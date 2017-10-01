بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور
صحيفة المرصد-سكاي نيوز:انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لهاتفي “آيفون 8 بلس” وقد انفصلت شاشة كل منهما عن جسم الهاتف بسبب انتفاخ في البطارية. ونقلت مواقع مختصة بأخبار التقنية تقارير إن صحت فإن على أبل أن تخشى كارثة كبرى.
وقال موقع “ذا نيكست ويب” نقلا عن تقارير وصفها بغير المؤكدة أن شركة أبل اعتمدت في “آيفون 8 بلس” على شركة “Amperex Technology Limited” التي صنعت البطاريات الخاصة بهاتف “غالاكسي نوت 7” الذي تم سحبه من الأسواق بسبب انفجار بطاريته.
وهذه التقارير إن صحت فستكون مصدر رعب لأبل يهددها بتكرار الكابوس الذي عاشته سامسونغ مع “غالاكسي نوت 7”.
لكن مصادر أخرى تقول إن المشكلة في هاتف أبل ليست بحجم تلك التي عانت منها هواتف غالاكسي نوت 7 والتي كبدت سامسونغ خسائر بالمليارات جراء سحب الأجهزة من الأسواق.
إذ أن معدل الفشل الذي عانت منه هواتف “غالاكسي نوت 7” كان حوالي 1 في كل 20 ألف هاتف. أما في حالة أبل فإن نسبة الفشل في البطارية فلم تتجاوز جهازين فقط من ملايين هواتف آيفون التي بيعت في الأسواق.
يشار إلى أن أبل بدأت التحقيق لتبيان سبب تعرض “آيفون 8 بلس” في الحالتين اللتين انتشرت صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدر عنها أي بيان إلى لحظة كتابة هذه السطور.
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التعليقات
الايام التي نعيشها حاليا لا يناسبها الا جوال ((( الدمعة ))) والا 'جوال بلوكة القديم ((( الكاتيل ))
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احس كأنة تبادل ادوار بين ايفون وجالكسي اول جلاكسي7البطاريه ومشى سوف ايفون6و7 ثم الان تتصدر جلاكسي بهاتفها النوت8الاسواق وهل الاصدار القادم تتقدم ايفون
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هذه التقارير المفبركة دعايات مغرضة لكي يتوقف الناس عن شراء الأيفون 8
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متعصبين ايفون دايم يحتجون بالنظام فقط والي يقول هالكلام ما يفهم بالجوالات! تقييم الجوال ما يحسب من ميزة وحدة بس فيه عدة معاير عالمية معروفة من خلالها يتم تقييم افضل الجوالات
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غاية ما في ابل من ابداع هو نظامها فقط وهذي مو عبقرية او انه نظام خارق وما شابه هذا ﻷنه محصور وهذا سلبي مثل ما هو ايجابي وابل معروفة ما تسابق التطورات التقنية دايم تتأخر مثل تكبير الشاشة والرام وو..الخ
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ابل لا تملك مصانع خاصة لتصنيع قطع الايفون انما مصانع تركبيب فقط للقطع المستوردة من سامسونغ وغيرها وفي حقائق اخرى انتشرت ان تكلفة صناعة الايفون هي 420دولار فقط وتعتبر ابل من اكثر الشركات طماعة في الربح
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لابد من إلغاء جميع وسائل التواصل الأجتماعي لإنها لم تأتي للبلد إلا بالشرور وإنشاء وسائل تواصل إجتماعي خاص بالسعودية كما فعلت الصين في دولتها فهي بلد حكماء .
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جوال سوني الافضل بدون منازع بين الجوالات،،
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