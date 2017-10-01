رفض الانصياع للنداءات المتكررة .. بالفيديو : مطاردة أمنية تنتهي بإطلاق نار على مركبة المشتبه به في المجمعة

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صحيفة المرصد : تداول الشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية مطاردة نفذتها الجهاتُ الأمنية بمحافظة “المجمعة”، فجر أمس السبت، ضد إحدى المركبات يقودها المشتبه به في القيام بمحاولة سرقة أحد المحال التجارية.

وبعد توجيه الجهات الأمنية عدة نداءات للمشتبه فيه لإيقافه، رفض قائد المركبة الانصياع للنداءات المتكررة من أجل الوقوف ما دفع الجهات الأمنية بعدد من المحاولات لإطلاق النار على أحد إطارات المركبة واستيقافه بالقوة الجبرية. فيما لم تُصدر الأجهزة الأمنية بعد بياناً توضيحاً بالحادث وبتفاصيله الكاملة.

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