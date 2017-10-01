شاهد: الشيعة يضربون أجسادهم بالحديد والسيوف والنعال في يوم عاشوراء

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صحيفة المرصد: نشر عدد من المغردين اليوم الأحد، مجموعة فيديوهات على تويتر للشيعة تظهر كيف يضربون أجسادهم بالآلات الحادة والسيوف حتى تسيل الدماء من رؤوسهم، في يوم “عاشوراء”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم للعادات التي يتبعها هؤلاء فقال أحد المغردين: “بالله قد شفتوا حيوان يجرح نفسه ؟ هذا دليل أن الشيعة اغبي مخلوقات الأرض”.

وأضاف مغرد آخر مستنكرًا هذه العادة: -السني في هذا اليوم الكريم صائم، أما مجموعة الجهلة ” الشيعة “هذه هي شعائرهم؟، قائلا: “الحمدلله على نعمة العقل”.وذكر حساب يحمل اسم “باحثة في علوم الشيعة”: ما أدري أضحك أو أبكي.. البدعة وصلت في يوم عاشوراء لضرب النفس بالنعال !! مضيفة #عاشورا_للصيام_وليس_للبدع”.

وفي هذا اليوم تتوشح جموع الشيعة في المواكب الحسينية في ليلة العاشر من شهر محرم، وقبل ساعات من صبيحة ذكرى مقتل الإمام الحسين في واقعة كربلاء الشهيرة سنة 61 هجرية، باللباس الأبيض إيذانًا بالبدء في “التطبير”، وما إن يبدأ قارئ المقتل الحُسيني باسترجاع مشهد واقعة “الطف” أو معركة “كربلاء” كما يطلق عليها الشيعة، يبدأ الرجال شبابًا وشيبًا وحتى الأطفال، في قرع الطبول بضرب الرؤوس باستخدام آلة حادَّة كالسيف أو أي أداة حادة تُسيل الدماء، من أجل استشعار آلام الحسين بن عليّ وأهل بيته بحسب زعمهم.

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بالله قد شفتوا حيوان يجرح نفسه ؟ هذا دليل ان الشيعة اغبى مخلوقات الارض pic.twitter.com/ygmbtaKatI — عبوديستا (@iAboodista) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧

– السني في هذا اليوم الكريم صائم

– اما مجموعة الجهله " الشيعه " هذه هي شعائرهم ؟

الحمدلله على نعمة العقل pic.twitter.com/02gp54tAw3 — صالح (@i9alh) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