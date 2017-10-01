المحكمة تبرئ “مجموعة بن لادن” في قضية رافعة الحرم لعدم ثبوت التهمة!

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صحيفة المرصد: برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم المتهمين الـ13 بـ”رافعة الحرم”، ومجموعة بن لادن السعودية، لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليها في مسؤوليتها تجاه الرافعة، وعدم اكتمال أركان المسئولية.

ووفقًا لـ”عين اليوم”، أوضحت الدائرة الجزائية أنه يحق للأطراف استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاما بعد استلامه خلال الاسابيع القادمة، وجاء الحكم بعد اكتفاء أطراف القضية بما قدموه من مرافعات خلال الجلسات الماضية في حضور فريق الدفاع عن المتهمين.

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