إمارة مكة المكرمة تكشف حقيقة مقطع متداول لـ”خالد الفيصل” ينتقد قرارات الدولة

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صحيفة المرصد : نفت إمارة منطقة مكة المكرمة صلة الأمير خالد الفيصل بالمقطع المتداول تحت عنوان : “خالد الفيصل يتفجر غضبا” و “خالد الفيصل يتجرد من المجاملة”والذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصوت شخص ينتقد عددا من القرارات التي صدرت من الدولة مؤخرا وأكدت الإمارة أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد صاحب هذا المقطع حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.

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