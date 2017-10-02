“سعودي” ينشر صورة لزوجته أثناء تعليمها قيادة السيارة.. وهكذا علق!

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صحيفة المرصد: نشر مواطن يدعى فيصل بادغيش عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة له برفقة زوجته أثناء قيامه بتعليمها قيادة السيارة.

وأظهرت الصورة المواطن وزوجته يستقلان سيارة وهي في مقعد سائق السيارة، وهو بجانبها على المقعد الاّخر بينما يتدلى من المرآة وشاح وطني .

وعلق “المواطن” على الصورة قائلاً: “بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام”..

وأثارت تغريدة المواطن تفاعل الكثير من المغردين معظمهم من النساء وأكد بعضهن بداية تدربهن على أيدي أبنائهن أو إخوانهن.