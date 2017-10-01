شاهد:ضباط إيرانيون يعذبون معتقلين “أحواز” ويجبرونهم على النباح كالكلاب!

حجم الخط A A A المرصد 17 835 1 ساعة

صحيفة المرصد:تداول ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن مستوى التعذيب والإهانة التي يتعرض لها المعتقلون العرب “الأحواز” في إيران.

ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر عدد من المعتقلين الذين تم تغمية أعينهم وإدارة وجوههم نحو باب أحد السجون وإجبارهم على النباح مثل الكلاب.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أحد أفراد الأمن المسؤولين عن السجن مرتديا قناعا على وجهه، في حين قام بتوجيه ضربات عنيفة ومؤلمة نحو أجسادهم بمنطقة الحوض التي تحتضن “الكلى”.

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