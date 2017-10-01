الرئيسية / شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
الجزيرة-سعود الماضي
الجزيرة-منال محمد
الجزيرة-مفرح الزيادي
الجزيرة-عبد الله المرزوق
الجزيرة-طلال الشعشاع
الجزيرة-رشيد السليم
الجزيرة-عبد الرحمن هاجد
الرياض-ربيع
الوطن-هنداوي
الوطن-خالد
مكة-ياسر أحمد
مكة-عبد الله جابر
التعليقات
( عدد التعليقات 15,987 )28 - بيتر
مزيونه وحلوه وذربه و تنحب و عـيونها حـلوه و فيها فهاوه أموره دلوعه وأحساسها عذب ومع الخجل فيها شوية شقاوه 🙈🚶فيه عندكم نفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,987 )27 - بيتر
عجوز راحت بيت جيرانها !! قالوا لها : أجلسي تعشي معنا .. قالت : لا بناتي يقولن مسويات رجيم بروح أذوووقه ..!!✨ • بالعافيه ..😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 15,987 )26 - بيتر
🏓السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 -2017-10-01 12:09:36
طيب الكلام و جميل الاهتمام وصدق الالتزام و حسن المعاملة هو مايكسبك محبة قلوب ♥️ من على الارض ...🤗
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
24 -2017-10-01 12:07:05
♪ ٰ ٰ مـآ أصعب .. أن تـتصنّع عدم الإهتمام بشخص .. وأنـت لآ تفـكر إلآ بـه ..! ٰ ♪
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
23 -2017-10-01 12:05:33
لاتعاتب أحداً على قلة الإهتمام! لأن الإهتمام الذي سيأتي بعد العتاب مجاملة .....🍁
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
22 -2017-10-01 11:59:23
بعد ان تنتهي العلاقات لا تحولوها الى عداوه ، فالذكريات والعشرة تستحق الإحترام...!🌺
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
21 -2017-10-01 11:58:48
ثلاث أشياء لا تثق بها أبد المرأة الحيه العقرب خذ حذرك منهن
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
20 -2017-10-01 11:56:35
💔 إن نكران_الجميل أمر صعب على النفس البشرية ولا يمكن قبولها وتحدث من الألم النفسي الشيء الكثير
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
19 -2017-10-01 11:54:11
ثلاث أشياء رأيتها في الدُنيا : الغدر ، الكذب ، نكران_الجميل😔 ثلاث أشياء تعلمتها من الدنيا : لا أثق بأحد ، لا أتمسك بأحد ، لا أحزن على أحد🥀
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
18 - القناص2017-10-01 11:34:34
يسألونك عن اشعاري وهل من جديد وين شعر الجريح اللي غرق في هواك يسألونك يحسبون ان قلبي حديد لاكساه الصدأ يشرف على منتهاه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
17 - القناص2017-10-01 11:31:09
مديت كفي لسما وليا السما غيمه كثيف مزنٌ صواعقها تهز الأرض قبل امطارها يانجمه طلت ضحى وبصرتها ونا كفيف ضاع النظر مدري قصر يوم ن بدت بنوارها
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - القناص2017-10-01 11:26:24
إن كان فعلك طاب من طيب ذاتك ماهوب شرط توافقك كل الأذواق تدري متى تكون خاسر حياتك لاصرت معدوم المباديء والأخلاق / منقوله
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
15 - القناص2017-10-01 11:23:39
ليس هناك شيء يستحق الحزن الحياة متقلبة وعليك أن تقتنع ان الماضي مات والقادم قد كتب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - القناص2017-10-01 11:21:41
أصحاب المباديء يعيشون مئات السنين وأصحاب المصالح يموتون ميئات المرات
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 - القناص2017-10-01 11:19:28
ليت البعض يدرك ويعرف حقيقة مايقوله الآخر ويحسن الظن فيهم ويترفع عن سقوط الكلام وأهله لايمكن أن تغير سلوك شخص بنصيحه او حكمه ولكن قد يستفيد منها آخر قابل للنصح تؤثر فيه الكلمه الطيبه نظيف القلب والعقل
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
12 - القناص2017-10-01 11:13:14
نتمنى من الأخوه والأخوات السلام ويصبح البعض على الآخر لمافيها من خير وتألف وتقارب بين القراء والمعلقين حتى لاتصاب الصفحه بالجفاف الأخوي للجميع التحيه والتقدير
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
11 - نفسيه2017-10-01 11:09:42
بس هذا اللي جيدين فيه. عندما يكون هناك. اتقي شر. عندما تكون الحياة. ربما أخا. لا يئس مع الحياة. الخ الخ الخ. طبقو ماتقولون في حياتكم البائسة. وشكراً. تراني امزح. حبيت ارفع معنوياتكم. شكراً مرة آخرى هه
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
10 - القناص2017-10-01 11:08:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم ورد وفل وياسمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -2017-10-01 10:39:55
🌷عندما يخذلك الآخرون؛ ويتنكرون لك؛ ولمواقفك الطيبة تجاههم؛ فعليك أن تقف شامخ_الرأس؛ ولا تنحني. فلقد فزت بـ الوفاء؛ وفازوا بـ نكران_الجميل.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
8 - حقاااني...2017-10-01 10:39:29
أعجبتني مقولة : على قدر الهدف تكون سرعة الإنطلاق ..ففي طلب الرزق قال(فامشوا)وللصلاة قال(فاسعوا ) وللجنة قال ( وسارعوا )وأما إليه فقال( ففروا إلى الله)كلام فوق مستوى الإبداع والوصف سبحان الله وبحمده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
7 -2017-10-01 10:37:18
هل تعلم ماهو الالم؟ ان أكون معك قمة الوفاء و الصدق و الإخلاص ، وتكون انت في قمة النكران والجحود ولا تشعر بالندم على ذلك أبدا😔💔
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
6 - حقاااني...2017-10-01 10:37:02
صباح الخيرات جميعا اعزااائي وعزيزاااتي.
