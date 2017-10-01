رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / شاهد: الشيعة يضربون أجسادهم بالحديد والسيوف والنعال في يوم عاشوراء

شاهد: الشيعة يضربون أجسادهم بالحديد والسيوف والنعال في يوم عاشوراء

شاهد: الشيعة يضربون أجسادهم بالحديد والسيوف والنعال في يوم عاشوراء
حجم الخط A A A
المرصد 98 2٬757 2 ساعتين

صحيفة المرصد: نشر عدد من المغردين اليوم الأحد، مجموعة فيديوهات على تويتر للشيعة تظهر كيف يضربون أجسادهم بالآلات الحادة والسيوف حتى تسيل الدماء من رؤوسهم، في يوم “عاشوراء”.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم للعادات التي يتبعها هؤلاء فقال أحد المغردين: “بالله قد شفتوا حيوان يجرح نفسه ؟ هذا دليل أن الشيعة اغبي مخلوقات الأرض”.

وأضاف مغرد آخر مستنكرًا هذه العادة: -السني في هذا اليوم الكريم صائم، أما مجموعة الجهلة ” الشيعة “هذه هي شعائرهم؟، قائلا: “الحمدلله على نعمة العقل”.وذكر حساب يحمل اسم “باحثة في علوم الشيعة”: ما أدري أضحك أو أبكي.. البدعة وصلت في يوم عاشوراء لضرب النفس بالنعال !! مضيفة #عاشورا_للصيام_وليس_للبدع”.

وفي هذا اليوم تتوشح جموع الشيعة في المواكب الحسينية في ليلة العاشر من شهر محرم، وقبل ساعات من صبيحة ذكرى مقتل الإمام الحسين في واقعة كربلاء الشهيرة سنة 61 هجرية، باللباس الأبيض إيذانًا بالبدء في “التطبير”، وما إن يبدأ قارئ المقتل الحُسيني باسترجاع مشهد واقعة “الطف” أو معركة “كربلاء” كما يطلق عليها الشيعة، يبدأ الرجال شبابًا وشيبًا وحتى الأطفال، في قرع الطبول بضرب الرؤوس باستخدام آلة حادَّة كالسيف أو أي أداة حادة تُسيل الدماء، من أجل استشعار آلام الحسين بن عليّ وأهل بيته بحسب زعمهم.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

