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إمارة مكة المكرمة تكشف حقيقة مقطع متداول لـ”خالد الفيصل” ينتقد قرارات الدولة
صحيفة المرصد : نفت إمارة منطقة مكة المكرمة صلة الأمير خالد الفيصل بالمقطع المتداول تحت عنوان : “خالد الفيصل يتفجر غضبا” و “خالد الفيصل يتجرد من المجاملة”والذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصوت شخص ينتقد عددا من القرارات التي صدرت من الدولة مؤخرا وأكدت الإمارة أنها اتخذت الإجراءات النظامية ضد صاحب هذا المقطع حسب الأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص.
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التعليقات
22 - زائر من الكَوَاكِبٌ2017-10-01 20:04:25
هههههه:
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21 - طبعاً ما غيرهم2017-10-01 20:04:08
الاخونج يثيروا البلبلة كعادتهم والسبب انه اغلقت عليهم كل السبل للانحياز لماغيرهم في قطر👊
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20 - فهد122017-10-01 19:43:11
يعني مالقيتوا الا داعس خشوم الاخونج ورجل المهمات الصعبة ايها المجرمون هذا خالد بن فيصل خادم الحجيج والساهر على امن وراحةالمعتمرين لو لم يكن في الوطن الا مخلصا واحدا ووفيا لقادته لكان خالدالفيصل
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19 -2017-10-01 19:37:22
استغفر الله العظيم وأتوب اليه
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18 -2017-10-01 19:36:47
الصوت ليس صوت خالد الفيصل واحد يقلده. والدليل انه خالد الفيصل فصيح و لكن الي كان يقلده يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويصرخ وخالد الفيصل ليس من طبيعته الصراخ وبعدين لاحظوا نهاية كل جمله يقولها ليست نبرته
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17 - تعليق 122017-10-01 19:30:56
والله من الغثاثة وثقل الدم . نصيحة خلك من الكلام الفاضي اللي تعيد وتكرر فيه
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16 - بن حرب2017-10-01 19:30:13
نعرف خالد الفيصل الرجل المحنك وماتهمنى ماقيل من اشاعات حفظك الله ورعاك
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15 - خالد2017-10-01 19:29:47
والله سمعت المقطع ونفيتة وقت سماعة مو صوت خالد الفيصل ابدا
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14 - المااااضي2017-10-01 19:17:39
الاخونج الصحونج هم من فبرك هذا المقطع بسبب كثرة الضربات التي تلقوها هذا الاسبوع..يتباكون كذبآ ويتنابحون سرآ ويحرضون المجتمع على قرارات الحكومة..ولكن محمد بن سلمان لهم بالمرصاد
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13 - بندر2017-10-01 19:16:11
شي واضح مهوب صوته
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( عدد التعليقات 1 )12 - قلم الحقيقه
أأأأأأأهم شيء ملعون الصلايب هالأخونجي الأخواني متواجد داخل مملكتنا العربية السعودية حتى لو انه تحت أرضها حي ولا ميت بيخرجونه أسود سلمان بن عبدالعزير رعاه الله من جحره المختبىء فيه سود الله وجهه الخبيث
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( عدد التعليقات 1 )11 - قلم الحقيقه
والله هالأخونجي الأخواني الخبيث كلب تميم والحمدين سواته مايسويها ألا واحد الدود الأسود الحاقد قد أكل كامل كبده وقلبه وجعله يتصرف هذا التصرف الأرعن الأهوج الحاقد على بلادنا وقادتنا أعزهم وحفظهم الله.
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( عدد التعليقات 1 )10 - قلم الحقيقه
الأخونجي الأخواني الدجال الكذوب عدو الله ورسوله والوطن وولاة أمرنا آل سعود رعاهم وحفظهم الله .آخر خيباته وصيحاته يكذب على لسان قادتنا وأمرائنا سود الله وجهه.تكفون لانريد له سجن ولا جلد قطع رأسه وصلبه.
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9 - الامير خالد يحفظه الله2017-10-01 18:53:20
غير انه امير منطقة مكة وايضاً مستشار خادم الحرمين
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8 - ابوصالح سكري2017-10-01 18:51:06
الأمير خالد الفيصل اميرمنطقة مكة المكرمة كنزوووتاج للوطن واهل الوطن الله يحفظة
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7 - خالد عبدالله2017-10-01 18:44:57
في أمان الله .
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6 - كلنا امن2017-10-01 18:44:29
يجب تتبع ناشر الاشاعة ومحاكمته فورا وانزال اقصى العقوبات بحقه
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5 - مع حكومتنا2017-10-01 18:44:04
الله يحفظها
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4 - والنعم بحكامنا والله يحفظهم2017-10-01 18:40:41
تعليق مخالف
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3 -2017-10-01 18:36:19
تعليق مخالف
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2 -2017-10-01 18:34:47
وشئ القرارات
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1 - لاحول ولاقوة الا بالله2017-10-01 18:31:53
اكثروا من قول : لاحول ولاقوة الا بالله ،، فانها كنز من كنوز الجنه
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آخر تعليق
بواسطة :
من مواليد البلد...
بواسطة : هاشم
فعلا غسل العقول ينتج اجيال تقلد ولا تفكر...
بواسطة : جحلطوه
تعليق مخالف...
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