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“سعودي” ينشر صورة لزوجته أثناء تعليمها قيادة السيارة.. وهكذا علق!
صحيفة المرصد: نشر مواطن يدعى فيصل بادغيش عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة له برفقة زوجته أثناء قيامه بتعليمها قيادة السيارة.
وأظهرت الصورة المواطن وزوجته يستقلان سيارة وهي في مقعد سائق السيارة، وهو بجانبها على المقعد الاّخر بينما يتدلى من المرآة وشاح وطني .
وعلق “المواطن” على الصورة قائلاً: “بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام”..
وأثارت تغريدة المواطن تفاعل الكثير من المغردين معظمهم من النساء وأكد بعضهن بداية تدربهن على أيدي أبنائهن أو إخوانهن.
التعليقات
119 -2017-10-02 02:44:25
114- واذا تبغى اعلمها السواقة تراي اتشرف
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118 - طعوفوس بن نجر بن حنس2017-10-02 02:44:14
***
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117 - اول 12017-10-02 02:43:54
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116 -2017-10-02 02:42:04
110- انا اجراء واقول مايجوز تصور زوجك وتعرضها للناس
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115 - مانع القحطاني2017-10-02 02:41:54
"حاط احبك ياوطن وناشر زوجته" بعض الطروش والروافض واللبراليين يتشدقون بالوطنيه وهم والله لو يلقون على الوطن ثغره ما يرحمونه
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114 - .....2017-10-02 02:41:16
ابشروا ولايهمكم رايح انزل الصوة😄
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113 - زائرجداوي2017-10-02 02:40:25
104-صحيح سيارتي بشارع حي صدموها من خلف ونزلت ونقزفيها واحد وسرقوها وانا رجال اتمرن حديدكمال اجسام والعجراءتحت المقعد بالله كيف بانثى وضعيفه .يارب استرعوراتنا.
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112 - السلطان""2017-10-02 02:39:02
ابتسامات مصطنعة ورائها الكثير من البؤس
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111 - عبيد2017-10-02 02:38:53
*** مالهم غيره
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110 - .....2017-10-02 02:37:30
مين الي يجراء يقول مايجوز خلاص شيوخنا الأفاضل أباحوا الشي هذا
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109 -2017-10-02 02:35:33
105- لاتنسى تزود الموقع بالصورة عشان نشوفها ونحكم
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108 - سعودي ينشر صورة لزوجته2017-10-02 02:34:18
سعودي ينشر صورة لزوجته .... اود من كل سعودي يقرأ هذا العنوان .... اللهم هذا لايرضيك اللهم فشهد
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107 - ***2017-10-02 02:33:45
كفوو والله ومستانس تصور بعد (لزوم نبلغ الشيخ بسالفه)
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106 -2017-10-02 02:33:30
89- كفو بس ياليت تصورها وتنزل الصورة في الموقع
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105 - .....2017-10-02 02:33:01
والله شجعني من بكره رايح اعلم زوجتي
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104 - محمد2017-10-02 02:31:36
ت94//صدقت يمكن يلغى من اول يوم للاثارالسلبيه والفوضى وكثرة القضاياوالتعديات على اﻻعراض وسلب سيارات النساء ..اتوقع والله اعلم ثم نقول ياليت !!!
