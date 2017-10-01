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بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض
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المرصد 159 5٬899 4 ساعات

صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تعزف الموسيقي قالوا إنه فقرة فنية من معرض “مسرى” الذي أقيم في منتجع الفيصلية بالرياض.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي ترتدي عباءة ومنسدلة الشعر وتعزف على آلة البيانو مقطوعة موسيقية.

وعلق متداولوا المقطع أنه إشارة لبداية حقبة جديدة من الانفتاح في المجتمع السعودي وبداية لأنشطة فنية وترفيهية ستتواجد بشكل ملحوظ في السعودية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

159 -
2017-10-02 00:08:36
سترون ابراج الرياض وجده وهي مزينه بالأنوار إحتفالاً برأس السنه الجديده 2018 .... وكمان الألعاب الناريه ...
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158 -
2017-10-02 00:03:27
الى تعليق 157 : ترى قانون المساس بالامن تم تفعيله ،، اترك عنك الكلام الزايد ،، وتحمد الله على النعمه
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157 - إذا اردت أن تطاع طلب المستطاع
2017-10-01 23:50:55
على قولة لبناني اذا استمرت السعودية شادة حيلها سوف نحتفل راس السنة في الرياض .. رياح التغيير العكسية دون دراسة متنية لردة فعل المجتمع لها عواقب لا تحمد عقباها وحيث ذلك لن ينفع الندم أو التراجع
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156 - خالد عبدالله
2017-10-01 23:46:27
كل واحد يمسك أهل بيته ويتمسك بدينه والمشكى على الله سبحانه ..****
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155 - اماراتيه
2017-10-01 23:45:48
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ال
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154 - اماراتيه
2017-10-01 23:45:15
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُ
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153 - اماراتيه
2017-10-01 23:44:49
فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
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152 - اماراتيه
2017-10-01 23:44:23
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَر
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151 - اماراتيه
2017-10-01 23:43:53
يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُه
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150 -
2017-10-01 23:30:52
هذي الفتاة ليه ما تعزف في التلفزيون وليه ما تعزف في الحفلات الغنائية وليه ماتعطونها حرية اكثر تعزف في الشوارع زي بلاد برا
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149 - ماسم
2017-10-01 23:25:56
مساجدنا أصبحت نص صف أو صف نحن بلد الحرمين كل ما ضاقت بك النفس من ماتسمع أو تري أكثر من العبادة والدعاء اللهم اجعلنا من المصلحين الصالحين واهدنا الي ماتحب وترضى وعفوا عنا وارحمنا
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148 - ابوالغريب
2017-10-01 23:17:23
الماضى*****
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147 - لماذا تنزعج ؟!
2017-10-01 23:15:43
145 - ... فيه ناس مرضي كل شي اخونجي // مررها ،،، وما يزعج في ذم الخونة الاخونجية
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146 -
2017-10-01 23:14:32
هذي اللي تعزف تبغى تلقى لها وظيفة اذا افتتحوا الأوبرا السنة الجاية سنة الخير والبركة والزيطة
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145 - بريال عيش حب
2017-10-01 23:11:48
فيه ناس مرضي كل شي اخونجي هههههه****
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144 - بريال عيش حب
2017-10-01 23:06:18
تعليق مخالف
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143 -
2017-10-01 23:06:07
*** ونسمع عزفهم الرائع ونبارك هذه الخطوة الجبارة والقوية والمتينة والمثيرة
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142 - الله يعين
2017-10-01 23:01:28
للأسف لا اتمني نصل الا هذا الحد من الانفتاح لانه والله العظيم
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141 - بدرساري
2017-10-01 22:59:12
قلم الأفك وجدت في الأخوانجية شماعه تبث من خلالها سمموك للدعوة ألي التحررمن المبادئ والقيم الأسلاميه التي قام عليها مجتمعنا المحافظ فأصبح من ينكر المنكر اخواني لأن ليس في قاموسك شئ محرم وكأنك في أوربا
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140 - المتيم
2017-10-01 22:58:19
تعليق مخالف
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139 - ابو يوسف
2017-10-01 22:54:42
اتمنى تدريس الموسيقى في المدارس
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138 - عمريكا
2017-10-01 22:53:33
*** ونفخر بهن🇸🇦😘
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137 - سنونو
2017-10-01 22:51:22
