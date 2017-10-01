القبائل القطرية تتضامن مع “بن شريم”.. وهذا ما قاله “بن سحيم” عن والده الذي رحل غدرًا وغيلة
صحيفة المرصد: وقفت العديد من القبائل القطرية مع شيوخ قبائل “آل مرة” و”الهواجر” تضامنًا معهم ضد قرار سحب النظام القطري لجنسيتهم.
وأظهرت القبائل القطرية تضامنًا مع الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، الذي سحب النظام القطري منه جنسيته، وذلك في حفلة أقامتها قبيلة “يام” أول من أمس الجمعة، في مركز نطاع بوادي العجمان، حضرها الشاعر القطري محمد بن فطيس المري.
وفي التفاصيل، توافد الآلاف من أبناء هذه القبائل الغاضبة من حكومة تنظيم الحمدين، إزاء تماديها في مواصلة استفزاز القبائل، وسحب جنسية عدد من أبنائها، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كمواطنين لهم حق المواطنة على الأراضي القطرية، وفقًا لـ “عكاظ”.
وقال الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، في كلمته خلال الحفلة التضامنية مع الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم: “لم نجتمع لأننا قبيلة، بل كعضو في جسد هذا الوطن، ولأننا أبناء رجل واحد، للوقوف مع الشيخ طالب بن شريم ونحن أهله وإخوته، وتحت راية ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز، وجنود لرؤية ولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.
ورأى أن الجنسية حق لا يجوز التعدي عليه، وما تعرض له الشيخ أزمة عابرة، ولن يطول الوقت حتى يستعيد هو وجميع إخوانه حقهم المسلوب.
بدوره، قال الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني خلال الحفلة، أنه لا يليق أن يضام قطري عزيز دون أن نكون له سنداً وإخوة إلى جواره، مؤكداً أنه قدم من باريس إلى نطاع للمشاركة في التضامن إلى جانب الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم إزاء ما تعرض له وأفراد عائلته وقبيلته من تعسف من قبل نظام الدوحة.
وأشار الشيخ سلطان بن سحيم إلى معاناته الشخصية من قبل النظام القطري، وظروف وفاة والده الذي قال إنه رحل غدراً وغيلة من قبل ذلك النظام، لأنه كان رجلا حراً وقوياً ولم يكن يقبل أن تكون قطر مطبلة للأعداء وتعمل ضد أهلها وجيرانها.
التعليقات
لباكم ي يام فديتكم وربي انكم👍🏻
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عسير الخول ترا مخلفات الترك معروفه الا الان من هم.
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فكونا من قطر شعبها مارايح يثور عليها لانه ياخذ بالحديث لو جلد طهرك واخذا مالك
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عندي سؤال لمشايخ الخليج هل يجوز الخروج على ولي الامر ام محرم ومجرم
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علماء المسلمين يجرمون الخروج على ولي الامر
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طيب انا همداني ليش مايفزعون لي بشاص 2018
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ياعسير الهول خلك في نفسك وهذي امور اكبر من حجمك ياابني اللطيف ولاانت بمن يقبم قبايل يام فأنت
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وراكم ههههههههه
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قطرك الخروج عليها عادي والخروج على بلاد الوقواق محرم ههه
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الناس تقول لشعب قطر اخرج على ولي امرك اذا الخروج حلال كويس خلو الناس تخرج على الطغاه والمستبدين
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ماهو بصالح الخليج التلويح بورقه القبائل القبائل لاتحب الخروج على ولي امرها بس لو خرجت ممكن تقضي على قطر وقطرات كثير ح تروح برجلها
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يكفي فخر لولي العهد محمد ابن سلمان ان جده عبدالعزيز ال سعود الفخر يامحلفنا وقطر لها يوم اسود وتكون بين يد قبائل يام والوعد قدام
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القبائل لو اطاحت بحكام قطر بتصير عندهم جره للخروج على حكامها فبعدو النار لاتحرق الحطب
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انفخ له
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اين حديث لو جلد ظهرك واخذا مالك الذي يرددونه المشايخ السؤال هل يشمل ولي امر قطر
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الظاهر رجعنا للجاهليه والهياط وحنا نخوف مانخاف والله محد دراء عنكم كل القبائل فيها خير فلا تزايدون علينا
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ابعدو القبائل عن السياسه والنعرات القبائليه ليس بصالح احد الخروج على ولي الامر حرم بفتاوي المشايخ والفتاوي كلها ضد خروج الشعب على ولي امره
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الظاهر رجعنا للجاهليه والهياط وحنا نخوف مانخاف والله محد دراء عنكم كل القبائل فيها خير فلا تزايدون علينا
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نصب في نصب. وهياط. الرجل معه جنسيه سعوديه ولا يستبعد معه كويتيه. ومن ضمن مطالب الدول الاربع عدم ازدواجيه الجنسيه
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النظام القبلي والنعرات القبلية أفشلت خطط التنميه باليمن وأخلت بالأمن حيث تجد في اليمن سلطة بعض القبائل أقوى من الدوله فلانتمنى وجودها بوطننا
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جميع الدول الان تعيش بصفة مدنية وانتهى زمن حكم القبيلة والعنصرية المقيته وحكم شيخ القبيلة الكل الان تحت سلطة القانون المدني ، كفاية تخلفة ورجعية وهياط
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قبل حق الجنسية وخلط الاوراق هناك حق عدم الخروج على ولي الامر .
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لا تسحبون القبائل الى معتركاة سياسية ، قد يتحول الموضوع الى جهل وعنصرية وتدخل قبايل كبيرة في الموضوع وتتشتت دول الخليج وتدخل الدول في مواجهات مع القبائل وستكون الخسائر فادحة يستغلها اعدائنا
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خلونا من التجمعات والندوات والتنديد والأستنكار اليوم يوم الأفعال مابعد الحلوق غير اليدين البزر وابوه وأمه عثوا فساد بقطر وشعبها وجاء وقت الحساب لتلك الفئه الفاسده اتركوا المنابر وحررو قطرفالوقت يمضي،،
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ياويلك ياتميم من غضب مطانيخ يام والله أنك غير تشوف سود الليالي
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اكثر الدول لسحب جنسيه معارضيها من المواطنين
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مشاكل البلد
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بن شريم شيخ شمل قبائل يام سحبت جنسيه من السلطات القطريه وبلاد الوقواق تقف معه وجميع الدول تجرم فعلها بمواطنيها وسحب جنسياتهم
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