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103 - مانع القحطاني2017-10-02 02:30:19
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102 -2017-10-02 02:29:47
حقوق جده
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101 - عبيد2017-10-02 02:29:41
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100 - مانع القحطاني2017-10-02 02:28:37
طيب علمها بدون ماتصورها وتنشرها لاحول ولاقوة الا بالله ***
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99 - زائر2017-10-02 02:27:52
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98 - ...2017-10-02 02:27:16
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97 - احمد ال محيا2017-10-02 02:25:32
ياخي احس انه لو يتعلم كيف يبتسم افضل من انه يعلم زوجته السواقه
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96 - ماذا جرى2017-10-02 02:24:52
إذاً فالغيرة صفة من صفات الرب جل وعلا وصفاته صفات كمالٍ ومدح . ***
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95 - عبيد2017-10-02 02:23:13
*** وش ترجي منهم
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94 - زائر2017-10-02 02:22:08
انا ودي تسوق حرمتي لكن باصبر للقرار وبعدين اصبرسنه واشوف اﻻثارلقيادة المراه! هل ينجح اويلغى للنتائج السلبيه اخﻻقياواقتصادياوامنيا..الخ اتوقع يلغى القرارللمشاكل بعدالتجربه! واﻻ وش رايكم؟
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93 - اا2017-10-02 02:21:50
والله ***
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92 - احمد2017-10-02 02:21:11
وينك يالمااااضي ؟؟ ،، العنيد له كم يوم منحرق دمه ومرتفع ضغطه حيل 😂😂😂😂😂😂
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91 - عبيد2017-10-02 02:20:37
هذول هم أصل العرب***
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90 - يوسف السليمان2017-10-02 02:19:47
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
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89 - ابوخالد - الرياض2017-10-02 02:18:50
رجل شجااااع ،، سوف ادرب زوجتي من الان على قيادة السياره
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88 - ماذا جرى2017-10-02 02:18:43
ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة احاديث عن الرجل الذى لا يغار على عرضه و لا يهتم لخروج زوجته او اخته او امه بين الناس متبرجة و فى زينتها
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87 - wad2017-10-02 02:18:22
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86 - اا2017-10-02 02:17:55
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85 - سالم2017-10-02 02:16:06
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84 - اا2017-10-02 02:15:45
مبسوطه ***
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( عدد التعليقات 8,969 )83 - الرحااال
بصراحة..احرقتهم الصوره..وكنت اتمنى ان تكون الصوره من جهة السائقه..حتى يزيدون اشتعالا..لكن مثل ماقال متدربه..والسائق خطر عليه الانشغال بالجوال 💚
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82 - فيصل .................2017-10-02 02:14:47
تاريخ ١٠ / ١٠ خاص ب اصدار الرخص فقط اما من تحمل رخصه خليجيه يمكنها القياده او مخالفة عدم حمل رخصه مثل اي شنب 150 ريال فقط
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81 -2017-10-02 02:14:41
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80 - ماذا جرى2017-10-02 02:13:03
قال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة و...........وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى
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79 - ***2017-10-02 02:12:53
كأني أرى مالا أرى
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78 - حمدان2017-10-02 02:12:36
73//الماااضي او الحاضر!! اللي تبي بس المهم انت خلنانعيش سنتين واضمنها لنا ونشوف نخليهن يسوقن او ﻻ؟؟
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( عدد التعليقات 8,969 )77 - الرحااال
صدقت ي الماااضي..هم كذلك..حرموا ع انفسهم مالم يحرمه الله..وفي الأخير يقوم به..توهان 💚
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76 - طارق2017-10-02 02:10:30
*** لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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75 - حمدان2017-10-02 02:09:41
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74 - ولد شقراء2017-10-02 02:09:22
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73 - المااااضي2017-10-02 02:08:47
كل المعلقين المعارضين لقيادة المرأة بعد سنتين بالكثير وهم يدربون زوجاتهم على السواقة...عارفينكم بسالفة جوال الكاميرا والدش وتعليم المرأة..تعارضون بالبداية..وبالاخير تقنعون..بلاش حركات اخونح
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72 - سعودي سبور صورتك مع المدام ستتناقلها وكالات الاخبار والصحف العالمية2017-10-02 02:05:42
والغربية .... (سعودي يعلم زوجته قيادة السيارة) ... مبرروك حتصير مشهور بس ياريت عرضت الابتسامة قليل
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71 - ولد شقراء2017-10-02 02:05:12
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70 - بصراحه2017-10-02 02:05:04
ولا تفرق معاه عادي والجو رومنسي
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69 - حمدان2017-10-02 02:03:24
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68 - ولد شقراء2017-10-02 02:03:23
62 ماستر الحضرمي يمشي جنب الحائط مالة شغل بس مخة تجاري
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67 - المااااضي2017-10-02 02:02:36
وين مختفي عنيده ....أكيد انه يدرب المدام على السواقة👏👏😃
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66 - الزايدي2017-10-02 02:02:12
كل الرجال ***
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65 - ابوصالح سكري2017-10-02 02:01:49
يااخ فيصل ممتاز انت وزوجتك ووولابسين نضارة شي جميل بس عيب الفتنة كاتب اسمك
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64 - ولد شقراء2017-10-02 02:01:47
شكل ***
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63 -2017-10-02 02:01:29
يتبع 36 /// والمليحة تخالف بداية سريان القرار و تسوق بلا رخصة ويمكن استمارة السيارة منتهيةة وابو الشباب وام الشباب فاتحين كشراتهم مترين وماحد عاقبهم /// متر واحد فقط وقوف خاطيء على طول مخالفة .