اهلا بالفنون بكافة أنواعها والثقافة بكافة أشكالها والترفيه والسينما والحياة الطبيعية كما يعيشها اي مجتمع في كل مكان فلقد حرم المتشددون الناس من أبسط الحياة التي تعيشها كافة شعوب الأرض لعقود
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136 -
2017-10-01 22:51:06
والله ان عزفك مثل وجهك الأكشر جابوها وحطوها وقالوا لها اعزفي لا شيفه ولا عزف مالت عليكم 👎👎
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135 - هلال
2017-10-01 22:50:28
الى اين يابلدي
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134 - عمريكا
2017-10-01 22:48:48
غصبا عن الجلف يصير رومانسي ههههه انا اعزف على الناي بدون صوت 🤣🤣🤣
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133 - المااااضي
2017-10-01 22:47:06
اي احونجي مايعجبه نظام بلدنا الجديد يغادر الى افغانستان وهناك تجدون الكثير من اشباهكم
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132 - المااااضي
2017-10-01 22:44:28
الحمد لله انني عشت حتى اشوف هذا التحول بعيني..الله يوفق ملكنا وولي عهده محمد بن سلمان قاهر بني اخونج الصحونج
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131 - ماجد
2017-10-01 22:42:39
يالله ليش كذا ... ليه بلدي تغيرتي كذا... مع الاسف شي يعور القلب .. :(
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130 - مواطن من ٢٠٣٠
2017-10-01 22:40:23
نطالب بتدريس الموسيقى في مدارس البنات والكليات وحصص رقص باليه
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129 - حمتو
2017-10-01 22:33:55
عندما يرى المسلمون هذه الأشياء في البلد الوحيد الذي يذكرهم بأيام الصحابه وهي بلاد الحرمين حتما سيفقدون كل أمل جميل يربطهم بتاربخهم العظيم ارجوكم لاتجعلونا نفقد هذا الأمل الوحيد في آخر الزمان
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128 -
2017-10-01 22:33:27
آيه الجمال ده ليه العباءة بس أرميها مادام شفنا وجهك المشرق وشعرك الجميل واعزفي وما يهمك احد وين الشباب عنك يعزفون معاك عشان تكمل المصخرة اقصد الفن الأصيل 🎹🎸🎺🎼🎻🎤
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( عدد التعليقات 11,483 )
127 - العنيد
2017-10-01 22:29:56
اللهم من استهزاء بدينك وساهم في الاستهزاء انتقم منه
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( عدد التعليقات 11,483 )
126 - العنيد
2017-10-01 22:28:25
كلها ضد الدين ولاكن نسال الله العلي العظيم ان ينتقم من كل من يريد ببلادنا وشبابنا وبناتنا السوء
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125 - ابو سعد القحطاني
2017-10-01 22:25:57
الاغاني هي غذاء الروح 🌷
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( عدد التعليقات 29,442 )
124 - برق _ الحرم
2017-10-01 22:20:43
(((((((تذكرت زمان ليس ببعيد ((25)) عاما تقريبا .... كيف كانت لنا ثقافة ننقلها ....... مضت على أول معرض افتتح ......تحت _شعار ....الــــــــــــرياض بين الامس _واليــــــــوم ))))))
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( عدد التعليقات 11,483 )
123 - العنيد
2017-10-01 22:19:15
هكذا جلد ***لايفترون عن الإفساد في الأرض ***
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( عدد التعليقات 11,483 )
122 - العنيد
2017-10-01 22:18:03
قلم الحقد ،،، اتكل على الله واشتغل ***
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121 - منصف
2017-10-01 22:15:28
**** قلم الحقيقة بمشاركاته المتكرره السامجة
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120 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-01 22:14:30
قلم الخنبقه شكله عتيبي .
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119 - ادري
2017-10-01 22:12:15
ونعم التربية
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118 - منصف
2017-10-01 22:11:48
انفتاح على ثقافات تتعارض مع ثوابتنا الدينية .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..
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117 - نوف الشهري
2017-10-01 22:09:26
103ت صدقت
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( عدد التعليقات 29,194 )
116 - قلم الحقيقه
2017-10-01 22:07:03
وكل منكم يالأخونجية الأخوان من الطابور الخامس يفتح فمه بكلمة واحدة سيدق له عنقه قبل فمه.عندما احتاجتكم حكومتنا كل منكم مثل الثعلب هرب ودخل جحره منتصرآ لأعدائها اذآ ليس لكم لاقرار ولا قيمة آآآآآآوت
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( عدد التعليقات 29,442 )
115 - برق _ الحرم
2017-10-01 22:06:02
https://www.youtube.com/watch?v=OBDw2U6Gnu0
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( عدد التعليقات 29,442 )
114 - برق _ الحرم
2017-10-01 22:05:02
(((((((ســـــــــــــؤال في الصميم ...... نحن شعبا نملك تاريخا و ثقافة .... فهل تم احتلالنا ثقافيا ؟))))))
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113 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-01 22:04:12
اللَّهِ على أيام السمبوسة في ساحات الحرم فرم على كيف كيفك..