98 - راكاااان
2017-10-01 18:21:59
قال تعالى (( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا )) والله ان ***افضل من هؤلاء ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
97 - { اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم }
2017-10-01 18:21:09
هل هذا من الاسلام ؟؟ أقسم بالله أنه ليس من الاسلام في شيء ... وآل البيت آل محمد هم براء منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
96 - شخبطه
2017-10-01 18:21:09
ناخذها بالعقل .. بالله عليكم هل هذا دين ؟؟ مالت عليك ياقلم الطقاقة وعلى خرفاتكم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
95 - سيطرة
2017-10-01 18:19:30
قلم الكوفيرة تلطم وياهوسييييين .. سلوااااات
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
94 - النورس
2017-10-01 18:15:32
حسبي الله عليهم .. هؤلاء الجهلاء يشوهون صورة الدين الاسلامي و يشوهون جمال الطفوله و يشوهون التاريخ الاسلامي الناصع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,926 )
93 - الرحااال
2017-10-01 18:12:51
هؤلاء منضحك عليهم يعذبون انفسهم..وغيرهم منضحك عليهم يعذبون غيرهم !!!💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
92 - فيصل
2017-10-01 18:12:47
وش خلو للحريم النواحين هذولا قتلت الحسين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 8,926 )
91 - الرحااال
2017-10-01 18:11:43
هؤلاء جهله..لايعلمون ماذا يفعلون..الجاهل ليس فقط الذي لا يعلم من الدين شي..الجاهل ايضا من تعلم الدين وطبقه حسب اهوائه ومايشتهيه 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
90 -
2017-10-01 18:04:59
حسبي الله على من ضحك على هؤلاء البشر بهذه الخرافه واوهمهم بهذا المعتقد الفاسد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
89 - طوكيو
2017-10-01 18:04:51
خنبوق احس انك تكتب وانت تبكي 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
88 -
2017-10-01 18:03:43
ناب يضحك على نفسه ... هل كان العلمانجية واللبرالجية معروفين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
87 - الكوافيره
2017-10-01 18:02:44
كشف القناع يا**** واحيي الاخوه المعلقين الذين اخرجوك من جحرك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
86 - اللهم احفظ وطننا ورجال امننا
2017-10-01 18:02:21
افضل قصه بالوجود قصة نبينايوسف واسواء قصه حصلت في تاريخ الامه الاسلاميه وفيها من المآسي مافيها قصة الحسين وال بيته رضوان الله عليهم لاكن لو الحسين رءى هاذه المشاهد هل سيرضى حفيد الرسول ع مايفعلون ؟!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
85 - سامي عنان
2017-10-01 18:00:48
ههههههههههه طيب لو واحد فيه مرض معدي راح ينقل العدوى للكل عن طريق الدم..
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
84 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:58:13
هذه حقيقة هذا الجماعات الأخونجية والصفوية.تشرك بالله تطعن في أحاديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وماجاء فيها.جماعات سياسية حزبية مجندة لخدمة أحزابها ودعاتها ومعممينهم ودولهم التي تقف خلفهم وتدعمهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
83 - الحمد لله
2017-10-01 17:54:30
للاسف لو هذي التصرفات الجاهليه عند اهل السنة والعياذ بالله لأقامت الدنيا عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,164 )
82 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:54:02
فهل كان هؤلاء الأخونجية الأخوان أو الصفوية المعممين معروفين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو ورد لهم ذكر جماعات من ضلع الشيطان خرجت لم ينزل الله بها من سلطان هم اليوم سبب نكبات الأمة الاسلامية.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
81 -
2017-10-01 17:52:18
