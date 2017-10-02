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الرئيسية / أطلقوا دعوات عبر “الواتساب” لفك “ارتباط زوجين” لدواعي “عرقية” في حائل .. وهكذا تعاملت معهم الشرطة

أطلقوا دعوات عبر “الواتساب” لفك “ارتباط زوجين” لدواعي “عرقية” في حائل .. وهكذا تعاملت معهم الشرطة

أطلقوا دعوات عبر “الواتساب” لفك “ارتباط زوجين” لدواعي “عرقية” في حائل .. وهكذا تعاملت معهم الشرطة
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المرصد 75 3٬796 2 ساعتين

صحيفة المرصد :أوقفت شرطة منطقة حائل نحو 14 شخصا، كانوا قد أطلقوا دعوات عبر تطبيق ” الواتساب” لتجمع لأبناء إحدى القبائل المعروفة بالمنطقة داخل إحدى الاستراحات، للمطالبة بفك ارتباط زوجين لدواعي “عرقية”.

وبحسب “عين اليوم” تم إعداد محضر بالواقعة ضد الموقفين وإحالتهم للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.

وكان عدد من المعترضين على الزواج الذي مضى عليه نحو خمسة أعوام، قد أبدوا اعتراضهم مساء أول من أمس بمنطقة حائل ـ بداعي عدم تكافؤ النسب ” بحسب وصفهم “.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