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( عدد التعليقات 29,194 )
112 - قلم الحقيقه
2017-10-01 22:03:44
هذه الرسالة القوية والقوية جدآآآآآ التي أرادت أن توصلها لكم حكومتنا الحبيبة الرشيدة.من أنكم مجرد خدم لتميم وميزة والحمدين وتركيا وأردوغان عملاء لهم.اليوم قيادتنا قيادة الحزم والعزم تنتصر لشعبها عليكم.
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111 -
2017-10-01 22:03:20
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أنزل مقتك وعذابك على من يريد افساد البلاد والعباد
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110 - كاشف الخونه
2017-10-01 22:00:51
*** يتلون كما يشاء وكما يوجهه من استأجر عقله قلمه **** ولا يعلم ذاك المعتوه ان الايام كشفت زيفه وانكشف القناع وسوفاء يعود بعد ان بح صوته من النباح الى اسياده كم عاده من***
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( عدد التعليقات 29,194 )
109 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:59:52
لأكثر من عقدين من الزمان مافيكم يالأخونجية الأخوان أنتم ودعاتكم واحد منكم فتح فمه على تركيا وخليفتكم ومايجري فيها حتى قطر الذي سلكت مسلكه متأخرة أيضآ كل بلع لسانه تجاهها. وشـــ معنى بلادنا
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( عدد التعليقات 29,194 )
108 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:57:53
حكومتنا السعودية هدفها عميق وعميق جدآآآآآآآآآآآآ أرادت من خلاله فضح الأخونجية الأخوان الارهابيين على رؤوس الأشهاد الذين ناصبوها العداء ولازالو ووقفو مع تميموه والحمدين ليتبين نفاقهم وكيلهم بمكيالين.
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107 - كاشف الخونه
2017-10-01 21:57:29
تعليق مخالف
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106 - زائر من الكَوَاكِبٌ
2017-10-01 21:54:32
خلاص خلاص صوتك وصل ياصاحب التعليقات الكثيرة والعقل الكبير
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( عدد التعليقات 29,194 )
105 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:54:11
الآآآآآآآآآآآآن ياكلاب تميموه والحمدين ومويزة تعترضون وتناهقون كل منكم له وادي يخاور فيه.طيب ليه السنتكم كانت مربوطة في قطر وتركيا وأنتم تشاهدون الخمور والعراة مشهد العين.ولا تميم أردوغان حبايب قلوبكم
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104 - الغامدي
2017-10-01 21:54:06
نعم حقبة جديدة من الانفتاح في المجتمع السعودي وبداية لأنشطة فنية
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103 - كاشف الخونه
2017-10-01 21:53:17
اليبرالجي الخبيث يتصنع الانتصار ***هنا وهناك في قلبه حقد دفين ليسى على الاخونج كما يزعم لا والله فشاهد اخبار عن تميم وداعش ولم نشاهد له تعليق واحد واخبار المجوس والحوثيين وحزب الشيطان لا يكتب حرف!
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( عدد التعليقات 29,194 )
102 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:50:45
يوم مسكو أحد دعاة الأخونجية الأخوان وسجنوه وجدو بعض من شعر لحيته منتوف.ودوه الطبيب لعلاجه من تساقط شعر لحيته.جزاها الله خير حكومتنا قلبها رحوم علاهم.المهم جاء التقرير أنه بسبب شرب المياه التركية ههههه
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101 - محمد
2017-10-01 21:50:03
هذا زمن اللبرالي والعلماني انتضروا المزيد
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100 - لا مساومة على الدين
2017-10-01 21:49:06
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الواحد القهار ذوالجلال والإكرام أن ينتصر لكل مسلم غيور على دينه في هذا الوطن كما أسأله تبارك وتعالى أن يؤرينا في كل من أراد الفساد بوطننا عجائب قدرته إنه سميع مجيب.