لا يعجبني(2) اعجبني(2)
5 -2017-10-01 10:33:52
⛱ أسوأ الناس خُلقًا من إذا غضب منك أنكر فضلك وأفشى سرك وجحد عشرتك وقال عنك ما ليس فيك
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
4 -2017-10-01 10:32:44
عندما نرى وفاء الحيوان لمن أحسنٓ إليه؛ يصعبُ علينا حال بعض البشر ناكري الجميل؛ وجاحدي المعروف.💔
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
3 - نفسيه2017-10-01 10:32:12
ويل للعرب من شرا قد اقترب. صلو ركعتين وارقدو. تلحفو زين .
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
2 -2017-10-01 10:23:49
صباح الخير
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 -2017-10-01 10:23:33
صباحكم خير وسعادة وابتسامة وتفاؤل 🌹 صباحكم وناسة وأخوة واحترام وتفاهم 🌹 صباحكم كلمات جميلـة ومفيدة 🌹 صباحكم آراء محترمة بدون غيبه ونميمه🌹
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : رافضي وافتخر
ياتعليق رقم311 لاتدس السم في العسل بس بجاوبك لااحد يطعن في عرض الرسول سوى لاتفتر...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري يرتكبان مجزرة مروعة بحق المدنيين بينهم 15 طفلاً في إدلب-فيديو وصورالمرصد 25 698 2 ساعتين
شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !المرصد 9 2٬651 5 ساعات
بالفيديو: مشهد مرعب.. محرك طائرة يتحطم في الجوالمرصد 8 5٬780 6 ساعات
تركيا تعلن افتتاح أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في الصومال!المرصد 56 5٬032 10 ساعات
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهدافالمرصد 29 2٬975 14 ساعة
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعةالمرصد 24 11٬917 16 ساعة
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !المرصد 5 4٬799 16 ساعة
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !المرصد 22 7٬699 يوم واحد
اخبار فنية
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !المرصد 9 3٬213 15 ساعة
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 32 6٬445 يوم واحد
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !المرصد 53 14٬029 يوم واحد
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشارالمرصد 70 8٬672 يومين
اخبار منوعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!المرصد 41 13٬503 19 ساعة
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!المرصد 15 6٬090 يوم واحد
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!المرصد 12 4٬856 يومين
ماذا فعلت الفياغرا بمؤسس مجلة “بلاي بوي”؟المرصد 51 18٬569 يومين
يوتيوب المرصد
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد القتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!المرصد 0 52 2 دقيقتين
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرمالمرصد 160 6٬619 9 ساعات
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرمالمرصد 8 2٬274 3 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمةالمرصد 5 5٬388 15 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬795 يومين
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬882 7 أيام
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬859 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديوالمرصد 37 5٬236 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورةالمرصد 28 19٬704 13 ساعة
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬396 4 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬351 7 أيام
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقطالمرصد 8 7٬907 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟روسيا اليوم 10 3٬601 يومين
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬800 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعامالمرصد 15 3٬969 3 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنيةواس 6 4٬326 3 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬265 6 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبالالمرصد 10 3٬308 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورةالمرصد 16 2٬739 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويوركالمرصد 14 1٬830 4 ساعات
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيليةالمرصد 41 6٬351 14 ساعة
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العربالمرصد 29 3٬702 15 ساعة
فيديو: يهودي متطرف يستخدم بطانية لمنع عرض فيلم داخل طائرة … شاهد.. ردة فعل الركاب!المرصد 47 5٬191 يوم واحد
كاريكاتير