75 - طعوفوس بن نجر بن حنس
2017-10-02 02:43:03
ياولد قبيلة زرق قبيلتك محل ماتحب الا والله اصل منك ومن قبيلتك النازحة من اليمن والحين مسوي ولد قبيلة واصلا ***
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74 - انـــــــــــا
2017-10-02 02:40:35
بنات الرسول صل الله عليه وسلم تزوجهن عثمان رضي الله عنه وهو ليس هاشمي منين جبتوا تكافيء النسب***
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73 - ..
2017-10-02 02:34:15
انا انحرمت من الانجاب وعلى وشك الطلاق بسبب هذي العادات*** والجاهلية البغيضة اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اني لان اعفو عنهم وسأاقتص منهم يوم القيامة
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72 - هياط وطقاع قبلي حنس
2017-10-02 02:33:56
الى 56 حبال البطحة اقول تلايط بنسبكم الخايس يعني ماشالله عليكم على بالكم انكم داخلين الجنه بدون عقاب علشان نسبك او لقب
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71 - ولد قبيله
2017-10-02 02:32:29
اغلب المعلقيين غير قبليين تحس فيهم حقد علي الاقيايل
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70 - 62
2017-10-02 02:30:51
لا يدري احسن 😂
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69 - احمد ال محيا
2017-10-02 02:29:44
والزقين بمن هذه افكاره وهياطه قال ايش قال قبايل والطقعتين بلحاكم
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68 - عبيد
2017-10-02 02:28:24
الاعراب أشد كفراً ونفاق الآية هؤلاء هم من ينخر الأمة الاسلامية بعادات الجاهلية *** لا بارك الله فيما ايقض العنصرية الجاهلية القبيحة حنس الله لا يوفقهم
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67 - الوطن غالي
2017-10-02 02:25:52
العرق دساس
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66 - وجهة نظري
2017-10-02 02:16:51
وشهوهذاالنسب الي ايفرق بين الازواج مايفرق بين الازواج الاالشياطين ولي امرهاموافق وهي موافقةوالدولةموافقةانت اش دخلك الجيش الامريكي اكثره سودولقطاءومع ذلك دقوخشوم المسلمين دق وينه النسب الزين ينقذهم
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65 - ابو ناصر القحطاني
2017-10-02 02:14:23
قبيلة الرشايدة ومليون نعم فيهم نسل عبس ويكفى فخر ان هناك شهداء كثير من قبيلة الرشايده في الحد الجنوبي ،، واتركوا عنكم العنصريه والتفرقه
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64 -
2017-10-02 02:13:28
الجوف مافيها رشايدة بتاتا البتة
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63 - هنطش
2017-10-02 02:13:27
تذكرو كلام العلامه هنطش في مقبل الايام (زواج طوني من ؟زواج بنيامين من ؟ زواج كومار من ؟
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62 -
2017-10-02 02:08:01
مافيه احد جاي من الفضاء كلها سلالات بشريه لها امتداد وحتى المتعنصر والله مايجيب خبر رابع او خامس جد له ولا يدري وش كانو ومنين وفدو واتو
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61 - الثنيان
2017-10-02 02:07:31
اما بخصوص الحربيه ابشرك انها مع رجالها اترك عنك الهياط وزوجها اعرفه شخصيا اما الشمريه لها ٤ سنوات ومعها ٣ عيال وأبشرك انها معاه وأمورهم طيبه كثرت الهرج الكذب أتركك عنه انت وغيرك ولاتموه على الناس
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60 - هنااااادي
2017-10-02 02:06:07
وش الهمج أتمنى يقطعون عليهم حافز عشان يعقلون
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59 - &
2017-10-02 02:02:49
وين امير حائل مايفكها
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58 - بصراحه
2017-10-02 02:01:42
مهما كان طالما وقع الفاس في الراس وتزوجوا ولهم خمس سنوات فخلاص اتركوهم في حالهم . بعدين وينكم خمس سنوات توكم تعترضون .
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57 - العمده
2017-10-02 01:56:06
حسبى الله ونعم الوكيل
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56 - جبال سدير
2017-10-02 01:56:00
الزوج رشيدي والماذون رشيدي والشهود رشايدة والبنت يتيمة والرشايدة يدورون المشاكل يوم مع الحروب ويوم مع شمر
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55 -
2017-10-02 01:54:51
بناتهم بالابتعاث متبرجات وتدرس مع شباب ولا زعل ويفتخر فيها يقول وهنا زعلان على زواج انا بين الضحكة والبكاء
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54 - اا
2017-10-02 01:54:10
حصله قبل كذا من بالرياض وطلقها وهو مايشوف الارض وتدخلو في شيوخ قبايل
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53 - ابو يمن
2017-10-02 01:52:07
تعليق مخالف
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52 - ابو محمد - الجوف
2017-10-02 01:51:50
لا للغوغائيه لا الفوضى
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51 - عبشان الشلولخ
2017-10-02 01:50:45
ههههه فاهمين القبيلة خطأ ,, سابقا القبائل ماكان عندهم عنصرية بالشكل هذا وفيه قصص كثيرة توضح انهم قد تزوجوا من بعض بدون اي مشاكل ,. بس اتوقع الي يحس بنقص والشي ذا مسبب له عقده هو الي يسوي هالحركات.
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50 -
