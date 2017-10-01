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محمد آل الشيخ: أكاد أجزم أن مصير “حمد” سيكون كمصير القذافي إلا في هذه الحالة!

محمد آل الشيخ: أكاد أجزم أن مصير “حمد” سيكون كمصير القذافي إلا في هذه الحالة!
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المرصد 36 1٬394 1 ساعة

صحيفة المرصد: استنكر الكاتب الصحفي محمد آل الشيخ، تصرفات نظام الحمدين في قطر ووصفها بالحمقاء، مشيرًا إلى أنها تتعامل وكأنها دولة إقليمية كبرى وأنهم يتصرفون بذكاء وحرفية وحصافة بخلاف الواقع، متوقعًا أن العزلة الحالية المفروضة عليها ستستمر ولا بصيص أمل لانفراجة قريبة، وعن مصير حمد بن خليفة قال: “أكاد أجزم أن مصير حمد سيكون كمصير القذافي إن طال به العمر ولم تنقذه وفاة مفاجئة”.

وجاء نص مقال محمد آل الشيخ الذي حمل عنوان ” قطر والتمرد على الواقع!!” على صحيفة الجزيرة السعودية: الواقعية والموضوعية والعقلانية واستشراف المستقبل ومحاولة مواكبة مآلاته، هي من أهم العوامل المبدئية التي ينطلق منها السياسي المحترف في صناعة قراراته؛ وعندما يتعالى عليها أو يتجاهلها، فسوف يصل قطعا إلى طريق مسدود.

وأضاف محمد آل الشيخ: القطريون، وتحديدا (نظام الحمدين) الحاكم الآن في قطر، عملوا على إيهام الداخل القطري والعالم الخارجي بأنهم يتصرفون بذكاء وحرفية وحصافة ومنهجية مُعدة بعناية سلفا، واستغلوا إعلامهم في إشاعة هذا الزيف الذي لم يكن في حقيقته إلا وهما، معتقدين – في الوقت ذاته – أن (الإعلام) منفردا بإمكانه أن يلغي حقيقتي الجغرافيا والديموغرافيا وكذلك افتقار قطر الدولة إلى البعد التاريخي العريق، وأن بإمكان الثروة والإعلام إذا اجتمعتا أن يصنعا واقعا جديدا.

الوهم الزائف
وتابع: هذا الوهم الزائف جعل الحمدين – وبغباء منقطع النظير – يتصرفان وكأن قطر دولة إقليمية كبرى، ولكي تثبت لداخلها وللخارج أنها كذلك، تحولت إلى مصدر أذية لأغلب الدول العربية؛ هذه التصرفات الحمقاء هي السبب الأول الذي أدى بقطر في نهاية المطاف إلى عداء أغلب دول الخليج وكذلك الدول العربية معا، وبالتالي العزلة الحالية التي مر عليها الآن قرابة المائة يوم، وليس ثمة مؤشرات تلوح في الأفق من شأنها أن تُعطي أهل قطر بصيص أمل بأن عزلتهم الخانقة ستنفرج.

تصرفات حمد بن خليفة والعقيد القذافي
وزاد الكاتب السعودي بقوله: كثيرون يتساءلون: ماذا تريد قطر من المكابرة والتعنت والعناد، فهي فقط من يخسر وليس مناوئيها؟.. ولم أجد إجابة لهذا السؤال، اللهم إلا أن تقرأ تصرفات حمد بن خليفة، حاكم قطر الحقيقي، مثلما كنا نقرأ ممارسات العقيد القذافي السياسية، الذي كان يجد لذة ما بعدها لذة في المقامرة والظهور بمظهر المشاغب الثائر الذي يرى أنه مُرسل ليغير العالم؛ وأكاد أجزم أن مصير حمد هذا سيكون كمصير القذافي إن طال به العمر ولم تنقذه وفاة مفاجئة من هذه النهاية الوخيمة.

