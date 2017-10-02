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“سعودي” ينشر صورة لزوجته أثناء تعليمها قيادة السيارة.. وهكذا علق!

“سعودي” ينشر صورة لزوجته أثناء تعليمها قيادة السيارة.. وهكذا علق!
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المرصد 119 2٬657 1 ساعة

صحيفة المرصد: نشر مواطن يدعى فيصل بادغيش عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة له برفقة زوجته أثناء قيامه بتعليمها قيادة السيارة.
وأظهرت الصورة المواطن وزوجته يستقلان سيارة وهي في مقعد سائق السيارة، وهو بجانبها على المقعد الاّخر بينما يتدلى من المرآة وشاح وطني .
وعلق “المواطن” على الصورة قائلاً: “بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام”..
وأثارت تغريدة المواطن تفاعل الكثير من المغردين معظمهم من النساء وأكد بعضهن بداية تدربهن على أيدي أبنائهن أو إخوانهن.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

119 -
2017-10-02 02:44:25
114- واذا تبغى اعلمها السواقة تراي اتشرف
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118 - طعوفوس بن نجر بن حنس
2017-10-02 02:44:14
***
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117 - اول 1
2017-10-02 02:43:54
تعليق مخالف
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116 -
2017-10-02 02:42:04
110- انا اجراء واقول مايجوز تصور زوجك وتعرضها للناس
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115 - مانع القحطاني
2017-10-02 02:41:54
"حاط احبك ياوطن وناشر زوجته" بعض الطروش والروافض واللبراليين يتشدقون بالوطنيه وهم والله لو يلقون على الوطن ثغره ما يرحمونه
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114 - .....
2017-10-02 02:41:16
ابشروا ولايهمكم رايح انزل الصوة😄
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113 - زائرجداوي
2017-10-02 02:40:25
104-صحيح سيارتي بشارع حي صدموها من خلف ونزلت ونقزفيها واحد وسرقوها وانا رجال اتمرن حديدكمال اجسام والعجراءتحت المقعد بالله كيف بانثى وضعيفه .يارب استرعوراتنا.
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112 - السلطان""
2017-10-02 02:39:02
ابتسامات مصطنعة ورائها الكثير من البؤس
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111 - عبيد
2017-10-02 02:38:53
*** مالهم غيره
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110 - .....
2017-10-02 02:37:30
مين الي يجراء يقول مايجوز خلاص شيوخنا الأفاضل أباحوا الشي هذا
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109 -
2017-10-02 02:35:33
105- لاتنسى تزود الموقع بالصورة عشان نشوفها ونحكم
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108 - سعودي ينشر صورة لزوجته
2017-10-02 02:34:18
سعودي ينشر صورة لزوجته .... اود من كل سعودي يقرأ هذا العنوان .... اللهم هذا لايرضيك اللهم فشهد
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107 - ***
2017-10-02 02:33:45
كفوو والله ومستانس تصور بعد (لزوم نبلغ الشيخ بسالفه)
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106 -
2017-10-02 02:33:30
89- كفو بس ياليت تصورها وتنزل الصورة في الموقع
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105 - .....
2017-10-02 02:33:01
والله شجعني من بكره رايح اعلم زوجتي
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104 - محمد
2017-10-02 02:31:36
ت94//صدقت يمكن يلغى من اول يوم للاثارالسلبيه والفوضى وكثرة القضاياوالتعديات على اﻻعراض وسلب سيارات النساء ..اتوقع والله اعلم ثم نقول ياليت !!!
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103 - مانع القحطاني
2017-10-02 02:30:19
تعليق مخالف
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102 -
2017-10-02 02:29:47
حقوق جده
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101 - عبيد
2017-10-02 02:29:41
تعليق مخالف
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100 - مانع القحطاني
2017-10-02 02:28:37
طيب علمها بدون ماتصورها وتنشرها لاحول ولاقوة الا بالله ***
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99 - زائر
2017-10-02 02:27:52
تعليق مخالف
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98 - ...
2017-10-02 02:27:16
تعليق مخالف
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97 - احمد ال محيا
2017-10-02 02:25:32
ياخي احس انه لو يتعلم كيف يبتسم افضل من انه يعلم زوجته السواقه
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96 - ماذا جرى
2017-10-02 02:24:52
إذاً فالغيرة صفة من صفات الرب جل وعلا وصفاته صفات كمالٍ ومدح . ***
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95 - عبيد
2017-10-02 02:23:13
*** وش ترجي منهم
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94 - زائر