لازم تفضفض وتعترف عالاخواني اللي هرجتك معاه ابو ذقن علا قولك وش سوالك حتى صرت ماتميز للملتحي اللي تشوفه قدامك يتبادر بذهنك صوره الاخواني فاختلط الوضع معاك وفيوزك ضربت 😂😂افكارك مسمومه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
80 -
2017-10-01 17:49:44
(ومن يهن الله فما له من مكرم) الروافض أهانوا الله بشركهم. وخوارج الإخونج اهانوا الله بخروجهم علي سلطان الله وولي للأمر الذي امرنا الله بإطاعته ولو ظلم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
79 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:49:43
ولسخط ربهم عليهم جميعآ جعل بعضهم يتضاحكون على بعض امعانآ من الله سبحانه وتعالى في ذلهم واحتقارهم.فنجد الصفوي تابع المعمم يضحك على الأخونجي تابع الداعية ويزدريه ويسفه قوله ودليله.غضب من الله عليهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
78 -
2017-10-01 17:45:38
قلم الخنبقه معلق علا اخونجي واخواني كررتها اكثر من عشره مرات بالخبر ذا بالله اعترف بالهرجه الحقيقيه وش صارلك من ابو لحيه اللي تقول عنهم ابو ذقن اعترف للمعلقين بالحقيقه عشان ترتاح لازم تفضفض😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,164 )
77 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:45:21
لماذا هم على هذه الحال سواء جماعة الأخوان أو هؤلاء الصفويين . لأنهم أغلقو قرآن ربهم واتبعو هوى شيطانهم المتمثل بدعاتهم ومعممينهم.فأخذو كل مايقوله داعيته أو معممهم ونسو قول ربهم وهدي نبيهم وهذه الحقيقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - ابوصالح سكري
2017-10-01 17:44:40
سوال ووووين الامام الحسين بن علي
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
75 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:41:27
هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الأخونجية الأخوان وبين هؤلاء الصفويين المجوس جميعهم بلهاء مقادون طيعون كل واحد منهم مثل العجينة يشكله داعيته أو معممه كيف يشاء خدمة لأجنداتهم ورغباتهم.أشخاص مغيبة عقولهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - ابو شدا
2017-10-01 17:38:47
68 - قلم الحقيقه 2017-10-01 للأسف الأخونجية الأخوان مغيبون عن عقولهم بسبب دعاتهم الذين سحروهم وجعلوهم أشبه بالبهائم تتبعهم وتطيع أوامرهم..... لا تخرج عن الموضوع شوف ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,479 )
73 - العنيد
2017-10-01 17:38:42
الحمد الله اني سني ولست مشرك أعبد الحسين الحمداالله يارب ....
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
72 -
2017-10-01 17:38:25
حتى بالنعال يتصافقون 😂😂 الحمدلله والشكر بس 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
71 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:37:04
هذا هو واقع الأخوان المحسوبين على الاسلام السني لكنهم حقيقة جماعة مبتدعة مشركة كافرة بربها مثل هؤلاء الصفويين المجوس تمامآ.ولو وضعت مقارنة بسيطة بينهم وبين جماعة الأخوان لما وجدت هناك فرقآ يذكر.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,479 )
70 - العنيد
2017-10-01 17:36:07
هههههههه أقسم بالله ان البهايم أعقل منهم ....
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
69 - المااااضي
2017-10-01 17:34:33
هههههههههه عنيده ...من قالك ان الاخونج سنه... الاخونج خرجوا من الاسلام ... الاخونج نعتبرهم اعداء للأسلام السني
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,164 )
68 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:34:03
للأسف الأخونجية الأخوان مغيبون عن عقولهم بسبب دعاتهم الذين سحروهم وجعلوهم أشبه بالبهائم تتبعهم وتطيع أوامرهم . تمامآ مثل هذا القطيع الصفوي المجوسي مغيبة عقولهم تمامآ صادرها منهم معممينهم كدعاة الأخوان
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 11,479 )
67 - العنيد
2017-10-01 17:31:52
ياقلم الحقد /// لاتلف ولاتدور اص ولا كلمه شف ربعك ايش يسون حتا الحيوانات تتبرا منكم .....
