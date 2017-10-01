شاهد: الشيعة يضربون أجسادهم بالحديد والسيوف والنعال في يوم عاشوراء
صحيفة المرصد: نشر عدد من المغردين اليوم الأحد، مجموعة فيديوهات على تويتر للشيعة تظهر كيف يضربون أجسادهم بالآلات الحادة والسيوف حتى تسيل الدماء من رؤوسهم، في يوم “عاشوراء”.
وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم للعادات التي يتبعها هؤلاء فقال أحد المغردين: “بالله قد شفتوا حيوان يجرح نفسه ؟ هذا دليل أن الشيعة اغبي مخلوقات الأرض”.
وأضاف مغرد آخر مستنكرًا هذه العادة: -السني في هذا اليوم الكريم صائم، أما مجموعة الجهلة ” الشيعة “هذه هي شعائرهم؟، قائلا: “الحمدلله على نعمة العقل”.وذكر حساب يحمل اسم “باحثة في علوم الشيعة”: ما أدري أضحك أو أبكي.. البدعة وصلت في يوم عاشوراء لضرب النفس بالنعال !! مضيفة #عاشورا_للصيام_وليس_للبدع”.
وفي هذا اليوم تتوشح جموع الشيعة في المواكب الحسينية في ليلة العاشر من شهر محرم، وقبل ساعات من صبيحة ذكرى مقتل الإمام الحسين في واقعة كربلاء الشهيرة سنة 61 هجرية، باللباس الأبيض إيذانًا بالبدء في “التطبير”، وما إن يبدأ قارئ المقتل الحُسيني باسترجاع مشهد واقعة “الطف” أو معركة “كربلاء” كما يطلق عليها الشيعة، يبدأ الرجال شبابًا وشيبًا وحتى الأطفال، في قرع الطبول بضرب الرؤوس باستخدام آلة حادَّة كالسيف أو أي أداة حادة تُسيل الدماء، من أجل استشعار آلام الحسين بن عليّ وأهل بيته بحسب زعمهم.
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بالله قد شفتوا حيوان يجرح نفسه ؟ هذا دليل ان الشيعة اغبى مخلوقات الارض pic.twitter.com/ygmbtaKatI
— عبوديستا (@iAboodista) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧
– السني في هذا اليوم الكريم صائم
– اما مجموعة الجهله " الشيعه " هذه هي شعائرهم ؟
الحمدلله على نعمة العقل pic.twitter.com/02gp54tAw3
— صالح (@i9alh) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧
ما أدري أضحك أو أبكي .. البدعة وصلت في يوم #عاشوراء لضرب النفس بالنعال !!
#عاشورا_للصيام_وليس_للبدع pic.twitter.com/TJO1WkF1gE
— باحثة في دين الشيعة (@dl4000) ٢٩ سبتمبر، ٢٠١٧
التعليقات
قال تعالى (( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )) والله ان ***افضل من هؤلاء ***
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هل هذا من الاسلام ؟؟ أقسم بالله أنه ليس من الاسلام في شيء ... وآل البيت آل محمد هم براء منهم
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ناخذها بالعقل .. بالله عليكم هل هذا دين ؟؟ مالت عليك ياقلم الطقاقة وعلى خرفاتكم
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قلم الكوفيرة تلطم وياهوسييييين .. سلوااااات
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حسبي الله عليهم .. هؤلاء الجهلاء يشوهون صورة الدين الاسلامي و يشوهون جمال الطفوله و يشوهون التاريخ الاسلامي الناصع
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هؤلاء منضحك عليهم يعذبون انفسهم..وغيرهم منضحك عليهم يعذبون غيرهم !!!💚
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وش خلو للحريم النواحين هذولا قتلت الحسين
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هؤلاء جهله..لايعلمون ماذا يفعلون..الجاهل ليس فقط الذي لا يعلم من الدين شي..الجاهل ايضا من تعلم الدين وطبقه حسب اهوائه ومايشتهيه 💚
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حسبي الله على من ضحك على هؤلاء البشر بهذه الخرافه واوهمهم بهذا المعتقد الفاسد
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خنبوق احس انك تكتب وانت تبكي 😂😂
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ناب يضحك على نفسه ... هل كان العلمانجية واللبرالجية معروفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
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كشف القناع يا**** واحيي الاخوه المعلقين الذين اخرجوك من جحرك
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افضل قصه بالوجود قصة نبينايوسف واسواء قصه حصلت في تاريخ الامه الاسلاميه وفيها من المآسي مافيها قصة الحسين وال بيته رضوان الله عليهم لاكن لو الحسين رءى هاذه المشاهد هل سيرضى حفيد الرسول ع مايفعلون ؟!!
