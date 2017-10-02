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أطلقوا دعوات عبر “الواتساب” لفك “ارتباط زوجين” لدواعي “عرقية” في حائل .. وهكذا تعاملت معهم الشرطة
صحيفة المرصد :أوقفت شرطة منطقة حائل نحو 14 شخصا، كانوا قد أطلقوا دعوات عبر تطبيق ” الواتساب” لتجمع لأبناء إحدى القبائل المعروفة بالمنطقة داخل إحدى الاستراحات، للمطالبة بفك ارتباط زوجين لدواعي “عرقية”.
وبحسب “عين اليوم” تم إعداد محضر بالواقعة ضد الموقفين وإحالتهم للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.
وكان عدد من المعترضين على الزواج الذي مضى عليه نحو خمسة أعوام، قد أبدوا اعتراضهم مساء أول من أمس بمنطقة حائل ـ بداعي عدم تكافؤ النسب ” بحسب وصفهم “.
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#فيديو |— عين اليوم (@3alyoum) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
مطالبات في #حائل بانهاء ارتباط زوجين لدواعي "عرقية"
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التعليقات
75 - طعوفوس بن نجر بن حنس2017-10-02 02:43:03
ياولد قبيلة زرق قبيلتك محل ماتحب الا والله اصل منك ومن قبيلتك النازحة من اليمن والحين مسوي ولد قبيلة واصلا ***
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74 - انـــــــــــا2017-10-02 02:40:35
بنات الرسول صل الله عليه وسلم تزوجهن عثمان رضي الله عنه وهو ليس هاشمي منين جبتوا تكافيء النسب***
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73 - ..2017-10-02 02:34:15
انا انحرمت من الانجاب وعلى وشك الطلاق بسبب هذي العادات*** والجاهلية البغيضة اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اني لان اعفو عنهم وسأاقتص منهم يوم القيامة
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72 - هياط وطقاع قبلي حنس2017-10-02 02:33:56
الى 56 حبال البطحة اقول تلايط بنسبكم الخايس يعني ماشالله عليكم على بالكم انكم داخلين الجنه بدون عقاب علشان نسبك او لقب
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71 - ولد قبيله2017-10-02 02:32:29
اغلب المعلقيين غير قبليين تحس فيهم حقد علي الاقيايل
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70 - 622017-10-02 02:30:51
لا يدري احسن 😂
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69 - احمد ال محيا2017-10-02 02:29:44
والزقين بمن هذه افكاره وهياطه قال ايش قال قبايل والطقعتين بلحاكم
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68 - عبيد2017-10-02 02:28:24
الاعراب أشد كفراً ونفاق الآية هؤلاء هم من ينخر الأمة الاسلامية بعادات الجاهلية *** لا بارك الله فيما ايقض العنصرية الجاهلية القبيحة حنس الله لا يوفقهم
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67 - الوطن غالي2017-10-02 02:25:52
العرق دساس
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66 - وجهة نظري2017-10-02 02:16:51
وشهوهذاالنسب الي ايفرق بين الازواج مايفرق بين الازواج الاالشياطين ولي امرهاموافق وهي موافقةوالدولةموافقةانت اش دخلك الجيش الامريكي اكثره سودولقطاءومع ذلك دقوخشوم المسلمين دق وينه النسب الزين ينقذهم
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65 - ابو ناصر القحطاني2017-10-02 02:14:23
قبيلة الرشايدة ومليون نعم فيهم نسل عبس ويكفى فخر ان هناك شهداء كثير من قبيلة الرشايده في الحد الجنوبي ،، واتركوا عنكم العنصريه والتفرقه
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64 -2017-10-02 02:13:28
الجوف مافيها رشايدة بتاتا البتة
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63 - هنطش2017-10-02 02:13:27
تذكرو كلام العلامه هنطش في مقبل الايام (زواج طوني من ؟زواج بنيامين من ؟ زواج كومار من ؟
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62 -2017-10-02 02:08:01
مافيه احد جاي من الفضاء كلها سلالات بشريه لها امتداد وحتى المتعنصر والله مايجيب خبر رابع او خامس جد له ولا يدري وش كانو ومنين وفدو واتو
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61 - الثنيان2017-10-02 02:07:31
اما بخصوص الحربيه ابشرك انها مع رجالها اترك عنك الهياط وزوجها اعرفه شخصيا اما الشمريه لها ٤ سنوات ومعها ٣ عيال وأبشرك انها معاه وأمورهم طيبه كثرت الهرج الكذب أتركك عنه انت وغيرك ولاتموه على الناس
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60 - هنااااادي2017-10-02 02:06:07
وش الهمج أتمنى يقطعون عليهم حافز عشان يعقلون
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59 - &2017-10-02 02:02:49
وين امير حائل مايفكها
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58 - بصراحه2017-10-02 02:01:42
مهما كان طالما وقع الفاس في الراس وتزوجوا ولهم خمس سنوات فخلاص اتركوهم في حالهم . بعدين وينكم خمس سنوات توكم تعترضون .
