بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

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صحيفة المرصد : تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تعزف الموسيقي قالوا إنه فقرة فنية من معرض “مسرى” الذي أقيم في منتجع الفيصلية بالرياض.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي ترتدي عباءة ومنسدلة الشعر وتعزف على آلة البيانو مقطوعة موسيقية.

وعلق متداولوا المقطع أنه إشارة لبداية حقبة جديدة من الانفتاح في المجتمع السعودي وبداية لأنشطة فنية وترفيهية ستتواجد بشكل ملحوظ في السعودية.

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