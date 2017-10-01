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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد
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المرصد 28 1٬053 2 ساعتين

الجزيرة-سعود الماضي

الجزيرة-منال محمد

الجزيرة-مفرح الزيادي

الجزيرة-عبد الله المرزوق

الجزيرة-طلال الشعشاع

الجزيرة-رشيد السليم

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

الرياض-ربيع

الوطن-هنداوي

الوطن-خالد

مكة-ياسر أحمد

مكة-عبد الله جابر

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 15,987 )
28 - بيتر
2017-10-01 12:32:49
‏مزيونه وحلوه وذربه و تنحب ‏و عـيونها حـلوه و فيها فهاوه ‏ ‏أموره دلوعه وأحساسها عذب ‏ ومع الخجل فيها شوية شقاوه 🙈🚶فيه عندكم نفسه
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( عدد التعليقات 15,987 )
27 - بيتر
2017-10-01 12:30:30
‏عجوز راحت بيت جيرانها !! ‏قالوا لها : أجلسي تعشي معنا .. ‏قالت : لا بناتي يقولن مسويات رجيم ‏بروح أذوووقه ..!!✨ ‏• بالعافيه ..😂😂
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( عدد التعليقات 15,987 )
26 - بيتر
2017-10-01 12:25:44
🏓السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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25 -
2017-10-01 12:09:36
طيب الكلام و جميل الاهتمام وصدق الالتزام و حسن المعاملة هو مايكسبك محبة قلوب ♥️ من على الارض ...🤗
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24 -
2017-10-01 12:07:05
♪ ٰ ٰ مـآ أصعب .. أن تـتصنّع عدم الإهتمام بشخص .. وأنـت لآ تفـكر إلآ بـه ..! ٰ ♪
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23 -
2017-10-01 12:05:33
لاتعاتب أحداً على قلة الإهتمام! لأن الإهتمام الذي سيأتي بعد العتاب مجاملة .....🍁
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22 -
2017-10-01 11:59:23
بعد ان تنتهي العلاقات لا تحولوها الى عداوه ، فالذكريات والعشرة تستحق الإحترام...!🌺
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21 -
2017-10-01 11:58:48
ثلاث أشياء لا تثق بها أبد المرأة الحيه العقرب خذ حذرك منهن
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20 -
2017-10-01 11:56:35
💔 إن نكران_الجميل أمر صعب على النفس البشرية ولا يمكن قبولها وتحدث من الألم النفسي الشيء الكثير
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19 -
2017-10-01 11:54:11
ثلاث أشياء رأيتها في الدُنيا : الغدر ، الكذب ، نكران_الجميل😔 ثلاث أشياء تعلمتها من الدنيا : لا أثق بأحد ، لا أتمسك بأحد ، لا أحزن على أحد🥀
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18 - القناص
2017-10-01 11:34:34
يسألونك عن اشعاري وهل من جديد وين شعر الجريح اللي غرق في هواك يسألونك يحسبون ان قلبي حديد لاكساه الصدأ يشرف على منتهاه
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17 - القناص
2017-10-01 11:31:09
مديت كفي لسما وليا السما غيمه كثيف مزنٌ صواعقها تهز الأرض قبل امطارها يانجمه طلت ضحى وبصرتها ونا كفيف ضاع النظر مدري قصر يوم ن بدت بنوارها
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16 - القناص
2017-10-01 11:26:24
إن كان فعلك طاب من طيب ذاتك ماهوب شرط توافقك كل الأذواق تدري متى تكون خاسر حياتك لاصرت معدوم المباديء والأخلاق / منقوله
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15 - القناص
2017-10-01 11:23:39
ليس هناك شيء يستحق الحزن الحياة متقلبة وعليك أن تقتنع ان الماضي مات والقادم قد كتب
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14 - القناص
2017-10-01 11:21:41
أصحاب المباديء يعيشون مئات السنين وأصحاب المصالح يموتون ميئات المرات
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13 - القناص
2017-10-01 11:19:28
ليت البعض يدرك ويعرف حقيقة مايقوله الآخر ويحسن الظن فيهم ويترفع عن سقوط الكلام وأهله لايمكن أن تغير سلوك شخص بنصيحه او حكمه ولكن قد يستفيد منها آخر قابل للنصح تؤثر فيه الكلمه الطيبه نظيف القلب والعقل
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12 - القناص
2017-10-01 11:13:14
نتمنى من الأخوه والأخوات السلام ويصبح البعض على الآخر لمافيها من خير وتألف وتقارب بين القراء والمعلقين حتى لاتصاب الصفحه بالجفاف الأخوي للجميع التحيه والتقدير
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11 - نفسيه
2017-10-01 11:09:42
بس هذا اللي جيدين فيه. عندما يكون هناك. اتقي شر. عندما تكون الحياة. ربما أخا. لا يئس مع الحياة. الخ الخ الخ. طبقو ماتقولون في حياتكم البائسة. وشكراً. تراني امزح. حبيت ارفع معنوياتكم. شكراً مرة آخرى هه
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10 - القناص
2017-10-01 11:08:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والسرور صباحكم ورد وفل وياسمين
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9 -
2017-10-01 10:39:55
🌷عندما يخذلك الآخرون؛ ويتنكرون لك؛ ولمواقفك الطيبة تجاههم؛ فعليك أن تقف شامخ_الرأس؛ ولا تنحني. فلقد فزت بـ الوفاء؛ وفازوا بـ نكران_الجميل.
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8 - حقاااني...
2017-10-01 10:39:29
أعجبتني مقولة : على قدر الهدف تكون سرعة الإنطلاق ..ففي طلب الرزق قال(فامشوا)وللصلاة قال(فاسعوا ) وللجنة قال ( وسارعوا )وأما إليه فقال( ففروا إلى الله)كلام فوق مستوى الإبداع والوصف سبحان الله وبحمده
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7 -
2017-10-01 10:37:18
هل تعلم ماهو الالم؟ ان أكون معك قمة الوفاء و الصدق و الإخلاص ، وتكون انت في قمة النكران والجحود ولا تشعر بالندم على ذلك أبدا😔💔
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6 - حقاااني...
2017-10-01 10:37:02
صباح الخيرات جميعا اعزااائي وعزيزاااتي.
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5 -
2017-10-01 10:33:52
⛱ أسوأ الناس خُلقًا من إذا غضب منك أنكر فضلك وأفشى سرك وجحد عشرتك وقال عنك ما ليس فيك
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4 -
2017-10-01 10:32:44
عندما نرى وفاء الحيوان لمن أحسنٓ إليه؛ يصعبُ علينا حال بعض البشر ناكري الجميل؛ وجاحدي المعروف.💔
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3 - نفسيه
2017-10-01 10:32:12
ويل للعرب من شرا قد اقترب. صلو ركعتين وارقدو. تلحفو زين .
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2 -
2017-10-01 10:23:49
صباح الخير
لا يعجبني(3) اعجبني(1)
1 -
2017-10-01 10:23:33
صباحكم خير وسعادة وابتسامة وتفاؤل 🌹 صباحكم وناسة وأخوة واحترام وتفاهم 🌹 صباحكم كلمات جميلـة ومفيدة 🌹 صباحكم آراء محترمة بدون غيبه ونميمه🌹
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