تميم (الصوري) والمأزق الحقيقي
وأكمل: “ويبدو أن تميم أمير قطر (الصوري) بدأ يشعر بمأزقهم الحقيقي، أو بلغة مباشرة بالموقف المعزول الذي وضعه الحمدان ومنظرهم عزمي بشارة فيه، هذا ما قرأته وقرأه كثيرون غيري ما بين سطور كلمة تميم التي ألقاها في الأمم المتحدة قبل أيام قليلة، فمع أن كبار المسؤولين القطريين يؤكدون في كل مناسبة ومن دون مناسبة، أنهم أقوى من أن يتأثروا بالمقاطعة – (يسمونها الحصار) – بل إن هناك من يزايد بالادعاء أنها علمتهم فضيلة الاعتماد على الأنا بدلا من الآخر، غير أن من يسمع كلمة تميم في الأمم المتحدة، وكذلك ما تسرب عن لقائه بالرئيس ترامب، في زيارته الأخيرة لنيويورك يستشف بوضوح أنه كان (يستجدي) بإلحاح رفع هذه المقاطعة، ليطفو سؤال على السطح مؤداه: إذا كنتم لم تتأثروا بالمقاطعة، ولم تتضرروا من تبعات العزلة، فالأحرى بكم أن لا تَظهروا بهذا المظهر العاجز المستجدي، الذي تكتنفه الذلة والضعف والاستجداء بكل ما تحمل هذه الكلمات من معنى”.

أزمة قطر “درس”
واختتم مقالته: “وعلى أية حال فإن ما انتهت إليه أزمة قطر فيه درس لكل من أراد أن يتعلم أصول علم السياسة، فالسياسي الحصيف، وغير المغامر، والذي يحسب خطواته بعناية وتروي، لا بد أن لا يطمح لأكثر من إمكانياته الواقعية، وأن ينطلق في قراراته السياسية بموضوعية وعقلانية، ويتنبه، أول ما يتنبه، إلى نصائح مستشاري السوء، فجميع من قابلتهم ممن لهم اهتمام بالشأن السياسي القطري يجمعون على أن الذي أقنع الحمدين بإمكانية أن تكون قطر من خلال توظيف قوتها الناعمة وثرواتها، دولة إقليمية كبرى مؤثرة في المنطقة هو «عزمي بشارة» ولا أعتقد إطلاقا أنه كان لا يدرك مدى الخطورة الكارثية التي وضع فيها قطر الدولة والإنسان، فأي مبتدئ يقرأ في السياسة يدرك أنها أولا (علم الممكن)؛ وقطر لا يمكن أن تواكب إمكانياتها الواقعية طموحات الحمدين، التي أقل ما يُقال عنها أنها مغامرة غير محسوبة العواقب”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

