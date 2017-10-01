بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين : “رحم الله من أهدى إلي عيوبي أبوابنا مفتوحه وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن”

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صحيفة المرصد : تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لكلمة خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه اليوم لمشروعات الطائف الجديد.

و جاءت نص الكلمة التي القاها خادم الحرمين :”الحمد لله هذه من نعم الله على هذه البلاد وأهلها، فلذلك موجود الثروة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء” ثم كرر جلالته كلمة “رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنين وهم يسمعونني الآن أي شي فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين الذين نحن كلنا خداما لها، فأهلاً وسهلاً بكم، وأكرر أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن، وشكراً “.

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