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,164 )
66 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:30:20
لاتبحث ولا نبحث.نحن اليوم في عالم متغير في أحداثه وواقعه وسياساته ونظمه فلا تحاول النبش في ماضي لايأتي للأمة العربية والاسلامية منه الا مزيدآ من الكراهية والحقد والتقاتل في مابينها خدمة لأعدائها .
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
65 - ضايع
2017-10-01 17:25:15
قلم الحقيقه ابحث عن الحقيقه من قتل الحسين رضي الله عنه اليسو من خرجو معه من خونه العراق والفرس وهربو وتركوه لوحده يواجه المصير المحتوم من جيش مهلل حيث ان يزد لميحكم فعليا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
64 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:23:17
حتى أن أخونجي أخواني محلوق اللحية جلد خويه الأخونجي الأخواني مربي اللحية بسلسلته بالغلط.محلوق اللحية هلك في الحال .حينها انحاش الأخونجي الأخواني الجالد أبو لحية لقطر عند القرضاوي الذي عينه نائب له.
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 11,479 )
63 - العنيد
2017-10-01 17:22:06
االماااضي /// ههههههه مانتشرف فيك انك سني ... ليش كاره ربعك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - المااااضي
2017-10-01 17:20:31
عنيده وش اخبار دعواتك علي بالموت ههههههههه هل مازلت تدعي علي بالموت ههههه هل سألت نفسك لماذا لايستجيب الله لدعائك هههه الاخونجي لايستجاب دعائه لأنه غير مسلم.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - أرسطو
2017-10-01 17:20:26
عندي سؤال من باب الانصاف ، هل كل طوائف الشيعة تؤيد هذا الفعل ؟ لأن بعض مراجعهم استنكر هذا الشيء ، مثل مؤلف كتاب (الشيعة والتصحيح ) للموسوي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 12,094 )
60 - اللامي
2017-10-01 17:20:14
هم يعذبون أنفسهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 -
2017-10-01 17:20:04
ت38 الحمد لله والشكر له مافيه فرق ههههاي قال مافيه فرق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
58 - قهر
2017-10-01 17:18:19
سبحااان الله >>> هؤلاء ايه من الله >>> هذا جزائهم من الله في الدنيا بما فعلوه بالحسين وبما قذفو به ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وبما لعنت السنتهم اصحاب رسول الله عليه افضل السلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
57 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:17:38
لكن الفرق الوحديد أن هؤلاء الصفويين المجوس النجوس التيوس يجلدون ويقطعون أنفسهم بسلاسلهم وسكاكينهم وسيوفهم بينما الأخونجية أخوان الشر الهيوس يجلدون ويطعنون ويذبحون يسكاكينهم وسيوفهم أبناء شعبهم .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - ضايع
2017-10-01 17:17:03
العنيد هم احرار بما يعتقدون ولاكن من حق الجميع يعلم انها توبه من خيانه فيزيد كان ضعيف ومع هذا جيشه قتل الحسين رضي الله عنه لانه لن يرضى بما يرد ان يعملوا من سب لصحابه او امهات المؤمنين فخانوه عمد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
55 -
2017-10-01 17:15:05
الدين معتقد وكل يعمل على شاكلته هذا ما الفوا عليه آباؤهم وكل يعتقد أنه على حق ولن تستطيع تغيير معتقده فالسني سيبقى سني والشيعي سيبقى شيعي والصوفي صوفي
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
54 - المااااضي
2017-10-01 17:14:56
****عنيده بعد ان تصفق بقرارات الاسبوع الماضي وجد موضوع يتنفس فيه😃 عنيده انتظر قرار السماح بالسينما قريبآ..وقرار الغاء هيئتك..وقرارات كثيره سوف تمرضك وتطلع نخلة براسك الفارغ.
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
53 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:12:58
الكل شاهد وعلم ماذا فعل الأخونجية أخوان مصر خنازير قطب وجرذان مرسي.حملو السلاسل والسكاكين والسيوف وراياتهم السود مثل هؤلاء المجوس النجوس سلاسل وسكاكين وسيوف ورايات سود مافيه فرق بينهم أخونجي صفوي.
