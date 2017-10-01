المرور : يمكن للمرأة استخراج رخصة قيادة سعودية بشكل فوري .. في هذه الحالة

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صحيفة المرصد : كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان عن إمكانية استخراج رخصة قيادة سعودية للمرأة بشكل فوري في حال امتلاكها رخصة من أي دولة معترف بها نظاماً.

وقال متحدث المرور لبرنامج الراصد الذي يبث عبر قناة “الإخبارية” : في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظاماً سوف تستخرج رخصة سعودية فوراً بعد تطبيق القرار”، مؤكداً مساواة الذكور والإناث في كافة قرارات الإدارة العامة للمرور.

يذكر أن أكثر من 6000 سعودية حصلن على رخص قيادة من دول خليجية.

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