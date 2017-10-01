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الرئيسية / شخص يقتل امرأتين طعناً بسكين في مرسيليا ويهتف “الله أكبر” – فيديو وصور

شخص يقتل امرأتين طعناً بسكين في مرسيليا ويهتف “الله أكبر” – فيديو وصور

شخص يقتل امرأتين طعناً بسكين في مرسيليا ويهتف “الله أكبر” – فيديو وصور
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المرصد 26 2٬830 4 ساعات

صحيفة المرصد : أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل شخصين في محطة قطارات بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بعدما هاجم شخص المارة بسكين، ظهر الأحد.

وتحدثت الشرطة عن إخلاء محطة سان شارل في مرسيليا نتيجة العملية، وطلبت من السكان تجنب المنطقة ، بحسب سكاي نيوز.

واستطاعت الشرطة قتل الرجل الذي قام بالهجوم، والذي كان يحمل سكينا بالقرب من دورية جنود.

وقال قائد الشرطة أوليفييه دو مازيير لوكالة فرانس برس إن “اثنين من الضحايا قتلا بسلاح أبيض”. كما قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مهاجم مرسيليا صاح قائلا “الله أكبر” أثناء الهجوم.

وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم على موقع تويتر أنه توجه إلى مرسيليا عقب الهجوم.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - عبد الرحمن
2017-10-01 23:28:32
الدولة الاسلامية تتبنى الهجوم
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25 - بريال عيش حب
2017-10-01 22:47:48
كل شي احونجي ههههههههههه العقل نعمه ***
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24 - البيضفاعي
2017-10-01 22:44:15
ليه بس؟
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23 - خارجي قطبي المنبت
2017-10-01 22:24:51
16 - بحر1 ... الدول الغربيه هي من حظنت الإرهابيين /// احتضنوا الاخوان حاضن الخوارج فارتد الارهاب عليهم !!
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22 - خارجي قطبي المنبت
2017-10-01 22:23:49
16 - بحر1 ... الدول الغربيه هي من حظنت الإرهابيين /// والدليل احتضانهم جامعة الاخوان الضالة حضنة فكر ارهابي خوارج العصر
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21 - خارجي قطبي المنبت
2017-10-01 22:22:30
خوارج مارقون من الدين ،، او ربما اعتنقوا دين الخوارج
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20 - خارجي قطبي المنبت
2017-10-01 22:21:17
انهم ارهابيون خوارج هذا العصر والزمان تشربوا الفكر الاخونجي القطبي
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19 - خارجي قطبي المنبت
2017-10-01 22:19:54
ارهابي خارجي على عقيدة قطب الاخوان
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18 - ابوصالح سكري
2017-10-01 21:57:21
الله يسترعلا شباب المسلمين من الفتن والخيانة والظلم والشتات والقهر
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17 - الفنكوش
2017-10-01 21:44:38
ستظل راية الأسلام بيضاء ولن تتسخ بأفعال هؤلاء الكلاب المرتزقه ولوعدنا لتاريخ هؤلاء الكلاب لوجدناهم مثليين ومدمنين ولصوص ولايعرفون حتى الوضؤ للصلاة فهم حيوانات على هيئة انسان بيننا عليهم لعنة الله
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16 - بحر1
2017-10-01 21:42:05
الدول الغربيه هي من حظنت الإرهابيين وكانو يتشدقون بحقوق الإنسان ورفضوا تسليم اي احد منهم الدول التي تتطلب بتسليمهم من سنين الان يحصد مازرعو
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( عدد التعليقات 29,442 )
15 - برق _ الحرم
2017-10-01 21:34:48
((((((( تزامن مريبا جدا ...آخر تهديدات أردوغان التي اطلاقها اليوم صوب الغرب ..... لا نحتاج لعضوية الاتحاد الأوروبي )))))
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14 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-01 21:33:12
هذا ماربحته علمانية وديموقراطية وتسامح فرنسا من المهاجرين اصحاب الاديان المتطرفه .. اطردوهم .. فمقدساتهم اقرب لهم من فرنسا .. لاتستقبلوهم فتندمون .. طبقوا قوانينكم لمن يستحق فقط
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13 - ررر
2017-10-01 21:29:13
شوهو الاسلام
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12 - ماذا جرى
2017-10-01 21:17:49
ت2 عقيدة الكفر والتضليل والفتن عقيدة الرفض للإسلام والسنن دين الروافض يسعى في إقامته بين البرية عبد القبر والوثن
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11 - القانون
2017-10-01 21:15:12
لعن الله كل من قتل نفس بريئه بدون ذنب/ اللهم انزل هاتين الضحيتين منزلة الصديقين والشهداء...واحشر هذا المجرم مع فرعون وهامان و ابو لهب.
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( عدد التعليقات 29,442 )
10 - برق _ الحرم
2017-10-01 21:09:14
((((((مسلسل تهديد اردوغان الاوربيين مازال مستمر بعد رفض قبول انضمامه ......وموقف فرنسا من الاكراد يؤكد ماحدث ))))))
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9 - ماذا جرى
2017-10-01 21:05:26
ت1 كلمة حق لله درك
لا يعجبني(1) اعجبني(19)
8 - ماذا جرى
2017-10-01 21:02:08
الله واكبر الله واكبر والعزه لله
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7 - الهمداني
2017-10-01 20:56:47
لعنكم الله ياقتلة يامجرمين اعداء الانسانية
لا يعجبني(6) اعجبني(3)
6 - عارف
2017-10-01 20:54:27
المغاربه هناك والجزائريين لاذعين مخدرات
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
5 - تفاح
2017-10-01 20:41:11
الخنبوقي يهذي
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
4 - لا يافندم ؟؟؟
2017-10-01 20:40:13
لاتصدقون هالأفلام . فهي من صنع المخابرات الغربيه . والهدف منها تشويه صورة الإسلام لأنهم وجدوا معتنقي الدين الإسلامي في تكاثر مخيف بالنسبه لهم .. وفي نفس الوقت الحد من تواجد العرب والمسلمين في بلدانهم
لا يعجبني(3) اعجبني(6)
3 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-10-01 20:34:02
يا الله ان تكفينا بالدواعش
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,194 )
2 - قلم الحقيقه
2017-10-01 20:19:46
رحمهما الله رحمة واسعة وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته. شهيدتين فرنسيتين من الشهداء الذين لقو حتفهم على يد الغدر والارهاب للأخونجية الدواعش الارهابيين والمتعاونين معهم من الأخوان الخونة.جهنم مصير قاتلهم
لا يعجبني(56) اعجبني(9)
1 - .....
2017-10-01 20:16:42
نسأل الله العافية والسلامة العنف لايولد إلا عنف الغرب سبب دمار وحروب الشرق الاوسط وهذه نتائج سياسة الاستعمار واطماع الثروات
لا يعجبني(2) اعجبني(29)

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