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62 - ماستر2017-10-02 02:00:52
الحضارم الي يعلقون على الموضوع ويقول كفوو كفوو على ايش لو انه ماسك سلاحة ورافعة في وجه الحوثي كان قلت معاك كفوو لا كن كفوو انه يعلم زوجتة السواقة قل ياحسرة
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61 - ولد شقراء2017-10-02 02:00:35
46 جيهان المغربية ماذا تقصدين وضحي
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60 - ولد شقراء2017-10-02 01:58:26
واللة كلمة حق جميع الحظارم والنعم فيهم
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59 - ستندمون2017-10-02 01:58:07
ماذا نقول مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل ***
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58 - الزايدي2017-10-02 01:57:19
الله***
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57 -2017-10-02 01:56:33
تعليق مخالف
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56 - ولد شقراء2017-10-02 01:56:31
تعليق مخالف
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55 - ابو عمر2017-10-02 01:56:16
مثل هذه الصور راح تجلط الصحويين 😂😂😂
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54 - قصيمي معتق2017-10-02 01:55:56
الله يحرسكم ويكفيكم شر الازدحام والحوادث.
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( عدد التعليقات 29,447 )53 - برق _ الحرم
((((((عدم الالتزام بالامر السامي الكريم ....ومخالفة_ التعليمات _المرورية..... يحتم استدعى صاحب المركبة ومحاسبته .. وفق النظام )))))
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52 -2017-10-02 01:53:54
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51 - هنطش2017-10-02 01:53:41
ليس صحيح ***
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( عدد التعليقات 29,447 )50 - برق _ الحرم
((((((مخالفة التعليمات القاضية بعدم السماح بقيادة النساء للسيارات قبل 10/10/1439....... وضربها بعرض الحائط ...... أمرا ينم على بوادر خيرا تعمل وشرا تجني )))))
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49 - سالم2017-10-02 01:51:46
طيب يااخي اذا بليتم فاستتروا واصبر لصدورالقرار10/10***
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48 -2017-10-02 01:51:27
حسبنـــــــــــــــــــــــا الله على مــــــــــــــن ضيـــــــــــــع الامـــــــــــــــــــانه
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47 - ابو جلباخ2017-10-02 01:51:06
يعني صارة الزوجه مكان الرجل والعكس هههههههه الله يخلف عليك
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46 - جيهان المغربية2017-10-02 01:49:44
الله يرحم أيام زمان هههه
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( عدد التعليقات 29,447 )45 - برق _ الحرم
((((((( اذا المره مكان الرجال ....والرجال اين اصبح ؟؟؟ .....تذكرة نكتة ...من حصة _ فيكم ))))))
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44 - ابو يمن2017-10-02 01:48:27
كفو يابن العم خلها تظهر
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43 - طق طقه2017-10-02 01:47:50
ﻻزم نشوف اثباتاتهم نتاكد انها زوجته..هههههه خخخخخخخ ت4//صدقت ماهم واحد والمراجل والغيره تطلع وتنزل هاﻻيام يالله الثبات والعافيه
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42 -2017-10-02 01:47:41
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41 - طارق2017-10-02 01:47:41
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40 - ابن الخليخ2017-10-02 01:47:34