2017-10-02 01:49:40
ماادي كيف نتطوروهذه العينه في اوساطنا
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49 -
2017-10-02 01:47:49
انت زعلت على المنحرفة بدون زواج ؟ انت عبت على ولد قبيلتك اللي اشتغل بتصليح الجوالات والمحلات وبالمهني بخراطة وسمكرة الى اخره وحارس وتقني يشتغل بيده بكذا شركة وعسكر الصيانة والقهوجي الى اخره
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48 -
2017-10-02 01:41:32
ورح احتج على اللي اخذ مصرية وسورية وعراقية ومغربية وتونسية واندونيسية وفلبينية وهندية وامريكية واوروبية تراه عار عليكم
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47 - ***
2017-10-02 01:40:21
طيب سوال بيت الشعر والقرب ومسامة الابل والشمايل حقت الاغنام والابل و غيرها ماهي صناعه
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46 -
2017-10-02 01:39:41
اذا بنتهم ماردت عليهم اكيد فيهم مشكلة وتقدح في تربيتهم
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45 - الصحيح
2017-10-02 01:39:27
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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44 - مانع القحطاني
2017-10-02 01:35:20
من بعض الاحداث تستفيد عبر كيف استطاع شخص تغيير تفكير بدوان مثل هؤلاء الذين تطغى عليهم القبليه وجعلهم يتقبلون الانفتاح وخروج النساء وغيره من القادم؟ فعلا نصر ربعه واعز جنده وهزم المطاوعه وحده. لله دره
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43 -
2017-10-02 01:34:58
لو ما تزوجو من كل فج عميق اقول معهم حق بس كيف يكون حلال برى ومسموح وحرام بالداخل وممنوع طيب رح احتج على ولد قبيلتك اللي اخذ على قولتك صانعة موجود وبكثره
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42 -
2017-10-02 01:30:30
تعليق 26 اذا كان كلامك صحيح بلا تجمهر فية حكوومة وبتاخذ حق كل مظلوم
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41 - صاصو
2017-10-02 01:30:08
الان يسافرون للخارج ويتزوج ولايسأل عن اصل وفصل وهذولا تجدهم جيران من عشرات السنين ولايقبلون به انفصام شخصيه
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40 -
2017-10-02 01:29:28
والله ماسادت الدول وذلتنا الا بالصناعة وتو ادري ان الصناعه والانتاج عيب والاعتماد على النفس احسن من قاطع طريق في رقبته دماء ولص ماضرت ولا عابت الانبياء توجه الدوله اليوم للمهن والتوطين ومليانه قبايل
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39 - ابو صالح
2017-10-02 01:27:54
الله لا يشغلنا الا بطاعته ... لا حول ولا قوة الا بالله 5 سنوات .. اكيد جايب منها اولاد .. ياأخي والله حرام عليهم هالاسلوب .. ليه ماجيتو من البدايه وحليتو الوضع .. الله يعين هالانثى عليهم ..
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38 -
2017-10-02 01:25:13
يعني الصانع من وين جاي من كوكب اخر قل ماله اصل الحين خل الاصل حقك يوظفك ويصرف عليك ماينفعك الاجيبك
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37 - فيصل الشمري
2017-10-02 01:24:59
الكاتب شكله رشيدي
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36 -
2017-10-02 01:24:01
كيف من الجوف والاحتجاج هناك يعني الزعل على الذكر ولا على الانثى كيف تعرف عليها وكيف يتم زواج كامل بدون علم احد يعني ما كانت تدري واذا رفضت الانفصال كيف يكون غرر فيها
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35 - فيصل الشمري
2017-10-02 01:23:26
تعليق مخالف
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34 - زاااااير وماشي
2017-10-02 01:20:22
احد يرضى يتزوج أخته أو بنت عمه صانع كلكم تعرفون قصدي ماله أصل تختلف ثقافته وعاداته تماما عن العرب
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33 -
2017-10-02 01:16:10
الحين هي راضيه وشدخلهم فيها اوعشان الراتب اذاماتبه فيه شي اسمه محكمه بدون تجمع ومهايطه وكذب
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32 - صيته .
2017-10-02 01:15:45
عليهم من الله ما يستحقون الله يسلط عليهم ابي ابي اتزوج وش دخلكم
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31 -
2017-10-02 01:15:21
22 عندك معلومات عن الحالة كيف عقد لهم المأذون بدون ولي وكيف تتزوج بدون علمهم وينهم عنها 5 سنين وكيف وصل لبنت الرجال وين تربيتهم ولو ماهو كفؤ ومرتاحه معه ما استمر الزواج
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30 -
2017-10-02 01:13:14
نعم ارضى مدام الموضوع له خمس سنوات ليه الحين توها جتني الرجاله ويني من اول
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29 - &
2017-10-02 01:12:37
22 اذا كلامك صحيح يحتاج وقفه عامه من جميع أفراد القبيله وقفت رجل واحد ينتهي الموضع من المستحيل فصل او سجن منطقه كامله
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28 - ابو تركي
2017-10-02 01:11:35
المظاهرات والتجمعات ممنوعه ،، اتمنى الضرب بيد من حديد على هؤلاء واشكالهم
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27 - من حائل
2017-10-02 01:10:41
غير صحيح ان لها خمس سنوات الزواج له تقريبا اشهر فقط ولم يعلم بها أحد من قرابتها وهي من الجوف وتم تعيينها بحائل وليس لها الا اخ صغير غرر به من قبل الزوج وقام الزوج بإحضار مأذون وشهود من جماعته