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ههههههههههه طيب لو واحد فيه مرض معدي راح ينقل العدوى للكل عن طريق الدم..
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هذه حقيقة هذا الجماعات الأخونجية والصفوية.تشرك بالله تطعن في أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وماجاء فيها.جماعات سياسية حزبية مجندة لخدمة أحزابها ودعاتها ومعممينهم ودولهم التي تقف خلفهم وتدعمهم.
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للاسف لو هذي التصرفات الجاهليه عند اهل السنة والعياذ بالله لأقامت الدنيا عليهم
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فهل كان هؤلاء الأخونجية الأخوان أو الصفوية المعممين معروفين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو ورد لهم ذكر جماعات من ضلع الشيطان خرجت لم ينزل الله بها من سلطان هم اليوم سبب نكبات الأمة الاسلامية.
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لازم تفضفض وتعترف عالاخواني اللي هرجتك معاه ابو ذقن علا قولك وش سوالك حتى صرت ماتميز للملتحي اللي تشوفه قدامك يتبادر بذهنك صوره الاخواني فاختلط الوضع معاك وفيوزك ضربت 😂😂افكارك مسمومه
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(ومن يهن الله فما له من مكرم) الروافض أهانوا الله بشركهم. وخوارج الإخونج اهانوا الله بخروجهم علي سلطان الله وولي للأمر الذي امرنا الله بإطاعته ولو ظلم.
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ولسخط ربهم عليهم جميعآ جعل بعضهم يتضاحكون على بعض امعانآ من الله سبحانه وتعالى في ذلهم واحتقارهم.فنجد الصفوي تابع المعمم يضحك على الأخونجي تابع الداعية ويزدريه ويسفه قوله ودليله.غضب من الله عليهم.
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قلم الخنبقه معلق علا اخونجي واخواني كررتها اكثر من عشره مرات بالخبر ذا بالله اعترف بالهرجه الحقيقيه وش صارلك من ابو لحيه اللي تقول عنهم ابو ذقن اعترف للمعلقين بالحقيقه عشان ترتاح لازم تفضفض😂😂
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لماذا هم على هذه الحال سواء جماعة الأخوان أو هؤلاء الصفويين . لأنهم أغلقو قرآن ربهم واتبعو هوى شيطانهم المتمثل بدعاتهم ومعممينهم.فأخذو كل مايقوله داعيته أو معممهم ونسو قول ربهم وهدي نبيهم وهذه الحقيقة
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سوال ووووين الامام الحسين بن علي
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هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الأخونجية الأخوان وبين هؤلاء الصفويين المجوس جميعهم بلهاء مقادون طيعون كل واحد منهم مثل العجينة يشكله داعيته أو معممه كيف يشاء خدمة لأجنداتهم ورغباتهم.أشخاص مغيبة عقولهم.
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68 - قلم الحقيقه 2017-10-01 للأسف الأخونجية الأخوان مغيبون عن عقولهم بسبب دعاتهم الذين سحروهم وجعلوهم أشبه بالبهائم تتبعهم وتطيع أوامرهم..... لا تخرج عن الموضوع شوف ****
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الحمد الله اني سني ولست مشرك أعبد الحسين الحمداالله يارب ....
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حتى بالنعال يتصافقون 😂😂 الحمدلله والشكر بس 😂😂
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هذا هو واقع الأخوان المحسوبين على الاسلام السني لكنهم حقيقة جماعة مبتدعة مشركة كافرة بربها مثل هؤلاء الصفويين المجوس تمامآ.ولو وضعت مقارنة بسيطة بينهم وبين جماعة الأخوان لما وجدت هناك فرقآ يذكر.
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هههههههه أقسم بالله ان البهايم أعقل منهم ....