***. اللهم لك الحمد .
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39 - صالح2017-10-02 01:47:20
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38 - ***2017-10-02 01:46:40
حتى نشاركك مشاعرنا وبنفس الحماس
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37 - الحضرمي2017-10-02 01:45:52
كفو يابن العم
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36 -2017-10-02 01:45:16
المرور عطوني اليوم مخالفة وقوف خاطيء علشان متجاوز متر واحد فقط /// ماعندي مشكلة استاهلها لاني مخالف ///***
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35 - زائر2017-10-02 01:45:12
سبحان الله وين الحريه ***.حسبناالله
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34 - فهد2017-10-02 01:44:57
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33 - ابن روق2017-10-02 01:44:10
ههههههه نحمد الله ان توقعتنا لم تخيب كلهم 110
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32 -2017-10-02 01:43:21
شكلهم أخوان يشبهون بعض
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31 - خروف بربري2017-10-02 01:40:50
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30 - ***2017-10-02 01:40:46
العالم بتسوق حريمهم من 100 سنة
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29 - البيضفاعي2017-10-02 01:40:07
عيب ولله ***
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28 -2017-10-02 01:39:58
تعليق مخالف
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27 - هام السحب2017-10-02 01:39:52
تعليق مخالف
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26 - لاري كنق2017-10-02 01:39:31
لسنا مستغربين ***
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25 -2017-10-02 01:39:21
ابو***
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24 -2017-10-02 01:39:01
*** قل خيرا او اصمت
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23 - قنوع2017-10-02 01:38:32
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22 -2017-10-02 01:38:06
نظارات زوجته كأنها ***
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21 -2017-10-02 01:37:49
واضح ***
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20 - خلك بعيد حبك يزيد 😴2017-10-02 01:37:20
ماد بوزه شبرين 👊
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19 -2017-10-02 01:37:14
تعليق مخالف
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18 -2017-10-02 01:37:11
تعليق مخالف
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17 - أبو سامي2017-10-02 01:36:29
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16 - روح الشقاوه2017-10-02 01:35:26
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15 - بريال عيش حب2017-10-02 01:34:01
لدرجه هذي بعض الناس منجد ما يخجل من نفسه طيب وش الفايده***
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14 -2017-10-02 01:33:31
هالحين اي واحد منهم الزوجه يشبهون بعض خخخخخخخخخخخخخ
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13 - الله يهديك // " إذا بُليتم فاستَتِروا "2017-10-02 01:33:06
وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يستتر بستر الله، // هذي الابتسامة ويش ودك تخبي وراها
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12 -2017-10-02 01:32:32
كأنهم ***
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11 - ولد شقراء2017-10-02 01:30:47
اللة يرحم ايام زمان محل بنشر والفطور حليب سايل وخبزة تميس
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10 -2017-10-02 01:30:15
هذا ******مواطن وبعدين اذا بغيت تعلمها القيادة فرح علمها في شارع المعارض افضل وخلها تسوق براحتها
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9 - شمالي2017-10-02 01:28:29
الحمدلله *****
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8 - ولد شقراء2017-10-02 01:28:04