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
52 - هيث
2017-10-01 17:11:23
طبعاا كل قنوات الغرب تقول هذا الاسلام الارهاب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
51 - المااااضي
2017-10-01 17:08:35
لمعلومية القراء ...انا سني......ولو كنت شيعي لأخبرتكم انني شيعي..لايوجد ماأخاف منه..انا احارب متخلفين السنه والشيعه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
50 - مجتاز الاهوالي
2017-10-01 17:08:32
أجدادهم الخونة خذلوا الامام الحسين بعدما طالبوه بالقدم الى كربلاء وعندما أتى اليهم تخاذلوا وغدروا به وقتلوه بمعيّة المجرم شمر بن ذا الجوشن والان نرى احفادهم يلطمون وجوههم ويسلخون رؤوسهم ندما وحزنا
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,164 )
49 - قلم الحقيقه
2017-10-01 17:07:27
الأخونجية الأخوان الشياطين ماهم بعيدين عن هؤلاء الصفويين الايرانيين.مايعمله هؤلاء تمامآ يعمله كلاب مرسي وقطب والقرضاوي ومن هو في حكمهم.المعتقد واحد والتقية واحدة.كلاب المعممين وخنازيرالدعاة حالهم واحد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
48 - ضايع
2017-10-01 17:06:05
الماضي اعلم انك شيعي هنالك فرق وكبير فالجيش الروسي يجبر على الطهار وكذلك جيوش اخرى والفوائد الطبيه كثيره ومن ضمنها تمنع تكاثر البكتيريا والفيروسات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,479 )
47 - العنيد
2017-10-01 17:03:23
االمااااضي // المفروض لك الشرف هؤلاء جماعتك ... لاتصرف الموضوع ... كأني لاأعرفهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
46 - المااااضي
2017-10-01 17:03:22
كل الطوائف ***لها طقوس متخلفة وترجع للعصر الحجري..تجد ان ***الشيعه والصوفيه والمعتزله ووووو. الخ كلهاطوائف عندها من البدع والخرافات والرجعيه شي مايصدقه العقل ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
45 - أبوخالد511
2017-10-01 17:02:05
الحمدلله الذي عافانا مما إبتلاهم به.. اليس فيهم رجل رشيد؟؟!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,479 )
44 - العنيد
2017-10-01 17:00:52
االمااااضي /// من أمس وانت محتفل ****نفسك .. مسوي ***اليوم هههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,479 )
43 - العنيد
2017-10-01 16:59:42
االماااضي /// ليش مسوي نفسك انك طالع منهم ههههههههههههههههههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
42 -
2017-10-01 16:59:10
اراد الله لهم الذل اللهم اذلهم اينما كانوا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
41 -
2017-10-01 16:58:40
يضربون روؤسهم بالنعال ماحصلوا غير النعال!! هل هولاء لهم عقول مثل البشر ام لا!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 11,479 )
40 - العنيد
2017-10-01 16:58:28
وين الرخاال /// قلم الحقد //// االماااضي /// المحاميه /// فريده قوووطي /// ماشفنا تعليق لهم .. هل الموضوع احراج لهم ............
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - الهمداني
2017-10-01 16:56:47
34 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم- 2017-10-01 16:51:13 الحمدالله ع نعمه الاسلام{{هذول مسلمين بس شيعة ههههههههههههه}} ليكون تفكرهم بوذين هههههههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
38 - المااااضي
2017-10-01 16:55:55
ههههههههه الجهل واتباع الدعاة الجهله ينتج اكثر من هذه المناظر المتخلفه ..ضحكتوا العالم على الاسلام..انا لاأرى فرق بين طقوس الشيعة المتخلفة وبين ختان الاطفال..كلها دم في دم
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
37 - الهمداني
2017-10-01 16:55:04
طقوس بعض الشيعة عنيفة بس كيفهم دامهم راضين ومبسوطين الله يهنيهم ويزيدهم لا حد يفهم اني اغلط هم راضين كيفهم مالنا خص في بعض الديانات يحرقون اجسادهم حتى الموت ليتخلصوا من الذنوب بس مالنا خص بحد دامه راض
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