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هههههههههه عنيده ...من قالك ان الاخونج سنه... الاخونج خرجوا من الاسلام ... الاخونج نعتبرهم اعداء للأسلام السني
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للأسف الأخونجية الأخوان مغيبون عن عقولهم بسبب دعاتهم الذين سحروهم وجعلوهم أشبه بالبهائم تتبعهم وتطيع أوامرهم . تمامآ مثل هذا القطيع الصفوي المجوسي مغيبة عقولهم تمامآ صادرها منهم معممينهم كدعاة الأخوان
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ياقلم الحقد /// لاتلف ولاتدور اص ولا كلمه شف ربعك ايش يسون حتا الحيوانات تتبرا منكم .....
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لاتبحث ولا نبحث.نحن اليوم في عالم متغير في أحداثه وواقعه وسياساته ونظمه فلا تحاول النبش في ماضي لايأتي للأمة العربية والاسلامية منه الا مزيدآ من الكراهية والحقد والتقاتل في مابينها خدمة لأعدائها .
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قلم الحقيقه ابحث عن الحقيقه من قتل الحسين رضي الله عنه اليسو من خرجو معه من خونه العراق والفرس وهربو وتركوه لوحده يواجه المصير المحتوم من جيش مهلل حيث ان يزد لميحكم فعليا
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حتى أن أخونجي أخواني محلوق اللحية جلد خويه الأخونجي الأخواني مربي اللحية بسلسلته بالغلط.محلوق اللحية هلك في الحال .حينها انحاش الأخونجي الأخواني الجالد أبو لحية لقطر عند القرضاوي الذي عينه نائب له.
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االماااضي /// ههههههه مانتشرف فيك انك سني ... ليش كاره ربعك
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عنيده وش اخبار دعواتك علي بالموت ههههههههه هل مازلت تدعي علي بالموت ههههه هل سألت نفسك لماذا لايستجيب الله لدعائك هههه الاخونجي لايستجاب دعائه لأنه غير مسلم.
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عندي سؤال من باب الانصاف ، هل كل طوائف الشيعة تؤيد هذا الفعل ؟ لأن بعض مراجعهم استنكر هذا الشيء ، مثل مؤلف كتاب (الشيعة والتصحيح ) للموسوي
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هم يعذبون أنفسهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار
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ت38 الحمد لله والشكر له مافيه فرق ههههاي قال مافيه فرق
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سبحااان الله >>> هؤلاء ايه من الله >>> هذا جزائهم من الله في الدنيا بما فعلوه بالحسين وبما قذفو به ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وبما لعنت السنتهم اصحاب رسول الله عليه افضل السلام
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لكن الفرق الوحديد أن هؤلاء الصفويين المجوس النجوس التيوس يجلدون ويقطعون أنفسهم بسلاسلهم وسكاكينهم وسيوفهم بينما الأخونجية أخوان الشر الهيوس يجلدون ويطعنون ويذبحون يسكاكينهم وسيوفهم أبناء شعبهم .
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العنيد هم احرار بما يعتقدون ولاكن من حق الجميع يعلم انها توبه من خيانه فيزيد كان ضعيف ومع هذا جيشه قتل الحسين رضي الله عنه لانه لن يرضى بما يرد ان يعملوا من سب لصحابه او امهات المؤمنين فخانوه عمد
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الدين معتقد وكل يعمل على شاكلته هذا ما الفوا عليه آباؤهم وكل يعتقد أنه على حق ولن تستطيع تغيير معتقده فالسني سيبقى سني والشيعي سيبقى شيعي والصوفي صوفي
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****عنيده بعد ان تصفق بقرارات الاسبوع الماضي وجد موضوع يتنفس فيه😃 عنيده انتظر قرار السماح بالسينما قريبآ..وقرار الغاء هيئتك..وقرارات كثيره سوف تمرضك وتطلع نخلة براسك الفارغ.
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الكل شاهد وعلم ماذا فعل الأخونجية أخوان مصر خنازير قطب وجرذان مرسي.حملو السلاسل والسكاكين والسيوف وراياتهم السود مثل هؤلاء المجوس النجوس سلاسل وسكاكين وسيوف ورايات سود مافيه فرق بينهم أخونجي صفوي.