لا واسمة بادغيش اللة يخلف
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7 - ولد شقراء2017-10-02 01:26:51
هذي مشكلتنا مع ال*****
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6 - ولد شقراء2017-10-02 01:26:07
شوفو سنونهم
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5 - ولد شقراء2017-10-02 01:25:15
شكل السنون تركيبة لاكن شكلهم ظريف سعيد وسعيدة
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4 - زائر2017-10-02 01:22:56
انااشهد ان الرجاجيل ********
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3 - حمدان2017-10-02 01:22:26
ميعرف يلبس الشماغ
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2 - ()2017-10-02 01:21:44
هذولا معليهم شرهه ههههههههه
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1 - العلياني2017-10-02 01:21:37
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بواسطة : طعوفوس بن نجر بن حنس
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بواسطة : اول 1
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الفنان المغربي “سعد لمجرد” ينجو من تهمة الاغتصاب !المرصد 9 3٬658 يوم واحد
بالفيديو : سما المصري ونرمين الفقي تشعلان حفل زفاف برقصهما بحضور النجومالمرصد 33 6٬595 يومين
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أول رد فعل لـ “فضل شاكر” بعد صدور حكم بسجنه 15 عاماً.. وهذا ما قاله عن بشارالمرصد 70 8٬817 3 أيام
اخبار منوعة
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مشاهد مُذهلة .. نمر ينصب فخاً لتمساحٍ ضخم ويتمكّن من افتراسه!المرصد 42 14٬793 يوم واحد
شاهد .. احتفال الإعلامية المغربية “مريم سعيد” بعيد ميلادها يكشف عمرها الحقيقي!المرصد 16 6٬287 يومين
شاهد.. مراسم احتفالية عجيبة يتنافس فيها الرجال في النيجر ليتم اختيارهم من قبل النساء!المرصد 13 4٬928 يومين
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بالفيديو .. شاهد فتيات يعزفن على البيانو في معرض “مسرى” بالرياضالمرصد 165 6٬883 6 ساعات
مشهد مهيب.. شاهد: لحظة تنازل والد قتيل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بالعُلا!المرصد 14 8٬521 14 ساعة
بالفيديو .. عبده خال:كنت أحد تابعي جهيمان وأختي أنقذتني من المشاركة في اقتحام الحرمالمرصد 184 8٬999 23 ساعة
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اخبار ثقافية
علماء: الإنسان أقدم مما يعتقد من قبلسكاي نيوز 21 1٬845 3 أيام
علماء أثار: بهذه الطريقة تم بناء أعظم أهرامات الجيزة في مصرالمرصد 72 4٬898 أسبوع واحد
أستاذة في الفقه المقارن بجامعة الأزهر : لهذه الأسباب يجوز للفتاة تعمل ترقيع غشاء بكارة!المرصد 42 4٬888 أسبوع واحد
كيف لعبت المملكة دوراً أساسياً في الحرب العالمية الثانية”؟..وماذا طلب الملك عبد العزيز مقابل النصر!-فيديوالمرصد 37 5٬258 أسبوع واحد
اخبار صحية
سيدة خاضت تجربة بوضع “العسل” على وجهها لمدة شهر .. ستصدمون بالنتيجة! – صورةالمرصد 34 24٬215 يوم واحد
مريض يستيقظ من غيبوبته بعد 15 عاماً… هل ينقذ ما فعله الأطباء الأمير السعودي النائم؟المرصد 39 21٬503 5 أيام
عالم روسي يستعين بالرياضيات للتنبؤ بالسرطانالمرصد 0 2٬359 أسبوع واحد
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اخبار اقتصادية
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ملاك الأراضي غير المسجلين إلكترونياً سيدفعون رسوماً بنسبة 5 في المئةالمرصد 12 1٬818 3 أيام
تفاصيل عرض “المالية” لمجلس الشؤون الاقتصادية حول أوامر الدفع المستحقة للقطاع الخاص والعامالمرصد 15 3٬984 4 أيام
أخبار مناسبات
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بالصور.. أمير أفريقي يعلن إسلامه في منزل رجل أعمال سعودي بجدة.. ويطلق على نفسه هذا الاسمالمرصد 69 10٬291 أسبوع واحد
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شاهد بالفيديو: لحظة رصد و قنص القوات السعودية لميليشيا الحوثي وصالحالمرصد 23 5٬255 11 ساعة
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