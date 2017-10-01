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القبائل القطرية تتضامن مع “بن شريم”.. وهذا ما قاله “بن سحيم” عن والده الذي رحل غدرًا وغيلة

القبائل القطرية تتضامن مع “بن شريم”.. وهذا ما قاله “بن سحيم” عن والده الذي رحل غدرًا وغيلة
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المرصد 30 2٬358 57 دقيقة

صحيفة المرصد: وقفت العديد من القبائل القطرية مع شيوخ قبائل “آل مرة” و”الهواجر” تضامنًا معهم ضد قرار سحب النظام القطري لجنسيتهم.
وأظهرت القبائل القطرية تضامنًا مع الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، الذي سحب النظام القطري منه جنسيته، وذلك في حفلة أقامتها قبيلة “يام” أول من أمس الجمعة، في مركز نطاع بوادي العجمان، حضرها الشاعر القطري محمد بن فطيس المري.

وفي التفاصيل، توافد الآلاف من أبناء هذه القبائل الغاضبة من حكومة تنظيم الحمدين، إزاء تماديها في مواصلة استفزاز القبائل، وسحب جنسية عدد من أبنائها، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كمواطنين لهم حق المواطنة على الأراضي القطرية، وفقًا لـ “عكاظ”.

وقال الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، في كلمته خلال الحفلة التضامنية مع الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم: “لم نجتمع لأننا قبيلة، بل كعضو في جسد هذا الوطن، ولأننا أبناء رجل واحد، للوقوف مع الشيخ طالب بن شريم ونحن أهله وإخوته، وتحت راية ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز، وجنود لرؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

ورأى أن الجنسية حق لا يجوز التعدي عليه، وما تعرض له الشيخ أزمة عابرة، ولن يطول الوقت حتى يستعيد هو وجميع إخوانه حقهم المسلوب.
بدوره، قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني خلال الحفلة، أنه لا يليق أن يضام قطري عزيز دون أن نكون له سنداً وإخوة إلى جواره، مؤكداً أنه قدم من باريس إلى نطاع للمشاركة في التضامن إلى جانب الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم إزاء ما تعرض له وأفراد عائلته وقبيلته من تعسف من قبل نظام الدوحة.

وأشار الشيخ سلطان بن سحيم إلى معاناته الشخصية من قبل النظام القطري، وظروف وفاة والده الذي قال إنه رحل غدراً وغيلة من قبل ذلك النظام، لأنه كان رجلا حراً وقوياً ولم يكن يقبل أن تكون قطر مطبلة للأعداء وتعمل ضد أهلها وجيرانها.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