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( عدد التعليقات 29,194 )
99 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:47:13
والله العظيم أقوى وأسخن درس على رؤوس الأخونجية الأخوان أوصلته حكومتنا الرشيدة لكل لحية أخونجي فيهم .حرقت كبودهم وقلوبهم حرق. عساكم من هالحال وأردى ياخونة ياعملاء.في تركيا قطر حلال هنا حرام يادجالين.
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98 - سونا #
2017-10-01 21:44:40
هذي ***وليست حضاره .
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97 - العذباء
2017-10-01 21:44:40
العزف ***وهذا الشي متعارف عليه منذ الجاهليه عجبا لك ي زمن 💔😭
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( عدد التعليقات 29,194 )
96 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:44:38
كفــــــــــــــو قيادتنـــــــــــــــــا الحبيبــــــــــــــــة الرشيــــــــــــــــــدة.موت يالثعبان الأخونجي الأخواني وسمك في بطنك.
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95 -
2017-10-01 21:44:00
لا إله إلا الله اللهم صلي وسلم على نبينا محمد
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94 - _
2017-10-01 21:43:42
مع نفسك ياقلم الخنبقه
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93 - راجي عفو ربه
2017-10-01 21:43:23
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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( عدد التعليقات 29,194 )
92 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:42:38
ماعمرنا شفنا الأخونجية كل منهم يملأ فمه التراب مثل هذه الأيام خصوصآ بعد سجن دعاتهم وتآمرهم مع النظام القطري الخونة ملاعين الصلايب.عرفتهم حكومتنا وطاحت على علومهم المروحة سود الله وجه كل واحد فيهم.
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91 - مانع القحطاني
2017-10-01 21:41:51
المشكله انو فيه عالم بله يعتقدون انهم بهذا يُغيضون الملتزمين وانهم يعصونهم وهم لايعلمون انهم يُغيضون الله ويعصونه ولكن كيف يفهم هذا من اتخذ قينان واحمد قاسم وعدنان ابراهيم شيوخاً ومرجعاً؟؟
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( عدد التعليقات 29,194 )
90 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:40:30
اليوم حكومتنا الرشيدة تأدب الأخونجية الأخوان وقطعانهم بنفس الكأس الذي كانو يشربون منه في الدوحة وتركيا. أقلها مانفعله في بلادنا ترفيه بريىء ليس محرمآ في الاسلام . لكن الأخونجية ودعاتهم المنكر كله.
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( عدد التعليقات 29,442 )
89 - برق _ الحرم
2017-10-01 21:40:26
((((((هــــــــــــــل هذه .....من ثقافتنا ؟؟؟؟؟ ........اليوم فتيات وبيانو وغدا ماذا ؟؟؟؟؟ ))))))
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88 - ام لول
2017-10-01 21:40:24
ليس بعد كشف الوجه عيب
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87 - الهمداني
2017-10-01 21:39:48
79 -زمان العجايب! علوم يضحك الجهال منها. ويبكي من عواقبها اللبيب.قال عليه الصلاة والسلام : سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات{{هالاشياء في كل العالم جات عندنا وصار خسف ومسخ}}
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86 - فطوم
2017-10-01 21:39:00
مساكين شيوخنا في حلوقهم غصه
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85 - ام خالد
2017-10-01 21:38:05
مصطفين طوابير عند الجمعيات وعايشين على صدقات أهل الخير
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84 - وشك وشك
2017-10-01 21:37:53
يعود الاسلام غريبا كما بدأ
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( عدد التعليقات 29,194 )
83 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:37:15
دعاة الأخونجية الأخوان قبل اعتقالهم كانو يخرجون بمصاحفهم وكتبهم يحدثون ويتحدثون بعضهم مع بعض اعلاميآ للبهرجة الكاذبة.وآخر السهرة في فنادقهم ومنتجعاتهم والحساب تدفعه مويزة وتميموه.طاحت عليهم الحكومة.
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82 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-10-01 21:37:12
تعليق مخالف
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81 - زمان العجايب !!!
2017-10-01 21:36:05
علوم يضحك الجهال منها ... ويبكي من عواقبها اللبيب .....قال عليه الصلاة والسلام : سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمـــ............
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( عدد التعليقات 29,194 )
80 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:34:27
دعاة الأخونجية الأخوان قبل اعتقالهم كانو يخرجون بمصاحفهم وكتبهم يحدثون ويتحدثون بعضهم مع بعض اعلاميآ للبهرجة الكاذبة.وآخر السهرة في فنادقهم ومنتجعاتهم والحساب تدفعه مويزة وتميموه.طاحت عليهم الحكومة.
