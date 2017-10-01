شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

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صحيفة المرصد: أظهرت مجموعة من التسجيلات، لحظة قنص قوات سعودية لميليشيا الحوثي وصالح على الحدود الجنوبية للمملكة وذلك في كمين محكم.

وتبين التسجيلات الطريقة التي نفّذ فيها أبطال القوات البرية عملية القصف التي شملت المتسللين من عناصر الانقلابيين والقناصين وعربات نقل الأسلحة والصواريخ، كما استهدفت قطْع خطوط الإمداد والهاونات، وتدمير الكهوف التي تتخذها عناصر المليشيات في أماكن آمنة يلجأون إليها.

وتُظهر التسجيلات الطريقة التي تم بها رصد عمليات التحالف لمحاولات تسلل وتجهيزات عسكرية لمهاجمة القرى والمدن السعودية على الحدود، ليتم السماح لهم بالعبور عبر كمين محكم، وتمّت محاصرتهم وقتلهم.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إن التحالف يستخدم المنظومات الاستخباراتية على مدار 24 ساعة داخل اليمن أو على الحدود السعودية، وأنه يراقب التحركات والاتصالات الخاصة بالميليشيات وأنه يمتلك كل الامكانيات لاكتشاف تلك التحركات، وفقًا لـ “سبق”.