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طبعاا كل قنوات الغرب تقول هذا الاسلام الارهاب
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لمعلومية القراء ...انا سني......ولو كنت شيعي لأخبرتكم انني شيعي..لايوجد ماأخاف منه..انا احارب متخلفين السنه والشيعه
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أجدادهم الخونة خذلوا الامام الحسين بعدما طالبوه بالقدم الى كربلاء وعندما أتى اليهم تخاذلوا وغدروا به وقتلوه بمعيّة المجرم شمر بن ذا الجوشن والان نرى احفادهم يلطمون وجوههم ويسلخون رؤوسهم ندما وحزنا
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الأخونجية الأخوان الشياطين ماهم بعيدين عن هؤلاء الصفويين الايرانيين.مايعمله هؤلاء تمامآ يعمله كلاب مرسي وقطب والقرضاوي ومن هو في حكمهم.المعتقد واحد والتقية واحدة.كلاب المعممين وخنازيرالدعاة حالهم واحد
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الماضي اعلم انك شيعي هنالك فرق وكبير فالجيش الروسي يجبر على الطهار وكذلك جيوش اخرى والفوائد الطبيه كثيره ومن ضمنها تمنع تكاثر البكتيريا والفيروسات
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االمااااضي // المفروض لك الشرف هؤلاء جماعتك ... لاتصرف الموضوع ... كأني لاأعرفهم
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كل الطوائف ***لها طقوس متخلفة وترجع للعصر الحجري..تجد ان ***الشيعه والصوفيه والمعتزله ووووو. الخ كلهاطوائف عندها من البدع والخرافات والرجعيه شي مايصدقه العقل ****
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الحمدلله الذي عافانا مما إبتلاهم به.. اليس فيهم رجل رشيد؟؟!!!
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االمااااضي /// من أمس وانت محتفل ****نفسك .. مسوي ***اليوم هههههههه
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االماااضي /// ليش مسوي نفسك انك طالع منهم ههههههههههههههههههههههه
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اراد الله لهم الذل اللهم اذلهم اينما كانوا
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يضربون روؤسهم بالنعال ماحصلوا غير النعال!! هل هولاء لهم عقول مثل البشر ام لا!!
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وين الرخاال /// قلم الحقد //// االماااضي /// المحاميه /// فريده قوووطي /// ماشفنا تعليق لهم .. هل الموضوع احراج لهم ............
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34 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم- 2017-10-01 16:51:13 الحمدالله ع نعمه الاسلام{{هذول مسلمين بس شيعة ههههههههههههه}} ليكون تفكرهم بوذين هههههههههههه
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ههههههههه الجهل واتباع الدعاة الجهله ينتج اكثر من هذه المناظر المتخلفه ..ضحكتوا العالم على الاسلام..انا لاأرى فرق بين طقوس الشيعة المتخلفة وبين ختان الاطفال..كلها دم في دم
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طقوس بعض الشيعة عنيفة بس كيفهم دامهم راضين ومبسوطين الله يهنيهم ويزيدهم لا حد يفهم اني اغلط هم راضين كيفهم مالنا خص في بعض الديانات يحرقون اجسادهم حتى الموت ليتخلصوا من الذنوب بس مالنا خص بحد دامه راض
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اين مدعين حقوق الإنسان اين هيومن رايتس ووتش ههههههه لاحول ولا قوة إلا بالله الحمد لله على نعمة الإسلام
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اول من عمل المناحه من خان الحسين رضي الله عنه وهم جيش التوابين بقياده سليمان ابن صرب هربو وتركوه يقاتل لوحده فلما قتل رضي الله عنه بكو عليه وهم كاذبون وعادو ليثيرو الفتنه بين المسلمين
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الحمدالله ع نعمه الاسلام-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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اللهم صلي وسلم على محمد اخر الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبة اجمعين ////////////////////. ..اللهم ياكريم ياعظيم وانت الهادي اهدنا للحق اجمعين واجعلنا من اهل الجنة يارب العالمين
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حرية العقيدة والدين والعبادة حرية شخصية كفلها ميثاق حقوق الانسان .. هم احرار .. مثلهم مثل اي شخص يمارس طقوسه الدينية ..
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الخونجيه الجهال الي شققون روسهم جميع المسبات المباح وغير المباحه كتبته نيابه عن بعض الاخوا ن الي مرقدين بالمستشفى من اثر عاشورا الله يقومهم بالعافيه
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عساكم في الساحق الماحق
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الحمدلله على نعمة الاسلام الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم
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كل شخص حر بنفسه مالنا شغل فيهم وشفنا وش نسوي لهم نرقص لهم ناخذ العصى ونجلدهم لكي ﻻيكررو فعلتهم
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يعبدون الحسين من دون الله لو كان الحسين موجود بينهم ورأى افعالهم لتبرء منهم
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طقوس مجوسية وثنية شركية جاهلية ما هذا!!!
