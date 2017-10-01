بالفيديو .. خادم الحرمين الشريفين : “رحم الله من أهدى إلي عيوبي أبوابنا مفتوحه وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن”
صحيفة المرصد : تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لكلمة خادم الحرمين الشريفين خلال تدشينه اليوم لمشروعات الطائف الجديد.
و جاءت نص الكلمة التي القاها خادم الحرمين :”الحمد لله هذه من نعم الله على هذه البلاد وأهلها، فلذلك موجود الثروة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء” ثم كرر جلالته كلمة “رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنين وهم يسمعونني الآن أي شي فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين الذين نحن كلنا خداما لها، فأهلاً وسهلاً بكم، وأكرر أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن، وشكراً “.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين أثناء تدشين #مشروعات_الطائف_الجديدة .#الطائف_الجديد#القناة_السعودية pic.twitter.com/qezqkEPXBR
كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين أثناء تدشين #مشروعات_الطائف_الجديدة .#الطائف_الجديد#القناة_السعودية pic.twitter.com/qezqkEPXBR— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
ملكنا الأبي الشجاع صلاحنا بصلاح دينا هو رفعة أمرنا ولا قوة انا إلا بالدين اللهم احفظه علينا دخل علينا سيدي ممن يسمون با ليبرالية والعلمانية أرادوا ضياع بلدنا بمخططاتهم الهدامه زعزعة الأمن والاستقرار
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياملكنا ترى اهلكتنا الرسوم الجديده والله خسرنا اعمال التجاريه وهي باب رزقنا بعد الله نرجو اصدار اومرك لاعادة النظر والهيكله لها لاسكن لامستشفيات تستقبل حتى اذا بتبلغ الشرطه تعبونا الواسطه اهلكتنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وفقك الله لما يحب ويرضا ملكنا الغالي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم اصلحهم وارزقهم صلاح النيه واعنهم عى تطبيق الشريعه واتباع اوامرك واجتناب نواهيك اللهم اعنهم على اقامة حدودك اللهم اصلح شاننا واجمع شلمنا ووحد كلمتنا على الحق وادحر عدونا وارنا فيهم عجائب قدرتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ادامك الله ملكنا نريد عودة الهيئه بكامل صلاحياتها وقف السينما ببلادنا قطع ألسن من يتجراؤن على أمتنا وعلماءنا ومشايخنا إيقاف قرار تنفيذ قيادة المرأه لما فيه من خطر على مجتمعنا المحافظ ولك منا كل الشكر
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم ارزقه بطانة صالحه اللهم نور دربه بالايمان وطاعة الرحمن اللهم اعنه على اتباع اوامرك واجتناب نواهيك اللهم رده اليك ردا جميلا اللهم قرب علماءنا له وقربه لهم اللهم اعزه بالاسلام وعز الاسلام به وامنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اللهم أحفظ لنا ولاة أمرنا وسخرهم لنا وبارك فيهم يا كريم واجعلهم لنصرة الاسلام والمسلمين في كل مكان وآدم علينا نعمة الأمن والامان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يحفظك ويحفظ المملكة طلبنا السكن فقط لاغير ماسك سرا في البنك العقاري وشروطهم صعبه وراح العمر وحنى ننتظر السكن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نريد منازل فالعمر مضى ونحن ننتظر جدار يقينا حراره الصيف وبرد الشتاء وضع رواتبنا لا يحتمل كل الضرائب وارتفاع الاسعار الحالي والقادم نريد وبشده الغاء الضرائب ....انت تريد وانا اريد والله يفعل مايريد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اطال الله عمره
لا يعجبني(3) اعجبني(8)
اللهما حفظ ولاة امرنا وديم علينا نعمة الامن ولامان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ذبحونا الناس بالترفيه ياخي لا عندنا بيوت وروتبنا قليله والله يعلم بحالنا اكثر من يحث بالترفيه شخص غني صاحب مال لا يعاني ما يعانيه المواطن المغلوب على أمره ضاعة وزارة الفقراء الإسكان وبجلة هيئة الترفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
