شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح
صحيفة المرصد: أظهرت مجموعة من التسجيلات، لحظة قنص قوات سعودية لميليشيا الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للمملكة وذلك في كمين محكم.
وتبين التسجيلات الطريقة التي نفّذ فيها أبطال القوات البرية عملية القصف التي شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطْع خطوط الإمداد والهاونات، وتدمير الكهوف التي تتخذها عناصر المليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.
وتُظهر التسجيلات الطريقة التي تم بها رصد عمليات التحالف لمحاولات تسلل وتجهيزات عسكرية لمهاجمة القرى والمدن السعودية على الحدود، ليتم السماح لهم بالعبور عبر كمين محكم، وتمّت محاصرتهم وقتلهم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية، وأنه يراقب التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات وأنه يمتلك كل الامكانيات لاكتشاف تلك التحركات، وفقًا لـ “سبق”.
التعليقات
اللهم انصر السعوديه وصب ع اعدائها الخسائر والخذلان .. اللهم احفظ جنودنا وضباطنا وقيادتنا من كل مكرهم وانصرهم على اعدائك اعداء الدين
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هذولا اليمنيه ماكبرو هم وعيالهم اللي جايين يحاربونا الا من خير السعوديه كان ينبغي لهم عدم السماح بالتكاثر بس انتم عطيتوهم القطاع التجاري علي طبق من ذهب.والنتيجه مانراه الان يتمشي عندنا ويفرخ باليمن
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1 احرجتهم
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ياحلو قنص الرافضه واتباعهم تبردالكبداللهم انصر جنودنا المرابطين على الحد
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الله يقويكم وينصركم
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1 - D.C. .. لكان أفضل // في الخونة أولا ؟! ثم الذين يلونهم
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ت 1 D.Cوالله ما غثنا الا صهايننا مثلك وشرواك وصدق شاعر الوطن خلف بن هذال يوم يقول (من دون صهيون بذتنا صايننا)
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ت1 لوكانت في مخيخك كان أفضل
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لو كانت في اليهود الاسرائيلين لكان أفضل
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