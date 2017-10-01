آل زلفة يخرج عن صمته ويكشف موقفه تجاه من هاجمه لدعمه قيادة المرأة للسيارة
صحيفة المرصد:كشف عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور محمد آل زلفة، عن تفاصيل تعرضه لهجوم ونقد لاذع حتى من أقرب الناس له في قريته، عندما دعا إلى مناقشة قيادة المرأة للسيارة في السعودية قبل 12 عاماً.
ووفقاً لموقع”العربية نت”أوضح آل زلفة أنه من أوائل من نادوا بقيادة المرأة للسيارة عبر مجلس الشورى، إلا أنه وجد هجوماً وممانعة ورفضاً لرأيه حتى وصل ببعضهم بتهديده هو وعائلته.
وأشار آل زلفة إلى أن مشاكل المرأة كانت كثيرة وكبيرة جداً، ومن القضايا الشائكة وأصحاب الفكر المتشدد ركزوا بقوة على تحجيم دور المرأة منذ سنوات طويلة إلى درجة أن الحل كان في استقدام السائقين الأجانب، مع كل ما يتعرض له النساء من تحرش وتكلفة اقتصادية خاصة في ظل وجود أكثر من مليون ونصف المليون سائق.
عرض مشروع قيادة المرأة
وعن قصة عرضه لمشروع قيادة المرأة سابقاً، قال: “عرض علينا في مجلس الشورى عام 2005م نظام المرور، رغبة في تجديده، وأيضا ألمحوا لقضية السائق الأجنبي والتكاليف التي تنفق عليه، فوجدت أنه من المناسب أن نعمل دراسة تقود إلى تمكين المرأة من قيادة مركبتها، وطرحت القضية ووعدت بطرح توصية حول الموضوع، هنا بدأت الضجة الكبرى في المجلس وكيف يجرؤ على التحدث في أمر محرم ومحاط بمحاذير عدة، وكيف يطرح بمجلس الشورى، وكان مبررهم في ذلك بعدم وجود نص شرعي في ذلك وكل رفضهم بسبب سد باب الذرائع”.
وأضاف: “كانوا يرفضون أن تخرج المرأة وحدها رغم أنها تخرج كل يوم لعملها ومدرستها وللسوق والمستشفى، إلا أن الهجوم لم يتوقف علي فقط بل قاموا على تأليب المجتمع مع وجود مؤيدين من المجتمع لهذه الخطوة مع أن المتشددين رغم قلتهم إلا أن أصواتهم مرتفعة، وللخروج من هذا المأزق قلت إن هذا الموضوع هو قضية “مجتمع”، فبقيت الأمور معلقة”.
ومرت السنين ومن خلال تلك الزوبعة الكبيرة ومن الحس التاريخي لدى آل زلفة، قال: “قمت بجمع جميع ما كتب لدي في الصحافة حول الموضوع في مجلدين من 1300 صفحة، وهذا رصد للتاريخ حتى بعد 20 أو 100 سنة سيطلع الأجيال على كم من السنوات أضعناها من الجدل في قضية كان أن لا يكون حولها جدل”.
هجوم أبناء قريته!
وتحدث آل زلفة عن قصة مقاطعة أبناء قريته له، قائلاً: “طالني الهجوم حتى في قريتي (المراغة)، بأحد رفيدة، وألبوا الناس علي، حتى إنهم طلبوا من عامل باكستاني يعمل لدي منذ 19 عاماً، بمقاطعة العمل وأخبروه أنني أدعو لقيادة المرأة، فقال لهم لا لن أقاطع وهو على حق فالمرأة في #باكستان تقود السيارة، لماذا لا تقود المرأة هنا، فقاطعوه هو الآخر”.
وأضاف: “اجتمعوا مع غالبية الجماعة وقالوا إنني أسأت للقبيلة واسم العائلة وعقدوا مؤتمرا وكان به تصويت، وكان رأي الأغلبية واضح ولم يمانعوا قيادة المرأة للسيارة”.
ورأى آل زلفة أن إصدار قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، سد ذرائع الغرب الذي لطالما كان يسأل أعضاء الشورى عند زيارتهم لهم، حول أسباب منعها من القيادة: “كانت قضية تلاحق الملك والوزراء والسفراء والوفود السعودية، حتى المغرضون في البلدان العربية كانوا يستغلون هذه القضية”.
