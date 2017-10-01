فتاة مسلمة ترغم على خلع برقعها في فيينا أو دفع غرامة قدرها 150 يورو – صور

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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن نتائج تفعيل قانون حظر ارتداء البرقع وغطاء الوجه الكامل للنساء في دول الاتحاد الأوروبي.

حيث تم اليوم الأحد أول تطبيق له على فتاة مسلمة بفيينا و تم إرغامها على خلع غطاء وجهها في وحدة أمنية للتحقق من هويتها.

و يقال أنه تم فرض غرامة قدرها 150 يورو لكل من ترتدي البرقع في الأماكن العامة لضمان الأمن العام للدولة.

بدأت حركة للتظاهر اعتراضا على قانون حظر ارتداء البرقع عن طريق ارتداء بعض المعارضين أغطية للوجه بأشكال مختلفة من هلال ارتداء اقنعة هزلية للسخرية من طبيعة القانون.

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