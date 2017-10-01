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آل زلفة يخرج عن صمته ويكشف موقفه تجاه من هاجمه لدعمه قيادة المرأة للسيارة

آل زلفة يخرج عن صمته ويكشف موقفه تجاه من هاجمه لدعمه قيادة المرأة للسيارة
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المرصد 38 1٬983 2 ساعتين

صحيفة المرصد:كشف عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور محمد آل زلفة، عن تفاصيل تعرضه لهجوم ونقد لاذع حتى من أقرب الناس له في قريته، عندما دعا إلى مناقشة قيادة المرأة للسيارة في السعودية قبل 12 عاماً.

ووفقاً لموقع”العربية نت”أوضح آل زلفة أنه من أوائل من نادوا بقيادة المرأة للسيارة عبر مجلس الشورى، إلا أنه وجد هجوماً وممانعة ورفضاً لرأيه حتى وصل ببعضهم بتهديده هو وعائلته.

وأشار آل زلفة إلى أن مشاكل المرأة كانت كثيرة وكبيرة جداً، ومن القضايا الشائكة وأصحاب الفكر المتشدد ركزوا بقوة على تحجيم دور المرأة منذ سنوات طويلة إلى درجة أن الحل كان في استقدام السائقين الأجانب، مع كل ما يتعرض له النساء من تحرش وتكلفة اقتصادية خاصة في ظل وجود أكثر من مليون ونصف المليون سائق.

عرض مشروع قيادة المرأة

وعن قصة عرضه لمشروع قيادة المرأة سابقاً، قال: “عرض علينا في مجلس الشورى عام 2005م نظام المرور، رغبة في تجديده، وأيضا ألمحوا لقضية السائق الأجنبي والتكاليف التي تنفق عليه، فوجدت أنه من المناسب أن نعمل دراسة تقود إلى تمكين المرأة من قيادة مركبتها، وطرحت القضية ووعدت بطرح توصية حول الموضوع، هنا بدأت الضجة الكبرى في المجلس وكيف يجرؤ على التحدث في أمر محرم ومحاط بمحاذير عدة، وكيف يطرح بمجلس الشورى، وكان مبررهم في ذلك بعدم وجود نص شرعي في ذلك وكل رفضهم بسبب سد باب الذرائع”.

وأضاف: “كانوا يرفضون أن تخرج المرأة وحدها رغم أنها تخرج كل يوم لعملها ومدرستها وللسوق والمستشفى، إلا أن الهجوم لم يتوقف علي فقط بل قاموا على تأليب المجتمع مع وجود مؤيدين من المجتمع لهذه الخطوة مع أن المتشددين رغم قلتهم إلا أن أصواتهم مرتفعة، وللخروج من هذا المأزق قلت إن هذا الموضوع هو قضية “مجتمع”، فبقيت الأمور معلقة”.

ومرت السنين ومن خلال تلك الزوبعة الكبيرة ومن الحس التاريخي لدى آل زلفة، قال: “قمت بجمع جميع ما كتب لدي في الصحافة حول الموضوع في مجلدين من 1300 صفحة، وهذا رصد للتاريخ حتى بعد 20 أو 100 سنة سيطلع الأجيال على كم من السنوات أضعناها من الجدل في قضية كان أن لا يكون حولها جدل”.

هجوم أبناء قريته!
وتحدث آل زلفة عن قصة مقاطعة أبناء قريته له، قائلاً: “طالني الهجوم حتى في قريتي (المراغة)، بأحد رفيدة، وألبوا الناس علي، حتى إنهم طلبوا من عامل باكستاني يعمل لدي منذ 19 عاماً، بمقاطعة العمل وأخبروه أنني أدعو لقيادة المرأة، فقال لهم لا لن أقاطع وهو على حق فالمرأة في #باكستان تقود السيارة، لماذا لا تقود المرأة هنا، فقاطعوه هو الآخر”.

وأضاف: “اجتمعوا مع غالبية الجماعة وقالوا إنني أسأت للقبيلة واسم العائلة وعقدوا مؤتمرا وكان به تصويت، وكان رأي الأغلبية واضح ولم يمانعوا قيادة المرأة للسيارة”.