لن أنتقم من أحد
واعتبر آل زلفة أن السعودية أمام مشهد جديد لمشاركة المرأة وتواجدها وتمكينها، فالمرأة حريصة في أي منصب تتولاه أن تخدم مجتمعها وتشارك بالتنمية.. والمرأة تستطيع أن تقود كبداية بالحي الذي تسكنه لإيصال أبنائها للمدارس أو معالجتهم بالمستشفى أو أخذهم لقضاء مستلزماتهم من الأسواق القريبة وتخفف على زوجها الذي يكون مسافراً أو في جبهات الحروب أو حتى متوفى وليس لها من يقوم عليهم.
وقال: “ليس لدي روح للانتقامية من الذين هاجموني ولكن أقول سامحهم الله والحمد لله أن الدولة وعلماءها والعالم أيدوا وباركوا هذا القرار، وجاؤوا بأقوال تتناقض مع ما كانوا يقولونه في مبررات المنع”.
قيادة زوجته للسيارة في الولايات المتحدة
عندما كان في الولايات المتحدة الأميركية، طلب آل زلفة من زوجته تعلم قيادة السيارة، نظراً لانشغاله في الجامعة وعدم قدرته على خدمة العائلة: “كانت امرأة شجاعة ووافقت وذهبت بها لمدرسة لتعلم القيادة وخلال عشرة أيام تعلمت القيادة وتفوقت وتعلمت اللغة وخرائط المنطقة واللوحات الإرشادية بسرعة، وأيضا وجدت انتقاد من السعوديين معنا والعرب”.
وأضاف: “كانت زوجتي أول امرأة تقود السيارة وبعضهم قاطعني، وبعد شهر بعد أن رأوا كيف أن زوجتي حملت عني عبئا كبيرا، طلبوا مني على استحياء أن أدلهم على المدرسة التي تعلمت فيها زوجتي القيادة”.
وأشار آل زلفة إلى أن عودتهم للسعودية اضطرته للاستعانة بأخيه الذي يأتي من بيشة إلى أحد رفيدة لتلبية مطالب المنزل، نظراً لانشغاله في أعماله، وسط تذمر زوجته رغم قدرتها على القيادة: “لديها رخصة صادرة عام 1975 منذ ذهبنا إلى أميركا. تقول الآن إنها ستجددها بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة”.
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التعليقات
اخيرا يادكتور محمد جاء اليوم اللي شفت اعداءك وخصومك مدحورين ورد الله كيدهم في نحورهم
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26 رد 1 أكثر من تعرضوا للهجوم والتشويه من قبل المتطرفين غازي القصيبي وخالد الفيصل والقصبي والنساء والمثقفين والكتاب الصحفيين والإعلاميين وكل صاحب ضمير وفكر حر .
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طيب عرفنا ابو زلفه
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26 متى كان في ثقافتكم الأصلية وليست المستوردة أسماء للنساء عورة ؟! من اسن جاتكم تلك الثقافة . للمعلومية أنا من جيرانكم .
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وزارة العمل يجب التعاون بمنع اصدار تاشيرات سائقين للاجانب والاكتفاء بالموجودين بنقل كفالتهم لمن استغناء عن سائقه والباقي خروج , افضل من جلب جدد للتعلم ولا يعرفون الطرق والاماكن
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هل تعلم أن بعض الدول الأمريكية والأوربية تسعى الأن لمنع نسائهم من قيادة السياره وهم غرب لما في ذلك من أضرار ونحن المسلمين نفتح القيادة لنسائنا.
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يمكن يوم ما تصدمك أحدى النسوان ثم ترجع تلوم نفسك يا بن زلفه وتكون مكافأة لك منهن ... ستدرك مع الأيام رأي من كانوا يخالفونك الرأي تجاة سياقة المرأة وإذا ظهر سلبيات من المفترض تحمل المسؤلية نظير جدال
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يعني لو قلنا زوجته كان عمرها 20 سنه تقريبا معناته عمرها الان في الستينات وعادها تبغى تسوق الله يعطيها الصحه والعافيه .. مثال المراه السعوديه الطموحه
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الله يحفظ لنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد القد اعطو المرأة حقها ولعنه على الدواعش ومن ايدهم
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الاءخونج يعارضون كل مافيه منفعه حتى صحيفة ماءنعتوهابالوثن فامتزجت الراديكالية بالعنصريه حلها ياعدوي الاخونجيه لايهمهم سواءمطامح ومجامح ماديه بحته حتى شبابنالم يسلمومن فكرالاخونج لسفرهم لاماكن الاظطرب
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أن عدتما عدنا . وأن أحببت أن تنتصر لنفسك أنتصرنا مثلك لاأنفسنا . ماذا عن كتابك الذي تطرقت فيه عن أسماء نساء القريه . من أعطاك المعلومات الكامله . والتي تعتبر أسرار لامصلحه لك وللاخرين من نشرها .
