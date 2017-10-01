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شخص يقتل امرأتين طعناً بسكين في مرسيليا ويهتف “الله أكبر” – فيديو وصور
صحيفة المرصد : أعلنت الشرطة الفرنسية عن مقتل شخصين في محطة قطارات بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا، بعدما هاجم شخص المارة بسكين، ظهر الأحد.
وتحدثت الشرطة عن إخلاء محطة سان شارل في مرسيليا نتيجة العملية، وطلبت من السكان تجنب المنطقة ، بحسب سكاي نيوز.
واستطاعت الشرطة قتل الرجل الذي قام بالهجوم، والذي كان يحمل سكينا بالقرب من دورية جنود.
وقال قائد الشرطة أوليفييه دو مازيير لوكالة فرانس برس إن “اثنين من الضحايا قتلا بسلاح أبيض”. كما قال مصدر بالشرطة الفرنسية إن مهاجم مرسيليا صاح قائلا “الله أكبر” أثناء الهجوم.
وذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم على موقع تويتر أنه توجه إلى مرسيليا عقب الهجوم.
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التعليقات
26 - عبد الرحمن2017-10-01 23:28:32
الدولة الاسلامية تتبنى الهجوم
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25 - بريال عيش حب2017-10-01 22:47:48
كل شي احونجي ههههههههههه العقل نعمه ***
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24 - البيضفاعي2017-10-01 22:44:15
ليه بس؟
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23 - خارجي قطبي المنبت2017-10-01 22:24:51
16 - بحر1 ... الدول الغربيه هي من حظنت الإرهابيين /// احتضنوا الاخوان حاضن الخوارج فارتد الارهاب عليهم !!
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22 - خارجي قطبي المنبت2017-10-01 22:23:49
16 - بحر1 ... الدول الغربيه هي من حظنت الإرهابيين /// والدليل احتضانهم جامعة الاخوان الضالة حضنة فكر ارهابي خوارج العصر
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21 - خارجي قطبي المنبت2017-10-01 22:22:30
خوارج مارقون من الدين ،، او ربما اعتنقوا دين الخوارج
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20 - خارجي قطبي المنبت2017-10-01 22:21:17
انهم ارهابيون خوارج هذا العصر والزمان تشربوا الفكر الاخونجي القطبي
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19 - خارجي قطبي المنبت2017-10-01 22:19:54
ارهابي خارجي على عقيدة قطب الاخوان
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18 - ابوصالح سكري2017-10-01 21:57:21
الله يسترعلا شباب المسلمين من الفتن والخيانة والظلم والشتات والقهر
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17 - الفنكوش2017-10-01 21:44:38
ستظل راية الأسلام بيضاء ولن تتسخ بأفعال هؤلاء الكلاب المرتزقه ولوعدنا لتاريخ هؤلاء الكلاب لوجدناهم مثليين ومدمنين ولصوص ولايعرفون حتى الوضؤ للصلاة فهم حيوانات على هيئة انسان بيننا عليهم لعنة الله
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16 - بحر12017-10-01 21:42:05
الدول الغربيه هي من حظنت الإرهابيين وكانو يتشدقون بحقوق الإنسان ورفضوا تسليم اي احد منهم الدول التي تتطلب بتسليمهم من سنين الان يحصد مازرعو
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( عدد التعليقات 29,442 )15 - برق _ الحرم
((((((( تزامن مريبا جدا ...آخر تهديدات أردوغان التي اطلاقها اليوم صوب الغرب ..... لا نحتاج لعضوية الاتحاد الأوروبي )))))
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14 - ليبرالي يحب العلمانية2017-10-01 21:33:12
هذا ماربحته علمانية وديموقراطية وتسامح فرنسا من المهاجرين اصحاب الاديان المتطرفه .. اطردوهم .. فمقدساتهم اقرب لهم من فرنسا .. لاتستقبلوهم فتندمون .. طبقوا قوانينكم لمن يستحق فقط
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13 - ررر2017-10-01 21:29:13
شوهو الاسلام
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12 - ماذا جرى2017-10-01 21:17:49
ت2 عقيدة الكفر والتضليل والفتن عقيدة الرفض للإسلام والسنن دين الروافض يسعى في إقامته بين البرية عبد القبر والوثن
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11 - القانون2017-10-01 21:15:12
لعن الله كل من قتل نفس بريئه بدون ذنب/ اللهم انزل هاتين الضحيتين منزلة الصديقين والشهداء...واحشر هذا المجرم مع فرعون وهامان و ابو لهب.
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( عدد التعليقات 29,442 )10 - برق _ الحرم
((((((مسلسل تهديد اردوغان الاوربيين مازال مستمر بعد رفض قبول انضمامه ......وموقف فرنسا من الاكراد يؤكد ماحدث ))))))
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9 - ماذا جرى2017-10-01 21:05:26
ت1 كلمة حق لله درك
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8 - ماذا جرى2017-10-01 21:02:08
الله واكبر الله واكبر والعزه لله
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7 - الهمداني2017-10-01 20:56:47
لعنكم الله ياقتلة يامجرمين اعداء الانسانية
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6 - عارف2017-10-01 20:54:27
المغاربه هناك والجزائريين لاذعين مخدرات
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5 - تفاح2017-10-01 20:41:11
الخنبوقي يهذي
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4 - لا يافندم ؟؟؟2017-10-01 20:40:13
لاتصدقون هالأفلام . فهي من صنع المخابرات الغربيه . والهدف منها تشويه صورة الإسلام لأنهم وجدوا معتنقي الدين الإسلامي في تكاثر مخيف بالنسبه لهم .. وفي نفس الوقت الحد من تواجد العرب والمسلمين في بلدانهم
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3 - Ymni mahbob💫💫💫2017-10-01 20:34:02
يا الله ان تكفينا بالدواعش
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( عدد التعليقات 29,194 )2 - قلم الحقيقه
رحمهما الله رحمة واسعة وغفر لهما وأسكنهما فسيح جناته. شهيدتين فرنسيتين من الشهداء الذين لقو حتفهم على يد الغدر والارهاب للأخونجية الدواعش الارهابيين والمتعاونين معهم من الأخوان الخونة.جهنم مصير قاتلهم
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1 - .....2017-10-01 20:16:42
نسأل الله العافية والسلامة العنف لايولد إلا عنف الغرب سبب دمار وحروب الشرق الاوسط وهذه نتائج سياسة الاستعمار واطماع الثروات
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