ورأى آل زلفة أن إصدار قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، سد ذرائع الغرب الذي لطالما كان يسأل أعضاء الشورى عند زيارتهم لهم، حول أسباب منعها من القيادة: “كانت قضية تلاحق الملك والوزراء والسفراء والوفود السعودية، حتى المغرضون في البلدان العربية كانوا يستغلون هذه القضية”.

لن أنتقم من أحد
واعتبر آل زلفة أن السعودية أمام مشهد جديد لمشاركة المرأة وتواجدها وتمكينها، فالمرأة حريصة في أي منصب تتولاه أن تخدم مجتمعها وتشارك بالتنمية.. والمرأة تستطيع أن تقود كبداية بالحي الذي تسكنه لإيصال أبنائها للمدارس أو معالجتهم بالمستشفى أو أخذهم لقضاء مستلزماتهم من الأسواق القريبة وتخفف على زوجها الذي يكون مسافراً أو في جبهات الحروب أو حتى متوفى وليس لها من يقوم عليهم.

وقال: “ليس لدي روح للانتقامية من الذين هاجموني ولكن أقول سامحهم الله والحمد لله أن الدولة وعلماءها والعالم أيدوا وباركوا هذا القرار، وجاؤوا بأقوال تتناقض مع ما كانوا يقولونه في مبررات المنع”.

قيادة زوجته للسيارة في الولايات المتحدة
عندما كان في الولايات المتحدة الأميركية، طلب آل زلفة من زوجته تعلم قيادة السيارة، نظراً لانشغاله في الجامعة وعدم قدرته على خدمة العائلة: “كانت امرأة شجاعة ووافقت وذهبت بها لمدرسة لتعلم القيادة وخلال عشرة أيام تعلمت القيادة وتفوقت وتعلمت اللغة وخرائط المنطقة واللوحات الإرشادية بسرعة، وأيضا وجدت انتقاد من السعوديين معنا والعرب”.

وأضاف: “كانت زوجتي أول امرأة تقود السيارة وبعضهم قاطعني، وبعد شهر بعد أن رأوا كيف أن زوجتي حملت عني عبئا كبيرا، طلبوا مني على استحياء أن أدلهم على المدرسة التي تعلمت فيها زوجتي القيادة”.

