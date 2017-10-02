رسميًا .. اتحاد القدم يمنع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء
صحيفة المرصد : قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع رؤساء الأندية من الجلوس على مقاعد البدلاء في المباريات التي تُقام تحت مظلته .
جاء ذلك في بيان أصدره اتحاد الكرة جاء فيه : انطلاقًا من سعي الاتحاد السعودي لكرة القدم لتوفير أعلى مستويات التنظيم في مسابقاته وحرصًا منه على تجنيب المباريات ما يخل بسلامة المنافسة أو يؤثر عليها.
وتابع البيان : ” وبعد التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة فقد قرر عدم السماح لرؤساء الأندية بالجلوس على مقاعد البدلاء في كل المباريات التي تُقام تحت مظلته وعلى مستوى جميع الدرجات والفئات السنية ، وقد تم اعتماد تطبيق القرار وتنفيذه ابتداءً من يوم الاثنين ١٢ من المحرم.”
واختتم البيان : “ويهيب اتحاد القدم بجميع رؤساء الأندية العمل على تطبيق القرار من تاريخه.”
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التعليقات
والله العظيم ماهو مزين الدكة الا 💛💜كحيلان💛💜 أنت الحب💜💛ياسيدي فيصل بن تركي💜💛
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شكرا يا أستاذ تركي آل الشيخ جميع قراراتك اللتي اصدرتها خلال هذه الفتره الوجيزة تؤدي الى مصلحة الكره السعوديه و لك مني كل التقدير و الاحترام
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كفو اكحيلان مع لاعبي العالمي ممتازومتواضع مع لاعبي النصر في التمرين وفي اي مبارة وفي النادي وحتى في المستشفى يدعم لاعبي النصر كفو اكحيلان ريس نادي النصر السعودي تعاون ونصر ياهلا عسل السكري والعالمي
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ازق ت ب عمك ابو تركي
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ولو جئت انت مع العسكري بيدعس وجهك
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قرار المتضرر منه اللي يدخل ويهدد الحكام ويضرب العسكر..خلاص انتهى زمنه مستر خبوله
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قرار جميل جدااا النظام والترتيب حلوووو
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قرار غير صائب وجود رؤسا الاديه في دكة الاحتياط بيعطي الفرق حماس اتمنى الغائه فورا
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ليش جايبين صورة كحيلان ترو بالطريقه هذي يقدر يشتكيكم ، بعدبن تعالو هنا ما فيه غير كحيلان يجلس على مقاعد البدلاء !!!
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هذا القرار اللي يبرد الكبد
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طيب ياخ المحرر ماهو الهدف في اخيارك لهذه الصوره ووضعها في راس الخبر مافيه الطف منها كان جبت احد صوره مقاعد البدلا بدون مايكون فيها احد نكفي اتركوا عنك التعصب واثارة المراهاقين اللذين يعلقون على هالخبر
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راح فيها ابو علك
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مذابحك *** غير النصر
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يا حليل هالنصر الاول في طعونكم والاخير في مدحكم
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انشهد انه كفو الرئيس الجديد هذا ابن الشيخ 😎
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ههههههه احسن شي الصورة المرفقة مع هذا الخبر وكأن المقصود بهذا القرار شخص معروف .. قالها بخاري سابقاً
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والله مو بسهل هالرئيس الجديد آل الشيخ سوى اللي ماحد قدر يسويه ؟؟؟ ...... حمش أوي أوي ...
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خطوه رااائعه 👍
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