30 - عسيريه مزيونه❤️
2017-10-01 14:34:57
لباكم ي يام فديتكم وربي انكم👍🏻
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29 -
2017-10-01 14:31:16
تعليق مخالف
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28 - ت ١٤
2017-10-01 14:30:39
عسير الخول ترا مخلفات الترك معروفه الا الان من هم.
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27 - هاشم
2017-10-01 14:30:31
فكونا من قطر شعبها مارايح يثور عليها لانه ياخذ بالحديث لو جلد طهرك واخذا مالك
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26 - هاشم
2017-10-01 14:27:21
عندي سؤال لمشايخ الخليج هل يجوز الخروج على ولي الامر ام محرم ومجرم
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25 - هاشم
2017-10-01 14:25:39
علماء المسلمين يجرمون الخروج على ولي الامر
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24 - الهمداني
2017-10-01 14:23:52
طيب انا همداني ليش مايفزعون لي بشاص 2018
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23 - حر
2017-10-01 14:21:33
ياعسير الهول خلك في نفسك وهذي امور اكبر من حجمك ياابني اللطيف ولاانت بمن يقبم قبايل يام فأنت
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22 -
2017-10-01 14:20:35
وراكم ههههههههه
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21 - هاشم
2017-10-01 14:19:33
قطرك الخروج عليها عادي والخروج على بلاد الوقواق محرم ههه
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20 - هاشم
2017-10-01 14:18:35
الناس تقول لشعب قطر اخرج على ولي امرك اذا الخروج حلال كويس خلو الناس تخرج على الطغاه والمستبدين
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19 - هاشم
2017-10-01 14:13:07
ماهو بصالح الخليج التلويح بورقه القبائل القبائل لاتحب الخروج على ولي امرها بس لو خرجت ممكن تقضي على قطر وقطرات كثير ح تروح برجلها
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18 - من ساس العرب قحطان
2017-10-01 14:12:03
يكفي فخر لولي العهد محمد ابن سلمان ان جده عبدالعزيز ال سعود الفخر يامحلفنا وقطر لها يوم اسود وتكون بين يد قبائل يام والوعد قدام
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17 - هاشم
2017-10-01 14:11:12
القبائل لو اطاحت بحكام قطر بتصير عندهم جره للخروج على حكامها فبعدو النار لاتحرق الحطب
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16 - ابن البلد
2017-10-01 14:09:34
انفخ له
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15 - هاشم
2017-10-01 14:09:11
اين حديث لو جلد ظهرك واخذا مالك الذي يرددونه المشايخ السؤال هل يشمل ولي امر قطر
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14 - عسير الهول
2017-10-01 14:08:55
الظاهر رجعنا للجاهليه والهياط وحنا نخوف مانخاف والله محد دراء عنكم كل القبائل فيها خير فلا تزايدون علينا
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13 - هاشم
2017-10-01 14:07:27
ابعدو القبائل عن السياسه والنعرات القبائليه ليس بصالح احد الخروج على ولي الامر حرم بفتاوي المشايخ والفتاوي كلها ضد خروج الشعب على ولي امره
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12 - عسير الهول
2017-10-01 14:06:56
الظاهر رجعنا للجاهليه والهياط وحنا نخوف مانخاف والله محد دراء عنكم كل القبائل فيها خير فلا تزايدون علينا
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11 - الشمري
2017-10-01 14:02:23
نصب في نصب. وهياط. الرجل معه جنسيه سعوديه ولا يستبعد معه كويتيه. ومن ضمن مطالب الدول الاربع عدم ازدواجيه الجنسيه
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10 - ابو ايفانكا
2017-10-01 14:02:15
النظام القبلي والنعرات القبلية أفشلت خطط التنميه باليمن وأخلت بالأمن حيث تجد في اليمن سلطة بعض القبائل أقوى من الدوله فلانتمنى وجودها بوطننا
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9 - عبد الله
2017-10-01 14:01:10
تعليق مخالف
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8 - ابو ايفانكا
2017-10-01 14:00:30
جميع الدول الان تعيش بصفة مدنية وانتهى زمن حكم القبيلة والعنصرية المقيته وحكم شيخ القبيلة الكل الان تحت سلطة القانون المدني ، كفاية تخلفة ورجعية وهياط
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7 - عبد الله
2017-10-01 13:58:53
قبل حق الجنسية وخلط الاوراق هناك حق عدم الخروج على ولي الامر .
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6 - نصيحة اذا باقي النصيحة تنفع
2017-10-01 13:58:42
لا تسحبون القبائل الى معتركاة سياسية ، قد يتحول الموضوع الى جهل وعنصرية وتدخل قبايل كبيرة في الموضوع وتتشتت دول الخليج وتدخل الدول في مواجهات مع القبائل وستكون الخسائر فادحة يستغلها اعدائنا
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5 - راكاااان
2017-10-01 13:56:41
خلونا من التجمعات والندوات والتنديد والأستنكار اليوم يوم الأفعال مابعد الحلوق غير اليدين البزر وابوه وأمه عثوا فساد بقطر وشعبها وجاء وقت الحساب لتلك الفئه الفاسده اتركوا المنابر وحررو قطرفالوقت يمضي،،
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4 - فارس الوابصي
2017-10-01 13:51:21
ياويلك ياتميم من غضب مطانيخ يام والله أنك غير تشوف سود الليالي
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3 - هاشم
2017-10-01 13:47:18
اكثر الدول لسحب جنسيه معارضيها من المواطنين
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2 -
2017-10-01 13:47:08
مشاكل البلد
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1 - هاشم
2017-10-01 13:45:28
بن شريم شيخ شمل قبائل يام سحبت جنسيه من السلطات القطريه وبلاد الوقواق تقف معه وجميع الدول تجرم فعلها بمواطنيها وسحب جنسياتهم
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آخر تعليق
بواسطة : ☼♥‏ℓℓـمشہℓگس♥☼

أخي الفاضل حقاني... دوووووم الضحكه... 😂😂😂🌹...
بواسطة :

وبكرة وش يطلع بعد وش بيقولون 🍺🍾👙🙈🤣 اقسم بالذي رفع السماء ان هذا هو برنامجهم القا...
بواسطة : عسيريه مزيونه❤️

لباكم ي يام فديتكم وربي انكم👍🏻...
بواسطة :

لاصرت صح وماتبي تخسر إنسان !! اول مفاهيم البقـاء : التغاضي👌🏼...
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