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المرور : يمكن للمرأة استخراج رخصة قيادة سعودية بشكل فوري .. في هذه الحالة
صحيفة المرصد : كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان عن إمكانية استخراج رخصة قيادة سعودية للمرأة بشكل فوري في حال امتلاكها رخصة من أي دولة معترف بها نظاماً.
وقال متحدث المرور لبرنامج الراصد الذي يبث عبر قناة “الإخبارية” : في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظاماً سوف تستخرج رخصة سعودية فوراً بعد تطبيق القرار”، مؤكداً مساواة الذكور والإناث في كافة قرارات الإدارة العامة للمرور.
يذكر أن أكثر من 6000 سعودية حصلن على رخص قيادة من دول خليجية.
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التعليقات
35 - حقاااني...2017-10-02 00:08:52
فورا بعد تطبيق القرار والقرار يطبق في شهر ١٠ مو القصد من بكرة هههههههه
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34 - ابو شدا2017-10-01 23:43:58
*** لا إله إلا الله.
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33 - ❤️شووووووق❤️2017-10-01 23:28:41
معاي رخصة بحرينية يعني من بكره بسوق
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32 - ثلج حار2017-10-01 23:21:29
كما سمحتوا للمرأة بالقيادة للمصلحة العامة كذالك إسمحوابالزواج من الخارج للمصلحة العامة هي ماتفرغت لبيتها أول تتفرغ الحين 😑
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31 - هين2017-10-01 23:19:09
ابشروا بساهر ياما ذقنا ويلاته خلوكم تحسوا فينا . ماعنده يمه ارحمينا
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30 - الشعب السعودي يؤيد قرار بقياده المراه للسياره2017-10-01 22:57:37
ممتاز
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29 -2017-10-01 22:55:04
20 - التاهو *****
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28 - المتيم2017-10-01 22:54:57
عليهم بالعافيه ****
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27 - ابن الجنوب2017-10-01 22:51:46
الله يصلحش يوم بسام التعلوم غير والممارسه غير ثاني
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26 -2017-10-01 22:46:08
22 - ****
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25 - أم بسام2017-10-01 22:45:21
لا تخاف ياعمران أنا متعلمه على السواقه من 8 سنوات بس باقي أطلع الرخصه وأشتري التاهو
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24 - وين المساواة2017-10-01 22:44:13
من يملك رخصة قيادة من الذكور غير سعودية تجبرونه على دخول الاختبارات والامر ينص بالمساواة،
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23 - الهنووف2017-10-01 22:42:19
ايوه طلعوا اللي بقلوبكم من ****
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22 - عمران 😂2017-10-01 22:40:23
ام بسام تبغى تاهو عز الله تاهت ومارجعت 😂
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21 -2017-10-01 22:38:44
11 - انا مستعد اعلمها وعلى سيارتي
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20 - أم بسام2017-10-01 22:34:54
أنا أبغى أشتري تاهو 2018 اللون أسود فخامه ومريح في الطريق
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19 - برهان2017-10-01 22:34:31
الله يرحمهن مقدما على بالها السواقه بالدول العربيه
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18 - احمد12017-10-01 22:30:50
مثل ماشفنا اول سعوديه تشتري سياره بنشوف بكره اول سعوديه*** وهي تقود
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17 - عمريكا2017-10-01 22:30:43
اذا صار للمرأة حادث هل يعوض الزوج بالمهر او بزوجة اخرى؟
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16 - تعليق ١ طيب ما فيه أشهر منهم😂😂😂2017-10-01 22:29:49
مستعجلين على حتفهم ولا حول ولا قوة إلا بالله
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15 -2017-10-01 22:28:28
والله ما يحتاجون رخصة ***
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14 - عاااقل2017-10-01 22:25:11
خلاص من حقكم تسوقو وحنا من حقنا نتزوج ونعدد
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13 - طيب اي مرحله من القرار2017-10-01 22:25:11
الذي سيصدر بعد ثلاثين يوم ام بتاريخ ١٠ شوال ١٤٣٩هـ المصادف ٢٤ يونيو ٢٠١٨ وليه ما يمكن ان يكون قبل هالتاريخ لمن عندهن رخصة قيادة. بس كثروا المرور والشرطة والحوابس الكهربائية للمتعنطزين ماغيرهم! 🤔
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12 - فارس الوابصي2017-10-01 22:24:09
نحمد الله أنه وهب لنا أمير شاب طموح سوف يجعل من بلادنا مضرب مثل أمام العالم في التطور ورقي ولأزدهار
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11 - سميه2017-10-01 22:24:05
اختي مزعجتنا تبي تسوق تقول متى يجي عشره عشره لو تدري عن الخبر الحين تنجلط . الامارات حذفة عصا
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10 - عمران 😂2017-10-01 22:21:37
مستعجلين يبون يتخلصون من الحريم انا انصح كل واحد متزوج وطفشان يشتري للمدام سياره سوناتا اسرع واخف تطير طيران 😂😂
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9 - رزقي على الله2017-10-01 22:16:08
آخر الزمان تتسارع الأحداث كقطع الليل المظلم الحمد لله على كل حال يارب استر من اخرتها
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8 - العلياني2017-10-01 22:14:09
اللهم سترك يارب اللهم احفظ بلادنا من الفتن
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7 - المااااضي2017-10-01 22:13:46
عنيده ...الف الف مبروك..تقدر بكره تطلع رخصة للمدام😁
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6 - ليبرالي2017-10-01 22:13:43
خطوه الى الاماااااام ،، ولاعزاء للغلاه والمتشددين
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5 - المااااضي2017-10-01 22:13:42
عنيده ...الف الف مبروك..تقدر بكره تطلع رخصة للمدام😁
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( عدد التعليقات 29,442 )4 - برق _ الحرم
((((((((((((فــــــــــــــــــــوراً _بعــــــــــــد ..................تطـــــــــــبيق _القــــــــــــرار ))))))))
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3 - الغامدي2017-10-01 22:10:46
الحمد لله بنفتك من السواقبن
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2 - العربي2017-10-01 22:02:11
لقيادة المرأة
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1 - الهمداني2017-10-01 21:58:49
مبروك يابنات
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