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57 - العمده2017-10-02 01:56:06
حسبى الله ونعم الوكيل
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56 - جبال سدير2017-10-02 01:56:00
الزوج رشيدي والماذون رشيدي والشهود رشايدة والبنت يتيمة والرشايدة يدورون المشاكل يوم مع الحروب ويوم مع شمر
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55 -2017-10-02 01:54:51
بناتهم بالابتعاث متبرجات وتدرس مع شباب ولا زعل ويفتخر فيها يقول وهنا زعلان على زواج انا بين الضحكة والبكاء
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54 - اا2017-10-02 01:54:10
حصله قبل كذا من بالرياض وطلقها وهو مايشوف الارض وتدخلو في شيوخ قبايل
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53 - ابو يمن2017-10-02 01:52:07
تعليق مخالف
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52 - ابو محمد - الجوف2017-10-02 01:51:50
لا للغوغائيه لا الفوضى
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51 - عبشان الشلولخ2017-10-02 01:50:45
ههههه فاهمين القبيلة خطأ ,, سابقا القبائل ماكان عندهم عنصرية بالشكل هذا وفيه قصص كثيرة توضح انهم قد تزوجوا من بعض بدون اي مشاكل ,. بس اتوقع الي يحس بنقص والشي ذا مسبب له عقده هو الي يسوي هالحركات.
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50 -2017-10-02 01:49:40
ماادي كيف نتطوروهذه العينه في اوساطنا
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49 -2017-10-02 01:47:49
انت زعلت على المنحرفة بدون زواج ؟ انت عبت على ولد قبيلتك اللي اشتغل بتصليح الجوالات والمحلات وبالمهني بخراطة وسمكرة الى اخره وحارس وتقني يشتغل بيده بكذا شركة وعسكر الصيانة والقهوجي الى اخره
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48 -2017-10-02 01:41:32
ورح احتج على اللي اخذ مصرية وسورية وعراقية ومغربية وتونسية واندونيسية وفلبينية وهندية وامريكية واوروبية تراه عار عليكم
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47 - ***2017-10-02 01:40:21
طيب سوال بيت الشعر والقرب ومسامة الابل والشمايل حقت الاغنام والابل و غيرها ماهي صناعه
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46 -2017-10-02 01:39:41
اذا بنتهم ماردت عليهم اكيد فيهم مشكلة وتقدح في تربيتهم
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45 - الصحيح2017-10-02 01:39:27
اذكروا الله يذكركم-- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول والاقوه الي بالله -.صلي علي النبي ،
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44 - مانع القحطاني2017-10-02 01:35:20
من بعض الاحداث تستفيد عبر كيف استطاع شخص تغيير تفكير بدوان مثل هؤلاء الذين تطغى عليهم القبليه وجعلهم يتقبلون الانفتاح وخروج النساء وغيره من القادم؟ فعلا نصر ربعه واعز جنده وهزم المطاوعه وحده. لله دره
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43 -2017-10-02 01:34:58
لو ما تزوجو من كل فج عميق اقول معهم حق بس كيف يكون حلال برى ومسموح وحرام بالداخل وممنوع طيب رح احتج على ولد قبيلتك اللي اخذ على قولتك صانعة موجود وبكثره
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42 -2017-10-02 01:30:30
تعليق 26 اذا كان كلامك صحيح بلا تجمهر فية حكوومة وبتاخذ حق كل مظلوم
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41 - صاصو2017-10-02 01:30:08
الان يسافرون للخارج ويتزوج ولايسأل عن اصل وفصل وهذولا تجدهم جيران من عشرات السنين ولايقبلون به انفصام شخصيه
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40 -2017-10-02 01:29:28
والله ماسادت الدول وذلتنا الا بالصناعة وتو ادري ان الصناعه والانتاج عيب والاعتماد على النفس احسن من قاطع طريق في رقبته دماء ولص ماضرت ولا عابت الانبياء توجه الدوله اليوم للمهن والتوطين ومليانه قبايل
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39 - ابو صالح2017-10-02 01:27:54
الله لا يشغلنا الا بطاعته ... لا حول ولا قوة الا بالله 5 سنوات .. اكيد جايب منها اولاد .. ياأخي والله حرام عليهم هالاسلوب .. ليه ماجيتو من البدايه وحليتو الوضع .. الله يعين هالانثى عليهم ..
