صدمة تهز أمريكا : زوج إيفانكا ترامب “أنثى”! -صورة

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صحيفة المرصد: قالت وسائل إعلام أميركية إن صهر الرئيس الاميركي ومستشاره الخاص جاريد كوشنر كان مسجلا في الانتخابات الأميركية على أنه امرأة.

وأشار موقع “ويرد” إلى أنه استطاع الحصول على نسخة من استبيان المجلس الانتخابي لولاية نيويورك، وكتب في خانة الجنس أمام كوشنر “أنثى”.

ومن خلال الوثيقة يتضح أن كوشنر سجل في قوائم الناخبين في عام 2009، وآخر مرة شارك في التصويت كان في عام 2016.

يذكر أنه بات معلوما أن كوشنر استخدم بريده الإلكتروني الشخصي في مراسلات مع زملائه في البيت الأبيض.