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79 - لا حول ولا قوة إلا بالله
2017-10-01 21:34:00
قلم الحقيقة اتقي الله فيما تكتبه ولا ترمي الناس بالباطل.. وياليت تغير أسلوبك ازعجتنا بكلمة الاخونجيه في كل تعليق تكتبه
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78 - عمر
2017-10-01 21:33:24
اللهم اني استحي منك فرحمني
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77 - ام خالد
2017-10-01 21:32:32
الهمداني حامدين الله وشاكرينه من قبل لا نشوف وجهك لكن نخاف من عقاب الله عند المجاهره بما يغضب الله ونصير زي الأمم التى جاهرت بالمعاصي ونزل عليهم عقوبه الله. يارب رحمتك ولاحول ولاقوة الابالله.
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76 - الهمداني
2017-10-01 21:32:14
68 - ليبرالي يحب العلمانية 2017-10-01 21:27:29 كان في السابق يقال لنا إذا لم يعجبك البلد فغادر ... ههههههههههههه{{يحقلك ولي ان نفرح انقلب السحر على الرجعي المتخلف}} خله يرحل هو الان
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
75 - لا تحزن
2017-10-01 21:31:37
ت50 و63 هذا الواجب قوله نحن امة لانهزم بسهولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - عمر
2017-10-01 21:31:34
بتولوايه يالله عفوك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 - لا يافندم ؟؟؟
2017-10-01 21:31:17
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
72 - ر س ا م
2017-10-01 21:30:25
********
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - فكر بعقلك
2017-10-01 21:28:50
هل الحضارة في الرقص والتعري أم الحضارة في الأخلاق والعلم والثقافة والعلوم لرفعة الوطن؟ أعتقد الجواب واضح.
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
70 - ابوتركي
2017-10-01 21:27:54
كلامك يانوره اوجع قلبي بدل ماكانت السعوديه بلد محافظ صرتي تبحثين عن بلد محافظ اخر
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
69 - شاهد
2017-10-01 21:27:48
هذا *** وبنات مجتمعنا المحترمات يرفضن مثل هذه التصرفات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-01 21:27:29
كان في السابق يقال لنا إذا لم يعجبك البلد فغادر ... ههههههههههههه
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 29,194 )
67 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:26:46
ترى حكومتنا يالأخونجية الأخوان وصلتها أخباركم من دعاتكم وعصاباتها المسجونين في سجونها بعد التحقيق معهم. عرفت وشـــ تعملون في تركيا وقطر داخل منتجعاتها وفنادقها وكاساتها ومشروباتها.أأأأشش أغلق فمك.
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66 -
2017-10-01 21:26:24
61 - ما يحتاج يروحون تركيا ***موجودات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
65 - ليبرالي يحب العلمانية
2017-10-01 21:24:32
الموسيقى غذاء الروح .. جميل ان نرى هذا العزف في وطننا الغالي .. نحن عطاشا للفن والابداع .. نصر الله حكومتنا الرسيدة ..
لا يعجبني(7) اعجبني(0)
64 - الهمداني
2017-10-01 21:24:21
انت وياه لا حد يغلط *** احترموا انفسكم حقيقة تحتاجو تربية العزف والغناء وقيادة المراة ليس حرام ولا جرم وبارك الله في هذه الجهود الطيبة وحمدوا ربكم على الخير الذي تعيشوه ولا فيه عاقل يكره التطور
لا يعجبني(6) اعجبني(0)
63 - القحطاني
2017-10-01 21:23:50
مكبرين الموضوع على اللاش لو تقعد بلدنا السعوديه عشرين سنه يفسد فيها العلمان مايقدرون الا على واحد بالميه ليش التشاؤوم حنا بخير في ارض يحكمها شرع الله
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
62 - ابو سلطان - جده
2017-10-01 21:23:40
كفو كفو كفو يااهل الرياض قول وفعل 🌷
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,194 )
61 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:22:52
الأخونجية الأخوان الخونة الذين دعاتهم في سجون حكومتنا الرشيدة يروحون تركيا هم وحريمهم وكل واحد منهم حرمته الأخونجية تسحبه من لحيته ماتخلي مكان ماتوديه له عارفة دروبها ومواقعها.واذا رجع هنا ***حرام .
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
60 -
2017-10-01 21:22:26
فان تولوا فقل حسبي الله الذي لااله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم -( اللهم اقبضنا اليك غير مفتونين)
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
59 - أبو فهد
2017-10-01 21:21:47
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم " حقيقة مؤلمة " .
