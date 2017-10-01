الرئيسية / فتاة مسلمة ترغم على خلع برقعها في فيينا أو دفع غرامة قدرها 150 يورو – صور
فتاة مسلمة ترغم على خلع برقعها في فيينا أو دفع غرامة قدرها 150 يورو – صور
ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية معلومات عن نتائج تفعيل قانون حظر ارتداء البرقع وغطاء الوجه الكامل للنساء في دول الاتحاد الأوروبي.
حيث تم اليوم الأحد أول تطبيق له على فتاة مسلمة بفيينا و تم إرغامها على خلع غطاء وجهها في وحدة أمنية للتحقق من هويتها.
و يقال أنه تم فرض غرامة قدرها 150 يورو لكل من ترتدي البرقع في الأماكن العامة لضمان الأمن العام للدولة.
بدأت حركة للتظاهر اعتراضا على قانون حظر ارتداء البرقع عن طريق ارتداء بعض المعارضين أغطية للوجه بأشكال مختلفة من هلال ارتداء اقنعة هزلية للسخرية من طبيعة القانون.
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التعليقات
23 - جحدر2017-10-02 00:15:03
هذا الغطاء للوجه كان يستخدم من قبل الجزاءريات
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22 - العذباء2017-10-02 00:03:58
طوبى للغرباء
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21 -2017-10-01 23:57:49
يجب على كل مسلم غيور ان يقاطع بضائعهم
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20 -2017-10-01 23:55:16
انا ودي اسمع رأي هيئة كبار العلماء ***
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19 - رزقي على الله2017-10-01 23:52:49
سبحان الله بعض النساء تكافح من أجل عدم رفع حجابها وغطائها وبعضهن تبي الفرصه لاجل نزعه أنه الايمان بالله والتربيه الاسلاميه اللتي تأتي من داخل الروح والقلب السليم الموحد لله
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18 - مانع القحطاني2017-10-01 23:52:32
ابشرك *** طفشت من الاسلام
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17 -2017-10-01 23:49:05
1 - رب وامعتصماااااااه انطلقت ملء افواه السبايا اليتم *** لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
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16 - راصد2017-10-01 23:44:20
معرف شوق يعود لقلم الزيف ذكر غير سعودي
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15 -2017-10-01 23:43:42
تعليق مخالف
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14 - الماااضي2017-10-01 23:43:18
تستاهل
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13 - عبد العزيز2017-10-01 23:41:44
قيادة المرأة للسيارة سترغمها على خلع نقابها . تشابهة قلوبهم
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12 - ❤️شووووووق❤️2017-10-01 23:31:52
تخيل امريكية تجي عندنا وتلبس شورت وتيشيرت هل بنسمحلها تمشي بالشارع !! كل بلد لها انظمتها وهي عارفه بس تستهبل بمكياجها ام برقع
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11 - ❤️شووووووق❤️2017-10-01 23:24:55
يا كرهي لذي النوعيات
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10 - ولد أمه2017-10-01 23:24:04
اللهم أعز الإسلام الله يحفظ بلادنا من المنافقين
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9 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑2017-10-01 23:21:05
منقبه ولابسه ضيق .. طيب ايش وداك ديرة الغرب يالمتدينة او تبين اثارة الفتن حسبي الله عليك شوهتي صورة الاسلام انتي واللي على شاكلتك يعني الرجال بيناظرون وجهك وعندهم الحريم الشقر كاشفين
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8 - مع الخيل2017-10-01 23:20:45
عجبي ليه نروح عندهم وهم يعاملون المسلمين كذا يجب المقاطعة وتشفون بعدين كيف يحترمونا
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7 - وايزن توك2017-10-01 23:20:21
الى الان هنالك مالا يعرف الفرق بين النقاب و الحجاب ، الحجاب و عرفناه واجب امر رباني لا مفر منه و النقاب عادة اجتماعية معروفة و النمسا فرضت قوانين ضد النقاب لا الحجاب
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6 - ليبرالي يحب العلمانية2017-10-01 23:16:40
الأخبار المؤلمة تتوالى على الرجعيين ورافضي التطور والتفدم والحباة الطبيعية .. الضربات الموجعه من جهة ومن كل صوب ..
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5 - ولد السعودية2017-10-01 23:15:03
اين الحرية المزعومة والديمقراطية؟؟؟؟ قال تعالى: وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ هؤلاء هم الكفار اعداء الاسلام العنصريين الحاقدين
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4 - الهمداني2017-10-01 23:14:56
النقاب والبرقع ثقافة دخلت على المسلمين , المسلمين الاوائل يتحجبون ولا يتبرقعون والحجاب للمراة الحرة والاماء لا حجاب لهم وعورة الاماء من السرة للركبة
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3 - العيد2017-10-01 23:11:48
حسبنا الله ونعم الوكيل
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2 - ليبرالي يحب العلمانية2017-10-01 23:10:59
القانون قانون .. يجب ان يحترم .. والالترام به حق نافذ .. هناك من حق المواطن معرفة من يجلس بجواره او من يقف خلفه .. النمسا الصيف القادم ستكون اجمل .. عقبال السويد وبقية الدول .. يكفي رعب للاطفال والناس
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1 - مع الخيل2017-10-01 23:08:47
ومعتصماه اه اه اه يلقهر
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