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( عدد التعليقات 2,239 )
26 - ابونواف...
2017-10-02 01:09:56
بعد خمس سنوات الله يعز الدولة
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25 -
2017-10-02 01:07:11
من اي القرون طلعو
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24 -
2017-10-02 01:06:34
ويبغون البلد يتطور والله ماتقوم للبلد قايمه وهذا شعبنا
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23 - رحم الله فقيدالامه
2017-10-02 01:06:32
انتم ياللي تحوقلون .لو أحد تزوج اختكم من دون علمكم .وتم الزواج خفاءودون ولي .ولايوجد تكافؤ بالنسب .اسئلكم بالله كيف يكون ردة فعلكم اسئلكم بالله دعونا من المثاليات هل ترضون؟؟
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22 -
2017-10-02 01:04:02
يقول هدوشكلهم مسرعين يفكرهم والله ماعندهم سالفه هاذي فضاوه فيهم قل نسب ممكن ليه لا جيبوهم عندي ع الحدوالله يروح تكافوالنسب من تحت خل الكذب حقهم
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21 - ماكلاود
2017-10-02 01:00:06
وَكَأَنْ لم يُبعَث فيكم رسولا كريما يعلمكم الكتاب والحكمة. ألم تعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن لافضل لعجمي على عربي إلّا بالتقوى. ولكنها حمية الجاهلية. أعاذنا الله منها.
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20 - ابو فارس العنزي
2017-10-02 00:59:57
اتمنى ان يكون هناك قانون بتجريم العنصريه
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19 -
2017-10-02 00:59:47
ما احتجو ع السواقة الل بتطلع بناتهم لل ــ يحتجون ع زواج صار له خمس سنين شعب ؟ الحكومة ماخذه راحتها ما عندك احد مازعل ع خلوات السواقين ولا اختلاط العمل ولا اضافات بناتهم للشباب بالتواصل زعلان ع زواج
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18 -
2017-10-02 00:58:23
وش دخلهم عالم فاضيه اي نسب الله ينسبها ع خير
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17 - نوره
2017-10-02 00:56:35
حسبي الله ونعم الوكيل
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-02 00:56:06
بسبب عدم تكافؤ النسب سلامات كنتوا نايمن 5 سنوات وصحيتوا واكتشفتوا عدم تكافؤ النسب ؟
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15 - ابو راكان
2017-10-02 00:51:29
تدمير اسره جرما عظيم ....قد يبتليهم الله بشي اعظم واشد من هذا النسب
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14 - وجهة نظري
2017-10-02 00:50:54
ابغى افهم وشهو هذا النسب الي فرق بين الازواج **
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13 - سعيد
2017-10-02 00:50:26
لو محتاجه وجاتهم محد عطاها ريال لاكنها تزوجت بالحلال بيموتون من القهر
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12 - شرع البدو غير ما شرعه الله تعالى
2017-10-02 00:49:38
يعني البنت تتم عانس ولا ياخذها واحد من قبيلة طايحة في نظر البدو . هل هذا شرع الله تعالى أم ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)
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11 - ابو راكان
2017-10-02 00:48:12
والله في كل قبيله دخيل ضموه للقبيله وتكسبون اجر وخير وينتهي الموضوع
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10 - مانع القحطاني
2017-10-02 00:47:41
وين هيئة الترفيه عن ذولا ما تجي يروضهم بموسيقى هادئه؟؟
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9 -
2017-10-02 00:47:01
ايش دخلكم زوج وزوجتة وقابلين بعض الايتزوج على مزاجكم * الرسول صل الله عليه وسلم افضل الخلق واشرفهم تزوج يهودية وتزوج مطلقة زيد مولى رسول الله صل الله عليه وسلم
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8 - والله عيب
2017-10-02 00:46:23
والله عيب كلام ماله لزمه هذا قبيلي ونعم هذا هتيمي ما نزوجه ياخوي اتبع السنه وفكون من القبيله
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7 - عادل
2017-10-02 00:46:23
حمدالله على نعمة العقل ....
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6 - ابو راكان
2017-10-02 00:46:09
اذا اجبر على الطلاق من حقه ان يطلب من القبيله التعويض المناسب مليون وبيت وسياره
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5 - الفخم
2017-10-02 00:44:51
هذولي باقي ما انقرضوا ؟
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4 - ابو راكان
2017-10-02 00:44:46
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يسعون في خراب بيوت
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3 - ابو راكان
2017-10-02 00:44:45
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يسعون في خراب بيوت
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2 - وووووو
2017-10-02 00:44:21
لا حول ولا قوة إلا بالله
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1 - وبالاسحار هم يستغفرون
2017-10-02 00:43:32
اكثروا من استغفار السحور ،، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
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آخر تعليق
بواسطة :