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38 -2017-10-02 01:25:13
يعني الصانع من وين جاي من كوكب اخر قل ماله اصل الحين خل الاصل حقك يوظفك ويصرف عليك ماينفعك الاجيبك
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37 - فيصل الشمري2017-10-02 01:24:59
الكاتب شكله رشيدي
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36 -2017-10-02 01:24:01
كيف من الجوف والاحتجاج هناك يعني الزعل على الذكر ولا على الانثى كيف تعرف عليها وكيف يتم زواج كامل بدون علم احد يعني ما كانت تدري واذا رفضت الانفصال كيف يكون غرر فيها
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35 - فيصل الشمري2017-10-02 01:23:26
تعليق مخالف
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34 - زاااااير وماشي2017-10-02 01:20:22
احد يرضى يتزوج أخته أو بنت عمه صانع كلكم تعرفون قصدي ماله أصل تختلف ثقافته وعاداته تماما عن العرب
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33 -2017-10-02 01:16:10
الحين هي راضيه وشدخلهم فيها اوعشان الراتب اذاماتبه فيه شي اسمه محكمه بدون تجمع ومهايطه وكذب
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32 - صيته .2017-10-02 01:15:45
عليهم من الله ما يستحقون الله يسلط عليهم ابي ابي اتزوج وش دخلكم
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31 -2017-10-02 01:15:21
22 عندك معلومات عن الحالة كيف عقد لهم المأذون بدون ولي وكيف تتزوج بدون علمهم وينهم عنها 5 سنين وكيف وصل لبنت الرجال وين تربيتهم ولو ماهو كفؤ ومرتاحه معه ما استمر الزواج
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30 -2017-10-02 01:13:14
نعم ارضى مدام الموضوع له خمس سنوات ليه الحين توها جتني الرجاله ويني من اول
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29 - &2017-10-02 01:12:37
22 اذا كلامك صحيح يحتاج وقفه عامه من جميع أفراد القبيله وقفت رجل واحد ينتهي الموضع من المستحيل فصل او سجن منطقه كامله
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28 - ابو تركي2017-10-02 01:11:35
المظاهرات والتجمعات ممنوعه ،، اتمنى الضرب بيد من حديد على هؤلاء واشكالهم
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27 - من حائل2017-10-02 01:10:41
غير صحيح ان لها خمس سنوات الزواج له تقريبا اشهر فقط ولم يعلم بها أحد من قرابتها وهي من الجوف وتم تعيينها بحائل وليس لها الا اخ صغير غرر به من قبل الزوج وقام الزوج بإحضار مأذون وشهود من جماعته
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( عدد التعليقات 2,239 )26 - ابونواف...
