أطلقوا دعوات عبر “الواتساب” لفك “ارتباط زوجين” لدواعي “عرقية” في حائل .. وهكذا تعاملت معهم الشرطة

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صحيفة المرصد :أوقفت شرطة منطقة حائل نحو 14 شخصا، كانوا قد أطلقوا دعوات عبر تطبيق ” الواتساب” لتجمع لأبناء إحدى القبائل المعروفة بالمنطقة داخل إحدى الاستراحات، للمطالبة بفك ارتباط زوجين لدواعي “عرقية”.

وبحسب “عين اليوم” تم إعداد محضر بالواقعة ضد الموقفين وإحالتهم للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.

وكان عدد من المعترضين على الزواج الذي مضى عليه نحو خمسة أعوام، قد أبدوا اعتراضهم مساء أول من أمس بمنطقة حائل ـ بداعي عدم تكافؤ النسب ” بحسب وصفهم “.

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