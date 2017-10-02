رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء

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صحيفة المرصد : قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تُقام تحت مظلته .

جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الكرة جاء فيه : انطلاقًا من سعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.

وتابع البيان : ” وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة فقد قرر عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كل المباريات التي تُقام تحت مظلته وعلى مستوى جميع الدرجات والفئات السنية ، وقد تم اعتماد تطبيق القرار وتنفيذه ابتداءً من يوم الاثنين ١٢ من المحرم.”

واختتم البيان : “ويهيب اتحاد القدم بجميع رؤساء الأندية العمل على تطبيق القرار من تاريخه.”

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