2017-10-02 02:22:08
انا ودي تسوق حرمتي لكن باصبر للقرار وبعدين اصبرسنه واشوف اﻻثارلقيادة المراه! هل ينجح اويلغى للنتائج السلبيه اخﻻقياواقتصادياوامنيا..الخ اتوقع يلغى القرارللمشاكل بعدالتجربه! واﻻ وش رايكم؟
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93 - اا
2017-10-02 02:21:50
والله ***
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92 - احمد
2017-10-02 02:21:11
وينك يالمااااضي ؟؟ ،، العنيد له كم يوم منحرق دمه ومرتفع ضغطه حيل 😂😂😂😂😂😂
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91 - عبيد
2017-10-02 02:20:37
هذول هم أصل العرب***
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90 - يوسف السليمان
2017-10-02 02:19:47
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
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89 - ابوخالد - الرياض
2017-10-02 02:18:50
رجل شجااااع ،، سوف ادرب زوجتي من الان على قيادة السياره
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88 - ماذا جرى
2017-10-02 02:18:43
ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم عدة احاديث عن الرجل الذى لا يغار على عرضه و لا يهتم لخروج زوجته او اخته او امه بين الناس متبرجة و فى زينتها
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87 - wad
2017-10-02 02:18:22
تعليق مخالف
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86 - اا
2017-10-02 02:17:55
تعليق مخالف
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85 - سالم
2017-10-02 02:16:06
تعليق مخالف
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84 - اا
2017-10-02 02:15:45
مبسوطه ***
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( عدد التعليقات 8,969 )
83 - الرحااال
2017-10-02 02:15:26
بصراحة..احرقتهم الصوره..وكنت اتمنى ان تكون الصوره من جهة السائقه..حتى يزيدون اشتعالا..لكن مثل ماقال متدربه..والسائق خطر عليه الانشغال بالجوال 💚
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82 - فيصل .................
2017-10-02 02:14:47
تاريخ ١٠ / ١٠ خاص ب اصدار الرخص فقط اما من تحمل رخصه خليجيه يمكنها القياده او مخالفة عدم حمل رخصه مثل اي شنب 150 ريال فقط
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81 -
2017-10-02 02:14:41
تعليق مخالف
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80 - ماذا جرى
2017-10-02 02:13:03
قال صلى الله عليه وسلم : ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة و...........وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى
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79 - ***
2017-10-02 02:12:53
كأني أرى مالا أرى
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78 - حمدان
2017-10-02 02:12:36
73//الماااضي او الحاضر!! اللي تبي بس المهم انت خلنانعيش سنتين واضمنها لنا ونشوف نخليهن يسوقن او ﻻ؟؟
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( عدد التعليقات 8,969 )
77 - الرحااال
2017-10-02 02:11:51
صدقت ي الماااضي..هم كذلك..حرموا ع انفسهم مالم يحرمه الله..وفي الأخير يقوم به..توهان 💚
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76 - طارق
2017-10-02 02:10:30
*** لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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75 - حمدان
2017-10-02 02:09:41
تعليق مخالف
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74 - ولد شقراء
2017-10-02 02:09:22
تعليق مخالف
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73 - المااااضي
2017-10-02 02:08:47
كل المعلقين المعارضين لقيادة المرأة بعد سنتين بالكثير وهم يدربون زوجاتهم على السواقة...عارفينكم بسالفة جوال الكاميرا والدش وتعليم المرأة..تعارضون بالبداية..وبالاخير تقنعون..بلاش حركات اخونح
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72 - سعودي سبور صورتك مع المدام ستتناقلها وكالات الاخبار والصحف العالمية
2017-10-02 02:05:42
والغربية .... (سعودي يعلم زوجته قيادة السيارة) ... مبرروك حتصير مشهور بس ياريت عرضت الابتسامة قليل
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71 - ولد شقراء
2017-10-02 02:05:12
تعليق مخالف
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70 - بصراحه
2017-10-02 02:05:04
ولا تفرق معاه عادي والجو رومنسي
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69 - حمدان
2017-10-02 02:03:24
تعليق مخالف
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68 - ولد شقراء
2017-10-02 02:03:23
62 ماستر الحضرمي يمشي جنب الحائط مالة شغل بس مخة تجاري
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67 - المااااضي
2017-10-02 02:02:36
وين مختفي عنيده ....أكيد انه يدرب المدام على السواقة👏👏😃
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66 - الزايدي