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يعني جبت العليا
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فرحنا أيا وجهه على طرحه للامور التي تخرج المراة من بيتها قبل 12 عام الوضع مختلف حتى الجوال والنت كان قله ***
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متناقضات عندالاءخونج عادى السائق الخاص للحرمه سائق اجنبي ليس بمحرم لهاعادي لكن تسوق داخل المدينه فيقول الاءخونج ويحكم ويحكم بارك الله بك ال زلفه لاانسى ذلك اليوم وانت بالرياض حينماتجمع عليك الرديكاليه
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ما شاء الله بطل مكافح مناضل ههههههههه أهم شيء لايكون انه صدق ويفتكرون أنفسهم فعلا مناضلين وأنه لم يتم الموافقة على موضوع سواقة المرأة إلا بضغوطهم المتواصل هههه
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حسبنا الله ونعم الوكيل / ***** الحقيقة واضحة كوضوح الشمس والمجتمع واعي ومدرك للمفاسد القادمة
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وأضاف: “كانت زوجتي أول امرأة تقود السيارة وبعضهم قاطعني، وبعد شهر بعد أن رأوا كيف أن زوجتي حملت عني عبئا كبيرا، طلبوا مني على استحياء أن أدلهم على المدرسة التي تعلمت فيها زوجتي القيادة”. او امراة
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اهم شي لا تشغلو الدوله بسواقه حريمكم ترى الدوله مازالت في حرب مع الحوثين في اليمن .الي يبغى الناس تشوف نسوانه يطلعهم للسواقه .كل واحد يقيس مقدار الغيره عنده على محارمه.....وتحياتي لكم جميعا
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تعليق 8 ليس امر ملكي امر سامي مسوي نفسك تعرف وانت ******** خلاص
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مالي خلق حب وافترق نار العشق تحرق حرق احنا ف آآه وطن كله محن كله وجع كله فتن ول يحكمو فـ هذا الزمن اتفقو أن لا نتفق متغربين فـ العالمين شمالا ويمين لكم السلام والاحترام لكن حرام وطن السلام يصبح حطام
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افرح يا عم وانبسط حتسوق المرأة ...وتنحل جميع مشاكل البلد...بس شد حيلك باغي نبغاها ترفع الحجاب وتشتغل مع الرجال وتحضر معاهم ملاعب الكرة ونرفع عنها الولاية وتكون حرة ...يا لإسلامكم العجيب
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الحمد الله الذي نصرك يادكتور محمد على خصومك ومعارضينك واذلهم واخزهم الله ونكس راياتهم
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القرار برمتة ملتبس وطريقة اقرارة ؟ وله خلفيات وابعاد خارجية متصلة باوضاع افراد ومستفبلهم
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نفس قلم الحقيقه يناضلون من 25 سنه من اجل قيادة المراه واعتقد انهم نفس العمر
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الله اكبر ياهذا الإنجاز اللي سويته الحمدلله انتهينا من الأشياء المهمة مثل قيادة المرأة وباقي الأشياء التافه مثل الصحة والسكن عجبي
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الظلاميون بني صحيون أمثال ***
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الف مبروك يادكتور محمد ال زلفه ،، وكل من عارضك جعله فدوه لك ويفدونك ولايسونك
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امر ملكي علينا السمع والطاعة .. مالك ولا لغيرك علاقة فيه .. سبحان اللي ما جعل لك وامثالك قبول
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تعليق ١ أشهر بايش 😂😂😂😂😂
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كان يقولون انه نبرالي
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هههههههههههه سبحان الله
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اعتقد انك الرجل الوحيد الذي نستطيع ان نقول له مبرووووك لهذا الفوز الجميل .. جهاد وقتال على جبهات متعدةة .. وآن وقت الحساب .. لابد من الرد على من شكك بمبادئك ..
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تعليق 1...خل همك في نفسك وفي بلدك .. مو شغلك
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يا بن زلفه الله يرحم الحال .. لا تزايد ... وتستغل أمر ملكي حتى تبرهن انك صح....
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أشهر ثلاثة تعرضوا لحملات كبيرة بالنقد من ٢٠ سنة بالسعودية كلكم تعرفونهم:__________ ١- آل زلفة ٢-الشيخ أحمد الغامدي ٣- قينان الغامدي
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