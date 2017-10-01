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عبدالله الفوزان: قيادة المرأة للسيارة تدخل في باب المصالح المرسلة.. وهذه الحقيقة لا يساومنا عليها أحد!

عبدالله الفوزان: قيادة المرأة للسيارة تدخل في باب المصالح المرسلة.. وهذه الحقيقة لا يساومنا عليها أحد!
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المرصد 32 1٬651 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قال الكاتب الدكتور عبدالله الفوزان أن قيادتنا منذ توحيد المملكة العربية السعودية إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كانوا دائما يعلنوها مدوية وأمام العالم بأن الشريعة الإسلامية هي الحاكم لسلوك وتصرفات ومناحي الحياة في المملكة وهذا لا يساومنا عليه أحد .
وأضاف الفوزان خلال لقاء له على القناة السعودية في برنامج “ما وراء الحدث” أن هناك قضايا تسمى بالمصالح المرسلة التي يجب على ولي الأمر وعلماء الأمة إذا فيها نفع أو دفع ضرر فعليهم الأخذ بها مادامت تخدم المجتمع أو تدفع ضرر عنه.
وأشار الفوزان إلى أن قضية قيادة المرأة للسيارة تدخل في باب المصالح المرسلة التي على ولي الأمر وعلماء الأمة تقدير مصالحها ومفاسدها والأخذ بقرار ما حسب تنوع الزمان والمكان لأن هذه ليست من الثوابت .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - أبو سحاااب
2017-10-02 00:21:55
الأسر ستطرد السائق وستحل الشغالة لأن المرأة التي هي مكفولة من زوجها بالإنفاق عليها صارت تعمل وتعتمد على الخدم والطباخين وياليل مطولك ستأتيك مشاكل الطلاق وتفكك الأسر .
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31 - أبو سحاااب
2017-10-02 00:18:29
المرأة هي نصف المجتمع ولها دور في تنميته من تعليم وتطبيب وتمريض وفي المجالات الأخرى ومع قيادتها للسيارة سنراها في المصانع والمتاجر والفنادق كعمل الرجال أما تبقى ملكه فتتركه للشغالة وتنطلق للشقاء .
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30 -
2017-10-02 00:10:58
سيبووووووووووووووووه سيبوووووووووووووه .. مايقدر يقول غير كذا
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29 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 00:09:45
وحده الشيخ عبدالعزيز الفوزان الذي لايتغير علينا
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28 - إذا اردت أن تطاع أطلب المستطاع
2017-10-02 00:08:59
تعليق مخالف
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27 -
2017-10-02 00:04:43
أجل مصالح مرسله ههههههههههههههه يازين العضويه ومزاياها .....
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26 - إستشاري صح
2017-10-01 23:53:39
اهم شيء المصالح المرسلة.
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25 - مراد
2017-10-01 23:51:45
حدر جبل ولا تحدر طبع الغلاة الذين حذرنا الرسول ص منهم يصرون علي افكارهم ولا يفكرون بالمصالح التي ضروريه لبعض الناس ولا التزاهة التي يتمسك بها عباد الله
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24 -
2017-10-01 23:33:17
من يوم قلة عيالي يشتفلون سواقين
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23 -
2017-10-01 23:32:31
تعليق مخالف
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22 -
2017-10-01 23:28:58
اسبوع المراه
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21 -
2017-10-01 23:22:33
هذا الرجال عبد الله الفوزان كان كلامه حكيم ومعقول***
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20 - متعلم
2017-10-01 23:21:14
ياليت مايتعدا حدودعلم الاجتماع
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19 - ثلج حار
2017-10-01 23:13:36
حسب علمي إن ماخاب ظني وإن أسعفتني ذاكرتي إن هذا الرجل تخصص علم إجتماع ماهو شريعة
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18 - ابوصالح سكري
2017-10-01 23:13:03
الدكتور عبدالله الفوزان ايام كان محاضرفي جامعة الملك سعود مهتم بعلاج مشاكل شباب الوطن في الجامعة والصحافة وللتلفزيون وبعد الجامعة اختفى سنين اتوقع يكون وزير الدكتور عبدالله الفوزان في عهدالملك سلمان
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17 - مانع القحطاني
2017-10-01 22:59:04
ما فهمت ايش لها علاقه كلمته "وهذه الحقيقة لا يساومنا عليها أحد"؟
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16 -
2017-10-01 22:58:32
يا الفوزان حنا نعرف مصالح حريمنا***
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15 - ياليل ابولمبه
2017-10-01 22:58:20
تدخل في باب المصالح المرسلة ؟؟؟ كيف يعني المصالح المرسله وفيه رسائل تنزل اوتهبط حتى الأن وعلى من ؟؟؟
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14 - سلطان العتيبي
2017-10-01 22:58:02
احسنت يادكتور عبدالله الفوزان فكلام سوف يحرق الصحويين
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13 - سامي
2017-10-01 22:57:31
انا زهقان من السواقه مفكر استقدم سواق ****
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12 - الشعب السعودي يؤيد قرار بقياده المراه للسياره
2017-10-01 22:56:21
صدقت يا دكتور عبدالله شكرا لحكومتنا الرشيده ع السماح للمراه
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11 -
2017-10-01 22:55:37
زين العاطلين والعاطﻻت مالهم نصيب من المصالح المرسله تعرف الشخص العاطل ****
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10 - ابو محمد
2017-10-01 22:55:08
بارك الله فيك يادكتور نعم لقياده المراه
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9 - المتيم
2017-10-01 22:52:09
تعليق مخالف
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8 -
2017-10-01 22:50:12
الكلام هذا عارفينه وقيادة المراة ***
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7 - اخو سعد
2017-10-01 22:50:05
فيه ناس تخجل من ذكر بعض الكلام كونها تعلم انه عيب في حقها ولم تتربى عليه وهناك اخرون لايخجلون لالأن كلامهم غير مايضمرون اوغير حقيقي ولكن من اجل ضمان البقاء تحت تلك القبه في دورتها الجديده
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6 - علي
2017-10-01 22:47:21
تعليق مخالف
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5 - الفنكوش
2017-10-01 22:44:34
تعليق مخالف
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4 - مواطن من ٢٠٣٠
2017-10-01 22:43:12
نطالب بتدريس الموسيقى في جميع المدارس والكليات ورقص الباليه ولا عزاء للرجعيين ****
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3 - العربي
2017-10-01 22:41:35
سبحان مغير الأحوال
لا يعجبني(2) اعجبني(5)
2 - الفنكوش
2017-10-01 22:39:21
ماشاء الله عليه محترف *****
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
1 - مواطن من ٢٠٣٠
2017-10-01 22:37:59
تعليق مخالف
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