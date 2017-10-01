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رفض الانصياع للنداءات المتكررة .. بالفيديو : مطاردة أمنية تنتهي بإطلاق نار على مركبة المشتبه به في المجمعة

رفض الانصياع للنداءات المتكررة .. بالفيديو : مطاردة أمنية تنتهي بإطلاق نار على مركبة المشتبه به في المجمعة
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المرصد 10 1٬089 27 دقيقة

صحيفة المرصد : تداول الشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية مطاردة نفذتها الجهاتُ الأمنية بمحافظة “المجمعة”، فجر أمس السبت، ضد إحدى المركبات يقودها المشتبه به في القيام بمحاولة سرقة أحد المحال التجارية.
وبعد توجيه الجهات الأمنية عدة نداءات للمشتبه فيه لإيقافه، رفض قائد المركبة الانصياع للنداءات المتكررة من أجل الوقوف ما دفع الجهات الأمنية بعدد من المحاولات لإطلاق النار على أحد إطارات المركبة واستيقافه بالقوة الجبرية. فيما لم تُصدر الأجهزة الأمنية بعد بياناً توضيحاً بالحادث وبتفاصيله الكاملة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

10 - أفريقي
2017-10-01 18:21:26
أشوا يسوق يوكون مو دباب
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9 - النورس
2017-10-01 18:16:31
كفو عليكم يا رجال الامن و البواسل
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8 - محمد الجعيد
2017-10-01 18:16:06
المفروض الامن العام يطلب من الشركات المصنعه وضع جهاز ايقاف العربه عن بعد يتحكم فيه فقط الامن لمثل هذي الحالات
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7 - رهين الحياة
2017-10-01 18:15:34
نجيبك يعني نجيبك وحنا عيال سلمان وكل من تسول له نفسه العبث بأمن وسلامة الوطن والمواطن قطع الله هاالاشكال ياخسيس التربيه والرجوله
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6 - محمد الجعيد
2017-10-01 18:14:48
من ابسط حقوق رجال الامن اطلاق النار المفروض يطلقون من بدري عليه والناس اللي تلحق الدوريات وتعيق حركه الدوريات يعطونهم مخالفه عشان يبطلون لقافه وتصوير
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5 - زائره
2017-10-01 18:14:38
قلنالكم الرجل ناقص عقل ماصدقتوني
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4 - ✅
2017-10-01 18:10:30
لو انها الهيئه كان تشوف تعليقات المرضى الحاقدين عليها كثيره
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3 - مغادر
2017-10-01 18:10:11
ممكن يكون مهرب مخدرات
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( عدد التعليقات 29,164 )
2 - قلم الحقيقه
2017-10-01 18:06:34
الله ينصر الجهات الأمنية على كل فاسد ارهابي يحاول العبث والاخلال بأمن هذه البلاد.سياسة الضرب بيد من حديد لاترحم هي العلاج الناجح لمثل هذه الشرذمة ومن خلفها سواء كانو أخونجية ارهابيين أو لصوص مجرمين.
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1 - واحد نفر
2017-10-01 18:01:43
كفو ياعيال سلمان الان وقت الحزم
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آخر تعليق
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