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
58 - العنزي
2017-10-01 21:21:32
ليتها ع عزف البيانو الوضع ابعد من ماتتخيلون
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
57 -
2017-10-01 21:19:42
فرحانه خمبوقه ودك تجلس جمبها تعزف الحان السلام والوئام سود الله وجهك
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
56 -
2017-10-01 21:19:36
ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 584 )
55 - ღ
2017-10-01 21:19:11
على قولة سعيد صالح انا عندي استعداد للانحراف بس عاوز ال يوجهني
لا يعجبني(0) اعجبني(28)
( عدد التعليقات 29,194 )
54 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:18:55
لو كانت مثل هذه الأجواء الرائعة في بلادنا بدلآ من الارهاب النفسي والبدني الذي مارسه الأخونجية فوق أرض بلادنا لأكثر من ثلاثة عقود لما احتجنا أن نتأخر كل هذا التأخير في اللحاق بالأمم المتقدمة المتحضرة.
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
53 - نوره
2017-10-01 21:18:47
حنا راحت علينا متعة الدنيا بس نمسك سجادتنا لين ربي ياخذ امانته .الباقي على عيالنا يتربون على الانسلاخ والنظر لغير المحارم والتساهل بالمحرمات. دوروا لي بلد محافظ نهاجر له
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
( عدد التعليقات 29,442 )
52 - برق _ الحرم
2017-10-01 21:18:07
https://www.youtube.com/watch?v=N0mQEnEA-NU .......دنيا دنية مابها الا غير الاوهام .... مثل العجوز اللي تجر الحبالي ... ياحال الشقى والظلامي ... عقب عزف_ الربابة .... ترانيم _بيانو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
51 - بدرساري
2017-10-01 21:17:25
أكل العنب حبه حبه عزف موسيقى في المعارض والحدائق وبعدها في المطاعم الكبيره عزف موسيقى داجيه أو فرقه مصغرة وهذا معمول به في الخارج والدول المجاورة التغريب بدأوالله يستر من الجاي وكافي حقبة هيئة الترفيه
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
50 - ابعترف
2017-10-01 21:17:02
هذه بلاد الحرمين سيحميها الله سبحانه بعظمته وقدرته وسيدحر الاعداء ويكشف سرهم ويفضح سترهم وينصرنا عليهم انه القادر على شي اللهم وفق علماءنا ومشايخنا على الحق وقوي شوكتهم ووحد كلمتهم واجعلهم على كتابك
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
49 -
2017-10-01 21:16:23
ناقصه حاجتين هالجو ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
48 - ميمي
2017-10-01 21:15:57
يعني مو قادرين يعملون لنا ترفيه يتماشى مع قيم مجتمعنا الاسلامي والعربي ويراعون خصوصية البلد ان فيها مكه والمدينه
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
47 - نوره
2017-10-01 21:15:40
جميع من يعطي عدم اعجاب هؤلاء علمانيه وهم راضيين في الاشياء هذي وان شاء لله يتغير الي الافضل والدين الاسلامي كما عرفنا وطنا واحذروا من الاجانب والعلمانيه هم سبب فساد الوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(7)
46 - دام عزك يا وطن
2017-10-01 21:15:32
وطن به قبلة المسلمين ومسجد رسول العالمين الأجدر بنا أن نكون قدوة حسنة وأن نحافظ على هذه الخصوصية التي أنعم الله بها علينا، لا حول ولا قوة الا بالله.
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
45 -
2017-10-01 21:15:21
المسيح الدجال ماهو ملاقي صعوبة اذا خرج في زمننا هذا
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
( عدد التعليقات 29,194 )
44 - قلم الحقيقه
2017-10-01 21:15:15
أأأأأأأأأأجواء رومانسية حالمة .الأخونجي هذه الموسيقى كأنها رصاص يطلق على صندوق رأسه.