2017-10-02 02:02:12
كل الرجال ***
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65 - ابوصالح سكري
2017-10-02 02:01:49
يااخ فيصل ممتاز انت وزوجتك ووولابسين نضارة شي جميل بس عيب الفتنة كاتب اسمك
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64 - ولد شقراء
2017-10-02 02:01:47
شكل ***
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63 -
2017-10-02 02:01:29
يتبع 36 /// والمليحة تخالف بداية سريان القرار و تسوق بلا رخصة ويمكن استمارة السيارة منتهيةة وابو الشباب وام الشباب فاتحين كشراتهم مترين وماحد عاقبهم /// متر واحد فقط وقوف خاطيء على طول مخالفة .  
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62 - ماستر
2017-10-02 02:00:52
الحضارم الي يعلقون على الموضوع ويقول كفوو كفوو على ايش لو انه ماسك سلاحة ورافعة في وجه الحوثي كان قلت معاك كفوو لا كن كفوو انه يعلم زوجتة السواقة قل ياحسرة
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61 - ولد شقراء
2017-10-02 02:00:35
46 جيهان المغربية ماذا تقصدين وضحي
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60 - ولد شقراء
2017-10-02 01:58:26
واللة كلمة حق جميع الحظارم والنعم فيهم
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59 - ستندمون
2017-10-02 01:58:07
ماذا نقول مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل ***
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58 - الزايدي
2017-10-02 01:57:19
الله***
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57 -
2017-10-02 01:56:33
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
56 - ولد شقراء
2017-10-02 01:56:31
تعليق مخالف
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55 - ابو عمر
2017-10-02 01:56:16
مثل هذه الصور راح تجلط الصحويين 😂😂😂
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54 - قصيمي معتق
2017-10-02 01:55:56
الله يحرسكم ويكفيكم شر الازدحام والحوادث.
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( عدد التعليقات 29,447 )
53 - برق _ الحرم
2017-10-02 01:54:55
((((((عدم الالتزام بالامر السامي الكريم ....ومخالفة_ التعليمات _المرورية..... يحتم استدعى صاحب المركبة ومحاسبته .. وفق النظام )))))
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52 -
2017-10-02 01:53:54
تعليق مخالف
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51 - هنطش
2017-10-02 01:53:41
ليس صحيح ***
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( عدد التعليقات 29,447 )
50 - برق _ الحرم
2017-10-02 01:51:55
((((((مخالفة التعليمات القاضية بعدم السماح بقيادة النساء للسيارات قبل 10/10/1439....... وضربها بعرض الحائط ...... أمرا ينم على بوادر خيرا تعمل وشرا تجني )))))
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49 - سالم
2017-10-02 01:51:46
طيب يااخي اذا بليتم فاستتروا واصبر لصدورالقرار10/10***
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48 -
2017-10-02 01:51:27
حسبنـــــــــــــــــــــــا الله على مــــــــــــــن ضيـــــــــــــع الامـــــــــــــــــــانه
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47 - ابو جلباخ
2017-10-02 01:51:06
يعني صارة الزوجه مكان الرجل والعكس هههههههه الله يخلف عليك
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46 - جيهان المغربية
2017-10-02 01:49:44
الله يرحم أيام زمان هههه
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( عدد التعليقات 29,447 )
45 - برق _ الحرم
2017-10-02 01:49:22
((((((( اذا المره مكان الرجال ....والرجال اين اصبح ؟؟؟ .....تذكرة نكتة ...من حصة _ فيكم ))))))
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44 - ابو يمن
2017-10-02 01:48:27
كفو يابن العم خلها تظهر
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43 - طق طقه
2017-10-02 01:47:50
ﻻزم نشوف اثباتاتهم نتاكد انها زوجته..هههههه خخخخخخخ ت4//صدقت ماهم واحد والمراجل والغيره تطلع وتنزل هاﻻيام يالله الثبات والعافيه
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42 -
2017-10-02 01:47:41
تعليق مخالف
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41 - طارق
2017-10-02 01:47:41
تعليق مخالف
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40 - ابن الخليخ
2017-10-02 01:47:34
***. اللهم لك الحمد .
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39 - صالح
2017-10-02 01:47:20
تعليق مخالف
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38 - ***
2017-10-02 01:46:40
حتى نشاركك مشاعرنا وبنفس الحماس
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37 - الحضرمي
2017-10-02 01:45:52
كفو يابن العم
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36 -
2017-10-02 01:45:16