وأشار آل زلفة إلى أن عودتهم للسعودية اضطرته للاستعانة بأخيه الذي يأتي من بيشة إلى أحد رفيدة لتلبية مطالب المنزل، نظراً لانشغاله في أعماله، وسط تذمر زوجته رغم قدرتها على القيادة: “لديها رخصة صادرة عام 1975 منذ ذهبنا إلى أميركا. تقول الآن إنها ستجددها بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - ابوعبدالله القحطاني
2017-10-01 18:21:52
اخيرا يادكتور محمد جاء اليوم اللي شفت اعداءك وخصومك مدحورين ورد الله كيدهم في نحورهم
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37 - الصريح
2017-10-01 18:19:25
26 رد 1 أكثر من تعرضوا للهجوم والتشويه من قبل المتطرفين غازي القصيبي وخالد الفيصل والقصبي والنساء والمثقفين والكتاب الصحفيين والإعلاميين وكل صاحب ضمير وفكر حر .
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36 - محمد الجعيد
2017-10-01 18:17:56
طيب عرفنا ابو زلفه
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35 - الصريح
2017-10-01 18:15:12
26 متى كان في ثقافتكم الأصلية وليست المستوردة أسماء للنساء عورة ؟! من اسن جاتكم تلك الثقافة . للمعلومية أنا من جيرانكم .
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34 - violety
2017-10-01 18:13:04
وزارة العمل يجب التعاون بمنع اصدار تاشيرات سائقين للاجانب والاكتفاء بالموجودين بنقل كفالتهم لمن استغناء عن سائقه والباقي خروج , افضل من جلب جدد للتعلم ولا يعرفون الطرق والاماكن
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33 -
2017-10-01 18:08:09
هل تعلم أن بعض الدول الأمريكية والأوربية تسعى الأن لمنع نسائهم من قيادة السياره وهم غرب لما في ذلك من أضرار ونحن المسلمين نفتح القيادة لنسائنا.
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32 - إستشاري صح
2017-10-01 18:07:45
يمكن يوم ما تصدمك أحدى النسوان ثم ترجع تلوم نفسك يا بن زلفه وتكون مكافأة لك منهن ... ستدرك مع الأيام رأي من كانوا يخالفونك الرأي تجاة سياقة المرأة وإذا ظهر سلبيات من المفترض تحمل المسؤلية نظير جدال
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31 - وطني الحبيب وهل احب سواه
2017-10-01 17:59:20
يعني لو قلنا زوجته كان عمرها 20 سنه تقريبا معناته عمرها الان في الستينات وعادها تبغى تسوق الله يعطيها الصحه والعافيه .. مثال المراه السعوديه الطموحه
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30 - المتيم
2017-10-01 17:56:59
تعليق مخالف
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29 - هداف القحطاني
2017-10-01 17:55:22
الله يحفظ لنا الملك سلمان بن عبدالعزيز وسيدي ولي العهد القد اعطو المرأة حقها ولعنه على الدواعش ومن ايدهم
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28 - أبن القريه
2017-10-01 17:45:16
تعليق مخالف
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27 -
2017-10-01 17:42:47
الاءخونج يعارضون كل مافيه منفعه حتى صحيفة ماءنعتوهابالوثن فامتزجت الراديكالية بالعنصريه حلها ياعدوي الاخونجيه لايهمهم سواءمطامح ومجامح ماديه بحته حتى شبابنالم يسلمومن فكرالاخونج لسفرهم لاماكن الاظطرب
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26 - أبن القريه
2017-10-01 17:41:29
أن عدتما عدنا . وأن أحببت أن تنتصر لنفسك أنتصرنا مثلك لاأنفسنا . ماذا عن كتابك الذي تطرقت فيه عن أسماء نساء القريه . من أعطاك المعلومات الكامله . والتي تعتبر أسرار لامصلحه لك وللاخرين من نشرها .
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25 - جنوبي
2017-10-01 17:40:05
تعليق مخالف
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24 - مواطن
2017-10-01 17:37:54
يعني جبت العليا
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23 - مستشارك
2017-10-01 17:36:13
فرحنا أيا وجهه على طرحه للامور التي تخرج المراة من بيتها قبل 12 عام الوضع مختلف حتى الجوال والنت كان قله ***
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22 -
2017-10-01 17:33:53
متناقضات عندالاءخونج عادى السائق الخاص للحرمه سائق اجنبي ليس بمحرم لهاعادي لكن تسوق داخل المدينه فيقول الاءخونج ويحكم ويحكم بارك الله بك ال زلفه لاانسى ذلك اليوم وانت بالرياض حينماتجمع عليك الرديكاليه
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21 - مانع القحطاني
2017-10-01 17:32:35
ما شاء الله بطل مكافح مناضل ههههههههه أهم شيء لايكون انه صدق ويفتكرون أنفسهم فعلا مناضلين وأنه لم يتم الموافقة على موضوع سواقة المرأة إلا بضغوطهم المتواصل هههه
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20 -
2017-10-01 17:30:49
حسبنا الله ونعم الوكيل / ***** الحقيقة واضحة كوضوح الشمس والمجتمع واعي ومدرك للمفاسد القادمة
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19 -
2017-10-01 17:30:00