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دين وثني مجوسي صفوي اتباعه امة مخذوله عقولهم ﻻتحمل اﻻ الحقد والكراهية والقتل والخيانه للبشرية عامة واهل السنة خاصة تامروا علي قتلهم مع اعداء اﻻسﻻم
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والله ان العقل نعمه ولكن من يضرب نفسه بالنعال هذا قدره اللهم لك الحمد
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فيه وحده لبنانية شيعية عملو معها لقاء بإحدى القنوات اللبنانية وهي محجبه فقالت انا برفع الحجاب شوي وبيضربو على راسي هههه خوش حجاب/ المهم بعد انتهاء التقرير المذيعه ابتسمت وفيها ضحكه وماسكه نفسها😆
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سبحان الله إلي خلهم يعذبون انفسهم بايديهم قمة الجهل وش ذا الدين إلي يخلي اتبعه يضربون انفسهم بالشبشب ويذبحون اعماره إلا دين الضلال ام الاسلام فهو بري منهم
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الحمدلله الذي كرّمنا لإتباع سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجنبنا البدع والضلال
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الرادحون منهم كما يفعل الصوفيون فهما اقرباء طقوسيا اما الدمائيون فلا شبيه لهم حتى بين الحيوان والحشرات وعقولهم غفل ومن زين له سؤعمله رآه حسنا فالله يهدي ويعافي المبتلى ولا يبلى المعافى
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الماضي رحال هلمو الا يستحق هذا المشهد التهكم كما تفعلون مع اهل السنة
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اي شيعي يفعل هذه الأفعال احذر الله امرنا بأن لانلقي بانفسنا للتهلكة وانتم ايضا تودون اطفالكم لضرب رؤوسهم منها رعب للطفل ومنها دخول الامراض ومنها الايدز
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باحث في دين الشيعه.ههههههه
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وينك يارحال هههه مايطلع غير باخبار الحريم والتحريض على الفساد
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ليس من الاسلام في شي
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تخيل تموت اليوم بحادث او بازمة قلبية..الخ وانت ما وحدت الله مشرك والشرك كفر بالله 💔الحق على نفسك قبل الموت
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ههههههه وهو يضرب رؤوس الأطفال تقل يشطب جح او بطيخ 😂
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أعوذ بالله وش هالضلال والتخلف تقول قصابين .. الحمدلله على نعمة الإسلام ؟
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الشيعة فيه منهم أطباء معلمين مخترعين مدري وشلون يصدق المعممين وأكثرهم مجوس وش اللي ينقصك ياشيعي لكي ماتبحث عن الحق!
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اتباع الدين الرافضي عليهم طقوس وثنيه عجيبه اتوقع ارث مجوسي
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اعوذ بالله من الضلال
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في قطر اكثر
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وبساطوره وحده تضرب كل الرؤوس وهذا يسبب انتشار الامراض ومنها الايدز
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لانعجب كثير عالم فيزياء هندوسي نزل تحت بقره وكسرت اظلاعه والغريب انه اعتذر للبقره قبل الذهاب للمستشفى الحمد لله رب العالمين
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اعوذ بالله من هذه العقول اليس فيهم رجل رشيد لكن هذا قدرهم الذين يتهمون امهات المؤمنين بابشع الالفاظ ويلعنون الصحابه رضوان الله عليهم هذه تحقير واعانه لهم في الدنيا قبل الاخره
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ياشيعي ابحث عن الحق قبل الموت ووحد ربك#هذه الأفعال من ضرب وزحف على الجمر وغيرها بعض هذه الافعال تشبه افعال الهندوس
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وين *** بالصوره والله يهم اخذو اقلام ودفاتر ويمكن كتب
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الحمد لله رب العالمين اهل السنه يصومون لله والرافضه يشققون روسهم بالحديد اي دين هذا
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يضربون نفسهم ويهينونها جزاء لهم طعنو بعرض زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وكذلك سبو الصحابة رضي الله عنهم ولعنوهم !
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