حفظ الله ملكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين ،، نريد زياده في ترفيه المواطنيين من سينما ومسارح والسيرك وغيرها
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم -
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سر على بركة الله ونحن معك يابو فهد فكل قراراتكم المباركه تناسب دوله قارب تعداد سكانها الاربعين مليون
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
نرد منع وقطع لسان كل من يحارب الدين
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
اوعدكم أن الهيئة بترجع وبشكل اقوى ومن الممكن تحويلها الي وزاره قريبا. اتمنى ذالك. بس الحين كل شخص يجب ان يهتم من نفسه ولا يخلي الناس تعلمه 🌺🌺الشخص يبدأ بنفسه 🌺🌺
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
الله يحب الصابرين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
شكرآ خادم الحرمين على السماح للمرأة بالقيادة..وشكرآ على دحر الاخونج ...وشكرآ على تحجيم عمل الهيئة...وشكرآ على رؤية 2030..ونريد فتح مجالات المسرح والسينما وترفيه المواطن...شكرآ من القلب💚
لا يعجبني(9) اعجبني(7)
ترحيل الأجانب الغير متعاقدين مع الدوله مطلب شعبي الآن وحسب رؤيتي سوف يكون حتمي وله ماله من سلبيات قشرى
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
السيل الخارف من الوافدين على بلدنا . والترحيل الغير مستفيدين منهم . اليمنيين 6 مليون والسوريين 5 مليون والهنود 7مليون والباكستانيين 6 مليون وباقي الجنسيات 8 مليون يعني في البلد اكثر من 30 مليون وافد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يحفظك لنا يابو فهد ماتقصر بس المشكله في بعض الناس اذا جاء المواطن قال والله الأمير مو موجود أو الوزير مشغول وكلها تصريفات .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نطلب إلغاء وزارة الإسكان والعوده إلى الصندوق العقاري مع علمنا أنه لا توجد أذان صاغيه ولا يحزنون
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
الله يحفظك يبو فهد نبي تخرس بني لبرال عن طعنهم بعلمائنا
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
ياملكنا ياحبببنا نبغى الصندوق العقاري يرجع مثل اول نبي منزل تقسيط ميسر نستر به عييلنا
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
أجل المطلب الأول هو إعادة العلاوه لعام 38 بأثر رجعي وقف جلب المزيد من الأجانب وترحيل المخالفين الأفارقة وأبو يمن فتح باب التسجيل في الوظائف لشباب وبدون شروط تعجيزيه منح العسكريين والمدنيين 2راتب
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
نريد إعادة الهيئة لتقف ضد السيل الجارف من الفتن والمحن بتوفيق الله
لا يعجبني(0) اعجبني(11)
الله يحفظك الله يحفظك ويطول عمرك ويحفظ سيدي ولي العهد بلد مشرق ومتقدم ان شاء الله في عهدكم الميمون ولي عهدك اﻻمين
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
آدم الله عليكم سيدي لباس الصحه والعافيه .انت الفخر والعز والسيف الشطير..لبيه لك يابو فهد ياعزوت البيت التليد ✌
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ارجو ان ياصل صوتي لك ياخادم البيتين انا عسكري متقاعد من 7/1 وراحت على نهاية الخدمه حوالي 29 الف رجعها طال عمرك يابوفهد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لل تكفون الى الهيئه تسبب مطاردات ولا أفلام الأكشن فخليهم يقعدو
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
اذا كانت الابواب مفتوحه فاسمع ياملكنا نريد ارجاع هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان هذا اساس البقاء والامن والامان الذي ذكره الله في كتابه الكريم. اللهم احفظ لنا ديننا وامننا ومليكنا
لا يعجبني(4) اعجبني(22)
سيدي لك السمع والطاعه في المنشط والمكرهه ان اصبت لك اجران وان اخطات فلك الاجر العظيم
لا يعجبني(18) اعجبني(0)
أضف تعليق