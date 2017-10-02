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صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة
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المرصد 28 9٬357 4 ساعات

صحيفة المرصد: قالت وسائل إعلام أميركية إن صهر الرئيس الاميركي ومستشاره الخاص جاريد كوشنر كان مسجلا في الانتخابات الأميركية على أنه امرأة.

وأشار موقع “ويرد” إلى أنه استطاع الحصول على نسخة من استبيان المجلس الانتخابي لولاية نيويورك، وكتب في خانة الجنس أمام كوشنر “أنثى”.

ومن خلال الوثيقة يتضح أن كوشنر سجل في قوائم الناخبين في عام 2009، وآخر مرة شارك في التصويت كان في عام 2016.

يذكر أنه بات معلوما أن كوشنر استخدم بريده الإلكتروني الشخصي في مراسلات مع زملائه في البيت الأبيض.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

28 -
2017-10-02 07:49:36
والله ياجمتعة اتفحصت صور ايفانكا ادور على ذا الزين اللي يقولون وينه ؟؟؟؟؟؟ مالقيت شي بصراحة يذكر
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27 - krk
2017-10-02 07:46:24
الحمدلله انه انثى يعني لسا في امل
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26 - مزاجي كذا
2017-10-02 07:29:29
أشغلت العالم وستكون كذالك حتى تأتي الانتخابات الأمريكية القادمة وينتهي عصر ترامب بالرئاسة وينتهي الإعلام عن متابعة مناكير وخصائصها. افنكا الان هي المتربعة على عرش الاضواء بلا منازع
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25 -
2017-10-02 07:29:15
تعليق مخالف
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24 - ثلج حار
2017-10-02 07:27:37
عهود إذا نتِ فعلاً أنثى فقليلٌ من الحياء
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23 - هتلر اللي شنبه يشبه بصمة الإبهام
2017-10-02 07:24:48
احتل العالم وسطر اسمه في قائمة العظماء السياسيين . يقول اللي تكسبه العبه .
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22 -
2017-10-02 07:02:41
17- انا متاكد ان هذا التعليق لايخص اختنا الكريمه عهود غعلى المنتحل ان يتق الله بنفسه
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21 - فهد
2017-10-02 06:55:06
ذكر ولاانثى المهم انه لقط المزه
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20 - نوني&
2017-10-02 06:44:48
اجل ايفانكا رجال ههههههههه
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19 - هنطش
2017-10-02 06:25:38
ماعاد هو زمان لاشناب هذا زمان التعليق مخالف
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18 - هنطش
2017-10-02 06:19:57
تعليق مخالف
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17 - 🍭🍬 عـــ💛ـــهــــ💙ــــــود🍭🍬
2017-10-02 06:18:27
تتزوجني ياصهر ترامب ماشاء الله أنت وسيم وجذاب جدا جدا .
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16 - برمات
2017-10-02 06:10:07
أنثى أو ذكر فاز ترامب وانتهى الموضوع
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15 - نيقااا نفاااادي
2017-10-02 05:44:38
المنتصر اقل حاجه ماني مهايطي مثلك ولاعيبت بالخلق بحجة النسب ومن حق كل اسره تحافظ على نسبها يالهيس
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( عدد التعليقات 9,078 )
14 - المنتصر بالله
2017-10-02 05:32:32
وأنت شكو يا أينشتاين يا نيفيا حق دهن ***هههههههههه
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( عدد التعليقات 9,078 )
13 - المنتصر بالله
2017-10-02 05:27:06
تعليق 10 الحق الأولاد أولاد ايفانكا وابوهم كشنر اليهودي لا تقذفين في سيدة البيت الأبيض بعدين أرفع عليك قضيه في محاكم العيينه علم
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12 -
2017-10-02 05:27:04
عندهم اطفال
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11 - نيقااا نفاااادي
2017-10-02 05:18:28
المنتصر بالله الحين الي يسمعك يقول انك من المخترعين ولا العمالقه وانت منتف ماعندك الا الكلام ودائم مستهلك لسلعهم ومستهلك لضبان والدعوى عندك فري فتلجم واهجد من الهياط
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10 - الحق
2017-10-02 05:09:47
طيب والأولاد اللي معهم كيف 🤔
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( عدد التعليقات 9,078 )
9 - المنتصر بالله
2017-10-02 04:55:48
ماعندهم تكافؤ نسب مثل أهل حايل والرياض وأنت من أي عرب ناس يعتمدون على الكفاءه والمخ ولا يعتمدون على ما ينتجه البطن بل الإعتماد على إنتاج المخ ماهم مثلنا مهايطيه وخراطين
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8 - نيقااا نفاااادي
2017-10-02 04:50:07
جون كنيدي اليعربي انت تفهم ولا تفبلسف فكنا من مثاليتك الملخبطه
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7 -
2017-10-02 04:42:12
ماتفرق اللوقي من ***ماينعرف لهم
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6 - جون كنيدي اليعربي
2017-10-02 04:37:16
أنثى !¡!¡! ألا ***
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5 - انـــــــــــا
2017-10-02 04:36:53
انا اصير انثى ماعندي مشكلة == بس اكون مثله ملياردير
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4 -
2017-10-02 04:36:33
خطاء في التسجيل تحصل في اي مكان
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
3 -
2017-10-02 04:11:42
2- ماااش اشوف بعض الشوارب غير هذه الايام نسال الله العفو والعافية
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2 -
2017-10-02 04:06:38
تبون الصراحة والله ما تفرقهم عن بعض الله يخلي لنا طوال الشوارب
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1 -
2017-10-02 04:01:40
بالنسبة لي انا ماعرف انثاهم من ذكرهم كلهم حمران عطران ولبسهم واحد .... الحمد لله على نعمة الاسلام
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