بعد خمس سنوات الله يعز الدولة
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25 -2017-10-02 01:07:11
من اي القرون طلعو
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24 -2017-10-02 01:06:34
ويبغون البلد يتطور والله ماتقوم للبلد قايمه وهذا شعبنا
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23 - رحم الله فقيدالامه2017-10-02 01:06:32
انتم ياللي تحوقلون .لو أحد تزوج اختكم من دون علمكم .وتم الزواج خفاءودون ولي .ولايوجد تكافؤ بالنسب .اسئلكم بالله كيف يكون ردة فعلكم اسئلكم بالله دعونا من المثاليات هل ترضون؟؟
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22 -2017-10-02 01:04:02
يقول هدوشكلهم مسرعين يفكرهم والله ماعندهم سالفه هاذي فضاوه فيهم قل نسب ممكن ليه لا جيبوهم عندي ع الحدوالله يروح تكافوالنسب من تحت خل الكذب حقهم
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21 - ماكلاود2017-10-02 01:00:06
وَكَأَنْ لم يُبعَث فيكم رسولا كريما يعلمكم الكتاب والحكمة. ألم تعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأن لافضل لعجمي على عربي إلّا بالتقوى. ولكنها حمية الجاهلية. أعاذنا الله منها.
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20 - ابو فارس العنزي2017-10-02 00:59:57
اتمنى ان يكون هناك قانون بتجريم العنصريه
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19 -2017-10-02 00:59:47
ما احتجو ع السواقة الل بتطلع بناتهم لل ــ يحتجون ع زواج صار له خمس سنين شعب ؟ الحكومة ماخذه راحتها ما عندك احد مازعل ع خلوات السواقين ولا اختلاط العمل ولا اضافات بناتهم للشباب بالتواصل زعلان ع زواج
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18 -2017-10-02 00:58:23
وش دخلهم عالم فاضيه اي نسب الله ينسبها ع خير
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17 - نوره2017-10-02 00:56:35
حسبي الله ونعم الوكيل
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16 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-02 00:56:06
بسبب عدم تكافؤ النسب سلامات كنتوا نايمن 5 سنوات وصحيتوا واكتشفتوا عدم تكافؤ النسب ؟
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15 - ابو راكان2017-10-02 00:51:29
تدمير اسره جرما عظيم ....قد يبتليهم الله بشي اعظم واشد من هذا النسب
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14 - وجهة نظري2017-10-02 00:50:54
ابغى افهم وشهو هذا النسب الي فرق بين الازواج **
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13 - سعيد2017-10-02 00:50:26
لو محتاجه وجاتهم محد عطاها ريال لاكنها تزوجت بالحلال بيموتون من القهر
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12 - شرع البدو غير ما شرعه الله تعالى2017-10-02 00:49:38
يعني البنت تتم عانس ولا ياخذها واحد من قبيلة طايحة في نظر البدو . هل هذا شرع الله تعالى أم ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)(إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)
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11 - ابو راكان2017-10-02 00:48:12
والله في كل قبيله دخيل ضموه للقبيله وتكسبون اجر وخير وينتهي الموضوع
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10 - مانع القحطاني2017-10-02 00:47:41
وين هيئة الترفيه عن ذولا ما تجي يروضهم بموسيقى هادئه؟؟
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9 -2017-10-02 00:47:01
ايش دخلكم زوج وزوجتة وقابلين بعض الايتزوج على مزاجكم * الرسول صل الله عليه وسلم افضل الخلق واشرفهم تزوج يهودية وتزوج مطلقة زيد مولى رسول الله صل الله عليه وسلم
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8 - والله عيب2017-10-02 00:46:23
والله عيب كلام ماله لزمه هذا قبيلي ونعم هذا هتيمي ما نزوجه ياخوي اتبع السنه وفكون من القبيله
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7 - عادل2017-10-02 00:46:23
حمدالله على نعمة العقل ....
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6 - ابو راكان2017-10-02 00:46:09
اذا اجبر على الطلاق من حقه ان يطلب من القبيله التعويض المناسب مليون وبيت وسياره
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5 - الفخم2017-10-02 00:44:51
هذولي باقي ما انقرضوا ؟
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4 - ابو راكان2017-10-02 00:44:46
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يسعون في خراب بيوت
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3 - ابو راكان2017-10-02 00:44:45
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم يسعون في خراب بيوت
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2 - وووووو2017-10-02 00:44:21
لا حول ولا قوة إلا بالله
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1 - وبالاسحار هم يستغفرون2017-10-02 00:43:32
اكثروا من استغفار السحور ،، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه
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بواسطة : طعوفوس بن نجر بن حنس
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بواسطة : اول 1
تعليق مخالف...
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