سعودي يقتل زوجته في المغرب .. وهكذا حاول إخفاء جريمته !

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صحيفة المرصد : أقدم مواطن سعودي من أصل يمني على قتل زوجته المغربية، ورمى بها في منطقة خلاء بمدينة برشيد قبل أن يستقل الطائرة المتوجهة إلى السعودية.

وكانت الشرطة المغربية تلقت بلاغا بالعثور على جثة يوم الأحد، تأكدت أنها تعود للمدعوة منى التي كانت تقطن برفقة عائلتها بمدينة الخنيفرة، وأوضحت التحقيقات الأولية أنها كانت مسافرة مع زوجها سعودي الجنسية إلى مدينة برشيد.

وبحسب وسائل إعلام مغربية فإن الضحية ارتبطت بالمواطن السعودي رسمياً قبل بضعة شهور، إلا أن خلافات عائلية تسببت في انفصالهما فترة، وقد دعا الزوج زوجته إلى السفر معا في محاولة لتجاوز خلافاتهما، فاستفرد بها بمدينة برشيد حيث وضع حدا لحياتها كما تفيد ذلك المؤشرات الأولية للتحقيق.

ويبدو أن المتهم كان قد خطط لجريمته، حيث تخلص من الجثة بسرعة وتمكن من ركوب طائرته ومغادرة المغرب في اتجاه بلده قبل أن ينكشف الأمر.

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