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
43 -
2017-10-01 21:13:37
بكره اذا انتشرت الموبقات يختفي مؤيدي القيادة واحتمال يقولك انا كنت ضد قالت ايش السواق يتحرش 😂 شف الاستقامة وماعندي احد ومقطوعه وما اقدر ع راتبه لكن تقدر ع سيارة وتوابعها بعشرات آلاف الريالات 😓
لا يعجبني(0) اعجبني(23)
42 - عبير السعوديه
2017-10-01 21:13:18
تعليق مخالف
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
41 - ابو علي
2017-10-01 21:10:42
الضرب والصقع على رؤوس الاخونج والسروريه مازال مستمر 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
40 - ابعترف
2017-10-01 21:10:42
لاحول ولاقوة الابالله اللهم سلم سلم اللهم اكفناهم بما شئت وادحر شرهم اللهم احفظ نساءنا ومحارمنا والمسلمات احفظهم بحفظك ياعزيز ياقدير اللهم ياواحد يا احد انصرنا على اعداء الدين والفكر الفاسد
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
39 - عبير السعوديه
2017-10-01 21:09:58
لاحول ولا قوة إلا بالله هل هذي سعودية وش الحاصل فجاءه بزياده الاشياء المحرمه اعوذبلله ماحصلت في الغرب
لا يعجبني(2) اعجبني(10)
38 - عائشه العنزي حائل
2017-10-01 21:08:36
مو مصدقة هل نحنوا في بلاد الحرمين __ الوطن محافظ ومتدين ويخاف الله ماهذي الاشياء الدخيله على وطنا! الوطن الاغلبيه قبايل واعيال حمايل ولايرضون بهذا _ والدوله حفظه ماترضي بلاشياء هذي _ نطالب انهاء مهازل
لا يعجبني(21) اعجبني(9)
( عدد التعليقات 29,442 )
37 - برق _ الحرم
2017-10-01 21:06:03
(((((( المعازف من كيد الشيطان وخصوصا العزف على البيانو .....ترانيم غربية ...... ليس للعرب فيها شأن ..... تتبع على أعماء...... دخلوا الغرب جحر ضبا فأقتفى الترفيهيين أثرهم وفعلوا مثل مايفعلون)))))
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
36 - الله اكبر
2017-10-01 21:05:05
حنا بالسعوديه معقووووووولة لاحول ولا قوة الا بالله
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
35 -
2017-10-01 21:04:46
بكره يصير عادي ال**** - الله المستعان .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
34 - عيصو
2017-10-01 21:04:10
لا حول ولا قوة الا بالله خلاص انفلتوا اش يوقفهم
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
33 - مانع القحطاني
2017-10-01 21:01:54
اصلا الشرهه مو على هيئة الترفيه ولا على الي تعزف الشرهه على الي يجي هو وعياله لاماكن موبؤة مثل هذي لانه لو لم يكن فيه حضور لم يكن هناك عزف لم يكن هناك في الاصل هيئة***
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
32 - الساري
2017-10-01 20:59:58
حسبنا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
31 - شكلها وافدة
2017-10-01 20:59:17
لكل بضاعة سوق وشراي والانسان حيث يضع نفسه
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
30 - فهد القحطاني
2017-10-01 20:57:50
بداية جديده للسماجه والانحلال الخلقي والفكري والقادم ادهى وامر الله يرحم الحال 😔💔
لا يعجبني(1) اعجبني(12)
29 - الهاشمي
2017-10-01 20:57:06
وش بقي يا بشر ! لاحول ولاقوة الا بالله غداً ندامة نسأل الله العافية
لا يعجبني(2) اعجبني(6)
28 - مانع القحطاني
2017-10-01 20:55:56
ولا اقولك قلهم من طرفي ههههههه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
27 - لماذا
2017-10-01 20:55:46
لا حول ولا قوة الا بالله ( ظهر الفساد في البر والبحر )
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
26 - شايب
2017-10-01 20:52:47
الثمن باهظ فهل يستحق يا ترى!
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
25 - ضمير الناس
2017-10-01 20:52:15
الاجمل انهاتمارس موهبتهاوهي بكامل احتشامهامتمسكة بالتقاليدالاصيله والقيم السمحه***الفرح يعود مسرعاًلذلك هومنعشاًوان كان طول غيابه***
لا يعجبني(9) اعجبني(1)
24 - أبو متعب
2017-10-01 20:51:59
جنودنا البواسل يقدمون التضحيات على الحد الجنوبي ونحن ننسلخ من ديننا وثقافتنا إننا بحاجة إلى النصر على أعدائنا ولكن لن نراه طالما نعصي الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
23 - مانع القحطاني
2017-10-01 20:51:30
يا ابو متعب أبواب الملك مفتوحه وهواتفه مفتوحة وأذانه صاغية لكل مواطن***
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
22 - بنت جنوبيه h.
