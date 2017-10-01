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شاهد:ضباط إيرانيون يعذبون معتقلين “أحواز” ويجبرونهم على النباح كالكلاب!
صحيفة المرصد:تداول ناشطون على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف عن مستوى التعذيب والإهانة التي يتعرض لها المعتقلون العرب “الأحواز” في إيران.
ووفقا للفيديو المتداول فقد ظهر عدد من المعتقلين الذين تم تغمية أعينهم وإدارة وجوههم نحو باب أحد السجون وإجبارهم على النباح مثل الكلاب.
وبحسب الفيديو، فقد ظهر أحد أفراد الأمن المسؤولين عن السجن مرتديا قناعا على وجهه، في حين قام بتوجيه ضربات عنيفة ومؤلمة نحو أجسادهم بمنطقة الحوض التي تحتضن “الكلى”.
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فيديو مسرب من تعذيب المعتقلين الأحوازيين العرب داخل المعتقلات الإيرانية ، الضباط الذين يعذبونهم يجبرونهم على النباح لتحقيرهم نفسيا. pic.twitter.com/Q17SZFMwhh— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
17 - أبو هلول2017-10-01 16:18:41
العدل لازم يكون فيه دليل
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16 - أبو هلول2017-10-01 16:17:52
و لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلو اعدلوا هو اقرب للتقوى
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15 - أبو هلول2017-10-01 16:16:45
انا مش باخد بالفيديوهات
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14 - الهمداني2017-10-01 16:07:26
معليش بس وش يثبت انها كذا وكذا
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13 - ي يمني مهبوب2017-10-01 16:04:44
شكلك من بقايا ابو عنود او أفريكانو من بعربي أصل
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12 - ي يمني مهبوب2017-10-01 16:02:28
الدليل منهم معتنق مذهب ايران يفعلون بالسنتين أشد من ذلك القتل التشريد من ديارهم وباقي تدافع عنهم ي امعه
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11 - فهد122017-10-01 15:57:13
في قطر اكثر من هذا
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10 - D.C.2017-10-01 15:49:10
هذولا مصريين اولاد بتاع كلو
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9 - أبو هلول2017-10-01 15:44:41
ت ٦ تلاقي انت اللي في الفيديو بتضرب الناس و عاوز تعمل فتنه بين السنه و الشيعه تلاقيك من امبراطورية الامناء في مصر اللي بيخونوا الشرطه و يعتدوا على الناس و السيسي سايبكم تبهدلوا البلد علشانه
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8 - يمني عاشق الدمام 😘😘2017-10-01 15:44:36
اين الدليل
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7 - أبو هلول2017-10-01 15:40:48
الخميني معروف انه خارجي لكن الخميني مات فهل من يحكمون ايران خمينيين الخميني هندي هل من يحكمون ايران هنود الخميني ابوه سيخي هل من يحكمون ايران سيخ ما الدليل ما الدليل ايضا على ان الفيديو لضباط ايرانيين
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6 -2017-10-01 15:40:12
حسبي الله عليهم ما ابي اشوف انا قلبي ضعيف مايتحمل💔😔
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5 - أبو هلول2017-10-01 15:36:57
ما الدليل على ان الفيديو لضباط ايرانيين ليه مايكونش تبع الامريكان زي معتقلات ابو غريب
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4 - ابوخليل2017-10-01 15:35:23
والدحباشي يبي يولي المجوس على العرب
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3 - أبو هلول2017-10-01 15:35:21
يعني بالعقل كده حيعملوا كده و يصوروا نفسهم طيب ليه بالعقل؟
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2 - شيعي محب لوطنه2017-10-01 15:33:11
هؤلاء مجوس لعنة الله عليهم يعذبون سنة وشيعة العرب الاحوازيين الابطال .
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1 - نظارة شمسية2017-10-01 15:32:42
الله العزيز القوى المتين المبين يمهل ولايمهل
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