36 - NHA
2017-10-01 16:54:40
اين مدعين حقوق الإنسان اين هيومن رايتس ووتش ههههههه لاحول ولا قوة إلا بالله الحمد لله على نعمة الإسلام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
35 - ضايع
2017-10-01 16:52:52
اول من عمل المناحه من خان الحسين رضي الله عنه وهم جيش التوابين بقياده سليمان ابن صرب هربو وتركوه يقاتل لوحده فلما قتل رضي الله عنه بكو عليه وهم كاذبون وعادو ليثيرو الفتنه بين المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
34 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-01 16:51:13
الحمدالله ع نعمه الاسلام-سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
33 - اخواني الشيعة هلا حررتم عقولكم لعل الله يهديكم للحق
2017-10-01 16:48:49
اللهم صلي وسلم على محمد اخر الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبة اجمعين ////////////////////. ..اللهم ياكريم ياعظيم وانت الهادي اهدنا للحق اجمعين واجعلنا من اهل الجنة يارب العالمين  
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
32 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-01 16:46:35
حرية العقيدة والدين والعبادة حرية شخصية كفلها ميثاق حقوق الانسان .. هم احرار .. مثلهم مثل اي شخص يمارس طقوسه الدينية ..
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
31 - ضايع
2017-10-01 16:46:30
الخونجيه الجهال الي شققون روسهم جميع المسبات المباح وغير المباحه كتبته نيابه عن بعض الاخوا ن الي مرقدين بالمستشفى من اثر عاشورا الله يقومهم بالعافيه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
30 - عمر الجهني
2017-10-01 16:40:24
عساكم في الساحق الماحق
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
29 -
2017-10-01 16:39:21
الحمدلله على نعمة الاسلام الحمدلله الذي لااله الاهو الحي القيوم الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
28 -
2017-10-01 16:38:26
كل شخص حر بنفسه مالنا شغل فيهم وشفنا وش نسوي لهم نرقص لهم ناخذ العصى ونجلدهم لكي ﻻيكررو فعلتهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
27 - قديمو
2017-10-01 16:38:18
يعبدون الحسين من دون الله لو كان الحسين موجود بينهم ورأى افعالهم لتبرء منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
26 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-01 16:37:06
طقوس مجوسية وثنية شركية جاهلية ما هذا!!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
25 - المدينه
2017-10-01 16:35:13
دين وثني مجوسي صفوي اتباعه امة مخذوله عقولهم ﻻتحمل اﻻ الحقد والكراهية والقتل والخيانه للبشرية عامة واهل السنة خاصة تامروا علي قتلهم مع اعداء اﻻسﻻم
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
24 - عمر الجهني
2017-10-01 16:35:07
والله ان العقل نعمه ولكن من يضرب نفسه بالنعال هذا قدره اللهم لك الحمد
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
23 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:29:27
فيه وحده لبنانية شيعية عملو معها لقاء بإحدى القنوات اللبنانية وهي محجبه فقالت انا برفع الحجاب شوي وبيضربو على راسي هههه خوش حجاب/ المهم بعد انتهاء التقرير المذيعه ابتسمت وفيها ضحكه وماسكه نفسها😆
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
22 - مواطن سعودي✨✨
2017-10-01 16:29:15
سبحان الله إلي خلهم يعذبون انفسهم بايديهم قمة الجهل وش ذا الدين إلي يخلي اتبعه يضربون انفسهم بالشبشب ويذبحون اعماره إلا دين الضلال ام الاسلام فهو بري منهم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
21 - نواف بن شداد
2017-10-01 16:28:13
الحمدلله الذي كرّمنا لإتباع سنة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجنبنا البدع والضلال
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - sar-al-sa
2017-10-01 16:26:32