36 - الحقباني
2017-10-01 12:26:19
33 - الفارس 2017-10-01 12:21:57 على قدر كرهي لحمد الا ان الله يشهد اني أكرهك اكثر من كرهي له هذا كتابه ***علم الاسف اسمه من اسراه في منصيب علشان كذا هو يكتب مابغي علم
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( عدد التعليقات 29,424 )
35 - برق _ الحرم
2017-10-01 12:22:42
((( نؤكد على ضرورة توخ الحرص في مايكتبه_ الاعلاميين ....ارح مطاياك لن تطلق ((رصاصة واحدة)) ولن يكون هناك تدخل عسكري لا من درع الجزيرة ولا من الحلف الغربي الذي صرع القذافي وتركه لقمة_صاغئة )))
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34 - ابومفتاح
2017-10-01 12:22:07
والله اني اكرهك***
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33 - الفارس
2017-10-01 12:21:57
على قدر كرهي لحمد الا ان الله يشهد اني أكرهك اكثر من كرهي له
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32 - مراقب
2017-10-01 12:21:04
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كرروها 3 مرات اخواني الكرام. صباحاً ومساء. اللهم ابعد عنا شياطين الجن والإنس.
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31 - مراقب
2017-10-01 12:20:34
العلم عند الله وليس عندك ياآل الشيخ لله الأمر من قبل ومن بعد
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30 - سحلب
2017-10-01 12:19:16
تعليق مخالف
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29 - ت ٧ طالب جامعي
2017-10-01 12:16:29
الله يكثر من أمثالك 👍🏻 // وحسبنا الله ونعم الوكيل
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28 - .....
2017-10-01 12:13:57
تعليق مخالف
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27 - الخالدي
2017-10-01 12:13:24
قل اعوذ برب الفلق من شر ماخلق
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26 - ماله قبول
2017-10-01 11:56:29
تعليق مخالف
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25 - هاشم
2017-10-01 11:53:57
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - ماله قبول
2017-10-01 11:53:42
تعليق مخالف
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23 - هاشم
2017-10-01 11:50:49
قطر تدعم الارهاب وحليف استراتيجي للولايات المتحده الامريكية وتعقد صفقات مع امريكا للاطاحه بحكام الخليج الصالحين التقيين العادلين الطيبين
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22 - رفيق الدرب
2017-10-01 11:47:46
اللهم عجل بنهاية بطغاة قطر وارحم المستظعفين منهم امين
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21 - الهاشمي
2017-10-01 11:46:47
تعليق مخالف
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20 - هاشم
2017-10-01 11:45:43
تعليق مخالف
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19 - هاشم
2017-10-01 11:43:00
تعليق مخالف
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18 - هاشم
2017-10-01 11:41:13
تعليق مخالف
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17 - هاشم
2017-10-01 11:39:32
تعليق مخالف
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16 - منصور
2017-10-01 11:38:54
ياخطيرخوفتهم
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15 - عبدالله
2017-10-01 11:38:30
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14 - هاشم
2017-10-01 11:37:47
ههههههههه نشوف مصير حمد ***
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13 - جبناء العصر
2017-10-01 11:37:33
الشماته ماهي زينه واسأل الله ان لايشمت بنا الاعداء ومن حولنا
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12 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-01 11:33:46
حمد مصيره مصير صدام وهذا مايستحقه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - الهمداني
2017-10-01 11:29:59
7 - طالب جامعي 2017-10-01 11:25:14 لانريد اخطلاط ولا سينما ولا سواقه واللي مو عاجبه حياتنا وحيات ابائنا واجدادا يرحل {{ارحل انت الاجدادك وعيش معهم في مثواهم احسن لك}}
لا يعجبني(12) اعجبني(3)
10 - منصف
2017-10-01 11:29:46
مع بغضنا للحمدين لكن نتمنى ان يطردا من المشهد السياسي بدون المصير اللي ذكرته .. اين عقلك انظر ماذا حصل لدولة ليبيا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - الهمداني
2017-10-01 11:27:30
والله لو القذافي او صدام او موسليني يدروا ان ماصادهم بيصيدهم والله كان سلموها وريحوا انفسهم لكن الكبرياء والغرور يخدع
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
8 - جبناء العصر
2017-10-01 11:26:58
مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل على من لايخاف الله ويخاف الخلق وعلى كل مفسد وظالم ومتلبس بالدين على هيئه شيطان
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
7 - طالب جامعي
2017-10-01 11:25:14
لانريد اخطلاط ولا سينما ولا سواقه واللي مو عاجبه حياتنا وحيات ابائنا واجدادا يرحل
لا يعجبني(1) اعجبني(20)
6 - إنسان صريح
2017-10-01 11:22:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - نفسيه
2017-10-01 11:22:08
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كرروها 3 مرات اخواني الكرام. صباحاً ومساء. اللهم ابعد عنا شياطين الجن والإنس.
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
4 - عبد الله
2017-10-01 11:22:06
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ابو عبدالرحمن
2017-10-01 11:20:25
العلم عند الله وليس عندك ياآل الشيخ لله الأمر من قبل ومن بعد
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
2 - ابو شدا
2017-10-01 11:19:36
تكفى خليك في حمد وحمد وتميم. وبعد عن الدين؟!
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
1 - ابوعلي990
2017-10-01 11:18:58
لانعلم الغيب***
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