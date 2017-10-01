هذا هو الأب الروحي لذباح داعش الذي فشل “بلير” بترحيله – صورة

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صحيفة المرصد: كشف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، عن اسم داعية إسلامي مصري فشل في ترحيله عن بريطانيا، وذلك بعد مرور 20 عاماً على الواقعة التي جرت في العام 1997، بحسب تقرير نشرته صحيفة “تليغراف” البريطانية أمس السبت ، وفقاً لموقع العربية نت .

ونشرت الصحيفة تقريرا لبلير كشفت فيه أن الداعية المصري يدعى هاني السباعي، وله تأثير وعلاقة قوية بـ13 قياديا في تنظيم داعش بينهم ذباح داعش، محمد أموازي، المعروف باسم الجهادي جون.

وألمح التقرير الذي أعده معهد توني بلير للتغيير العالمي إلى أن السباعي يشتبه في أنه وراء تطرف أموازي والشفيع الشيخ، البريطانيين اللذين كانا عضوين في مجموعة البيتلز الداعشية التي تضم الجهاديين البريطانيين في صفوف داعش، كما تجمعه علاقة بسيف الدين رزقي، منفذ الهجوم ضد السياح في تونس 2015.

أحد مؤيدي هجمات 11 سبتمبر

وقال بلير إن السباعي الذي يعيش في هامرسميث غرب لندن ظهر في عدة محطات تلفزيونية غداة هجمات 7 يوليو 2005 في لندن، وأعلن تأييده لهجمات 11 سبتمبر.

وأوضح أن السباعي يعد واحداً من ضمن 6 دعاة مرتبطين بشبكة عالمية من القيادات والجماعات الإسلامية والجهادية، أما الخمسة الآخرون فهم أبوحمزة المصري وعبدالله الفيصل وأبوقتادة الفلسطيني وعمر بكري محمد وأنجم تشودري، مشيرا إلى أن السباعي طلب اللجوء لأول مرة إلى بريطانيا عام 1994، وأخبر المسؤولين البريطانيين أنه تعرض للتعذيب في مصر لأنه عمل كمحامٍ للجماعات الإسلامية، وكان على اتصال بجماعة الإخوان المسلمين.

محامي التيارات المتطرفة في مصر

لكن من هو هذا المصري الذي وفق توصيف بلير يعتبر الأب الروحي لذباح داعش؟

اسمه بالكامل هاني السيد السباعي يوسف، ولد في 1 مارس 1960 في مدينة القناطر الخيرية بالقليوبية شمال القاهرة، وعمل محاميا، واشتهر بدفاعه عن المعتقلين من التيارات المتطرفة أمام محاكم مصر.

التحق بكلية الآثار جامعة القاهرة، ثم تركها بسبب اعتقاده بحرمانية دراسة التماثيل، والتحق بكلية الحقوق وتخرج فيها، وعمل بمهنة المحاماة، وشارك في معظم قضايا الإسلاميين في منتصف الثمانينات إلى عام 1993 حيث اختفى وهرب إلى لندن.

اعتقل بمصر عام 1981

اعتقل السباعي في قضية تنظيم الجهاد عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات 1981، وخرج من مصر ويقيم الآن في بريطانيا بعد حصوله على اللجوء السياسي.

تعلم على يد قادة الإخوان، وتشرب أفكار عمر التلمساني ومصطفى مشهور مرشدي الإخوان السابقين، وتردد على خطب الداعية المصري عبد الحميد كشك، واعترف بأنه تأثر بأفكار وخطب الشيخ إبراهيم عزت بمسجد أنس بن مالك بالمهندسين قلعة جماعة التبليغ في ذلك الوقت.

هرب السباعي من حكم غيابي بالإعدام في قضية العائدون من ألبانيا، وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي عام 1993 .

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