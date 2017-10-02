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رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء
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المرصد 18 1٬047 2 ساعتين

صحيفة المرصد : قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تُقام تحت مظلته .

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الكرة جاء فيه : انطلاقًا من سعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.

وتابع البيان : ” وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة فقد قرر عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كل المباريات التي تُقام تحت مظلته وعلى مستوى جميع الدرجات والفئات السنية ، وقد تم اعتماد تطبيق القرار وتنفيذه ابتداءً من يوم الاثنين ١٢ من المحرم.”

واختتم البيان : “ويهيب اتحاد القدم بجميع رؤساء الأندية العمل على تطبيق القرار من تاريخه.”

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - أبو مشاري
2017-10-02 02:43:18
والله العظيم ماهو مزين الدكة الا 💛💜كحيلان💛💜 أنت الحب💜💛ياسيدي فيصل بن تركي💜💛
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17 - ليثاوي
2017-10-02 02:42:19
شكرا يا أستاذ تركي آل الشيخ جميع قراراتك اللتي اصدرتها خلال هذه الفتره الوجيزة تؤدي الى مصلحة الكره السعوديه و لك مني كل التقدير و الاحترام
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16 - الوطن غالي
2017-10-02 02:37:40
كفو اكحيلان مع لاعبي العالمي ممتازومتواضع مع لاعبي النصر في التمرين وفي اي مبارة وفي النادي وحتى في المستشفى يدعم لاعبي النصر كفو اكحيلان ريس نادي النصر السعودي تعاون ونصر ياهلا عسل السكري والعالمي
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15 - طلال
2017-10-02 02:35:55
ازق ت ب عمك ابو تركي
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14 - عبيد
2017-10-02 02:24:22
ولو جئت انت مع العسكري بيدعس وجهك
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13 - wad
2017-10-02 02:19:47
قرار المتضرر منه اللي يدخل ويهدد الحكام ويضرب العسكر..خلاص انتهى زمنه مستر خبوله
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12 - ابو فراس
2017-10-02 02:16:16
قرار جميل جدااا النظام والترتيب حلوووو
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11 - البيضفاعي
2017-10-02 02:04:10
قرار غير صائب وجود رؤسا الاديه في دكة الاحتياط بيعطي الفرق حماس اتمنى الغائه فورا
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10 - بصراحه
2017-10-02 02:03:59
ليش جايبين صورة كحيلان ترو بالطريقه هذي يقدر يشتكيكم ، بعدبن تعالو هنا ما فيه غير كحيلان يجلس على مقاعد البدلاء !!!
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9 - سلطان المطيري
2017-10-02 01:53:23
هذا القرار اللي يبرد الكبد
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8 - مجبر رجل القعسي
2017-10-02 01:47:19
طيب ياخ المحرر ماهو الهدف في اخيارك لهذه الصوره ووضعها في راس الخبر مافيه الطف منها كان جبت احد صوره مقاعد البدلا بدون مايكون فيها احد نكفي اتركوا عنك التعصب واثارة المراهاقين اللذين يعلقون على هالخبر
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7 - ازرق عبر
2017-10-02 01:40:11
راح فيها ابو علك
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6 - طلال
2017-10-02 01:39:57
مذابحك *** غير النصر
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5 -
2017-10-02 01:36:05
يا حليل هالنصر الاول في طعونكم والاخير في مدحكم
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4 - سعود العتيبي
2017-10-02 01:13:08
انشهد انه كفو الرئيس الجديد هذا ابن الشيخ 😎
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3 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-10-02 01:06:19
ههههههه احسن شي الصورة المرفقة مع هذا الخبر وكأن المقصود بهذا القرار شخص معروف .. قالها بخاري سابقاً
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2 - صح كذا
2017-10-02 01:01:50
والله مو بسهل هالرئيس الجديد آل الشيخ سوى اللي ماحد قدر يسويه ؟؟؟ ...... حمش أوي أوي ...
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1 - علي القحطاني
2017-10-02 01:01:28
خطوه رااائعه 👍
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آخر تعليق
بواسطة :

114- واذا تبغى اعلمها السواقة تراي اتشرف...
بواسطة : طعوفوس بن نجر بن حنس

***...
بواسطة : اول 1

تعليق مخالف...
بواسطة : الرحااال

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