وأضاف: “كانت زوجتي أول امرأة تقود السيارة وبعضهم قاطعني، وبعد شهر بعد أن رأوا كيف أن زوجتي حملت عني عبئا كبيرا، طلبوا مني على استحياء أن أدلهم على المدرسة التي تعلمت فيها زوجتي القيادة”. او امراة
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18 - مواطن
2017-10-01 17:28:24
اهم شي لا تشغلو الدوله بسواقه حريمكم ترى الدوله مازالت في حرب مع الحوثين في اليمن .الي يبغى الناس تشوف نسوانه يطلعهم للسواقه .كل واحد يقيس مقدار الغيره عنده على محارمه.....وتحياتي لكم جميعا
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17 - يزيد
2017-10-01 17:24:52
تعليق 8 ليس امر ملكي امر سامي مسوي نفسك تعرف وانت ******** خلاص
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16 - ღ
2017-10-01 17:21:29
مالي خلق حب وافترق نار العشق تحرق حرق احنا ف آآه وطن كله محن كله وجع كله فتن ول يحكمو فـ هذا الزمن اتفقو أن لا نتفق متغربين فـ العالمين شمالا ويمين لكم السلام والاحترام لكن حرام وطن السلام يصبح حطام
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15 - حبروك
2017-10-01 17:20:03
افرح يا عم وانبسط حتسوق المرأة ...وتنحل جميع مشاكل البلد...بس شد حيلك باغي نبغاها ترفع الحجاب وتشتغل مع الرجال وتحضر معاهم ملاعب الكرة ونرفع عنها الولاية وتكون حرة ...يا لإسلامكم العجيب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - عائض القحطاني
2017-10-01 17:18:38
الحمد الله الذي نصرك يادكتور محمد على خصومك ومعارضينك واذلهم واخزهم الله ونكس راياتهم
لا يعجبني(9) اعجبني(2)
13 - ღ
2017-10-01 17:12:07
القرار برمتة ملتبس وطريقة اقرارة ؟ وله خلفيات وابعاد خارجية متصلة باوضاع افراد ومستفبلهم
لا يعجبني(1) اعجبني(32)
12 - الشمالي
2017-10-01 17:10:05
نفس قلم الحقيقه يناضلون من 25 سنه من اجل قيادة المراه واعتقد انهم نفس العمر
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
11 - هذه الحقيقة
2017-10-01 17:05:57
الله اكبر ياهذا الإنجاز اللي سويته الحمدلله انتهينا من الأشياء المهمة مثل قيادة المرأة وباقي الأشياء التافه مثل الصحة والسكن عجبي
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
10 - متأمل
2017-10-01 17:05:39
الظلاميون بني صحيون أمثال ***
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
9 - ابوسلطان القحطاني
2017-10-01 17:04:03
الف مبروك يادكتور محمد ال زلفه ،، وكل من عارضك جعله فدوه لك ويفدونك ولايسونك
لا يعجبني(12) اعجبني(2)
8 - منصف
2017-10-01 17:02:09
امر ملكي علينا السمع والطاعة .. مالك ولا لغيرك علاقة فيه .. سبحان اللي ما جعل لك وامثالك قبول
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
7 - تعليق ١ طيب ما فيه أشهر منهم😂😂😂
2017-10-01 17:01:39
تعليق ١ أشهر بايش 😂😂😂😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - معيض
2017-10-01 16:57:23
كان يقولون انه نبرالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - ١٢٣
2017-10-01 16:56:32
هههههههههههه سبحان الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-01 16:55:01
اعتقد انك الرجل الوحيد الذي نستطيع ان نقول له مبرووووك لهذا الفوز الجميل .. جهاد وقتال على جبهات متعدةة .. وآن وقت الحساب .. لابد من الرد على من شكك بمبادئك ..
لا يعجبني(14) اعجبني(1)
3 - .... لا تحزن.....
2017-10-01 16:53:29
تعليق 1...خل همك في نفسك وفي بلدك .. مو شغلك
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - .... لا تحزن.....
2017-10-01 16:51:31
يا بن زلفه الله يرحم الحال .. لا تزايد ... وتستغل أمر ملكي حتى تبرهن انك صح....
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
1 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-01 16:50:03
أشهر ثلاثة تعرضوا لحملات كبيرة بالنقد من ٢٠ سنة بالسعودية كلكم تعرفونهم:__________ ١- آل زلفة ٢-الشيخ أحمد الغامدي ٣- قينان الغامدي
لا يعجبني(8) اعجبني(2)

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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

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بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

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ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

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شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

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شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

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شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

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ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

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كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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