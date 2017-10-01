من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

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صحيفة المرصد : ضم الأرجنتيني إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبا جديدا ولد بالمملكة ويقيم بفلوريدا الأمريكية ضمن المعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة الرياض ، وهو اللاعب فارس عابدي من مواليد 1999 ، وهو أحد اللاعبين في أكاديمية IMG الأمريكية، وسبق له تمثيل المنتخب الأمريكي.

من جانبه أبدى عابدي، في أول تصريح له عقب اختياره في قائمة الأخضر سعادته بهذا الاختيار، حيث كتب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي في حياتي، أتشرف بخدمة وطني من خلال المشاركة بقميص المنتخب”.

وقدم اللاعب شكره إلى كل من دعمه من عائلته وأصدقائه ومن ساهم في منحه الفرصة لتمثيل المنتخب السعودي، وعلى رأسهم عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأرجنتيني إدغار باوزا المدير الفني للأخضر، ووكيل أعماله.

واختتم اللاعب حديثه بأمنيته بأن يكون عند حسن ظن الجميع خلال الفترة القادمة، شاكراً للجميع اهتمامهم وتواصلهم معه.

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