المرور عطوني اليوم مخالفة وقوف خاطيء علشان متجاوز متر واحد فقط /// ماعندي مشكلة استاهلها لاني مخالف ///***
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35 - زائر
2017-10-02 01:45:12
سبحان الله وين الحريه ***.حسبناالله
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34 - فهد
2017-10-02 01:44:57
تعليق مخالف
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33 - ابن روق
2017-10-02 01:44:10
ههههههه نحمد الله ان توقعتنا لم تخيب كلهم 110
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32 -
2017-10-02 01:43:21
شكلهم أخوان يشبهون بعض
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31 - خروف بربري
2017-10-02 01:40:50
تعليق مخالف
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30 - ***
2017-10-02 01:40:46
العالم بتسوق حريمهم من 100 سنة
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29 - البيضفاعي
2017-10-02 01:40:07
عيب ولله ***
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28 -
2017-10-02 01:39:58
تعليق مخالف
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27 - هام السحب
2017-10-02 01:39:52
تعليق مخالف
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26 - لاري كنق
2017-10-02 01:39:31
لسنا مستغربين ***
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25 -
2017-10-02 01:39:21
ابو***
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24 -
2017-10-02 01:39:01
*** قل خيرا او اصمت
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23 - قنوع
2017-10-02 01:38:32
تعليق مخالف
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22 -
2017-10-02 01:38:06
نظارات زوجته كأنها ***
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21 -
2017-10-02 01:37:49
واضح ***
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20 - خلك بعيد حبك يزيد 😴
2017-10-02 01:37:20
ماد بوزه شبرين 👊
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19 -
2017-10-02 01:37:14
تعليق مخالف
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18 -
2017-10-02 01:37:11
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
17 - أبو سامي
2017-10-02 01:36:29
تعليق مخالف
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16 - روح الشقاوه
2017-10-02 01:35:26
تعليق مخالف
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15 - بريال عيش حب
2017-10-02 01:34:01
لدرجه هذي بعض الناس منجد ما يخجل من نفسه طيب وش الفايده***
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14 -
2017-10-02 01:33:31
هالحين اي واحد منهم الزوجه يشبهون بعض خخخخخخخخخخخخخ
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13 - الله يهديك // " إذا بُليتم فاستَتِروا "
2017-10-02 01:33:06
وهذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يستتر بستر الله، // هذي الابتسامة ويش ودك تخبي وراها
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12 -
2017-10-02 01:32:32
كأنهم ***
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11 - ولد شقراء
2017-10-02 01:30:47
اللة يرحم ايام زمان محل بنشر والفطور حليب سايل وخبزة تميس
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10 -
2017-10-02 01:30:15
هذا ******مواطن وبعدين اذا بغيت تعلمها القيادة فرح علمها في شارع المعارض افضل وخلها تسوق براحتها
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9 - شمالي
2017-10-02 01:28:29
الحمدلله *****
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8 - ولد شقراء
2017-10-02 01:28:04
لا واسمة بادغيش اللة يخلف
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7 - ولد شقراء
2017-10-02 01:26:51
هذي مشكلتنا مع ال*****
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6 - ولد شقراء
2017-10-02 01:26:07
شوفو سنونهم
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5 - ولد شقراء
2017-10-02 01:25:15
شكل السنون تركيبة لاكن شكلهم ظريف سعيد وسعيدة
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4 - زائر
2017-10-02 01:22:56
انااشهد ان الرجاجيل ********
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3 - حمدان
2017-10-02 01:22:26
ميعرف يلبس الشماغ
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2 - ()
2017-10-02 01:21:44
هذولا معليهم شرهه ههههههههه
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1 - العلياني
2017-10-02 01:21:37
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بواسطة :

المعقب القافله تسير لاتلتفت لهم ابد ابد ترفع عن القاذورات...
بواسطة :

114- واذا تبغى اعلمها السواقة تراي اتشرف...
بواسطة : طعوفوس بن نجر بن حنس

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بواسطة : اول 1

تعليق مخالف...
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