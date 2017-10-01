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بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين : “رحم الله من أهدى إلي عيوبي أبوابنا مفتوحه وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن”

بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين : “رحم الله من أهدى إلي عيوبي أبوابنا مفتوحه وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن”
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المرصد 34 1٬490 1 ساعة

صحيفة المرصد : تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لكلمة خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه اليوم لمشروعات الطائف الجديد.
و جاءت نص الكلمة التي القاها خادم الحرمين :”الحمد لله هذه من نعم الله على هذه البلاد وأهلها، فلذلك موجود الثروة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء” ثم كرر جلالته كلمة “رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنين وهم يسمعونني الآن أي شي فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين الذين نحن كلنا خداما لها، فأهلاً وسهلاً بكم، وأكرر أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن، وشكراً “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - مايصح إلا الصحيح
2017-10-01 20:09:03
ملكنا الأبي الشجاع صلاحنا بصلاح دينا هو رفعة أمرنا ولا قوة انا إلا بالدين اللهم احفظه علينا دخل علينا سيدي ممن يسمون با ليبرالية والعلمانية أرادوا ضياع بلدنا بمخططاتهم الهدامه زعزعة الأمن والاستقرار
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33 - ابعترف
2017-10-01 20:08:14
ياملكنا ترى اهلكتنا الرسوم الجديده والله خسرنا اعمال التجاريه وهي باب رزقنا بعد الله نرجو اصدار اومرك لاعادة النظر والهيكله لها لاسكن لامستشفيات تستقبل حتى اذا بتبلغ الشرطه تعبونا الواسطه اهلكتنا
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32 - جحلطوه
2017-10-01 20:06:46
تعليق مخالف
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31 - مايصح إلا الصحيح
2017-10-01 20:06:20
وفقك الله لما يحب ويرضا ملكنا الغالي
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30 - ابعترف
2017-10-01 20:05:13
اللهم اصلحهم وارزقهم صلاح النيه واعنهم عى تطبيق الشريعه واتباع اوامرك واجتناب نواهيك اللهم اعنهم على اقامة حدودك اللهم اصلح شاننا واجمع شلمنا ووحد كلمتنا على الحق وادحر عدونا وارنا فيهم عجائب قدرتك
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29 - مايصح إلا الصحيح
2017-10-01 20:04:28
ادامك الله ملكنا نريد عودة الهيئه بكامل صلاحياتها وقف السينما ببلادنا قطع ألسن من يتجراؤن على أمتنا وعلماءنا ومشايخنا إيقاف قرار تنفيذ قيادة المرأه لما فيه من خطر على مجتمعنا المحافظ ولك منا كل الشكر
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28 - ابعترف
2017-10-01 20:02:31
اللهم ارزقه بطانة صالحه اللهم نور دربه بالايمان وطاعة الرحمن اللهم اعنه على اتباع اوامرك واجتناب نواهيك اللهم رده اليك ردا جميلا اللهم قرب علماءنا له وقربه لهم اللهم اعزه بالاسلام وعز الاسلام به وامنا
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27 - بنت الوطن
2017-10-01 19:58:39
اللهم أحفظ لنا ولاة أمرنا وسخرهم لنا وبارك فيهم يا كريم واجعلهم لنصرة الاسلام والمسلمين في كل مكان وآدم علينا نعمة الأمن والامان
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26 - من حقي ان اسكن
2017-10-01 19:58:22
الله يحفظك ويحفظ المملكة طلبنا السكن فقط لاغير ماسك سرا في البنك العقاري وشروطهم صعبه وراح العمر وحنى ننتظر السكن
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25 - hogo
2017-10-01 19:52:25
نريد منازل فالعمر مضى ونحن ننتظر جدار يقينا حراره الصيف وبرد الشتاء وضع رواتبنا لا يحتمل كل الضرائب وارتفاع الاسعار الحالي والقادم نريد وبشده الغاء الضرائب ....انت تريد وانا اريد والله يفعل مايريد
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24 - محمد
2017-10-01 19:51:00
سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اطال الله عمره
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23 - _
2017-10-01 19:48:27
اللهما حفظ ولاة امرنا وديم علينا نعمة الامن ولامان
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22 - عاكس خط
2017-10-01 19:45:33
ذبحونا الناس بالترفيه ياخي لا عندنا بيوت وروتبنا قليله والله يعلم بحالنا اكثر من يحث بالترفيه شخص غني صاحب مال لا يعاني ما يعانيه المواطن المغلوب على أمره ضاعة وزارة الفقراء الإسكان وبجلة هيئة الترفيه
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21 - ابو ماجد - الرياض
2017-10-01 19:40:54
حفظ الله ملكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين ،، نريد زياده في ترفيه المواطنيين من سينما ومسارح والسيرك وغيرها
