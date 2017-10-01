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الرئيسية / من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو

من هو المهاجم المنضم حديثاً للمنتخب السعودي وسبق أن لعب بمنتخب أمريكا ؟ – فيديو
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المرصد 6 884 31 دقيقة

صحيفة المرصد : ضم الأرجنتيني إدغاردو باوزا، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لاعبا جديدا ولد بالمملكة ويقيم بفلوريدا الأمريكية ضمن المعسكر الداخلي الذي سيقام في مدينة الرياض ، وهو اللاعب فارس عابدي من مواليد 1999 ، وهو أحد اللاعبين في أكاديمية IMG الأمريكية، وسبق له تمثيل المنتخب الأمريكي.

من جانبه أبدى عابدي، في أول تصريح له عقب اختياره في قائمة الأخضر سعادته بهذا الاختيار، حيث كتب في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إن هذا اليوم يعتبر يوم تاريخي في حياتي، أتشرف بخدمة وطني من خلال المشاركة بقميص المنتخب”.

وقدم اللاعب شكره إلى كل من دعمه من عائلته وأصدقائه ومن ساهم في منحه الفرصة لتمثيل المنتخب السعودي، وعلى رأسهم عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأرجنتيني إدغار باوزا المدير الفني للأخضر، ووكيل أعماله.

واختتم اللاعب حديثه بأمنيته بأن يكون عند حسن ظن الجميع خلال الفترة القادمة، شاكراً للجميع اهتمامهم وتواصلهم معه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

6 -
2017-10-01 20:08:05
من مواليد البلد
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5 - سامي عنان
2017-10-01 20:03:42
سعودي ولا مواليد السعودية..
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4 -
2017-10-01 20:01:21
اول مره نسمع فيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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3 - أبو هديل
2017-10-01 19:52:10
أحد يفهمني سبق له تمثيل المنتخب الأمريكي ايش يعني هل عنده ازدواجية في الجنسيه بس بصراحه شكله لاعب صغير فلته الله يوفقه
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2 - ....
2017-10-01 19:50:30
سؤال هو سعودي او مواليد المملكة؟
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1 - رجااص اذا انت محلي لاتعلق.
2017-10-01 19:45:55
شكله سجل مع العالمي. لان طريقة لعبه برازيلي وكذالك عنده مؤهلات تناسب فقط من مثل السعودية خير تمثيل في المحفل الدولي. ليس كا الحالمي المحلي😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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آخر تعليق
بواسطة : ابعترف

ياملكنا ترى اهلكتنا الرسوم الجديده والله خسرنا اعمال التجاريه وهي باب رزقنا بعد...
بواسطة :

من مواليد البلد...
بواسطة : هاشم

فعلا غسل العقول ينتج اجيال تقلد ولا تفكر...
بواسطة : جحلطوه

تعليق مخالف...
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