الرادحون منهم كما يفعل الصوفيون فهما اقرباء طقوسيا اما الدمائيون فلا شبيه لهم حتى بين الحيوان والحشرات وعقولهم غفل ومن زين له سؤعمله رآه حسنا فالله يهدي ويعافي المبتلى ولا يبلى المعافى
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
19 -
2017-10-01 16:25:47
الماضي رحال هلمو الا يستحق هذا المشهد التهكم كما تفعلون مع اهل السنة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:25:31
اي شيعي يفعل هذه الأفعال احذر الله امرنا بأن لانلقي بانفسنا للتهلكة وانتم ايضا تودون اطفالكم لضرب رؤوسهم منها رعب للطفل ومنها دخول الامراض ومنها الايدز
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
17 - بومحمد
2017-10-01 16:25:09
باحث في دين الشيعه.ههههههه
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
16 -
2017-10-01 16:23:40
وينك يارحال هههه مايطلع غير باخبار الحريم والتحريض على الفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
15 - اليامي
2017-10-01 16:23:35
ليس من الاسلام في شي
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
14 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:22:17
تخيل تموت اليوم بحادث او بازمة قلبية..الخ وانت ما وحدت الله مشرك والشرك كفر بالله 💔الحق على نفسك قبل الموت
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:20:11
ههههههه وهو يضرب رؤوس الأطفال تقل يشطب جح او بطيخ 😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - ناصر
2017-10-01 16:18:28
أعوذ بالله وش هالضلال والتخلف تقول قصابين .. الحمدلله على نعمة الإسلام ؟
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
11 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:17:07
الشيعة فيه منهم أطباء معلمين مخترعين مدري وشلون يصدق المعممين وأكثرهم مجوس وش اللي ينقصك ياشيعي لكي ماتبحث عن الحق!
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
10 - وشك وشك
2017-10-01 16:15:54
اتباع الدين الرافضي عليهم طقوس وثنيه عجيبه اتوقع ارث مجوسي
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
9 - صقر العروبه
2017-10-01 16:15:41
اعوذ بالله من الضلال
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
8 - فهد12
2017-10-01 16:15:27
في قطر اكثر
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:14:36
وبساطوره وحده تضرب كل الرؤوس وهذا يسبب انتشار الامراض ومنها الايدز
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - ضايع
2017-10-01 16:14:20
لانعجب كثير عالم فيزياء هندوسي نزل تحت بقره وكسرت اظلاعه والغريب انه اعتذر للبقره قبل الذهاب للمستشفى الحمد لله رب العالمين
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 - حاتم
2017-10-01 16:12:36
اعوذ بالله من هذه العقول اليس فيهم رجل رشيد لكن هذا قدرهم الذين يتهمون امهات المؤمنين بابشع الالفاظ ويلعنون الصحابه رضوان الله عليهم هذه تحقير واعانه لهم في الدنيا قبل الاخره
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
4 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:12:06
ياشيعي ابحث عن الحق قبل الموت ووحد ربك#هذه الأفعال من ضرب وزحف على الجمر وغيرها بعض هذه الافعال تشبه افعال الهندوس
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
3 - ضايع
2017-10-01 16:10:10
وين *** بالصوره والله يهم اخذو اقلام ودفاتر ويمكن كتب
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
2 - ابوعمر
2017-10-01 16:09:42
الحمد لله رب العالمين اهل السنه يصومون لله والرافضه يشققون روسهم بالحديد اي دين هذا
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
1 - Rima ريما🗨°•🙇
2017-10-01 16:09:24
يضربون نفسهم ويهينونها جزاء لهم طعنو بعرض زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وكذلك سبو الصحابة رضي الله عنهم ولعنوهم !
لا يعجبني(1) اعجبني(10)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬

Tyaar لو جار الزمن علي ماجار 💎 Tyaar طلته تضوي مثل شمس النهار 💎 الذهب يظل ذهب لو...
بواسطة : راكاااان

قال تعالى (( أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبي...
بواسطة : ابوعبدالله القحطاني

اخيرا يادكتور محمد جاء اليوم اللي شفت اعداءك وخصومك مدحورين ورد الله كيدهم في نح...
بواسطة : حنشل

اللهم أنت الشافي المعأفي لا شفاء إلا شفاء الشفي الشيخ ناصر الشثري شفاء لا يغادر...
كتاب الرأي
mm

مشعل السديري

ركعتان ودمعتان
263 2
mm

محمد آل الشيخ

قطر والتمرد على الواقع !!
173 4
mm

أ.د.صالح بن سبعان

الغيرة على النساء لايعني الشعور بالامتلاك !
112 1
mm

هالة الناصر

ملك البشائر الشجاع
184 1
mm

د. محمد العوين

شكرًا ملك الحزم: حسمت الأمر!
126 0
mm

سمر المقرن

العجوز والشايب!
242 1
mm

مشعل السديري

إذا فات الفوت ما ينفع الصوت
284 1
mm

عبدالرحمن الراشد

إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق
177 0
mm

أ.د.صالح بن سبعان

تقاليد ضارة تترسخ في سوق العمل السعودي !؟
204 0
mm

محمد آل الشيخ

عن قيادة المرأة للسيارة أحدثكم
381 2
كتاب الرياضة
mm

صالح الهويريني

دعم آل الشيخ للهلال
523 14
mm

عبد العزيز الدغيثر

الرخصة الآسيوية تكشف إفلاس الإدارة النصراوية
398 0
mm

وليد الفراج

عام إنعاش الكرة السعودية.. باقي الهلال
419 7
mm

أحمد الشمراني

رأس الفتنة في قطر
391 2
mm

أحمد الشمراني

شنق إيراني يشجع الهلال
939 17
mm

أحمد الشمراني

العويس وكرة الثلج
688 18
mm

أحمد الشمراني

صباح العشق ياوطن..!
145 2
mm

أحمد الشمراني

من العرضيات إلى ولي العهد
363 2
mm

صالح الهويريني

الهلال هو المستفيد
661 8
mm

عبد العزيز الدغيثر

زلزال رياضي على مستوى عال
599 0
الاخبار الدولية
شاهد .. هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله

شاهد .. هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله

 المرصد 0 55 5 دقائق
شاهد:ضباط إيرانيون يعذبون معتقلين “أحواز” ويجبرونهم على النباح كالكلاب!

شاهد:ضباط إيرانيون يعذبون معتقلين “أحواز” ويجبرونهم على النباح كالكلاب!

 المرصد 25 1٬581 3 ساعات
الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري يرتكبان مجزرة مروعة بحق المدنيين بينهم 15 طفلاً في إدلب-فيديو وصور

الطائرات الروسية وطائرات النظام السوري يرتكبان مجزرة مروعة بحق المدنيين بينهم 15 طفلاً في إدلب-فيديو وصور

 المرصد 42 1٬369 8 ساعات
شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

شاهد ..تبادل لإطلاق نار كثيف بين الشرطة الاميركية ومتهم بقتل صديقته وابنتها !

 المرصد 11 3٬630 11 ساعة
المرصد الرياضي
بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

بالفيديو : الهلال يهزم القادسية بهدفين .. و الأهلي يهز شباك الرائد بخمسة أهداف

 المرصد 30 3٬230 20 ساعة
شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

شقيق الأسطا “لاعب النصر” يروى تفاصيل “حزينة” عن حالة شقيقه الصحية بعد مرور 24 ساعة

 المرصد 26 12٬923 22 ساعة
“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

“منتخب البيرو” يثير ضجة كبيرة بعد استدعاء “أسامة بن لادن” للعب بين صفوفه !

 المرصد 7 5٬223 22 ساعة
النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

النصر يعلن إصابة الأسطا بكسر في الجمجمة …شاهد: لحظة الاحتكاك العنيف مع لاعب الشباب”محمد بن يطو” !

 المرصد 22 7٬748 يومين
اخبار فنية
الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !

 المرصد 9 3٬502 21 ساعة
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجوم

 المرصد 33 6٬545 يومين
شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

شاهد.. “أحلام” تفاجئ المتابعين بإطلالة صادمة داخل متجر ملابس بدبي !

 المرصد 53 14٬236 يومين
أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشار

 المرصد 70 8٬781 يومين
اخبار منوعة
بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 12 2٬752 3 ساعات
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 42 14٬439 يوم واحد
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬234 يومين
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 13 4٬913 يومين
يوتيوب المرصد
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 13 6٬659 6 ساعات
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 178 8٬098 15 ساعة
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 11 4٬562 9 ساعات
بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

بالفيديو .. شاهد كيف تحول لقاء سياسي على الهواء إلى حلبة ملاكمة

 المرصد 5 5٬917 20 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬825 يومين
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬893 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬872 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬248 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 31 22٬501 19 ساعة
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬460 4 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬355 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬930 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬641 يومين
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬809 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬977 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬518 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬374 3 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬280 7 أيام
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬326 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬753 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 13 2٬180 3 ساعات
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 18 2٬860 10 ساعات
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 42 6٬987 20 ساعة
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 30 4٬056 20 ساعة
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

 المرصد 181 2٬832 8 ساعات