وعدم اعطاءه تفاعل معهاالقراءمن معلق الى قراءوقارءات تفاعلو بعشرات الألوف بترندالتعليقات لكن نرى ربماانه ضاق ذرعن وصبراويءس كان يفترض يصبريتابع ذي دكتواره
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الدين ثابت في أصوله لا يتغير ،،، وتغير الزمان والمكان لا يغير الاصول أنما تتغير الحاجات والمتطلبات وظهور المستجدات
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إن شاء الله يتم السماح بإستقدام سائقات نساء من الخارج أو من المقيمات بدل السائقين الرجال وسأكون أول المتقدمين أما إذا منع هذا الأمر فإن وراء الأكمة ما وراءها.
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36 - loovivool هل أنت اللي تكتب في الشبكة إياها ؟
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الواجب عدم الوقوف على تبريرات البعض .. فكما قيل : إذا قرأت تعليقات البعض حسيت اننا نحن (المجتمع) الرافضين لعقود قيادة المراة .. هههههه
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الهمداني بعض تعليقاتك اولى بها مكان آخر الرجاء عدم الاستفزاز لايمكن الخوض معك في أمور تسقطنا الى مستنقع الإسفاف
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ت 24 شهادة دكتوراه ياخبير الكبسه كيف ميسره ومن يستحقها اذا السريحي مايستحقها من العيب أن يحكم الجاهل على العالم اختلال في القيم
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الهمداني خلاص سامحتك. بس تكفى أرجوك رجاء اخ لأخيه. لاتخوض في الدين .الله يوفقك ويجزاك خير. ويخليك لعينن ترجيك. وسامحني على اندفاعي. وشكراً
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الله يسد حلق كل ذي شر ويكفينا بلاه وشرة
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29 - نفسيه,, الهمداني مدري الهبداني. لاتخليني التفت لك. والله لا اخليك تكره نفسك. وصحيفة المرصد بكبرها. اعقل وخلك مؤدب. مستخف دمك يا مكلف{{حاضر ياعمنا بس يرحم والديك لا تزعل}}
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الهمداني مدري الهبداني. لاتخليني التفت لك. والله لا اخليك تكره نفسك. وصحيفة المرصد بكبرها. اعقل وخلك مؤدب. مستخف دمك يا مكلف
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صحيح أن الشعب اصبح منفتح ومتفتح وانفتاحي *****
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أمريكا تقول أن إعصار إيرما عاث في الأرض فَسَاداً ونقول بالعكس هو جاء لمعالجة فَسَاداً
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الحقيقة مره ..... ؟،
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الدكتوراه سهله ميسرة ولو كان يستحقها لحصل عليها .
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إن شاء الله يتم السماح بإستقدام سائقات نساء من الخارج أو من المقيمات بدل السائقين الرجال وسأكون أول المتقدمين أما إذا منع هذا الأمر فإن وراء الأكمة ما وراءها.
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انا برايي ياليت يسعودون ويانثون البوفيات تبع الكبدة والشكشوكة والفول ,, راح ناكل ونحن مرتاحين من حيث النظافة والطعم {{والشغل ليس عيب}} واذا الشاب السعودي حاب يشتغل في هذه الشغلة على العين والراس
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سعيدالحربي قصته حزينه مع شهادةالدكتواره وحجبها وعدم اعطاءه تفاعل معهاالقراءمن معلق الى قراءوقارءات تفاعلو بعشرات الألوف بترندالتعليقات لكن نرى ربماانه ضاق ذرعن وصبراويءس كان يفترض يصبريتابع ذي دكتواره
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كنا نتابع مايكتبه السريحي يختلف كثيراً عما يكتبه البعض هذا الكاتب والأديب له طابع خاص ومميز في مقالاته التى هي جزء من واقعنا اليوم صادق الكلمه لايجيد التلون ولايعرفه ظُلم ولم نسمع أحد تبنى قضيته
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أكبر دليل على إن المسأله **** هو دمج موظفين البنوك من الجنسين.هذا الدمج وش علاقته بالحقوق والتطور؟!لو المسأله حقوق وتطلعات لحاجيات المواطنين كان توجهوا لتوظيف العاطلين
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٩الهمداني صادق بماتقول الدليل جوال ابوكمراء وكمرتين يامانعتوه ووصفوه باوصاف وبمجرد (مشاهدتهم المجتمع) شف جوالتهم الان وجوالات نساءهم ينافسون أغنى الاغنياءبعدماوصفو الجوال بالشيطان الاءكبرهم قله متشدده
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11 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬 {{وش نوع السيارة اللي مخططة تاخذيها؟ هايلوكس؟}}
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إلى اليوم نتابع مقالاتك ونعرف مالحق بك من ضرر منهم وبقيت شامخاً شرفاً للكلمه النزيه الحره اليوم بدأ سقوط بعض الأدباء في سقطات قيَميه وأخلاقية تكشف سواء ادبهم وقصصهم الملوثه بخيال البطولات الوهميه
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كرهتونا في السكن من كثر تعليقاتكم صرت احن واحلم بالخيام
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المفروض من بكره يخلونا نسوق..ليش بعد 9 شهور. كريم وأوبر لعبوا فينا.
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في واحد مزعجنا في التعليقات كل شوي في سكن في سكن انا ابي اعرف انت الحين ساكن او لا خلاص هذاك في سكن يامال العريك والعصيد
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اكثر المشاخ المعارضين قادة المراة سابقا او لاحقا بكرة تشوفون حريمهم وبناتهم في افخم السيارات وتذكروا هذا زين فالشيوخ عندهم فلوس
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هذا **** وكل المتغيرات التي قيلت انما تعتبر خاصه ومحيط البيت وانما القياده عامه وهذا ادهى وامر لان لها توابع وتوابع الدش واضحه ولكن تقتصر على البيت الواحد وانما هذه تقتصر على مجتمع كامل
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سعيدالسريحي الحربي رجل مكافح قصه ذكرها اجازوله الدكتوره ثم حجبوهاهل تابعت موضوعك تم الاجازه ثم الحجب السريحي رجل مكافح للاءمانه لم يستكمل مع لقراء منحه الدكتواره ليه حجبت بعداقراركان الله بعونك ياحرام
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معلوماتي كما نشر انه أيد سياقة المرأة وذلك بعد موافقة المفام السامي يظهر أن معلوماتك قديمة
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****عطوني لحافي برقد دخت. توني قايم. بس برقد ثانيه عناد فيني. وشكراً.
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وش اخر اخبار السكن وحساب المواطن ورتفاع الاسعار والظريبة صدعاع وغثيان قال وقالوا بالسواقة كل رجال مسؤول عن بيته
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ازعجونا***. بالسياره. اينكم. من الإسكان اينكم من العطاله والبطالة. اينكم من الرواتب المتدنية. اينكم من رواتب المتقاعدين العسكريين ألفين وشوي. اينكم عن الأرامل المسكينات ينقص راتب ابوهم
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ونت وكيل على المجتمع
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