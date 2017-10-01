عبدالله الفوزان: قيادة المرأة للسيارة تدخل في باب المصالح المرسلة.. وهذه الحقيقة لا يساومنا عليها أحد!
صحيفة المرصد: قال الكاتب الدكتور عبدالله الفوزان أن قيادتنا منذ توحيد المملكة العربية السعودية إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كانوا دائما يعلنوها مدوية وأمام العالم بأن الشريعة الإسلامية هي الحاكم لسلوك وتصرفات ومناحي الحياة في المملكة وهذا لا يساومنا عليه أحد .
وأضاف الفوزان خلال لقاء له على القناة السعودية في برنامج “ما وراء الحدث” أن هناك قضايا تسمى بالمصالح المرسلة التي يجب على ولي الأمر وعلماء الأمة إذا فيها نفع أو دفع ضرر فعليهم الأخذ بها مادامت تخدم المجتمع أو تدفع ضرر عنه.
وأشار الفوزان إلى أن قضية قيادة المرأة للسيارة تدخل في باب المصالح المرسلة التي على ولي الأمر وعلماء الأمة تقدير مصالحها ومفاسدها والأخذ بقرار ما حسب تنوع الزمان والمكان لأن هذه ليست من الثوابت .
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د. عبدالله الفوزان : قادتنا دائماً يعلنون أن #المملكة_العربية_السعودية تحتكم إلى الشريعة الإسلامية .#القناة_السعودية#ما_وراء_الحدث pic.twitter.com/YdWx7GLCIA
— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
التعليقات
الأسر ستطرد السائق وستحل الشغالة لأن المرأة التي هي مكفولة من زوجها بالإنفاق عليها صارت تعمل وتعتمد على الخدم والطباخين وياليل مطولك ستأتيك مشاكل الطلاق وتفكك الأسر .
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المرأة هي نصف المجتمع ولها دور في تنميته من تعليم وتطبيب وتمريض وفي المجالات الأخرى ومع قيادتها للسيارة سنراها في المصانع والمتاجر والفنادق كعمل الرجال أما تبقى ملكه فتتركه للشغالة وتنطلق للشقاء .
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سيبووووووووووووووووه سيبوووووووووووووه .. مايقدر يقول غير كذا
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وحده الشيخ عبدالعزيز الفوزان الذي لايتغير علينا
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أجل مصالح مرسله ههههههههههههههه يازين العضويه ومزاياها .....
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اهم شيء المصالح المرسلة.
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حدر جبل ولا تحدر طبع الغلاة الذين حذرنا الرسول ص منهم يصرون علي افكارهم ولا يفكرون بالمصالح التي ضروريه لبعض الناس ولا التزاهة التي يتمسك بها عباد الله
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من يوم قلة عيالي يشتفلون سواقين
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اسبوع المراه
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هذا الرجال عبد الله الفوزان كان كلامه حكيم ومعقول***
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ياليت مايتعدا حدودعلم الاجتماع
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حسب علمي إن ماخاب ظني وإن أسعفتني ذاكرتي إن هذا الرجل تخصص علم إجتماع ماهو شريعة
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الدكتور عبدالله الفوزان ايام كان محاضرفي جامعة الملك سعود مهتم بعلاج مشاكل شباب الوطن في الجامعة والصحافة وللتلفزيون وبعد الجامعة اختفى سنين اتوقع يكون وزير الدكتور عبدالله الفوزان في عهدالملك سلمان
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ما فهمت ايش لها علاقه كلمته "وهذه الحقيقة لا يساومنا عليها أحد"؟
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يا الفوزان حنا نعرف مصالح حريمنا***
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تدخل في باب المصالح المرسلة ؟؟؟ كيف يعني المصالح المرسله وفيه رسائل تنزل اوتهبط حتى الأن وعلى من ؟؟؟
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احسنت يادكتور عبدالله الفوزان فكلام سوف يحرق الصحويين
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انا زهقان من السواقه مفكر استقدم سواق ****
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صدقت يا دكتور عبدالله شكرا لحكومتنا الرشيده ع السماح للمراه
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زين العاطلين والعاطﻻت مالهم نصيب من المصالح المرسله تعرف الشخص العاطل ****
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بارك الله فيك يادكتور نعم لقياده المراه
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الكلام هذا عارفينه وقيادة المراة ***
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فيه ناس تخجل من ذكر بعض الكلام كونها تعلم انه عيب في حقها ولم تتربى عليه وهناك اخرون لايخجلون لالأن كلامهم غير مايضمرون اوغير حقيقي ولكن من اجل ضمان البقاء تحت تلك القبه في دورتها الجديده
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نطالب بتدريس الموسيقى في جميع المدارس والكليات ورقص الباليه ولا عزاء للرجعيين ****
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سبحان مغير الأحوال
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ماشاء الله عليه محترف *****
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