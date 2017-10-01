عبدالله الفوزان: قيادة المرأة للسيارة تدخل في باب المصالح المرسلة.. وهذه الحقيقة لا يساومنا عليها أحد!

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صحيفة المرصد: قال الكاتب الدكتور عبدالله الفوزان أن قيادتنا منذ توحيد المملكة العربية السعودية إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كانوا دائما يعلنوها مدوية وأمام العالم بأن الشريعة الإسلامية هي الحاكم لسلوك وتصرفات ومناحي الحياة في المملكة وهذا لا يساومنا عليه أحد .

وأضاف الفوزان خلال لقاء له على القناة السعودية في برنامج “ما وراء الحدث” أن هناك قضايا تسمى بالمصالح المرسلة التي يجب على ولي الأمر وعلماء الأمة إذا فيها نفع أو دفع ضرر فعليهم الأخذ بها مادامت تخدم المجتمع أو تدفع ضرر عنه.

وأشار الفوزان إلى أن قضية قيادة المرأة للسيارة تدخل في باب المصالح المرسلة التي على ولي الأمر وعلماء الأمة تقدير مصالحها ومفاسدها والأخذ بقرار ما حسب تنوع الزمان والمكان لأن هذه ليست من الثوابت .

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