114- واذا تبغى اعلمها السواقة تراي اتشرف...
بواسطة : طعوفوس بن نجر بن حنس

***...
بواسطة : اول 1

تعليق مخالف...
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بعد مشكلة آيفون.. تقرير “يرعب” أبل عن سبب الخلل-صور

 المرصد 16 4٬987 12 ساعة
مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!

 المرصد 42 14٬793 يوم واحد
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!

 المرصد 16 6٬287 يومين
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!

 المرصد 13 4٬928 يومين
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياض

 المرصد 165 6٬883 6 ساعات
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!

 المرصد 14 8٬521 14 ساعة
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرم

 المرصد 184 8٬999 23 ساعة
شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

شاهد .. فيديو يستعرض مراحل مشروع تظليل صحن المطاف بالحرم

 المرصد 16 5٬639 17 ساعة
اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبل

 سكاي نيوز 21 1٬845 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصر

 المرصد 72 4٬898 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!

 المرصد 42 4٬888 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديو

 المرصد 37 5٬258 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورة

 المرصد 34 24٬215 يوم واحد
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟

 المرصد 39 21٬503 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطان

 المرصد 0 2٬359 أسبوع واحد
قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

قوام مثالي .. هكذا كشفت سيدة أمريكية الخلطة السرية لخسارة 90 كيلو جراماً في 3 أسابيع فقط

 المرصد 8 7٬955 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

لماذا تحتفظ روسيا بمليارا تها في أمريكا؟

 روسيا اليوم 10 3٬657 يومين
ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئة

 المرصد 12 1٬818 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعام

 المرصد 15 3٬984 4 أيام
صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

صندوق الاستثمارات العامة يكشف عن تفاصيل مشروع ضخم في إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش جدة

 واس 12 2٬524 4 أيام
أخبار مناسبات
بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

بالصور:وزير الداخلية يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 46 لكلية الملك فهد الأمنية

 واس 6 4٬404 4 أيام
بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسم

 المرصد 69 10٬291 أسبوع واحد
بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

بالفيديو: اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز وروزفلت .. شاهد لحظات مراسم الاستقبال

 المرصد 10 3٬329 أسبوع واحد
ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

ماذا قال الملك المؤسس لشعبه قبل 98 عاماً عند حلول النعم وزوال الشدائد ؟ – صورة

 المرصد 16 2٬756 أسبوع واحد
الاخيرة
شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالح

 المرصد 23 5٬255 11 ساعة
شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

شاهد لحظة إصابة مغني أمريكي بعد سقوط المسرح عليه في نيويورك

 المرصد 23 3٬336 18 ساعة
شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

شاهد فتاة “زومبي” تثير رعب الشرطة البرازيلية

 المرصد 42 7٬354 يوم واحد
ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

ناصر الصالح : محمد عبده لم يتجاوز الأماكن .. والجسمي فنان العرب

 المرصد 30 4٬231 يوم واحد
كاريكاتير
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأحد

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