2017-10-01 20:51:29
حسبي الله ونعم الوكيل والله العظيم ما كأننا في بلاد الحرمين الله انصرنا على كل علماني ولبرالي وكل من يبغى يفسد في هاالبلد كيف تبغونا جيشنا اللي يحارب في الجنوب ينتصر وانتو خلاص فصحتو الحياء والدين
لا يعجبني(0) اعجبني(13)
21 - مواطن سعودي
2017-10-01 20:51:22
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
20 - الهمداني
2017-10-01 20:50:57
انا سعيد ومبسوط من هالقفزات الجميلة والمتلاحقة نعم الان بدأنا نسير على الطريق الصحيح نعم نشكر الجميع من المخلصين على هذا التقدم فلقد تأخرنا كثيرا ويجب ان نلحق بالركب الحضاري والمتقدم وننبذ الرجعية
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 29,194 )
19 - قلم الحقيقه
2017-10-01 20:47:41
اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك خفافيش الظلام انجلطو هههههههههه
لا يعجبني(13) اعجبني(2)
18 - أبو متعب
2017-10-01 20:44:45
المملكة العربية السعودية دولة مسلمة تطبق الشريعة الإسلامية وحقيقة ما نراه اليوم أمور غريبة ليس لها اي تفسير سوى لا حول ولا قوة الا بالله.
لا يعجبني(0) اعجبني(7)
17 - كاره الليبرالية
2017-10-01 20:44:03
ياشين السرج على ***.. مهزلة
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
16 - سواق الحراثه
2017-10-01 20:43:22
قال تعالى ( الا بذكر الله تطمئن القلوب).
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
15 - سامي عنان
2017-10-01 20:43:08
شوية شوية و بعدها نسمع صوت الكؤوس وبصحتك 🍷🍷
لا يعجبني(0) اعجبني(12)
14 - ابعترف
2017-10-01 20:42:27
اللهم اني اعوذبك من الغرب والتغريب اللهم احفظ بناتنا واستر على محارمنا ونساءنا ونساء المسلمين اللهم احفظنا بحفظكم
لا يعجبني(0) اعجبني(9)
13 - ياسمين🌸
2017-10-01 20:42:20
من يوم وطالع نظرتكم للمرأة لابد أن تتحسن .. شئتم أم أبيتم الانفتاح قادم هذا مايظهر لنا وأول الغيث قطرة ومن يعترض او يهدد فاليوكن بانتظاره .. يؤسفني أقول لكم ذلك
لا يعجبني(11) اعجبني(4)
12 - الحربي
2017-10-01 20:39:49
بلدي مهبط الوحي وبلاد الحرمين وقبلة المسلمين
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
11 - فهدة
2017-10-01 20:38:39
وين اعلان هادي المناشط والفعاليات والمعارض ما أشوفها الا في الجريدة وهادي العالم ما تصدق وبعدين اختلاط عادي ليه كده
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
10 - كلام
2017-10-01 20:37:53
بعد ما عجزنا . إحلوت الدنيا ..!
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
9 - سبحه وأنفرطت
2017-10-01 20:37:26
خلاص السبحه أنفرطت .... يعني وش تبون بعد العصيده والحويس اللي صار في جادة التحليه وبعد قيادة المرأة للسياره .. وليت العلوم تتوقف على كذا ؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(10)
8 - ليبرالي
2017-10-01 20:33:14
خطوه الى الاماااااام ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
لا يعجبني(11) اعجبني(1)
7 - بهجت
2017-10-01 20:31:50
المقطوعه جمييييله ذكرتني فيما مضى
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
6 - سعفان
2017-10-01 20:30:35
احسنوا الظن هذا جزء من الترفيه
لا يعجبني(4) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 29,194 )
5 - قلم الحقيقه
2017-10-01 20:29:09
أأأأأأأأأأأأجواء رائعة مفعمة بروح الأنس والسلام طاردة لخفافيش الظلام من الأخونجية بجميع تسمياتهم . مبروك ياوطن هذه النقلة الرائعة التي أبستك حلة جديدة جميلة من وراء أنوف كل عدو حاقد يريد الوصاية عليك.
لا يعجبني(16) اعجبني(1)
4 - عمران 😂😂
2017-10-01 20:29:04
هلا هلا 😂😂
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - سامي عنان
2017-10-01 20:28:54
بنات جميلات..
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
2 - احمد1
2017-10-01 20:28:08
قررت مااطلع من البيت خلينا الدنيا للنساء
لا يعجبني(0) اعجبني(8)
1 - فطوم
2017-10-01 20:26:33
خطوات الشيطان 😢
لا يعجبني(2) اعجبني(17)

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بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

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مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

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كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

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