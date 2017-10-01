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المحكمة تبرئ “مجموعة بن لادن” في قضية رافعة الحرم لعدم ثبوت التهمة!
صحيفة المرصد: برأت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم المتهمين الـ13 بـ”رافعة الحرم”، ومجموعة بن لادن السعودية، لعدم ثبوت التهمة المنسوبة إليها في مسؤوليتها تجاه الرافعة، وعدم اكتمال أركان المسئولية.
ووفقًا لـ”عين اليوم”، أوضحت الدائرة الجزائية أنه يحق للأطراف استئناف الحكم خلال المدة المقررة نظاما بعد استلامه خلال الاسابيع القادمة، وجاء الحكم بعد اكتفاء أطراف القضية بما قدموه من مرافعات خلال الجلسات الماضية في حضور فريق الدفاع عن المتهمين.
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التعليقات
26 - منقاش2017-10-01 14:30:18
اعرف قريب لي في مجموعة بن لادن في مكة ما استلم رواتبه بانتظام منذ وقوع الحادثة وفوق هذا كل فترة وهم ينقلونه من مكان الى مكان يبون يطفش ويهج .. عسى بعد هذا الحكم ترجع الشركة كما عهدناها
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25 - محمدين2017-10-01 14:26:39
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24 - الهمداني2017-10-01 14:19:04
22 - ياليل ابولمبه<< من الأساس قضاء وقدر ولكن هناك من اراد فعلآ تعمد اسقاط الشركه{{هذه قياسات ومواصفات هندسة ياحبيبي ,, القضاء والقدر هزة ارضية امطار سيول براكين الخ بمعنى كوارث طبيعية عرفت ام لا}}
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23 - وطني الحبيب2017-10-01 14:18:14
شف كم المبلغ لتعويض ابن لادن 🤔
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22 - ياليل ابولمبه2017-10-01 14:05:47
من الأساس قضاء وقدر ولكن هناك من اراد فعلآ تعمد اسقاط الشركه الا قدرة الله من يوقفها والله لوكانت الرافعه مزروعه على عمق 100 متر وجاء امر الله فلن يرده شيئ ،، اوقفت الشركه وشرد الشباب السعودي منها؟؟؟
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21 - قديمة وتمشي علينا2017-10-01 14:01:35
لو سمحتوا افسحوا الطريق عاوز أبكي وأضحك مع بعض عشان الضروف وحشة اوي اوي
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20 - طبوعه2017-10-01 13:59:40
محكمه ***لاغير
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19 - الجنوبي2017-10-01 13:53:23
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18 - عيسى الاحسائي2017-10-01 13:52:37
اعرف شخص في بن لادن له 9 شهور مااستلم راتبه سعودي وعنده اسره الله يكون بعونه
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17 - أبو سحاااب2017-10-01 13:43:41
طبعا المكان التي هي واقفة فيه مائل حتى لو لم يكن إلا ١٪ من المتر مع العاصفة الشديده ومجنزه ليست ثابته بأثقال لذا المسؤولية تقع على المشغل لها والمهندس الذي اختار المكان .
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16 - هاشم2017-10-01 13:42:16
يبدو ان المتهم مجهول او غير نظامي وهرب من البلد بقدره قادر
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15 - هاشم2017-10-01 13:41:15
يجب تعوض المتهم الذي تم تبريه من قضيه اثبت القضاء براته منها وتعويضه عن الخساير
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14 - هاشم2017-10-01 13:36:50
نفس سيول جده المتهم كان العوامل الجويه الله يرحم الضحايا ويعوض اهليهم خير
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13 - واين مهياط مسئولين بوعده2017-10-01 13:36:14
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12 - عموري2017-10-01 13:30:09
وبعدين
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11 - صبحي2017-10-01 13:29:33
لابد من احترام القضاء وليس لنا الا ان نقول سمعنا واطعنا.
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10 -2017-10-01 13:28:50
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9 - ابراهيم2017-10-01 13:23:28
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8 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-01 13:23:04
وشلون براءه والرافعات والعمال تابعين شركة بن لادن ؟
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7 - تركي2017-10-01 13:22:45
ههههخخخخخخخ أخ يا بطني
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6 - الناقد2017-10-01 13:22:04
أجل من المسؤول عن الحادثه !!
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5 - مكه2017-10-01 13:20:57
بعد ماخسر موظفين
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4 - ابو سعد2017-10-01 13:19:27
ياسبحان الله مدمشقه
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3 - saeed2017-10-01 13:18:25
زلزال رياضي على مستوى عال
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2 - ابو شدا2017-10-01 13:16:49
سنوات ضاعت .
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1 - مواطن من ٢٠٣٠2017-10-01 13:16:09
تحت الطاولة صديقي
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بواسطة : ☼♥ℓℓـمشہℓگس♥☼
أخي الفاضل حقاني... دوووووم الضحكه... 😂😂😂🌹...
بواسطة : عسيريه مزيونه❤️
لباكم ي يام فديتكم وربي انكم👍🏻...
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