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20 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-01 19:38:44
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
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19 - سامي العنزي
2017-10-01 19:32:57
سر على بركة الله ونحن معك يابو فهد فكل قراراتكم المباركه تناسب دوله قارب تعداد سكانها الاربعين مليون
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18 - ام الاشبال
2017-10-01 19:32:26
نرد منع وقطع لسان كل من يحارب الدين
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17 - غيمووووووو
2017-10-01 19:32:09
اوعدكم أن الهيئة بترجع وبشكل اقوى ومن الممكن تحويلها الي وزاره قريبا. اتمنى ذالك. بس الحين كل شخص يجب ان يهتم من نفسه ولا يخلي الناس تعلمه 🌺🌺الشخص يبدأ بنفسه 🌺🌺
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16 - نظارة شمسية
2017-10-01 19:29:06
الله يحب الصابرين
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15 - المااااضي
2017-10-01 19:28:21
شكرآ خادم الحرمين على السماح للمرأة بالقيادة..وشكرآ على دحر الاخونج ...وشكرآ على تحجيم عمل الهيئة...وشكرآ على رؤية 2030..ونريد فتح مجالات المسرح والسينما وترفيه المواطن...شكرآ من القلب💚
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14 -
2017-10-01 19:28:10
ترحيل الأجانب الغير متعاقدين مع الدوله مطلب شعبي الآن وحسب رؤيتي سوف يكون حتمي وله ماله من سلبيات قشرى
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13 - طلما البيبان مفتوحة ولاذان صاغية نتمنى وقف
2017-10-01 19:26:58
السيل الخارف من الوافدين على بلدنا . والترحيل الغير مستفيدين منهم . اليمنيين 6 مليون والسوريين 5 مليون والهنود 7مليون والباكستانيين 6 مليون وباقي الجنسيات 8 مليون يعني في البلد اكثر من 30 مليون وافد
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12 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-01 19:22:34
الله يحفظك لنا يابو فهد ماتقصر بس المشكله في بعض الناس اذا جاء المواطن قال والله الأمير مو موجود أو الوزير مشغول وكلها تصريفات .
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11 -
2017-10-01 19:22:13
نطلب إلغاء وزارة الإسكان والعوده إلى الصندوق العقاري مع علمنا أنه لا توجد أذان صاغيه ولا يحزنون
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10 - ام ايلين
2017-10-01 19:22:03
الله يحفظك يبو فهد نبي تخرس بني لبرال عن طعنهم بعلمائنا
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9 - صدقة جارية
2017-10-01 19:18:56
ياملكنا ياحبببنا نبغى الصندوق العقاري يرجع مثل اول نبي منزل تقسيط ميسر نستر به عييلنا
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8 -
2017-10-01 19:17:31
أجل المطلب الأول هو إعادة العلاوه لعام 38 بأثر رجعي وقف جلب المزيد من الأجانب وترحيل المخالفين الأفارقة وأبو يمن فتح باب التسجيل في الوظائف لشباب وبدون شروط تعجيزيه منح العسكريين والمدنيين 2راتب
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7 - حضرتي
2017-10-01 19:16:10
نريد إعادة الهيئة لتقف ضد السيل الجارف من الفتن والمحن بتوفيق الله
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
6 - هداف القحطاني
2017-10-01 19:16:08
الله يحفظك الله يحفظك ويطول عمرك ويحفظ سيدي ولي العهد بلد مشرق ومتقدم ان شاء الله في عهدكم الميمون ولي عهدك اﻻمين
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5 - غيمووووووو
2017-10-01 19:15:57
آدم الله عليكم سيدي لباس الصحه والعافيه .انت الفخر والعز والسيف الشطير..لبيه لك يابو فهد ياعزوت البيت التليد ✌
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - سعود العنزي
2017-10-01 19:13:48
ارجو ان ياصل صوتي لك ياخادم البيتين انا عسكري متقاعد من 7/1 وراحت على نهاية الخدمه حوالي 29 الف رجعها طال عمرك يابوفهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - زائر
2017-10-01 19:12:34
لل تكفون الى الهيئه تسبب مطاردات ولا أفلام الأكشن فخليهم يقعدو
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
2 - مواطن
2017-10-01 19:04:05
اذا كانت الابواب مفتوحه فاسمع ياملكنا نريد ارجاع هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا اساس البقاء والامن والامان الذي ذكره الله في كتابه الكريم. اللهم احفظ لنا ديننا وامننا ومليكنا
لا يعجبني(4) اعجبني(22)
1 - رحمه ⭐⭐⭐
2017-10-01 19:03:49
سيدي لك السمع والطاعه في المنشط والمكرهه ان اصبت لك اجران وان اخطات فلك الاجر العظيم
لا يعجبني(18) اعجبني(0)

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آخر تعليق
بواسطة : مايصح إلا الصحيح

ملكنا الأبي الشجاع صلاحنا بصلاح دينا هو رفعة أمرنا ولا قوة انا إلا بالدين اللهم...
بواسطة : ابعترف

ياملكنا ترى اهلكتنا الرسوم الجديده والله خسرنا اعمال التجاريه وهي باب رزقنا بعد...
بواسطة :

من مواليد البلد...
بواسطة : هاشم

فعلا غسل العقول ينتج اجيال تقلد ولا تفكر...
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